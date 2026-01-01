Zarin TV została założona z prostą, lecz ambitną misją: stworzyć platformę, na której afgańskie historie mogą być opowiadane autentycznie, niezależnie i bez strachu.
Organizacja koncentruje się na wiadomościach lokalnych, edukacji, rozrywce oraz kwestiach dotyczących kobiet, jednocześnie podkreślając perspektywy często pomijane przez główne media. Zespół współpracuje z dziennikarzami i współautorami z wielu krajów, aby dostarczać relacje i opowieści odzwierciedlające realia życia w Afganistanie.
„Naszą misją było dostarczanie lokalnych wiadomości i rozrywki, przede wszystkim edukacji oraz otwieranie dróg do poruszania, do nagłaśniania kwestii dotyczących kobiet” – powiedziała Mariam Harris, dyrektor ds. rozwoju i partnerstw w Zarin TV.
Jednak po tym, jak talibowie ponownie przejęli kontrolę nad Afganistanem, niezależne dziennikarstwo stało się coraz bardziej niebezpieczne. Dziennikarze ryzykowali narażeniem siebie i swoich rodzin, wykonując po prostu swoją pracę.
To wyzwanie skłoniło Zarin TV do wdrożenia HeyGen. Dzięki awatarom AI organizacja znalazła sposób na ochronę tożsamości dziennikarzy, jednocześnie nadal przekazując historie, które w innym wypadku mogłyby nigdy nie dotrzeć do opinii publicznej.
Pokonywanie zagrożeń bezpieczeństwa dla niezależnych dziennikarzy
Dla Zarin TV wyzwaniem nigdy nie było samo tworzenie treści, lecz tworzenie ich w bezpieczny sposób. Gdy dziennikarze relacjonują historie krytykujące rząd lub poruszające wrażliwe tematy, konsekwencje mogą być bardzo poważne.
„Jeśli użyjemy naszych prawdziwych dziennikarzy i prawdziwych ludzi, którzy się tym zajmują, ich rodziny są nękane w domu,” wyjaśniła Mariam.
W niektórych przypadkach rodziny mogły być zastraszane, nękane, a nawet aresztowane z powodu pracy dziennikarzy. W efekcie wiele historii pozostało nieopowiedzianych. Dziennikarze musieli stale ważyć znaczenie przekazywania informacji wobec potencjalnego ryzyka dla siebie i swoich bliskich.
„Musieliśmy naprawdę, naprawdę ukryć tożsamość” – powiedziała Mariam.
Jednocześnie Zarin TV chciała poszerzyć relację na tematy, o których rzadko mówi się publicznie, w tym prawa kobiet, prawa człowieka, edukację oraz codzienne życie w Afganistanie.
Zespół potrzebował sposobu na zapewnienie bezpieczeństwa dziennikarzom, jednocześnie zachowując zaufanie i więź, jakie daje opowiadanie historii za pomocą wideo.
Wykorzystanie awatarów AI, by chronić tożsamość i opowiadać więcej historii
Mariam po raz pierwszy odkryła HeyGen dzięki członkom swojego zespołu produkcyjnego, którzy od razu dostrzegli jego potencjał.
Zespół zaczął korzystać z gotowych awatarów HeyGen, aby tworzyć wielojęzyczne serwisy informacyjne, ukrywając tożsamość reporterów za realistycznymi prezenterami AI.
„Stworzyliśmy tych agentów i zbudowaliśmy postacie w oparciu o ich osobowości” – powiedziała Mariam.
Zamiast pokazywać na ekranie prawdziwych dziennikarzy, Zarin TV mogła teraz prezentować materiały za pośrednictwem generowanych przez AI prezenterów, dopasowanych do języka, odbiorców i stylu każdej audycji.
Organizacja eksperymentowała z tworzeniem treści w siedmiu językach, aby zespół mógł starannie dobrać awatary, które będą kulturowo odpowiednie dla każdej grupy odbiorców.
Realistyczny wygląd awatarów dodatkowo ułatwił odbiorcom naturalne zaangażowanie w treści.
„Wiele osób nawet nie wiedziało, że to była sztuczna inteligencja” – powiedziała.
Łącząc przygotowane przez dziennikarzy scenariusze z prezenterami AI, Zarin TV zyskała skalowalny sposób publikowania wrażliwych materiałów bez narażania współpracowników na niepotrzebne ryzyko.
Poszerzanie dostępu do wiadomości ponad językami i granicami
Przed wdrożeniem awatarów AI tworzenie treści wielojęzycznych było znacznie trudniejsze i bardziej czasochłonne. Teraz Zarin TV może dostosowywać materiały do różnych odbiorców, zachowując spójność we wszystkich emisjach.
Dziennikarze zespołu przygotowują materiały i scenariusze, a producenci wybierają najbardziej odpowiedniego awatara i język dla każdej historii.
Takie podejście pozwala Zarin TV docierać do odbiorców daleko poza granicami Afganistanu, a jednocześnie pomaga widzom na całym świecie zrozumieć realia życia w tym kraju.
Platforma przyciąga obecnie prawie dwa miliony odwiedzających swoją stronę internetową każdego miesiąca i nadal buduje publiczność w kanałach społecznościowych. Organizacja dostrzega także przyszłe możliwości wyjścia poza tradycyjne programy informacyjne.
Awatary AI sprawiają, że te możliwości stają się osiągalne, jednocześnie zachowując anonimowość, która wciąż jest kluczowa dla wielu współtwórców.
Dając dziennikarzom swobodę bezpiecznego opowiadania historii
Dla Zarin TV największą wartością HeyGen nie jest efektywność ani szybkość produkcji, lecz bezpieczeństwo.
Platforma umożliwia dziennikarzom relacjonowanie wrażliwych tematów, omawianie trudnych realiów oraz wzmacnianie głosu niedostatecznie reprezentowanych osób, bez narażania siebie ani swoich rodzin na niepotrzebne ryzyko.
„HeyGen dał nam więcej wolności” – powiedziała Mariam.
Dodała, że najważniejszym wkładem platformy jest „anonimowość, jaką możemy zapewnić naszym dziennikarzom”.
Gdyby awatary AI przestały być dostępne, Zarin TV prawdopodobnie musiałaby polegać wyłącznie na relacjach audio, ukrywaniu tożsamości lub znacznym ograniczeniu produkcji wideo. Zamiast tego organizacja może nadal tworzyć angażujące, zorientowane na człowieka treści, z którymi widzowie się utożsamiają.
Dla organizacji medialnej o misji społecznej, działającej w wyjątkowo trudnych warunkach, taka możliwość ma charakter przełomowy.
Łącząc niezależne dziennikarstwo z awatarami AI, Zarin TV tworzy bezpieczniejszy sposób opowiadania historii, ochrony dziennikarzy i zapewnienia, że głosy z Afganistanu nadal będą słyszane na całym świecie.