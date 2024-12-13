Como a Reply.io aumentou a presença do seu CEO no TikTok com a HeyGen
Reply.io, fundada em 2014, é uma plataforma de engajamento de vendas multicanal para equipes de vendas internas e agências, ajudando-as a entrar em contato com potenciais clientes.
Em 2023, o fundador e CEO Oleg Campbell queria expandir sua presença nas redes sociais, mas todo o seu tempo estava dedicado à operação impecável da plataforma de engajamento de vendas. Para fortalecer a credibilidade da Reply.io e destacar sua expertise no setor, a equipe de mídia social do Oleg começou a usar o HeyGen para elevar sua presença social criando conteúdo envolvente que destacasse suas percepções e as inovações tecnológicas da Reply.io.
Conversamos com Anastasiia Nak, gerente de mídias sociais da Reply.io, que administra os canais sociais do Oleg. Desde então, sua equipe conseguiu aprimorar a presença do Oleg no TikTok usando os avatares realistas da HeyGen.
O Desafio
Inicialmente, lançar um plano de mídia social para o CEO parecia assustador e custoso. A agenda cheia de Oleg deixava pouco espaço para gravar, editar e coordenar horários para que as equipes de produção se encontrassem várias vezes por semana para criar conteúdo social. Sem um processo otimizado, a equipe temia que destacar a liderança de pensamento de Oleg online resultasse em resultados mínimos, tornando quase impossível manter um conteúdo consistente e envolvente.
No entanto, tudo mudou com a introdução do HeyGen. A plataforma forneceu à equipe as ferramentas para criar vídeos de alta qualidade de maneira eficiente com um tempo mínimo gasto na aprovação do Oleg — tudo isso por uma fração do custo.
A Solução
Oleg queria implementar uma ferramenta que permitisse à sua equipe economizar tempo na criação de conteúdo para mídias sociais e demonstrar como a IA está mudando as interações globais.
HeyGen rapidamente se tornou a solução mais eficiente em termos de custo e tempo para Anastasiia e sua equipe criarem os vídeos pessoais do TikTok de Oleg. HeyGen permite que eles gerem conteúdo criativo enquanto aumentam significativamente a presença de Oleg nas redes sociais, tudo isso sem exigir seu envolvimento direto.
Após testar múltiplas plataformas de vídeo com IA generativa, a equipe escolheu a HeyGen porque eles ofereciam os avatares mais realistas e um processo de criação de vídeo fácil de usar.
Com o HeyGen, a equipe de mídias sociais da Reply.io agora pode produzir de 10 a 14 vídeos semanais, aliviando a pressão das gravações diárias e permitindo que eles se conectem com o público do Oleg. Ao fazer upload de uma variedade de avatares, eles podem aprimorar seus vídeos de maneira imperceptível, muitas vezes sem que os espectadores percebam a diferença.
A equipe de Anastasiia não precisa mais gastar horas gravando vídeos. Em vez disso, podem se concentrar no que fazem de melhor—criar conteúdo envolvente.
Os Resultados
Após 10 meses utilizando o HeyGen, a equipe de mídias sociais do Oleg obteve resultados impressionantes. Não só o uso do HeyGen economizou até três horas por vídeo para a equipe, mas também resultou nestes resultados no TikTok:
- Engajamento impressionante: O vídeo mais visto deles no TikTok alcançou 5,7 milhões de visualizações usando HeyGen, com outros atraindo consistentemente entre 8.000 e 30.000 visualizações.
- Crescimento de seguidores: Em 10 meses, a quantidade de seguidores do Oleg no TikTok disparou para 200.000 seguidores, com impressionantes 50.000 novos seguidores nos primeiros seis meses usando o HeyGen.
- Tráfego aumentado: Com o link na sua biografia, agora eles podem direcionar mais tráfego do TikTok do que de qualquer outra plataforma social, impactando positivamente o seu negócio ao atrair mais olhares para o seu site e mais atenção para o Reply.io como um todo.
“A HeyGen tem sido incrivelmente útil para nós, especialmente porque era um território novo para todos os envolvidos. Eu não acho que muitos criadores postem um ou dois vídeos diariamente focados em IA enquanto também a utilizam. Não tínhamos certeza de quão bem sucedidos seríamos no início. Não tivemos nenhum vídeo viral até começarmos a usar a HeyGen. Quando começamos a usá-la, tudo mudou. Nossa quantidade de seguidores aumentou e nosso público se envolveu muito mais com o conteúdo.”
Anastasiia Nak
Gerente de Mídias Sociais na Reply.io