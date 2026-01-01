background leftbackground right
Wideo awataraEdukacjaPrzedsiębiorca Wiedzy

Jak Anton Voroniuk wykorzystuje HeyGen, aby uczyć ponad 1 milion studentów i oszczędzać ponad 15 godzin tygodniowo

BRANŻA:Edukacja
DZIAŁ:Założyciel
LOKALIZACJA:Portugalia
15,5godzin zaoszczędzonych tygodniowo
1 mln+liczba uczniów, do których dotarliśmy
40xtańsza produkcja treści wideo
Zobacz, jakie rezultaty HeyGen może dla Ciebie osiągnąć.
Dowiedz się więcej

Anton Voroniuk jest edukatorem w dziedzinie marketingu cyfrowego, który jako pierwszy wprowadził kursy o HeyGen na Udemy oraz Coursera. Jako założyciel wiodącej marki edukacyjnej, Anton zbudował swój biznes w oparciu o jasne, angażujące i łatwo skalowalne treści wideo. Jednak wymagania związane z ciągłym tworzeniem treści okazały się nie do utrzymania.

„Zanim pojawił się HeyGen, tworzenie profesjonalnie wyglądających filmów było długim i złożonym procesem” – powiedział Anton. „Od pisania scenariusza i nagrywania, przez montaż i postprodukcję, wszystko to mogło zajmować godziny, jeśli nie całe dni, żeby dopracować materiał do perfekcji.”

To wszystko zmieniło się dzięki HeyGen. Dzięki zaawansowanym awatarom AI i intuicyjnym narzędziom do tworzenia wideo Anton znalazł sposób na radykalne skrócenie czasu produkcji i zwiększenie zasięgu swoich lekcji bez poświęcania jakości ani spójności.

Przejście od ręcznej produkcji wideo do wydajności napędzanej przez AI

Tworzenie treści edukacyjnych kiedyś było w pełni manualnym procesem. Każdy kurs, rolka na Instagramie, webinar i film promocyjny wymagały obecności Antona przed kamerą. Oznaczało to rozstawianie oświetlenia, fryzurę i makijaż, nagrywanie, a potem godziny montażu.

„Jestem osobą głęboko zaangażowaną w tworzenie kursów i strategię wideo” – powiedział Anton. „Ale HeyGen zrewolucjonizował mój sposób pracy. Teraz mogę skupić się na swoich pomysłach, swoich scenariuszach i pozwolić, by HeyGen zajął się resztą.”

Korzystając z cyfrowych awatarów HeyGen, Anton wyeliminował potrzebę ciągłego nagrywania przed kamerą. Mógł tworzyć dopracowane filmy w kilka sekund, bez powtórek i ponownych ujęć. „To było wybawienie” – powiedział Anton. „Zwłaszcza przy produkcji treści na dużą skalę.”

Skalowanie treści wideo na różnych platformach i dla różnych odbiorców

Anton korzysta teraz z HeyGen w niemal każdym elemencie swojej strategii contentowej – od kursów na Udemy i postów w mediach społecznościowych po webinary i zapowiedzi konferencji online. Stworzył kilka awatarów, z których każdy ma własny ton i zastosowanie: jeden formalny, jeden dynamiczny oraz główny awatar, który pojawia się we wszystkich treściach.

„W ten sposób tworzę moje treści od zera w kilka sekund” – powiedział Anton. „Daje mi to możliwość tworzenia szybkich, wysokiej jakości materiałów, zarówno na kursy, jak i dla klientów.”

Wykorzystuje możliwości HeyGen do tworzenia wielojęzycznych filmów, dzięki czemu jego kursy docierają do odbiorców na całym świecie. „Korzystałem z instruktorów generowanych przez AI, aby prowadzić lekcje w kilku językach” – powiedział Anton. „To sprawiło, że moje treści stały się znacznie bardziej dostępne.”

Jedną z ulubionych funkcji Antona jest możliwość korzystania z HeyGen do krótkich materiałów promocyjnych. Dzięki narzędziu URL-to-video może on szybko zamieniać strony kursów lub fragmenty podcastów w przejrzyste, profesjonalne wideo-highlighty, co idealnie sprawdza się w kampaniach w mediach społecznościowych i e-mailowych.

Oszczędzanie czasu bez utraty jakości

Podczas gdy HeyGen zajmuje się warstwą wizualną, Anton odpowiada za stronę kreatywną. Sam pisze i dopracowuje scenariusze, dbając o to, by pozostały spójne z jego stylem nauczania. Następnie, za pomocą zaledwie kilku kliknięć, generuje w pełni gotowy materiał wideo, korzystając ze swojego cyfrowego sobowtóra.

Za kulisami Anton wraz ze swoim zespołem bada również możliwości HeyGen, aby tworzyć interaktywne awatary i formaty wideo gotowe do automatyzacji. „Używamy go do dzielenia treści z podcastów i przerabiania ich na krótsze filmy” – powiedział Anton. „Taka elastyczność ma ogromne znaczenie.”

Wciąż współpracuje z ludzkimi montażystami przy ostatnich szlifach, ale większość produkcji jest teraz obsługiwana przez AI. „HeyGen pozwala mi skupić się na strategii, researchu i pomysłach” – powiedział Anton. „To prawdziwe kreatywne odblokowanie.”

Od czasu wdrożenia HeyGen Anton odnotował znaczną poprawę zarówno produktywności, jak i skalowalności:

  • 15,5 godziny zaoszczędzone tygodniowo: Zautomatyzowana produkcja wideo znacząco skróciła czas poświęcany na ręczną pracę.
  • Ponad 1 mln studentów objętych zasięgiem: Awatary AI pomagają Antonowi skalować jego nauczanie na Udemy, Coursera i innych platformach.
  • Wielojęzyczne treści gotowe do publikacji na różnych platformachFilmy są teraz dostosowane do różnych języków i grup odbiorców.
  • Większe możliwości twórcze: Szybkie, dopracowane treści do kursów, rolek na Instagramie, konferencji i materiałów promocyjnych dla klientów.
  • Dając studentom narzędzia do tworzenia: Korzystając z kursów HeyGen Antona na Udemy, uczestnicy zgłaszają, że tworzą treści wideo 40 razy taniej i 8 razy szybciej.

„To coś więcej niż tylko narzędzie; to prawdziwy przełom” – powiedział Anton. „Daje mi możliwość osiągania profesjonalnych rezultatów przy minimalnym wysiłku.”

Anton jest teraz orędownikiem wykorzystania wideo AI w edukacji i biznesie, zachęcając innych twórców, by dostrzegli i wykorzystali jego potencjał. „HeyGen wyznacza kierunek w kształtowaniu przyszłości awatarów AI” – powiedział Anton. „I nie mógłbym być z tego powodu bardziej podekscytowany.”

Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, twórcą treści czy właścicielem firmy, Anton wierzy, że HeyGen może odmienić sposób, w jaki pracujesz. „Jeśli chcesz oszczędzać czas, skalować swój przekaz i zachować profesjonalny charakter treści, to jest właściwa droga naprzód.”

Polecane historie klientów

Resource Image
Avatar Video

Dowiedz się, jak AI Smart Ventures wykorzystało narzędzia AI HeyGen, aby rozwinąć swój biznes, tworząc przełomowe rozwiązania oparte na najnowocześniejszej technologii wideo.

Dowiedz się więcej
Resource Image
Avatar Video

Dowiedz się, jak Ogilvy wykorzystuje HeyGen i marketing wideo oparty na sztucznej inteligencji do tworzenia angażujących, spersonalizowanych treści, które zwiększają zaangażowanie odbiorców i przynoszą wymierne rezultaty.

Dowiedz się więcej
Resource Image
Video Translation

Poznaj, jak Rosetta Stone usprawnia naukę języków dzięki narzędziom AI HeyGen, tworząc angażujące, wielojęzyczne treści wideo, które skutecznie przełamują bariery.

Dowiedz się więcej

Zacznij tworzyć wideo z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnemu wideo AI.

Umów spotkanie
CTA background