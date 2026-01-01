Anton Voroniuk jest edukatorem w dziedzinie marketingu cyfrowego, który jako pierwszy wprowadził kursy o HeyGen na Udemy oraz Coursera. Jako założyciel wiodącej marki edukacyjnej, Anton zbudował swój biznes w oparciu o jasne, angażujące i łatwo skalowalne treści wideo. Jednak wymagania związane z ciągłym tworzeniem treści okazały się nie do utrzymania.

„Zanim pojawił się HeyGen, tworzenie profesjonalnie wyglądających filmów było długim i złożonym procesem” – powiedział Anton. „Od pisania scenariusza i nagrywania, przez montaż i postprodukcję, wszystko to mogło zajmować godziny, jeśli nie całe dni, żeby dopracować materiał do perfekcji.”

To wszystko zmieniło się dzięki HeyGen. Dzięki zaawansowanym awatarom AI i intuicyjnym narzędziom do tworzenia wideo Anton znalazł sposób na radykalne skrócenie czasu produkcji i zwiększenie zasięgu swoich lekcji bez poświęcania jakości ani spójności.

Przejście od ręcznej produkcji wideo do wydajności napędzanej przez AI

Tworzenie treści edukacyjnych kiedyś było w pełni manualnym procesem. Każdy kurs, rolka na Instagramie, webinar i film promocyjny wymagały obecności Antona przed kamerą. Oznaczało to rozstawianie oświetlenia, fryzurę i makijaż, nagrywanie, a potem godziny montażu.

„Jestem osobą głęboko zaangażowaną w tworzenie kursów i strategię wideo” – powiedział Anton. „Ale HeyGen zrewolucjonizował mój sposób pracy. Teraz mogę skupić się na swoich pomysłach, swoich scenariuszach i pozwolić, by HeyGen zajął się resztą.”

Korzystając z cyfrowych awatarów HeyGen, Anton wyeliminował potrzebę ciągłego nagrywania przed kamerą. Mógł tworzyć dopracowane filmy w kilka sekund, bez powtórek i ponownych ujęć. „To było wybawienie” – powiedział Anton. „Zwłaszcza przy produkcji treści na dużą skalę.”

Skalowanie treści wideo na różnych platformach i dla różnych odbiorców

Anton korzysta teraz z HeyGen w niemal każdym elemencie swojej strategii contentowej – od kursów na Udemy i postów w mediach społecznościowych po webinary i zapowiedzi konferencji online. Stworzył kilka awatarów, z których każdy ma własny ton i zastosowanie: jeden formalny, jeden dynamiczny oraz główny awatar, który pojawia się we wszystkich treściach.

„W ten sposób tworzę moje treści od zera w kilka sekund” – powiedział Anton. „Daje mi to możliwość tworzenia szybkich, wysokiej jakości materiałów, zarówno na kursy, jak i dla klientów.”

Wykorzystuje możliwości HeyGen do tworzenia wielojęzycznych filmów, dzięki czemu jego kursy docierają do odbiorców na całym świecie. „Korzystałem z instruktorów generowanych przez AI, aby prowadzić lekcje w kilku językach” – powiedział Anton. „To sprawiło, że moje treści stały się znacznie bardziej dostępne.”

Jedną z ulubionych funkcji Antona jest możliwość korzystania z HeyGen do krótkich materiałów promocyjnych. Dzięki narzędziu URL-to-video może on szybko zamieniać strony kursów lub fragmenty podcastów w przejrzyste, profesjonalne wideo-highlighty, co idealnie sprawdza się w kampaniach w mediach społecznościowych i e-mailowych.

Oszczędzanie czasu bez utraty jakości

Podczas gdy HeyGen zajmuje się warstwą wizualną, Anton odpowiada za stronę kreatywną. Sam pisze i dopracowuje scenariusze, dbając o to, by pozostały spójne z jego stylem nauczania. Następnie, za pomocą zaledwie kilku kliknięć, generuje w pełni gotowy materiał wideo, korzystając ze swojego cyfrowego sobowtóra.

Za kulisami Anton wraz ze swoim zespołem bada również możliwości HeyGen, aby tworzyć interaktywne awatary i formaty wideo gotowe do automatyzacji. „Używamy go do dzielenia treści z podcastów i przerabiania ich na krótsze filmy” – powiedział Anton. „Taka elastyczność ma ogromne znaczenie.”

Wciąż współpracuje z ludzkimi montażystami przy ostatnich szlifach, ale większość produkcji jest teraz obsługiwana przez AI. „HeyGen pozwala mi skupić się na strategii, researchu i pomysłach” – powiedział Anton. „To prawdziwe kreatywne odblokowanie.”

Od czasu wdrożenia HeyGen Anton odnotował znaczną poprawę zarówno produktywności, jak i skalowalności:

15,5 godziny zaoszczędzone tygodniowo : Zautomatyzowana produkcja wideo znacząco skróciła czas poświęcany na ręczną pracę.

: Zautomatyzowana produkcja wideo znacząco skróciła czas poświęcany na ręczną pracę. Ponad 1 mln studentów objętych zasięgiem : Awatary AI pomagają Antonowi skalować jego nauczanie na Udemy, Coursera i innych platformach.

: Awatary AI pomagają Antonowi skalować jego nauczanie na Udemy, Coursera i innych platformach. Wielojęzyczne treści gotowe do publikacji na różnych platformach Filmy są teraz dostosowane do różnych języków i grup odbiorców.

Filmy są teraz dostosowane do różnych języków i grup odbiorców. Większe możliwości twórcze : Szybkie, dopracowane treści do kursów, rolek na Instagramie, konferencji i materiałów promocyjnych dla klientów.

: Szybkie, dopracowane treści do kursów, rolek na Instagramie, konferencji i materiałów promocyjnych dla klientów. Dając studentom narzędzia do tworzenia: Korzystając z kursów HeyGen Antona na Udemy, uczestnicy zgłaszają, że tworzą treści wideo 40 razy taniej i 8 razy szybciej.

„To coś więcej niż tylko narzędzie; to prawdziwy przełom” – powiedział Anton. „Daje mi możliwość osiągania profesjonalnych rezultatów przy minimalnym wysiłku.”

Anton jest teraz orędownikiem wykorzystania wideo AI w edukacji i biznesie, zachęcając innych twórców, by dostrzegli i wykorzystali jego potencjał. „HeyGen wyznacza kierunek w kształtowaniu przyszłości awatarów AI” – powiedział Anton. „I nie mógłbym być z tego powodu bardziej podekscytowany.”

Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, twórcą treści czy właścicielem firmy, Anton wierzy, że HeyGen może odmienić sposób, w jaki pracujesz. „Jeśli chcesz oszczędzać czas, skalować swój przekaz i zachować profesjonalny charakter treści, to jest właściwa droga naprzód.”