Bryan Fikes jest założycielem Bonsai Marketing, gdzie pomaga firmom rozwijać się dzięki inteligentniejszym systemom marketingowym, automatyzacji i wideo opartemu na AI.
W ciągu ostatnich 25 lat Bryan zbudował kilka agencji marketingowych i pomógł firmom dostosować się do każdej istotnej zmiany w marketingu cyfrowym.
Gdy wideo stało się jednym z najskuteczniejszych sposobów budowania zaufania w internecie, wciąż widział ten sam problem: firmy wiedziały, że potrzebują wideo, ale miały trudności z tworzeniem go w sposób ciągły.
Dziś Bryan korzysta z HeyGen, aby pomagać klientom tworzyć wszystko – od filmów promocyjnych i stron docelowych po treści sprzedażowe i materiały szkoleniowe. Po drodze stworzył już ponad 300 filmów, zaoszczędził ponad 700 godzin czasu produkcyjnego i zbudował proces, który sprawia, że wysokiej jakości wideo jest dostępne dla firm każdej wielkości.
Uczynienie profesjonalnego wideo praktycznym dla każdej firmy
Dla Bryana każda skuteczna strategia marketingowa zaczyna się od opowieści.
"Wszystko jest opowieścią" – powiedział Bryan. "Nie obchodzi mnie, co sprzedajesz. Nie obchodzi mnie, czym się zajmujesz. Wideo jest naturalnym opowiadaczem historii."
Wyzwanie nie polegało na przekonaniu klientów, że wideo działa. Chodziło o to, by produkcja była na tyle tania, żeby można było korzystać z niej regularnie.
"To było drogie. Sprzęt był drogi. Czas był drogi. Potrzebowałeś kilku osób, żeby zrobić to dobrze," powiedział Bryan.
Dla wielu małych firm inwestowanie tysięcy dolarów w każdy film nie było realne.
„Kiedy musisz wybierać między cenami paliwa a wydatkiem 2000 dolarów na wideo, wiesz, jaka będzie odpowiedź” – powiedział.
Bryan chciał, aby klienci publikowali wideo tak często, jak publikują wpisy na blogu, e-maile czy posty w mediach społecznościowych, a nie odkładali go tylko na kilka kampanii w ciągu roku.
W tym momencie HeyGen całkowicie odmienił jego sposób pracy.
"HeyGen okazał się naturalnym wyborem ze względu na szybkość działania, sposób przekazu i dokładnie taką ilość animacji, by nadać materiałowi filmowego charakteru, ale bez przesady. A do tego jest po prostu opłacalny. Kropka."
Włączenie wideo do każdej strategii marketingowej
Zamiast traktować wideo jako osobny projekt, Bryan włącza je teraz w niemal każdą współpracę z klientem.
Jego zespół tworzy filmy na strony internetowe, landing page’e, media społecznościowe, kampanie e‑mailowe, szkolenia oraz wsparcie sprzedaży, dzięki czemu wideo staje się stałym elementem komunikacji firm.
"HeyGen naprawdę jest tym elementem, który dopełnia cały proces tworzenia" – powiedział Bryan. "Każdy może ugotować miskę spaghetti, ale to właśnie klopsiki i ten dodatkowy sos robią różnicę. Kiedy kończysz dobą stronę internetową, masz poprawnie przygotowaną całą treść, wszystkie oferowane usługi, a potem dodajesz do tego odpowiednio zaprojektowaną strukturę wideo."
Wpływ wykracza poza samo tworzenie większej ilości treści.
„Widzimy wzrost współczynnika konwersji, a konwersja oznacza pieniądze dla właściciela firmy” – powiedział.
Ponieważ tworzenie nowych filmów nie jest już dużym przedsięwzięciem produkcyjnym, Bryan może polecać wideo w miejscach, w których wcześniej klienci opierali się wyłącznie na tekście lub statycznych obrazach.
Skalowanie wideo bez spowalniania działania firmy
Zanim wdrożono HeyGen, stworzenie pojedynczego filmu marketingowego często oznaczało tygodnie planowania, liczne spotkania i koordynację produkcji.
„Wcześniej zajmowało to pięć spotkań. Potrzebne były co najmniej dwie osoby. Zajmowało to co najmniej dwa tygodnie, jeśli nie trzy, żeby dojść do etapu: ‘Oto, co zamierzam nagrać’. To jest 25 albo 30 godzin.”
Dziś proces wygląda zupełnie inaczej.
"Jeśli mam jakiś pomysł, wrzucam go do swojego workflowu. Piętnaście minut" – powiedział Bryan. "Myślę, że doszedłem już do tego, że niektóre rzeczy jestem w stanie zrobić w mniej niż dziesięć minut."
Ta zmiana wpłynęła na to, jak Bryan podchodzi do tworzenia treści. Zamiast starannie wybierać, które filmy są warte wysiłku, jego zespół może produkować wideo zawsze, gdy są potrzebne do kampanii marketingowych.
"HeyGen stał się warstwą ponad wszystkim, która pomaga mi realizować wszystkie poszczególne elementy" – powiedział Bryan. "Pozwala mi odzyskać trochę prywatnego czasu i przestrzeni, jednocześnie dostarczając niezwykle profesjonalny, wysokiej jakości produkt."
Od czasu wdrożenia HeyGen Bryan stworzył ponad 300 filmów, szacuje, że zaoszczędził ponad 700 godzin i planuje publikować od 10 do 15 filmów dziennie, w miarę jak jego firma nadal się rozwija.
Pomagamy małym firmom prowadzić marketing jak duże marki
Bryan współpracuje z wykonawcami, prawnikami, organizacjami szkoleniowymi, firmami świadczącymi usługi domowe oraz innymi lokalnymi przedsiębiorstwami, które nie mają własnych zespołów wideo.
Wielu chce korzystać z wideo, ale zakłada, że jest to poza ich zasięgiem.
Zamiast polegać na drogich ekipach produkcyjnych, Bryan pomaga klientom korzystać z HeyGen, aby tworzyć profesjonalne filmy na żądanie.
"HeyGen stał się narzędziem, o którym mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć: 'Idź, sprawdź to', ponieważ interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika są już na takim poziomie, że niezależnie od stopnia zaawansowania — powiedział Bryan — każdy znajdzie w platformie wideo HeyGen sposób, który pomoże mu rozwiązywać problemy i opowiadać własne historie."
Dla Bryana największą korzyścią nie jest samo tworzenie większej liczby filmów. Chodzi o to, by pomagać firmom komunikować się bardziej konsekwentnie i pozyskiwać więcej klientów.
"Każdy jeden klient, u którego wdrożyłem to we właściwy sposób, widzi wzrost konwersji" – powiedział Bryan. "Powiedziałbym bez cienia wątpliwości, że HeyGen co najmniej podwoił, jeśli nie potroił, wyniki, jakie moi klienci osiągają w zakresie konwersji."
"HeyGen pozwolił mi rozwinąć moją agencję do siedmiocyfrowych przychodów w ciągu jednego roku. Dzięki niemu mogłem skalować biznes tak, jakbym miał zespół 12–15 osób pracujących dla mnie na pełen etat" – powiedział Bryan.