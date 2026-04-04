Studium przypadku wdrożenia AI w firmie Komatsu pokazuje, jak przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać awatary AI do transformacji szkoleń i komunikacji. Tworząc spójne, angażujące i wielojęzyczne filmy, Komatsu zwiększyło wskaźnik ukończenia szkoleń do niemal 90%, poprawiło zapamiętywanie wiedzy i obniżyło koszty produkcji. Sukces firmy pokazuje, że historie klientów korzystających z AI stanowią dowód na skuteczność skalowalnych i spójnych z marką rozwiązań edukacyjnych, które można wykorzystywać nie tylko w szkoleniach, lecz także w marketingu i komunikacji globalnej.