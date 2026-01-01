Bryan Fikes jest założycielem Bonsai Marketing, gdzie pomaga firmom rozwijać się dzięki inteligentniejszym systemom marketingowym, automatyzacji i wideo opartemu na AI.

W ciągu ostatnich 25 lat Bryan zbudował kilka agencji marketingowych i pomógł firmom dostosować się do każdej istotnej zmiany w marketingu cyfrowym.

Gdy wideo stało się jednym z najskuteczniejszych sposobów budowania zaufania w internecie, wciąż widział ten sam problem: firmy wiedziały, że potrzebują wideo, ale miały trudności z tworzeniem go w sposób ciągły.

Dziś Bryan korzysta z HeyGen, aby pomagać klientom tworzyć wszystko – od filmów promocyjnych i stron docelowych po treści sprzedażowe i materiały szkoleniowe. Po drodze stworzył już ponad 300 filmów, zaoszczędził ponad 700 godzin czasu produkcyjnego i zbudował proces, który sprawia, że wysokiej jakości wideo jest dostępne dla firm każdej wielkości.

Uczynienie profesjonalnego wideo praktycznym dla każdej firmy

Dla Bryana każda skuteczna strategia marketingowa zaczyna się od opowieści.

"Wszystko jest opowieścią" – powiedział Bryan. "Nie obchodzi mnie, co sprzedajesz. Nie obchodzi mnie, czym się zajmujesz. Wideo jest naturalnym opowiadaczem historii."

Wyzwanie nie polegało na przekonaniu klientów, że wideo działa. Chodziło o to, by produkcja była na tyle tania, żeby można było korzystać z niej regularnie.

"To było drogie. Sprzęt był drogi. Czas był drogi. Potrzebowałeś kilku osób, żeby zrobić to dobrze," powiedział Bryan.

Dla wielu małych firm inwestowanie tysięcy dolarów w każdy film nie było realne.

„Kiedy musisz wybierać między cenami paliwa a wydatkiem 2000 dolarów na wideo, wiesz, jaka będzie odpowiedź” – powiedział.

Bryan chciał, aby klienci publikowali wideo tak często, jak publikują wpisy na blogu, e-maile czy posty w mediach społecznościowych, a nie odkładali go tylko na kilka kampanii w ciągu roku.

W tym momencie HeyGen całkowicie odmienił jego sposób pracy.

"HeyGen okazał się naturalnym wyborem ze względu na szybkość działania, sposób przekazu i dokładnie taką ilość animacji, by nadać materiałowi filmowego charakteru, ale bez przesady. A do tego jest po prostu opłacalny. Kropka."

Włączenie wideo do każdej strategii marketingowej

Zamiast traktować wideo jako osobny projekt, Bryan włącza je teraz w niemal każdą współpracę z klientem.

Jego zespół tworzy filmy na strony internetowe, landing page’e, media społecznościowe, kampanie e‑mailowe, szkolenia oraz wsparcie sprzedaży, dzięki czemu wideo staje się stałym elementem komunikacji firm.