Jak przedsiębiorstwa odnoszą sukcesy dzięki HeyGen
Avatar Video · Localization
Zobacz, jak nagradzane Emmy studio Fameplay wykorzystuje HeyGen do tworzenia wielojęzycznych filmów zasilanych sztuczną inteligencją, lokalizowania treści na różne rynki oraz rozszerzania zasięgu z czeskiej publiczności na cały świat.
Avatar Video · Marketing
Dowiedz się, jak Bryan Fikes wykorzystuje HeyGen, aby pomagać małym firmom tworzyć więcej materiałów wideo, oszczędzać ponad 700 godzin, zwiększać konwersję i rozwijać swoją agencję marketingową.
Avatar Video · Broadcast
Dowiedz się, jak Telemundo nawiązało współpracę z HeyGen, aby tworzyć wspierane przez AI segmenty transmisji z Mistrzostw Świata, które umieszczały komentatorów w niewiarygodnych, filmowych sceneriach, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące szybkości i jakości transmisji na żywo.
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Zarin TV wykorzystuje awatary AI HeyGen, aby chronić dziennikarzy, zachować anonimowość i bezpiecznie dzielić się historiami z Afganistanu z odbiorcami na całym świecie.
Avatar Video · Video Translation · L&D
Indegene zwiększył skalę zgodnej z regulacjami produkcji medycznych materiałów wideo dzięki platformie wideo AI HeyGen, przyspieszając dostarczanie treści, obniżając koszty i umożliwiając tworzenie wielojęzycznych materiałów na całym świecie.
Avatar Video · Marketing
Ratava zwiększyła skalę 98% swoich treści wideo dzięki awatarom AI HeyGen, umożliwiając klientom tworzenie spersonalizowanych, wielojęzycznych filmów na żądanie, bez ograniczeń tradycyjnej produkcji.
Avatar Video · Marketing
Dowiedz się, jak AI Smart Ventures wykorzystało narzędzia AI HeyGen, aby rozwinąć swój biznes, tworząc przełomowe rozwiązania z użyciem najnowocześniejszej technologii wideo.
Video Translation · L&D
Workday skrócił czas lokalizacji z miesięcy do godzin dzięki HeyGen, co umożliwiło szybszą produkcję wielojęzycznych materiałów wideo w 10–15 językach na projekt, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zachowaniu spójności marki.
Avatar Video · Marketing
Dowiedz się, w jaki sposób Attention Grabbing Media wykorzystało oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania HeyGen do tworzenia angażujących treści wideo i skutecznego przyciągania uwagi swojej publiczności.
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Studia przypadków wykorzystania AI od HeyGen pokazują, jak firmy skracają czas produkcji, skalują treści na całym świecie i zwiększają kreatywność. Zespoły tworzą filmy w ciągu kilku godzin, agencje dostarczają materiały w wielu językach, a marki ożywiają kampanie za pomocą awatarów, obniżając koszty i umożliwiając tworzenie na dużą skalę wysokiej jakości narracji dostosowanych do różnych rynków.
Studia przypadków dotyczące AI od HeyGen pokazują, jak spersonalizowane i skalowalne materiały wideo zwiększają zaangażowanie oraz zwrot z inwestycji. Marki podwoiły współczynniki konwersji i retencji dzięki filmom onboardingowym, potroiły zaangażowanie za pomocą dopasowanych kampanii oraz zwiększyły globalny zasięg dzięki wielojęzycznym treściom. Dowodzi to, że HeyGen pozwala marketerom skalować personalizację, obniżać koszty i maksymalizować efekty.
Studia przypadków HeyGen dotyczące wykorzystania AI w edukacji pokazują, jak instytucje i firmy poprawiają efekty kształcenia. Awatary umożliwiają odgrywanie ról i ćwiczenie umiejętności, przedsiębiorstwa unowocześniają szkolenia z zakresu zgodności, zespoły medyczne przyspieszają tworzenie treści medycznych, a nauczyciele prowadzą lekcje w wielu językach. Dzięki temu szkolenia w szkołach, firmach i w ramach rozwoju zawodowego stają się bardziej angażujące, skalowalne i skuteczne.
Studia przypadków HeyGen dotyczące wykorzystania AI w ochronie zdrowia pokazują, jak świadczeniodawcy usprawniają komunikację, obniżają koszty i zwiększają dostępność. Lekarze dzielą się wiedzą medyczną za pomocą filmów objaśniających, zespoły skracają czas tworzenia materiałów szkoleniowych o 50%, a świadczeniodawcy skalują wielojęzyczne treści certyfikacyjne, zapewniając pacjentom, specjalistom i odbiorcom na całym świecie rzetelną i opłacalną edukację.
Firma Würth przeszła od komunikacji pisemnej do komunikacji opartej przede wszystkim na materiałach wideo, wykorzystując HeyGen do tworzenia wielojęzycznych filmów z awatarami. Obniżyła koszty tłumaczeń o 80%, skróciła czas produkcji o połowę i umożliwiła pracownikom opanowanie platformy w zaledwie 45 minut, dzięki czemu globalne, angażujące szkolenia i komunikacja stały się bardziej wydajne i opłacalne.
Studium przypadku wdrożenia AI w firmie Komatsu pokazuje, jak przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać awatary AI do transformacji szkoleń i komunikacji. Tworząc spójne, angażujące i wielojęzyczne filmy, Komatsu zwiększyło wskaźnik ukończenia szkoleń do niemal 90%, poprawiło zapamiętywanie wiedzy i obniżyło koszty produkcji. Sukces firmy pokazuje, że historie klientów korzystających z AI stanowią dowód na skuteczność skalowalnych i spójnych z marką rozwiązań edukacyjnych, które można wykorzystywać nie tylko w szkoleniach, lecz także w marketingu i komunikacji globalnej.
Doświadczenia trivago z HeyGen pokazują, że wykorzystanie AI w marketingu może znacząco usprawnić lokalizację materiałów wideo. Dzięki tłumaczom AI i awatarom HeyGen firma trivago skróciła czas postprodukcji o połowę (oszczędzając 3–4 miesiące), szybko dostosowała reklamy telewizyjne do 30 rynków oraz zachowała spójną tożsamość marki, osiągając skalowalne, efektywne i wysokiej jakości rezultaty marketingowe.
Ogilvy nawiązało współpracę z HeyGen, aby tworzyć poruszające emocjonalnie filmy marketingowe z awatarami, takie jak kampania skierowana do pokolenia Z, wykorzystująca wizerunek piosenkarki. Dzięki awatarom HeyGen firma mogła na dużą skalę tworzyć wysoce spersonalizowane i zlokalizowane treści, wzmacniając więź z odbiorcami, zachowując emocjonalny ton i zwiększając zaangażowanie na różnych rynkach.