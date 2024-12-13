Há mais de +150 anos, Sibelco é uma empresa global de soluções em materiais, especializada na extração e processamento de minerais industriais. Com sede na Bélgica e operações em todo o mundo, incluindo Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia, a Sibelco está comprometida com a sustentabilidade e inovação, aprimorando continuamente seus processos e produtos para atender às necessidades em evolução dos clientes e minimizar o impacto ambiental.

Jean-Marie Petit, Gerente de Aprendizado Digital na Sibelco, compartilhou como o processo tradicional de criação de vídeos de treinamento internos geralmente leva meses de produção. No entanto, com o HeyGen, sua equipe aumentou significativamente a eficiência, alinhando seus esforços com a missão da empresa de entregar materiais de treinamento seguros e informativos que facilitariam o processo de produção da cadeia de suprimentos.

O Desafio

No passado, a criação de vídeos era um grande obstáculo para a equipe de treinamento da Sibelco. Conseguir atores, viajar para diferentes locais presenciais ao redor do mundo, editar e personalizar cada vídeo para diferentes idiomas consumia tempo e recursos valiosos. Essa abordagem tradicional não apenas sobrecarregava o orçamento, mas também impedia a capacidade da equipe de produzir vídeos de maneira eficiente e eficaz.

Curioso sobre ferramentas de IA que poderiam reduzir custos e otimizar o tempo de produção, a equipe de Aprendizado & Desenvolvimento de Jean-Marie descobriu a HeyGen, que transformou completamente o seu fluxo de trabalho. A equipe não precisava mais trazer atores para o estúdio por horas ou até dias para criar vídeos, economizando tempo e energia. Com a HeyGen, atualizações em seu conteúdo podem ser implementadas rapidamente, garantindo que os materiais de treinamento reflitam as políticas e procedimentos atuais.

A Solução

Integrar os avatares de IA realistas da HeyGen e as funcionalidades de texto para fala alterou significativamente os processos de treinamento da Sibelco, reduzindo a dependência de fornecedores externos. Ao publicar vídeos internamente, a equipe obteve maior controle sobre o conteúdo, resultando em uma economia de custos significativa e empoderando sua equipe de produção a criar vídeos.

Este novo fluxo de trabalho não apenas otimizou os processos da Sibelco, mas também possibilitou a produção de vídeos de treinamento com qualidade de estúdio em maior escala, equipando os funcionários com o conhecimento e habilidades necessárias para executar suas funções de maneira segura e eficiente. Ao otimizar o processo de produção, a equipe de Aprendizado e Desenvolvimento (L&D) de Jean-Marie pode desenvolver rapidamente conteúdos adaptados às necessidades específicas de treinamento. Isso garante que os funcionários recebam instruções consistentes e claras, reduzindo a probabilidade de erros e melhorando o desempenho geral. Como resultado, isso não apenas atende aos requisitos de treinamento, mas também promove uma cultura de segurança e eficiência em toda a organização.

‍

Os Resultados

Em menos de seis meses, a Sibelco transformou o tempo necessário para produzir vídeos de treinamento internos. O custo de produção de vídeo diminuiu drasticamente, permitindo que a equipe economizasse 1.000 euros para apenas um minuto de conteúdo de treinamento. Além disso, a equipe utilizou o HeyGen para ilustrar o potencial da IA para suas equipes, o que tem sido inestimável para destacar as possibilidades transformadoras da IA dentro da Sibelco.

Além disso, o uso do HeyGen permitiu que eles melhorassem significativamente a quantidade de vídeos que produzem e lançam. Essa mudança capacitou um espectro mais amplo de indivíduos a inovar e criar, mesmo aqueles sem extenso conhecimento em vídeo. Agora, a equipe deles pode atualizar o conteúdo existente e produzir materiais de treinamento de alta qualidade sem aumentar seus orçamentos.

‍

“Com o HeyGen, as coisas se tornam menos complexas e mais intuitivas. Embora usar a IA possa ser intimidador, o fluxo com o HeyGen facilita a navegação e permite que nossa equipe economize tempo e dinheiro, mantendo os funcionários da Sibelco em segurança.”

Jean-Marie Petit

Gerente de Aprendizagem Digital na Sibelco