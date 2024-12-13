Como a Reply.io aumentou a presença do seu CEO no TikTok com a HeyGen

Reply.io, fundada em 2014, é uma plataforma de engajamento de vendas multicanal para equipes de vendas internas e agências, ajudando-as a entrar em contato com potenciais clientes.

Em 2023, o fundador e CEO Oleg Campbell queria expandir sua presença nas redes sociais, mas todo o seu tempo estava dedicado à operação impecável da plataforma de engajamento de vendas. Para fortalecer a credibilidade da Reply.io e destacar sua expertise no setor, a equipe de mídia social do Oleg começou a usar o HeyGen para elevar sua presença social criando conteúdo envolvente que destacasse suas percepções e as inovações tecnológicas da Reply.io.

Conversamos com Anastasiia Nak, gerente de mídias sociais da Reply.io, que administra os canais sociais do Oleg. Desde então, sua equipe conseguiu aprimorar a presença do Oleg no TikTok usando os avatares realistas da HeyGen.