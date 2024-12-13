Colenso BBDO, a agência de publicidade da Nova Zelândia, tem um histórico de capturar a atenção global a partir da extremidade do mundo por meio de suas campanhas inovadoras. Eles dominaram a arte de criar campanhas que misturam travessura e engenhosidade e, mais recentemente, tecnologia de IA com HeyGen.

Para seu cliente, a Skinny Mobile, a querida provedora de telecomunicações na Nova Zelândia, a Colenso lançou a campanha de marketing 'O Porta-Voz Ilimitado', que não apenas iniciou conversas, mas também celebrou seus clientes mais entusiasmados. Através do 'O Porta-Voz Ilimitado', a Colenso se propôs a encontrar o cliente mais feliz da Skinny, cloná-lo digitalmente e transformá-lo em um embaixador da marca em troca de uma vida inteira de ligações e mensagens de texto gratuitas.

A busca os levou até Liz, uma cliente assídua da Skinny que morava fora dos caminhos tradicionais em Kerikeri e que anteriormente trabalhava como engenheira de telecomunicações. Ela era a pessoa perfeita para a campanha.

A busca pela plataforma de IA certa

Para Colenso, encontrar a tecnologia perfeita não foi tão simples quanto encontrar o porta-voz ideal. Sob a orientação especializada da Creature Post. A equipe testou uma série de ferramentas de IA, incorporando HeyGen como parte de sua fórmula vencedora para impulsionar sua campanha.

“A HeyGen é uma parte inestimável do nosso conjunto de ferramentas para dar vida à campanha. É incrível nas redes sociais, e nós a integramos extensivamente ao nosso processo de produção de comerciais para TV,” disse Anna Flaws, Produtora Integrada Líder na Colenso.