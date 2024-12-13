Avatares Instantâneos
Marketing
Outro

O Porta-voz Ilimitado: Colenso BBDO eleva o amor do cliente a um novo patamar com HeyGen

Colenso BBDO

INDÚSTRIAAgência
DEPARTAMENTOCriativo
LOCALIZAÇÃO Nova Zelândia

Colenso BBDO, a agência de publicidade da Nova Zelândia, tem um histórico de capturar a atenção global a partir da extremidade do mundo por meio de suas campanhas inovadoras. Eles dominaram a arte de criar campanhas que misturam travessura e engenhosidade e, mais recentemente, tecnologia de IA com HeyGen.

Para seu cliente, a Skinny Mobile, a querida provedora de telecomunicações na Nova Zelândia, a Colenso lançou a campanha de marketing 'O Porta-Voz Ilimitado', que não apenas iniciou conversas, mas também celebrou seus clientes mais entusiasmados. Através do 'O Porta-Voz Ilimitado', a Colenso se propôs a encontrar o cliente mais feliz da Skinny, cloná-lo digitalmente e transformá-lo em um embaixador da marca em troca de uma vida inteira de ligações e mensagens de texto gratuitas.

A busca os levou até Liz, uma cliente assídua da Skinny que morava fora dos caminhos tradicionais em Kerikeri e que anteriormente trabalhava como engenheira de telecomunicações. Ela era a pessoa perfeita para a campanha.

A busca pela plataforma de IA certa

Para Colenso, encontrar a tecnologia perfeita não foi tão simples quanto encontrar o porta-voz ideal. Sob a orientação especializada da Creature Post. A equipe testou uma série de ferramentas de IA, incorporando HeyGen como parte de sua fórmula vencedora para impulsionar sua campanha.

“A HeyGen é uma parte inestimável do nosso conjunto de ferramentas para dar vida à campanha. É incrível nas redes sociais, e nós a integramos extensivamente ao nosso processo de produção de comerciais para TV,” disse Anna Flaws, Produtora Integrada Líder na Colenso.

Para Colenso, simplesmente poder testar a licença empresarial antes de se comprometer foi um divisor de águas. Como Anna compartilha, “Nosso gerente de contas, Cathal, conseguiu nos configurar com um teste, o que tornou as coisas muito mais fáceis. A partir do nosso teste, tínhamos certeza de que o HeyGen Enterprise iria fazer o que precisávamos antes de fazermos a grande compra.”

Além disso, a facilidade e simplicidade da plataforma fecharam o acordo. “Conseguimos trabalhar na classificação e iluminação da maneira correta para integrar o HeyGen de forma a parecer tanto cinematográfica quanto natural. Todos ficaram realmente impressionados com os resultados”, diz Hadleigh Sinclair, Diretor Criativo da Colenso.

Após encontrar a combinação certa de tecnologia, eles utilizaram o avatar de estúdio da HeyGen e a tecnologia de avatar instantâneo para criar um clone digital altamente flexível e fácil de usar da Liz — a nova cara da Skinny Mobile. Além da HeyGen, eles criaram um conjunto de ferramentas poderoso aproveitando o Flux para fundos extravagantes, o Topaz para melhorar a resolução, o Runway, juntamente com uma infinidade de outras ferramentas em uma UI Confortável para integrar todas as peças. Isso permitiu que eles transformassem a Liz em qualquer coisa que a criatividade deles imaginasse — uma viking, treinadora de futebol, astronauta, apresentadora de notícias, o que você pensar. A Skinny adorou, o público entendeu, e a diretriz da Liz de “tornar isso mais estranho” manteve a Colenso expandindo os limites criativos.

Criando o manual para campanhas bem-sucedidas com IA

Colenso se encontrou na posição incomum de ter uma tecnologia que funcionava bem demais. Hadleigh compartilha, “É realmente difícil diferenciar a versão da IA de Liz e a verdadeira Liz, a menos que você saiba o que está procurando. Na verdade, acabamos passando as saídas do HeyGen novamente pelo Runway para que pudéssemos meio que recuperar aquela estética geral de IA e ser mais transparentes sobre o nosso uso da IA.”

O resultado deixou tanto Skinny quanto Liz igualmente impressionados. A equipe de Skinny não apenas aprovou a campanha — eles a defenderam, reconhecendo instantaneamente seu potencial inovador para a marca e uso único para a IA. Liz viu seu eu digital evoluir para algo além de sua imaginação, transformando-se de embaixadora da Skinny para iniciadora de conversas culturais.

Parte do que diferenciou esta campanha foi a capacidade da HeyGen de resolver um desafio persistente ao utilizar IA: a consistência dos personagens. Onde plataformas anteriores resultavam em avatares que pareciam ligeiramente diferentes de cena para cena, a HeyGen ajudou a Colenso a alcançar uma presença de personagem contínua que manteve a essência de Liz, quer ela aparecesse como uma profissional leitora de notícias ou uma astronauta.

Para a Colenso, a campanha não era apenas sobre usar a IA pelo simples uso da IA — era sobre ultrapassar os limites da criatividade, abraçar o estranho e até mesmo começar a escrever o manual de como a IA é usada na Nova Zelândia. A campanha teve um grande impacto principalmente porque celebrava a IA, convidando o público para uma conversa sobre possibilidades criativas em vez de tentar escondê-la. E talvez o maior indicador do sucesso da campanha seja a abertura do público para a IA — quando feita da maneira certa, é claro — enquanto a Colenso continua a idealizar ideias criativas, impactantes e ambiciosas para seus clientes.

