Zamień swoje zdjęcia, klipy wideo i muzykę w dopracowany pokaz slajdów online w kilka minut. Bez nagrywania, bez programów do montażu, bez umiejętności projektowania. Wybierz szablon, dodaj swoje materiały i udostępniaj, gdzie tylko chcesz.
Features of the Video Slideshow Maker
Połącz zdjęcia i klipy wideo
Prześlij swoje zdjęcia i klipy wideo, a następnie przeciągnij je w dowolnej kolejności na jednej osi czasu, aby stworzyć płynny pokaz slajdów. Edytor łączy zdjęcia i nagrania w spójną historię wizualną, a każde nieruchome zdjęcie możesz ożywić ruchem za pomocą funkcji image to video.
Dodaj muzykę i narrację lektora AI
Dodaj utwór z biblioteki muzyki stockowej lub prześlij własną ścieżkę dźwiękową, aby nadać odpowiedni nastrój. W przypadku narracji do pokazów slajdów edytor może w kilka sekund wygenerować lektora AI na podstawie Twojego tekstu, dzięki czemu nie musisz nagrywać ani jednej kwestii.
Szablony, przejścia i efekty
Zacznij od szerokiej gamy szablonów pokazów slajdów przygotowanych na wesela, urodziny, podróże lub potrzeby biznesowe, a następnie jednym kliknięciem dostosuj styl za pomocą przejść i efektów ruchu. Zamień statyczną prezentację wanimowaną prezentację, dopasuj tempo i dodaj efektowne plansze tytułowe oraz tekst.
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Przełączaj pokaz slajdów między formatem pionowym, kwadratowym i panoramicznym, aby idealnie pasował do TikToka, Instagram Reels, YouTube’a lub dużego ekranu na wydarzeniu. Gdy montaż będzie wyglądał tak, jak chcesz, wyeksportuj gotowy plik MP4 w jakości HD bez znaku wodnego — profesjonalny materiał, gotowy do publikacji, wysłania mailem lub odtworzenia na spotkaniu.
Narracja pokazów slajdów w ponad 175 językach
Przygotuj jedną prezentację i dotrzyj z nią do każdej grupy odbiorców na całym świecie. Tłumacz wideo AIodtwarza lektora i napisy w ponad 175 językach z precyzyjnym dopasowaniem czasowym, dzięki czemu możesz udostępniać filmy z narracją AI na każdym rynku bez konieczności tworzenia całego projektu od nowa.
Zbierz zdjęcia i nagrania z tego wyjątkowego dnia, dopasuj je do wybranej piosenki i stwórz niezapomniany montaż, który goście z przyjemnością obejrzą. Udostępnij link na przyjęciu lub wyślij go krewnym mieszkającym daleko.
Stwórz pełen szacunku hołd z życiowych zdjęć. Dodaj delikatną ścieżkę dźwiękową i mówione wspomnienie wygenerowane przez AI, a następnie szybko udostępnij go podczas uroczystości lub prywatnie bliskim.
Zbierz zdjęcia z imprezy, spontaniczne nagrania i ulubiony utwór, aby w kilka minut stworzyć pokaz slajdów. Zmień jego rozmiar na ekran telefonu lub telewizora, a potem wyślij go tego samego dnia na czat grupowy.
Zamień pełen zdjęć z podróży i najlepszych ujęć wideo z rolki aparatu w wspomnieniowy film, do którego będziesz wracać. Wybierz szablon, dodaj swoje materiały, dobierz muzykę i opublikuj dopracowany film z podróży w mediach społecznościowych.
Korzystaj z pokazów slajdów, aby zaprezentować premierę produktu, kolekcję w sklepie lub ofertę nieruchomości bez udziału ekipy filmowej. Wgraj prezentację do przepływu PPT To video, dodaj narrację, a następnie opublikuj gotowe do sprzedaży wideo promocyjne.
Stwórz jedną prezentację, a następnie publikuj filmy z lektorem AI na każdym rynku, na którym działasz. Wygeneruj na nowo napisy w każdym języku, zmień format na Reels lub Shorts i docieraj do odbiorców na całym świecie bez konieczności każdorazowego tworzenia wideo od zera.
Jak działa kreator pokazów slajdów wideo
Make a slideshow video in four steps with a simple guide, from raw photos to a finished, share-ready video you can post anywhere.
Przeciągnij swoje zdjęcia, klipy wideo oraz dowolną muzykę lub audio, których chcesz użyć w pokazie slajdów.
Ustaw kolejność, wybierz, jak długo każde zdjęcie ma być wyświetlane, i jednym kliknięciem dodaj przejścia między slajdami.
Wybierz ścieżkę dźwiękową, wygeneruj lektora AI na podstawie swojego scenariusza i dodaj napisy lub tytuły.
Dopasuj format do swojej platformy, wyeksportuj pokaz slajdów jako plik MP4 w jakości HD bez znaku wodnego i opublikuj go lub wyślij, gdzie tylko chcesz.
Kreator pokazów slajdów wideo pomaga tworzyć angażujące filmy z pokazami slajdów z zdjęć i klipów wideo, z muzyką, przejściami i dopasowanym czasem. Wgrywasz swoje materiały, ustawiasz ich kolejność, dodajesz ścieżkę dźwiękową lub lektora, a następnie eksportujesz gotowy plik MP4 do udostępnienia.
Tak. Ustawiasz dokładną kolejność, przeciągając slajdy, oraz wybierasz, ile sekund każde zdjęcie lub klip pozostaje na ekranie. Nic nie jest zablokowane, więc możesz precyzyjnie dopracować tempo, aby pasowało do muzyki lub narracji, zanim wyeksportujesz materiał.
Prześlij swoje zdjęcia, a następnie wklej skrypt, aby silnik text to video zbudował narracyjne sceny wokół każdego obrazu. Dostosuj kolejność i czas trwania, dodaj muzykę, a pokaz slajdów zajmie się tworzeniem, dzięki czemu szybko złożysz gotowy film.
Większość narzędzi kończy się na zdjęciach, muzyce i przejściach. Jako kreator pokazów slajdów z muzyką i lektorem AI, HeyGen potrafi też odtworzyć cały film w ponad 175 językach, a każdy eksport jest pozbawiony znaku wodnego, dzięki czemu jeden projekt może dotrzeć do globalnej publiczności.
Tak. Twórcy zgłaszają ogromną oszczędność czasu, gdy nagrywanie i montaż zostają wyeliminowane, co sprawia, że regularne tworzenie treści jest dużo łatwiejsze.Anton Voroniuk zaoszczędził 15,5 godziny tygodniowo i obniżył koszty produkcji 40‑krotnie po przejściu na HeyGen, jednocześnie docierając do ponad miliona uczniów.
Jako darmowy kreator pokazów slajdów, HeyGen pozwala tworzyć i eksportować filmy z pokazami slajdów bez żadnych opłat, a pobrane pliki nie mają znaku wodnego. W ofercie są też płatne plany, które w miarę wzrostu Twoich potrzeb zapewniają dłuższe filmy, wyższą rozdzielczość i dodatkowe języki.
Obie opcje działają. Wybierz idealny utwór z wbudowanej biblioteki lub prześlij własną piosenkę, a następnie przytnij ścieżkę audio do odpowiedniej długości i wyreguluj jej głośność względem narracji. Dźwięk pozostanie zsynchronizowany, nawet gdy zmieniasz kolejność lub czas trwania slajdów.
Tak. Dodaj nieruchome zdjęcia i klipy wideo do tej samej osi czasu, a edytor połączy je w jeden ciągły pokaz slajdów. Swobodnie mieszaj materiały w orientacji pionowej i poziomej, wzbogacaj je przejściami, a eksport zostanie płynnie dopasowany do dowolnych proporcji obrazu, które wybierzesz.
Zaznacz przerwę między dwiema slajdami i wybierz przejście, takie jak zanikanie lub przesunięcie, a następnie zastosuj je do całego projektu lub osobno do każdego slajdu. Dodaj ruch do statycznych zdjęć, aby wykonywały panoramowanie i zbliżenia, dając Ci twórczą kontrolę nad stylem każdej sceny.
Eksportuj format pionowy 9:16 na TikToka, Reels i Shorts, kwadrat 1:1 do postów w feedzie lub szerokoekranowy 16:9 na YouTube i prezentacje. W każdej chwili możesz zmienić proporcje, a pokaz slajdów automatycznie się dopasuje, dzięki czemu wygląda jak zrobiony przez profesjonalistę, bez potrzeby budowania go od nowa.
Tak. Połącz zdjęcia z różnych etapów czyjegoś życia ze spokojną ścieżką dźwiękową i opcjonalną mową wspomnieniową, a następnie wyeksportuj wideo, które możesz odtworzyć podczas ceremonii lub udostępnić prywatnie. W każdej chwili możesz wrócić do projektu i zaktualizować go, jeśli pojawią się kolejne zdjęcia.
Weź pod uwagę okazję. Pięciominutowy pokaz slajdów zazwyczaj zawiera od 45 do 60 zdjęć z kilkoma krótkimi klipami i 3–5 sekundami na każde zdjęcie, choć możesz dostosować długość do swojej historii. Dodawaj lub usuwaj materiały w dowolnym momencie, a czas trwania zaktualizuje się automatycznie.
Edytor działa w każdej przeglądarce, więc możesz tworzyć na telefonie, tablecie lub komputerze. Prześlij popularne formaty, takie jak JPG, PNG, HEIC i MP4, a następnie wyeksportuj gotowy plik MP4 oraz plik napisów SRT dla zapewnienia dostępności.
Nie. Kreator pokazów slajdów działa w Twojej przeglądarce, więc nie wymaga żadnego pobierania ani instalacji. Możesz zacząć jako gość, a darmowe konto pozwala każdemu użytkownikowi zapisywać projekty, wracać do procesu tworzenia wideo i kontynuować dokładnie tam, gdzie przerwał.
Tak. Różnorodne szablony projektantów, płynne przejścia i lektor AI sprawiają, że Twoje pokazy slajdów z AI zachwycają i przyciągają uwagę. Dopasuj wygląd do swojej marki, a gotowy materiał będzie wyglądał na profesjonalnie wyprodukowany, a nie zrobiony na szybko.
Tak. Otwórz ponownie projekt w edytorze wideo AI aby podmienić zdjęcia, zmienić muzykę, przeredagować narrację lub poprawić timing, a następnie wyeksportuj go ponownie. Zapisane wersje przyspieszają proces edycji, więc zaktualizowanie pokazu slajdów zajmuje tylko kilka minut zamiast zaczynać wszystko od nowa.
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