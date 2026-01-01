Ratava to agencja mediów opartych na AI, która łączy tradycyjną sztukę filmową z awatarami AI i narzędziami generatywnymi, aby tworzyć wideo na potrzeby komunikacji B2B, marketingu, sprzedaży oraz komunikacji wewnętrznej. Kierowana przez dyrektorów kreatywnych Maximusa Jenkinsa i Kaleba Manske, Ratava współpracuje z klientami z agencji marketingowych, domów brokerskich i sieci franczyzowych, którzy wszyscy potrzebują dynamicznych, produkowanych w dużej skali treści wideo, bez dużych obciążeń związanych z tradycyjną produkcją.

Zanim Ratava zintegrowała HeyGen, mierzyła się z powtarzającymi się wąskimi gardłami. Każda realizacja dla klienta, zwłaszcza z udziałem kadry zarządzającej, wymagała precyzyjnego harmonogramu, wielu ujęć i rozbudowanej koordynacji. „Robiliśmy nagranie z CEO i musieliśmy tego dnia dopiąć wszystko na ostatni guzik” – powiedział Maximus. Jeśli coś nie zostało zarejestrowane idealnie, praktycznie nie było prostego sposobu, by do tego wrócić. Dyrektorzy często mieli mało czasu, czuli się niepewnie przed kamerą lub nie mogli pojawić się na dogrywkach, co oznaczało, że jedna stracona szansa potrafiła wstrzymać cały projekt.

Sam proces produkcji dodatkowo potęgował presję. Ograniczona liczba dni zdjęciowych tworzyła napięte terminy, a zdenerwowani lub nieśmiali przed kamerą występujący spowalniali tempo pracy. Postprodukcja jeszcze bardziej wydłużała projekty, co utrudniało szybkie dostarczanie świeżych treści. „Jednym z największych wyzwań było po prostu sprowadzenie kogoś przed kamerę” – wyjaśnił Maximus. Dla klientów, którzy potrzebowali stałego, spersonalizowanego strumienia wideo, te ograniczenia sprawiały, że skalowanie było niemal niemożliwe.

Budowanie wielokrotnego użytku biblioteki awatarów do tworzenia treści na dużą skalę

HeyGen zmienił wszystko dla Ratavy. Dzięki jednorazowemu nagraniu członków zarządu i zbudowaniu biblioteki awatarów Ratava mogła generować nowe treści na żądanie, bez potrzeby kolejnych nagrań — niezależnie od tego, czy było to kilka dni, miesięcy, czy nawet lat później. „Teraz możemy stworzyć bibliotekę od 15 do 30 awatarów i generować nowe treści zawsze, gdy ich potrzebują” — podzielił się Maximus. To, co wcześniej było ograniczone wymogami tradycyjnych nagrań wideo, stało się otwartym, elastycznym systemem do ciągłej produkcji wideo.

Zakres możliwości kreatywnych znacząco się poszerzył. Oferty wideo przeszły od statycznych prezentacji do dynamicznych pokazów z udziałem awatarów członków zarządu. Marketing wydarzeń został całkowicie przemyślany na nowo dzięki spersonalizowanym filmom zapowiadającym przed konferencjami, na żywo odtwarzanym wprowadzeniom prelegentów w formie awatarów w trakcie wydarzeń oraz podsumowującym materiałom wideo po ich zakończeniu, łączącym ujęcia awatarów z nagraniami na żywo. Zamiast pojedynczych produkcji, Ratava mogła teraz realizować długofalowe kampanie na szeroką skalę.

Dla Maximusa wpływ był zarówno osobisty, jak i zawodowy. Zaczynając od tradycyjnej produkcji filmowej, postrzegał AI jako siłę demokratyzującą: „Sztuczna inteligencja pozwala mi robić rzeczy, których wcześniej nigdy nie mogłem, bo były zbyt drogie, zbyt czasochłonne albo zbyt skomplikowane technicznie. Teraz mogę tworzyć filmy z efektami skoków spadochronowych i wersjami językowymi na cały świat, bez milionowych budżetów i pełnej ekipy.”

„HeyGen pozwala nam dać naszym klientom – z których wielu nie czuje się swobodnie przed kamerą – głos. Na tym polega istota opowiadania historii i teraz każdy może to robić” – powiedział Kaleb. Podkreślił też, jak prosta jest obsługa platformy: „Jako montażysta wideo nie miałem żadnej krzywej uczenia. Ale nawet ktoś zupełnie nowy w wideo może od razu zacząć tworzyć. Wystarczy, że wpiszesz swój scenariusz i możesz działać.”

Udowadnianie potęgi AI dzięki osobistym i zawodowym sukcesom

Od czasu wdrożenia HeyGen, Ratava zwiększyła skalę produkcji treści we wszystkich kluczowych zastosowaniach, jednocześnie oszczędzając czas i otwierając nowe możliwości kreatywne.

Szybkość w skali : Skrócenie czasu realizacji wywiadów wideo z kilku tygodni do jednego dnia. „Kończymy i mówimy: «Zrobiłem to dzisiaj». Coś takiego nigdy wcześniej się nie zdarzyło” – powiedział Kaleb.

: Skrócenie czasu realizacji wywiadów wideo z kilku tygodni do jednego dnia. „Kończymy i mówimy: «Zrobiłem to dzisiaj». Coś takiego nigdy wcześniej się nie zdarzyło" – powiedział Kaleb. Globalny zasięg : Wykorzystano lokalizację językową, aby wejść na rynki hiszpańsko- i francuskojęzyczne bez biegłej znajomości tych języków. „Mogę przedstawiać ofertę po arabsku lub francusku, nie znając języka" – dodał Maximus.

Personalizacja na głębszym poziomie: Współczynnik otwarć wideo w kampaniach outreachowych wzrósł z 10% do 30–40% dzięki spersonalizowanym wiadomościom z awatarem.

Magiczny moment dla Maximusa nadszedł, gdy zobaczył w akcji jakość synchronizacji ruchu ust w HeyGen. „Wgrałem swój głos i patrzyłem, jak mój awatar mówi z twarzą mojego klienta — wyglądało to perfekcyjnie”. Dla Kaleba był to moment, gdy wysłał mamie wideo z „dzień dobry”. „Odpisała: ‘też cię kocham’ i nie miała pojęcia, że to było AI. Wtedy zrozumiałem, jakie to jest realistyczne.”

Od tego czasu HeyGen stał się fundamentem modelu biznesowego Ratavy. Zintegrowali go ze swoim CRM-em, co umożliwiło zautomatyzowaną, zlokalizowaną wysyłkę wideo. „98% naszych filmów zawiera teraz w jakiś sposób awatary HeyGen” – powiedział Maximus. „Stało się to częścią naszego zestawu narzędzi, jak aktorzy, których możemy zaangażować w każdej chwili.”

W miarę jak Ratava dalej się rozwija, HeyGen pozostaje kluczowym elementem ich wizji: umożliwiania klientom opowiadania lepszych historii, szybciej i za ułamek tradycyjnych kosztów. „Zbudowaliśmy nasz biznes na HeyGen” – zauważa Maximus. „Wyniki mówią same za siebie.”