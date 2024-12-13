Avatar de Vídeo
Marketing
Empresa

Como a Reply.io aumentou a presença do seu CEO no TikTok com a HeyGen

Reply.io

altalt
INDÚSTRIAEmpresa
DEPARTAMENTOMarketing
LOCALIZAÇÃOEscritórios nos EUA, Canadá e Ucrânia
KEY RESULTS:
5,7MVisualizações no TikTok
50 milnovos seguidores
3 horasEconomizado por vídeo
See what resultsHeyGencan get for you.

Como a Reply.io aumentou a presença do seu CEO no TikTok com a HeyGen

Reply.io, fundada em 2014, é uma plataforma de engajamento de vendas multicanal para equipes de vendas internas e agências, ajudando-as a entrar em contato com potenciais clientes.

Em 2023, o fundador e CEO Oleg Campbell queria expandir sua presença nas redes sociais, mas todo o seu tempo estava dedicado à operação impecável da plataforma de engajamento de vendas. Para fortalecer a credibilidade da Reply.io e destacar sua expertise no setor, a equipe de mídia social do Oleg começou a usar o HeyGen para elevar sua presença social criando conteúdo envolvente que destacasse suas percepções e as inovações tecnológicas da Reply.io.

Conversamos com Anastasiia Nak, gerente de mídias sociais da Reply.io, que administra os canais sociais do Oleg. Desde então, sua equipe conseguiu aprimorar a presença do Oleg no TikTok usando os avatares realistas da HeyGen.

O Desafio

Inicialmente, lançar um plano de mídia social para o CEO parecia assustador e custoso. A agenda cheia de Oleg deixava pouco espaço para gravar, editar e coordenar horários para que as equipes de produção se encontrassem várias vezes por semana para criar conteúdo social. Sem um processo otimizado, a equipe temia que destacar a liderança de pensamento de Oleg online resultasse em resultados mínimos, tornando quase impossível manter um conteúdo consistente e envolvente.

No entanto, tudo mudou com a introdução do HeyGen. A plataforma forneceu à equipe as ferramentas para criar vídeos de alta qualidade de maneira eficiente com um tempo mínimo gasto na aprovação do Oleg — tudo isso por uma fração do custo.

A Solução

Oleg queria implementar uma ferramenta que permitisse à sua equipe economizar tempo na criação de conteúdo para mídias sociais e demonstrar como a IA está mudando as interações globais.

HeyGen rapidamente se tornou a solução mais eficiente em termos de custo e tempo para Anastasiia e sua equipe criarem os vídeos pessoais do TikTok de Oleg. HeyGen permite que eles gerem conteúdo criativo enquanto aumentam significativamente a presença de Oleg nas redes sociais, tudo isso sem exigir seu envolvimento direto.

Após testar múltiplas plataformas de vídeo com IA generativa, a equipe escolheu a HeyGen porque eles ofereciam os avatares mais realistas e um processo de criação de vídeo fácil de usar.

Com o HeyGen, a equipe de mídias sociais da Reply.io agora pode produzir de 10 a 14 vídeos semanais, aliviando a pressão das gravações diárias e permitindo que eles se conectem com o público do Oleg. Ao fazer upload de uma variedade de avatares, eles podem aprimorar seus vídeos de maneira imperceptível, muitas vezes sem que os espectadores percebam a diferença.

A equipe de Anastasiia não precisa mais gastar horas gravando vídeos. Em vez disso, podem se concentrar no que fazem de melhor—criar conteúdo envolvente.

Os Resultados

Após 10 meses utilizando o HeyGen, a equipe de mídias sociais do Oleg obteve resultados impressionantes. Não só o uso do HeyGen economizou até três horas por vídeo para a equipe, mas também resultou nestes resultados no TikTok: 

  • Engajamento impressionante: O vídeo mais visto deles no TikTok alcançou 5,7 milhões de visualizações usando HeyGen, com outros atraindo consistentemente entre 8.000 e 30.000 visualizações.
  • Crescimento de seguidores: Em 10 meses, a quantidade de seguidores do Oleg no TikTok disparou para 200.000 seguidores, com impressionantes 50.000 novos seguidores nos primeiros seis meses usando o HeyGen.
  • Tráfego aumentado: Com o link na sua biografia, agora eles podem direcionar mais tráfego do TikTok do que de qualquer outra plataforma social, impactando positivamente o seu negócio ao atrair mais olhares para o seu site e mais atenção para o Reply.io como um todo.
“A HeyGen tem sido incrivelmente útil para nós, especialmente porque era um território novo para todos os envolvidos. Eu não acho que muitos criadores postem um ou dois vídeos diariamente focados em IA enquanto também a utilizam. Não tínhamos certeza de quão bem sucedidos seríamos no início. Não tivemos nenhum vídeo viral até começarmos a usar a HeyGen. Quando começamos a usá-la, tudo mudou. Nossa quantidade de seguidores aumentou e nosso público se envolveu muito mais com o conteúdo.”

Anastasiia Nak

Gerente de Mídias Sociais na Reply.io

Histórias Recomendadas

E-LearningAvatar Video

Equity Trust Company

Veja como a Equity Trust Company utiliza a tecnologia de vídeo HeyGen AI para melhorar o engajamento do cliente e otimizar a comunicação. Visite nosso site.

altalt
MarketingVideo Translation

Trivago

Descubra como o trivago utilizou o tradutor HeyGen AI para reduzir pela metade o tempo de pós-produção, economizando 3 a 4 meses, e localizar anúncios de forma eficiente em 30 mercados diferentes.

altalt
MarketingAvatar Video

STUDIO 47

STUDIO 4, emissora alemã de notícias, transformou sua redação com avatares HeyGen AI, alcançando uma produção 80% mais rápida e economia de custos de 60% enquanto escalava o conteúdo.

altalt
Recursos e Benefícios

Localização com um clique

Fale diretamente com seu público em seu idioma, com um toque cultural que constrói confiança.

altalt

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo