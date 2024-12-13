Copient.ai é uma plataforma avançada de treinamento de IA que simula interações com clientes realistas e não roteirizadas em um ambiente seguro para a prática ágil de vendas. Líderes de vendas sabem que é crucial que suas equipes entendam os materiais e os conheçam bem o suficiente para liderar conversas, chamadas de descoberta e demonstrar produtos com confiança. Infelizmente, vídeos e questionários nem sempre são suficientes. As equipes de vendas precisam de uma maneira de conduzir simulações de papel não roteirizadas em escala, com todas as nuances específicas que a equipe enfrentará em cenários da vida real.

Para criar essa combinação vencedora, a Copient.ai precisava de um parceiro que pudesse fornecer treinamento de vendas mais interativo, envolvente e escalável para gerar impacto nos negócios em tempo recorde. Foi então que a Copient.ai combinou sua tecnologia de IA conversacional com os avatares interativos da HeyGen—mantendo-se à frente da concorrência e transformando a maneira como as equipes de vendas aprendem e se adaptam no ambiente acelerado de hoje.

“Estamos competindo ativamente com um conjunto crescente de empresas que tentam resolver o problema de role-play em escala, mas por causa do nosso trabalho com a HeyGen, estamos à frente no jogo."

-- Keyton WeissingerCTO da Copient.ai

Comunicando as novidades mais recentes e importantes em um cenário complexo

A Copient.ai começou como uma solução de treinamento interna para a Copient Health, uma empresa de saúde que utiliza aprendizado de máquina para aumentar a eficiência e as operações em hospitais e centros cirúrgicos em todo o país. Os fundadores viram em primeira mão como os representantes de vendas lutavam para dominar a complexa paisagem das vendas de tecnologia em saúde. Em resposta a esse desafio, a equipe desenvolveu uma ferramenta de treinamento baseada em chat para acelerar o processo de treinamento, que evoluiu para a Copient.ai. Agora, está revolucionando o treinamento de vendas em indústrias muito além da área da saúde.

O que diferencia a Copient.ai das plataformas tradicionais de treinamento de vendas é sua capacidade de simular cenários de vendas hiper-realistas por meio de IA conversacional, permitindo que as equipes de vendas participem de jogos de papéis não roteirizados, especificamente adaptados às necessidades únicas da empresa, incluindo personas de compradores detalhadas, conhecimento profundo do produto e metodologias de vendas configuráveis para melhor prepará-los para o mundo real. Quando chegou a hora da equipe elevar a experiência baseada em texto para uma totalmente imersiva, onde os membros da equipe de vendas poderiam ver e interagir com um avatar de IA, nenhuma solução atendeu às suas altas expectativas e requisitos para um avatar Copient.ai — até que eles encontraram o HeyGen.

Treinando o instrutor virtual com a tecnologia de IA da HeyGen

Hoje, a Copient.ai incorpora os avatares interativos da HeyGen em sua plataforma de treinamento de vendas, permitindo que as equipes de vendas participem de conversas dinâmicas de simulação de papéis, refinem suas abordagens e pratiquem o manejo de objeções. A plataforma aproveita os avatares emocionalmente inteligentes da HeyGen para criar simulações hiper-realistas onde os representantes de vendas recebem avaliações e treinamentos consistentes e baseados em critérios sobre seu desempenho. Não são apenas as equipes de vendas que usam a Copient.ai. Uma lista crescente de programas de negócios de universidades de primeira linha está utilizando a Copient.ai para ampliar a simulação de papéis a fim de treinar estudantes de negócios para carreiras reais no mundo das vendas. Suas simulações de papéis automatizadas com avaliação e treinamento em tempo real têm se mostrado inestimáveis, especialmente em ambientes de sala de aula grandes com mais de 200 alunos, onde o treinamento individual é menos prático.

“Quando entregamos o Copient.ai aos nossos clientes, especialmente universidades, eles possuem um critério muito rigoroso para avaliar cada interação a fim de garantir que os alunos estejam recebendo feedback e orientação consistentes e imparciais,” disse Josh Byrd, Diretor de Crescimento na Copient.ai. "Antes da IA, professores, assistentes de ensino e colegas tinham que conduzir os role-plays e avaliações pessoalmente ou por meio de um ambiente de reunião virtual, o que introduz várias complicações que reduzem a experiência dos alunos. Desenvolvemos uma maneira de proporcionar uma experiência melhor para o aluno, maximizar a consistência e eliminar o viés.”

HeyGen’s interactive avatars and emotive capabilities create a more realistic user experience, helping sales teams and students engage more effectively in the training sessions.

Alcançando a pontuação máxima em diversos setores

O sucesso da plataforma é evidente em sua rápida adoção: mais de 14.000 simulações de papéis foram completadas por 37 clientes únicos desde o lançamento oficial da Copient.ai em 1º de setembro de 2024 e a plataforma conta com mais de 500 usuários ativos diariamente. Keyton compartilha que os usuários descrevem continuamente a Copient.ai como a “melhor plataforma de treinamento baseada em avatares em tempo real disponível”.

No altamente competitivo circuito de competições de vendas universitárias, as equipes que ficaram entre as cinco primeiras colocadas na International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, e na National Collegiate Sales Competition (NCSC) todas utilizaram o Copient.ai como parte integral de seu treinamento. Pesquisadores acadêmicos líderes na área de vendas também estão trabalhando com a empresa para analisar o impacto da IA conversacional no treinamento de vendas.

Desde a parceria com a HeyGen, os dados da Copient.ai mostram que os usuários melhoram significativamente suas habilidades de vendas após apenas cinco sessões de simulação. À medida que a Copient.ai continua seu crescimento em diversos setores, desde saúde até educação e vendas B2B, é crucial ter avatares que possam se adaptar às necessidades únicas de seus clientes. Com a HeyGen, a Copient.ai está preparada para capacitar equipes de vendas e universidades ao redor do mundo com simulação de IA conversacional, avaliação e treinamento para garantir que as equipes de vendas alcancem a máxima prontidão para vendas.