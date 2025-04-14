Kreator Pokazu Wideo z Darmową Muzyką

Zamień swoje zdjęcia, klipy wideo i muzykę w dopracowany pokaz slajdów online w kilka minut. Bez nagrywania, bez programów do montażu, bez umiejętności projektowania. Wybierz szablon, dodaj swoje materiały i udostępniaj, gdzie tylko chcesz.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
145 375 092Wygenerowane filmy
120 392 004Wygenerowane avatary
20 075 541Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Stylizowana biała ikona samochodu na niebieskim tle.Kluczowe funkcje

Features of the Video Slideshow Maker

Połącz zdjęcia i klipy wideo

Prześlij swoje zdjęcia i klipy wideo, a następnie przeciągnij je w dowolnej kolejności na jednej osi czasu, aby stworzyć płynny pokaz slajdów. Edytor łączy zdjęcia i nagrania w spójną historię wizualną, a każde nieruchome zdjęcie możesz ożywić ruchem za pomocą funkcji image to video.

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A slideshow editor timeline blending uploaded photos and video clips into one sequence.

Dodaj muzykę i narrację lektora AI

Dodaj utwór z biblioteki muzyki stockowej lub prześlij własną ścieżkę dźwiękową, aby nadać odpowiedni nastrój. W przypadku narracji do pokazów slajdów edytor może w kilka sekund wygenerować lektora AI na podstawie Twojego tekstu, dzięki czemu nie musisz nagrywać ani jednej kwestii.

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A slideshow project panel with a music track and an AI voiceover script.

Szablony, przejścia i efekty

Zacznij od szerokiej gamy szablonów pokazów slajdów przygotowanych na wesela, urodziny, podróże lub potrzeby biznesowe, a następnie jednym kliknięciem dostosuj styl za pomocą przejść i efektów ruchu. Zamień statyczną prezentację wanimowaną prezentację, dopasuj tempo i dodaj efektowne plansze tytułowe oraz tekst.

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Slideshow templates with one-click transition and motion effect options.

Resize and Export Watermark-Free

Przełączaj pokaz slajdów między formatem pionowym, kwadratowym i panoramicznym, aby idealnie pasował do TikToka, Instagram Reels, YouTube’a lub dużego ekranu na wydarzeniu. Gdy montaż będzie wyglądał tak, jak chcesz, wyeksportuj gotowy plik MP4 w jakości HD bez znaku wodnego — profesjonalny materiał, gotowy do publikacji, wysłania mailem lub odtworzenia na spotkaniu.

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A slideshow resized for vertical, square, and widescreen with a watermark-free MP4 export.

Narracja pokazów slajdów w ponad 175 językach

Przygotuj jedną prezentację i dotrzyj z nią do każdej grupy odbiorców na całym świecie. Tłumacz wideo AIodtwarza lektora i napisy w ponad 175 językach z precyzyjnym dopasowaniem czasowym, dzięki czemu możesz udostępniać filmy z narracją AI na każdym rynku bez konieczności tworzenia całego projektu od nowa.

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A slideshow voiceover and captions regenerated across more than 175 languages.
Ikona zielonego pudełka prezentowego.Use cases

Zastosowania filmów prezentacyjnych z AI

Pokaz slajdów z okazji ślubu i rocznicy, zmontowany z podkładem muzycznym.

Pokazy slajdów z okazji ślubu i rocznicy

Zbierz zdjęcia i nagrania z tego wyjątkowego dnia, dopasuj je do wybranej piosenki i stwórz niezapomniany montaż, który goście z przyjemnością obejrzą. Udostępnij link na przyjęciu lub wyślij go krewnym mieszkającym daleko.

Pokaz slajdów upamiętniający i oddający hołd, z delikatną ścieżką dźwiękową.

Memorial and Tribute Slideshows

Stwórz pełen szacunku hołd z życiowych zdjęć. Dodaj delikatną ścieżkę dźwiękową i mówione wspomnienie wygenerowane przez AI, a następnie szybko udostępnij go podczas uroczystości lub prywatnie bliskim.

A birthday and celebration slideshow montage.

Birthday and Celebration Montages

Zbierz zdjęcia z imprezy, spontaniczne nagrania i ulubiony utwór, aby w kilka minut stworzyć pokaz slajdów. Zmień jego rozmiar na ekran telefonu lub telewizora, a potem wyślij go tego samego dnia na czat grupowy.

Pokaz slajdów wideo podsumowujący podróż i wakacje.

Filmy podsumowujące podróże i wakacje

Zamień pełen zdjęć z podróży i najlepszych ujęć wideo z rolki aparatu w wspomnieniowy film, do którego będziesz wracać. Wybierz szablon, dodaj swoje materiały, dobierz muzykę i opublikuj dopracowany film z podróży w mediach społecznościowych.

Pokaz promocyjny produktu zbudowany z prezentacji slajdów.

Promocje produktowe i filmy prezentujące ofertę

Korzystaj z pokazów slajdów, aby zaprezentować premierę produktu, kolekcję w sklepie lub ofertę nieruchomości bez udziału ekipy filmowej. Wgraj prezentację do przepływu PPT To video, dodaj narrację, a następnie opublikuj gotowe do sprzedaży wideo promocyjne.

A multilingual social media slideshow with AI voiceover.

Wielojęzyczne posty w mediach społecznościowych

Stwórz jedną prezentację, a następnie publikuj filmy z lektorem AI na każdym rynku, na którym działasz. Wygeneruj na nowo napisy w każdym języku, zmień format na Reels lub Shorts i docieraj do odbiorców na całym świecie bez konieczności każdorazowego tworzenia wideo od zera.

Rozmyta biała ikona dokumentu z przyciskiem odtwarzania na jasnoniebieskim tle.Jak to działa

Jak działa kreator pokazów slajdów wideo

Make a slideshow video in four steps with a simple guide, from raw photos to a finished, share-ready video you can post anywhere.

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Upload your media

Przeciągnij swoje zdjęcia, klipy wideo oraz dowolną muzykę lub audio, których chcesz użyć w pokazie slajdów.

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Arrange your slides

Ustaw kolejność, wybierz, jak długo każde zdjęcie ma być wyświetlane, i jednym kliknięciem dodaj przejścia między slajdami.

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Dodaj dźwięk i tekst

Wybierz ścieżkę dźwiękową, wygeneruj lektora AI na podstawie swojego scenariusza i dodaj napisy lub tytuły.

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Eksportuj i udostępnij

Dopasuj format do swojej platformy, wyeksportuj pokaz slajdów jako plik MP4 w jakości HD bez znaku wodnego i opublikuj go lub wyślij, gdzie tylko chcesz.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pokazów slajdów wideo

Czym jest kreator pokazów slajdów wideo i jak działa?

Kreator pokazów slajdów wideo pomaga tworzyć angażujące filmy z pokazami slajdów z zdjęć i klipów wideo, z muzyką, przejściami i dopasowanym czasem. Wgrywasz swoje materiały, ustawiasz ich kolejność, dodajesz ścieżkę dźwiękową lub lektora, a następnie eksportujesz gotowy plik MP4 do udostępnienia.

Czy mogę kontrolować kolejność i czas wyświetlania każdego zdjęcia?

Tak. Ustawiasz dokładną kolejność, przeciągając slajdy, oraz wybierasz, ile sekund każde zdjęcie lub klip pozostaje na ekranie. Nic nie jest zablokowane, więc możesz precyzyjnie dopracować tempo, aby pasowało do muzyki lub narracji, zanim wyeksportujesz materiał.

Jak zrobić pokaz slajdów w formie wideo z wykorzystaniem zdjęć i scenariusza?

Prześlij swoje zdjęcia, a następnie wklej skrypt, aby silnik text to video zbudował narracyjne sceny wokół każdego obrazu. Dostosuj kolejność i czas trwania, dodaj muzykę, a pokaz slajdów zajmie się tworzeniem, dzięki czemu szybko złożysz gotowy film.

Dlaczego warto korzystać z HeyGen zamiast innych narzędzi do tworzenia wideo z prezentacji?

Większość narzędzi kończy się na zdjęciach, muzyce i przejściach. Jako kreator pokazów slajdów z muzyką i lektorem AI, HeyGen potrafi też odtworzyć cały film w ponad 175 językach, a każdy eksport jest pozbawiony znaku wodnego, dzięki czemu jeden projekt może dotrzeć do globalnej publiczności.

Czy kreator pokazów slajdów naprawdę może zaoszczędzić czas przy tworzeniu regularnych treści?

Tak. Twórcy zgłaszają ogromną oszczędność czasu, gdy nagrywanie i montaż zostają wyeliminowane, co sprawia, że regularne tworzenie treści jest dużo łatwiejsze.Anton Voroniuk zaoszczędził 15,5 godziny tygodniowo i obniżył koszty produkcji 40‑krotnie po przejściu na HeyGen, jednocześnie docierając do ponad miliona uczniów.

Czy kreator pokazów slajdów wideo HeyGen jest darmowy i czy eksportowane filmy mają znak wodny?

Jako darmowy kreator pokazów slajdów, HeyGen pozwala tworzyć i eksportować filmy z pokazami slajdów bez żadnych opłat, a pobrane pliki nie mają znaku wodnego. W ofercie są też płatne plany, które w miarę wzrostu Twoich potrzeb zapewniają dłuższe filmy, wyższą rozdzielczość i dodatkowe języki.

Czy mogę dodać własną muzykę lub użyć utworu bez tantiem?

Obie opcje działają. Wybierz idealny utwór z wbudowanej biblioteki lub prześlij własną piosenkę, a następnie przytnij ścieżkę audio do odpowiedniej długości i wyreguluj jej głośność względem narracji. Dźwięk pozostanie zsynchronizowany, nawet gdy zmieniasz kolejność lub czas trwania slajdów.

Czy mogę połączyć zdjęcia i klipy wideo w jednym pokazie slajdów?

Tak. Dodaj nieruchome zdjęcia i klipy wideo do tej samej osi czasu, a edytor połączy je w jeden ciągły pokaz slajdów. Swobodnie mieszaj materiały w orientacji pionowej i poziomej, wzbogacaj je przejściami, a eksport zostanie płynnie dopasowany do dowolnych proporcji obrazu, które wybierzesz.

Jak dodać przejścia i efekty między slajdami?

Zaznacz przerwę między dwiema slajdami i wybierz przejście, takie jak zanikanie lub przesunięcie, a następnie zastosuj je do całego projektu lub osobno do każdego slajdu. Dodaj ruch do statycznych zdjęć, aby wykonywały panoramowanie i zbliżenia, dając Ci twórczą kontrolę nad stylem każdej sceny.

W jakich proporcjach obrazu mogę eksportować filmy na TikToka, Reels i YouTube?

Eksportuj format pionowy 9:16 na TikToka, Reels i Shorts, kwadrat 1:1 do postów w feedzie lub szerokoekranowy 16:9 na YouTube i prezentacje. W każdej chwili możesz zmienić proporcje, a pokaz slajdów automatycznie się dopasuje, dzięki czemu wygląda jak zrobiony przez profesjonalistę, bez potrzeby budowania go od nowa.

Czy mogę stworzyć pamiątkowy lub okolicznościowy pokaz slajdów w formie wideo?

Tak. Połącz zdjęcia z różnych etapów czyjegoś życia ze spokojną ścieżką dźwiękową i opcjonalną mową wspomnieniową, a następnie wyeksportuj wideo, które możesz odtworzyć podczas ceremonii lub udostępnić prywatnie. W każdej chwili możesz wrócić do projektu i zaktualizować go, jeśli pojawią się kolejne zdjęcia.

Ile zdjęć potrzebuję i jak długi powinien być film?

Weź pod uwagę okazję. Pięciominutowy pokaz slajdów zazwyczaj zawiera od 45 do 60 zdjęć z kilkoma krótkimi klipami i 3–5 sekundami na każde zdjęcie, choć możesz dostosować długość do swojej historii. Dodawaj lub usuwaj materiały w dowolnym momencie, a czas trwania zaktualizuje się automatycznie.

Czy mogę zrobić pokaz slajdów na telefonie i jakie formaty plików są obsługiwane?

Edytor działa w każdej przeglądarce, więc możesz tworzyć na telefonie, tablecie lub komputerze. Prześlij popularne formaty, takie jak JPG, PNG, HEIC i MP4, a następnie wyeksportuj gotowy plik MP4 oraz plik napisów SRT dla zapewnienia dostępności.

Czy muszę pobierać oprogramowanie lub zakładać konto?

Nie. Kreator pokazów slajdów działa w Twojej przeglądarce, więc nie wymaga żadnego pobierania ani instalacji. Możesz zacząć jako gość, a darmowe konto pozwala każdemu użytkownikowi zapisywać projekty, wracać do procesu tworzenia wideo i kontynuować dokładnie tam, gdzie przerwał.

Czy mogę tworzyć profesjonalnie wyglądające pokazy slajdów z AI?

Tak. Różnorodne szablony projektantów, płynne przejścia i lektor AI sprawiają, że Twoje pokazy slajdów z AI zachwycają i przyciągają uwagę. Dopasuj wygląd do swojej marki, a gotowy materiał będzie wyglądał na profesjonalnie wyprodukowany, a nie zrobiony na szybko.

Czy mogę edytować lub zaktualizować swoją prezentację po jej utworzeniu?

Tak. Otwórz ponownie projekt w edytorze wideo AI aby podmienić zdjęcia, zmienić muzykę, przeredagować narrację lub poprawić timing, a następnie wyeksportuj go ponownie. Zapisane wersje przyspieszają proces edycji, więc zaktualizowanie pokazu slajdów zajmuje tylko kilka minut zamiast zaczynać wszystko od nowa.

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