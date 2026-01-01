Stacja chciała zaskoczyć widzów filmowymi momentami, których nie dałoby się stworzyć tradycyjnymi metodami produkcji. Wyzwanie polegało na ożywieniu tych pomysłów podczas jednego z najszybciej przebiegających wydarzeń sportowych, gdzie zestawienia drużyn zmieniają się z dnia na dzień, harmonogramy produkcji kurczą się do godzin, a każda transmisja musi spełniać standardy telewizyjne.

Współpracując z wiodącą agencją rozrywkową i sportową Creative Artists Agency (CAA) oraz stacją Telemundo, HeyGen pomógł przekuć tę wizję w rzeczywistość, tworząc cztery segmenty transmisji oparte na AI, które były emitowane podczas całej fazy pucharowej Mistrzostw Świata w Telemundo.

Projekt ten był pierwszym dużym partnerstwem HeyGen przy transmisji na żywo i pokazał, że wideo oparte na AI przeszło drogę od technologii eksperymentalnej do narzędzia produkcyjnego gotowego na emisję w najlepszym czasie antenowym.

Nie chodziło o zastąpienie czegokolwiek, co Telemundo już zaplanowało. Chodziło o dodanie czegoś nowego i kreatywnego do transmisji, która i tak miała się odbyć, z rozmysłem wykorzystując AI, aby pogłębić zaangażowanie i poszerzyć możliwości relacji.

Opowiadanie historii poza granicami tradycyjnej produkcji

Twórczym wyzwaniem nie było znalezienie ciekawych miejsc, lecz sprawienie, by niemożliwe lokalizacje wydawały się na tyle wiarygodne, aby wspierać opowiadaną historię.

Tradycyjna produkcja wymagałaby wielu ekip, międzynarodowych podróży, pozwoleń na zdjęcia, efektów specjalnych i tygodni pracy w postprodukcji. Żaden z tych harmonogramów nie pasował do turnieju, w którym kolejny przeciwnik byłby znany dopiero na kilka dni przed transmisją.

Zamiast zastanawiać się, gdzie można ustawić kamery, zespół zaczął zadawać inne pytanie: gdzie powinna rozgrywać się historia, gdyby nie było żadnych ograniczeń produkcyjnych?

Ta zmiana otworzyła zupełnie nowe podejście kreatywne.

Projektowanie chwil zamiast ich filmowania