Crie vídeos de integração personalizados gerados por IA

Lattice é a plataforma de pessoas número 1 com tecnologia de IA. A Lattice tem sido um pilar de inovação em tecnologia de RH por oito anos, transformando gerentes em líderes, funcionários em alto desempenho e empresas nos melhores lugares para trabalhar. No Relatório de Estratégia de Pessoas de 2024 da Lattice, 62% das equipes de RH relataram orçamentos estagnados ou em queda, com dois terços dos respondentes dizendo que considerariam maneiras de aproveitar a IA.

Para ajudar empresas e seus colaboradores, a Lattice deseja se associar às melhores soluções de IA do setor. Para criar vídeos personalizados, a Lattice fez parceria com a HeyGen para possibilitar que as equipes gerem vídeos de integração personalizados para os novos contratados — fazendo-os se sentir bem-vindos e criando uma experiência mais humana para o funcionário.