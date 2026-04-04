Jak przedsiębiorstwa odnoszą sukcesy dzięki HeyGen

Miro
Wyróżnione

Miro

4 kwietnia 2026
Coursera
Wyróżnione

Coursera

4 kwietnia 2026
4.8G2Ponad 1000 recenzji
Private & Secure | AI Governance Controls | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | AI Act Standards
company logo 1
Logo Wondershare
Logo Atlassian
Logo HubSpot
Logo Miro
Logo Salesforce
Logo HBO
Logo Lemonade
Logo HP
Logo Duolingo
company logo 11
Logo Salesforce
Logo Salesforce
company logo 14
Logo Wondershare
Logo Atlassian
Logo HubSpot
Logo Miro
Logo Salesforce
Logo HBO
Logo Lemonade
Logo HP
Logo Duolingo
company logo 24
Logo Salesforce
Logo Salesforce
company logo 27
Logo Wondershare
Logo Atlassian
Logo HubSpot
Logo Miro
Logo Salesforce
Logo HBO
Logo Lemonade
Logo HP
Logo Duolingo
company logo 37
Logo Salesforce
Logo Salesforce
Słowo „Fanneplay” pogrubionymi, czarnymi blokowymi literami na białym tle.

Avatar Video · Localization

Fameplay

Zobacz, jak nagradzane Emmy studio Fameplay wykorzystuje HeyGen do tworzenia wielojęzycznych filmów zasilanych sztuczną inteligencją, lokalizowania treści na różne rynki oraz rozszerzania zasięgu z czeskiej publiczności na cały świat.

Dowiedz się więcej
Mężczyzna z kozią bródką w ciemnym uniformie w japońskim ogrodzie, ze świecącym logo bonsai i nałożonym napisem „BONSAI MARKETING”.

Avatar Video · Marketing

Marketing Bonsai

Dowiedz się, jak Bryan Fikes wykorzystuje HeyGen, aby pomagać małym firmom tworzyć więcej materiałów wideo, oszczędzać ponad 700 godzin, zwiększać konwersję i rozwijać swoją agencję marketingową.

Dowiedz się więcej
Logo Telemundo z czerwonym stylizowanym T i czarnym napisem.

Avatar Video · Broadcast

Telemundo

Dowiedz się, jak Telemundo nawiązało współpracę z HeyGen, aby tworzyć wspierane przez AI segmenty transmisji z Mistrzostw Świata, które umieszczały komentatorów w niewiarygodnych, filmowych sceneriach, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące szybkości i jakości transmisji na żywo.

Dowiedz się więcej
Zarin TV

Avatar Video · Video Translation · Broadcast

Zarin TV

Zarin TV wykorzystuje awatary AI HeyGen, aby chronić dziennikarzy, zachować anonimowość i bezpiecznie dzielić się historiami z Afganistanu z odbiorcami na całym świecie.

Dowiedz się więcej
Logo Indegene z literami „in” utworzonymi z różowych i niebieskich geometrycznych bloków oraz napisem „degene” w niebieskim kolorze.

Avatar Video · Video Translation · L&D

Indegene

Indegene zwiększył skalę zgodnej z regulacjami produkcji medycznych materiałów wideo dzięki platformie wideo AI HeyGen, przyspieszając dostarczanie treści, obniżając koszty i umożliwiając tworzenie wielojęzycznych materiałów na całym świecie.

Dowiedz się więcej
Logo RATAVA z hasłem „An Avatar Company”

Avatar Video · Marketing

Ratava

Ratava zwiększyła skalę 98% swoich treści wideo dzięki awatarom AI HeyGen, umożliwiając klientom tworzenie spersonalizowanych, wielojęzycznych filmów na żądanie, bez ograniczeń tradycyjnej produkcji.

Dowiedz się więcej
Logo AI Smart Ventures

Avatar Video · Marketing

Ai Smart Ventures

Dowiedz się, jak AI Smart Ventures wykorzystało narzędzia AI HeyGen, aby rozwinąć swój biznes, tworząc przełomowe rozwiązania z użyciem najnowocześniejszej technologii wideo.

Dowiedz się więcej
Logo Workday

Video Translation · L&D

Dzień pracy

Workday skrócił czas lokalizacji z miesięcy do godzin dzięki HeyGen, co umożliwiło szybszą produkcję wielojęzycznych materiałów wideo w 10–15 językach na projekt, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zachowaniu spójności marki.

Dowiedz się więcej
Logo Attention Grabbing Media

Avatar Video · Marketing

Przyciągające uwagę media

Dowiedz się, w jaki sposób Attention Grabbing Media wykorzystało oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania HeyGen do tworzenia angażujących treści wideo i skutecznego przyciągania uwagi swojej publiczności.

Dowiedz się więcej
background decorationbackground decorationbackground decorationbackground decoration

Free your story

Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.

Book a meeting

Masz pytania? My mamy odpowiedzi.

Czego firmy mogą nauczyć się z analiz przypadków wykorzystania sztucznej inteligencji z technologią HeyGen?

Studia przypadków wykorzystania AI od HeyGen pokazują, jak firmy skracają czas produkcji, skalują treści na całym świecie i zwiększają kreatywność. Zespoły tworzą filmy w ciągu kilku godzin, agencje dostarczają materiały w wielu językach, a marki ożywiają kampanie za pomocą awatarów, obniżając koszty i umożliwiając tworzenie na dużą skalę wysokiej jakości narracji dostosowanych do różnych rynków.

W jaki sposób studia przypadków wykorzystania AI w marketingu wykazały większe zaangażowanie i wyższy zwrot z inwestycji dzięki HeyGen?

Studia przypadków dotyczące AI od HeyGen pokazują, jak spersonalizowane i skalowalne materiały wideo zwiększają zaangażowanie oraz zwrot z inwestycji. Marki podwoiły współczynniki konwersji i retencji dzięki filmom onboardingowym, potroiły zaangażowanie za pomocą dopasowanych kampanii oraz zwiększyły globalny zasięg dzięki wielojęzycznym treściom. Dowodzi to, że HeyGen pozwala marketerom skalować personalizację, obniżać koszty i maksymalizować efekty.

Jakie rezultaty przedstawiają studia przypadków dotyczące wykorzystania AI w edukacji z użyciem HeyGen do szkoleń i nauki?

Studia przypadków HeyGen dotyczące wykorzystania AI w edukacji pokazują, jak instytucje i firmy poprawiają efekty kształcenia. Awatary umożliwiają odgrywanie ról i ćwiczenie umiejętności, przedsiębiorstwa unowocześniają szkolenia z zakresu zgodności, zespoły medyczne przyspieszają tworzenie treści medycznych, a nauczyciele prowadzą lekcje w wielu językach. Dzięki temu szkolenia w szkołach, firmach i w ramach rozwoju zawodowego stają się bardziej angażujące, skalowalne i skuteczne.

Jak studia przypadków zastosowania AI w ochronie zdrowia wykorzystują HeyGen do usprawnienia komunikacji i obniżenia kosztów?

Studia przypadków HeyGen dotyczące wykorzystania AI w ochronie zdrowia pokazują, jak świadczeniodawcy usprawniają komunikację, obniżają koszty i zwiększają dostępność. Lekarze dzielą się wiedzą medyczną za pomocą filmów objaśniających, zespoły skracają czas tworzenia materiałów szkoleniowych o 50%, a świadczeniodawcy skalują wielojęzyczne treści certyfikacyjne, zapewniając pacjentom, specjalistom i odbiorcom na całym świecie rzetelną i opłacalną edukację.

Jak Grupa Würth wykorzystała generowanie filmów za pomocą AI w HeyGen, aby osiągnąć sukces?

Firma Würth przeszła od komunikacji pisemnej do komunikacji opartej przede wszystkim na materiałach wideo, wykorzystując HeyGen do tworzenia wielojęzycznych filmów z awatarami. Obniżyła koszty tłumaczeń o 80%, skróciła czas produkcji o połowę i umożliwiła pracownikom opanowanie platformy w zaledwie 45 minut, dzięki czemu globalne, angażujące szkolenia i komunikacja stały się bardziej wydajne i opłacalne.

Czego firmy mogą nauczyć się od Komatsu na podstawie historii klientów o wykorzystaniu awatarów AI?

Studium przypadku wdrożenia AI w firmie Komatsu pokazuje, jak przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać awatary AI do transformacji szkoleń i komunikacji. Tworząc spójne, angażujące i wielojęzyczne filmy, Komatsu zwiększyło wskaźnik ukończenia szkoleń do niemal 90%, poprawiło zapamiętywanie wiedzy i obniżyło koszty produkcji. Sukces firmy pokazuje, że historie klientów korzystających z AI stanowią dowód na skuteczność skalowalnych i spójnych z marką rozwiązań edukacyjnych, które można wykorzystywać nie tylko w szkoleniach, lecz także w marketingu i komunikacji globalnej.

Jak trivago poprawiło wyniki marketingowe dzięki studiom przypadku dotyczącym AI od HeyGen?

Doświadczenia trivago z HeyGen pokazują, że wykorzystanie AI w marketingu może znacząco usprawnić lokalizację materiałów wideo. Dzięki tłumaczom AI i awatarom HeyGen firma trivago skróciła czas postprodukcji o połowę (oszczędzając 3–4 miesiące), szybko dostosowała reklamy telewizyjne do 30 rynków oraz zachowała spójną tożsamość marki, osiągając skalowalne, efektywne i wysokiej jakości rezultaty marketingowe.

Jak Ogilvy wykorzystało awatary AI w studiach przypadków dotyczących marketingu opartego na AI?

Ogilvy nawiązało współpracę z HeyGen, aby tworzyć poruszające emocjonalnie filmy marketingowe z awatarami, takie jak kampania skierowana do pokolenia Z, wykorzystująca wizerunek piosenkarki. Dzięki awatarom HeyGen firma mogła na dużą skalę tworzyć wysoce spersonalizowane i zlokalizowane treści, wzmacniając więź z odbiorcami, zachowując emocjonalny ton i zwiększając zaangażowanie na różnych rynkach.