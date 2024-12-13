Utilize as ferramentas HeyGen para criar vídeos com avatares digitais.

Fundado em 1926, o Publicis Groupe é atualmente o segundo maior grupo de comunicação do mundo e líder em marketing, comunicação e transformação digital de negócios. Todos os anos, a alta liderança se empenha ao máximo e cria um vídeo de agradecimento comemorativo para os funcionários.

Para o Publicis Groupe, 2023 foi um ano de estreias. A empresa registrou finanças recordes e foi a agência com melhor desempenho na bolsa, com um aumento de 41% no preço das ações. Também foi o ano da revolução da IA, atuando como uma ferramenta incrível quando orientada pela criatividade humana. Então, naturalmente, eles usaram a IA para criar os melhores agradecimentos já vistos.

Utilizando o Avatar Video da HeyGen, OpenAI, Azure, ElevenLabs e outras ferramentas, o Publicis Groupe criou um avatar digital do seu CEO, Arthur Sadoun, e enviou 100.000 notas de agradecimento a cada funcionário. Cada vídeo foi personalizado para celebrar seus interesses e paixões. O projeto mudou para sempre a maneira como o Publicis Groupe pensa sobre o papel da IA na criatividade. Não era sobre tecnologia. Era sobre fazer cada pessoa se sentir vista.