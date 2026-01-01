Zarin TV została założona z prostą, lecz ambitną misją: stworzyć platformę, na której afgańskie historie mogą być opowiadane autentycznie, niezależnie i bez strachu.

Organizacja koncentruje się na wiadomościach lokalnych, edukacji, rozrywce oraz kwestiach dotyczących kobiet, jednocześnie podkreślając perspektywy często pomijane przez główne media. Zespół współpracuje z dziennikarzami i współautorami z wielu krajów, aby dostarczać relacje i opowieści odzwierciedlające realia życia w Afganistanie.

„Naszą misją było dostarczanie lokalnych wiadomości i rozrywki, przede wszystkim edukacji oraz otwieranie dróg do poruszania, do nagłaśniania kwestii dotyczących kobiet” – powiedziała Mariam Harris, dyrektor ds. rozwoju i partnerstw w Zarin TV.

Jednak po tym, jak talibowie ponownie przejęli kontrolę nad Afganistanem, niezależne dziennikarstwo stało się coraz bardziej niebezpieczne. Dziennikarze ryzykowali narażeniem siebie i swoich rodzin, wykonując po prostu swoją pracę.

To wyzwanie skłoniło Zarin TV do wdrożenia HeyGen. Dzięki awatarom AI organizacja znalazła sposób na ochronę tożsamości dziennikarzy, jednocześnie nadal przekazując historie, które w innym wypadku mogłyby nigdy nie dotrzeć do opinii publicznej.

Pokonywanie zagrożeń bezpieczeństwa dla niezależnych dziennikarzy

Dla Zarin TV wyzwaniem nigdy nie było samo tworzenie treści, lecz tworzenie ich w bezpieczny sposób. Gdy dziennikarze relacjonują historie krytykujące rząd lub poruszające wrażliwe tematy, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

„Jeśli użyjemy naszych prawdziwych dziennikarzy i prawdziwych ludzi, którzy się tym zajmują, ich rodziny są nękane w domu,” wyjaśniła Mariam.

W niektórych przypadkach rodziny mogły być zastraszane, nękane, a nawet aresztowane z powodu pracy dziennikarzy. W efekcie wiele historii pozostało nieopowiedzianych. Dziennikarze musieli stale ważyć znaczenie przekazywania informacji wobec potencjalnego ryzyka dla siebie i swoich bliskich.