Indegene jest globalną firmą świadczącą usługi dla sektora nauk przyrodniczych, która pomaga firmom farmaceutycznym i opieki zdrowotnej przekładać złożone informacje naukowe i medyczne na jasną, angażującą i zgodną z przepisami komunikację. Jej działalność obejmuje cały cykl życia produktu, wspierając interesariuszy – od pracowników ochrony zdrowia i pacjentów po wewnętrzne zespoły medyczne i regulacyjne.

Sednem działalności Indegene jest kluczowe wyzwanie: uproszczenie wysoce specjalistycznej wiedzy naukowej przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i zgodności z przepisami.

Tradycyjnie oznaczało to tworzenie wysokiej jakości treści pisemnych, prezentacji oraz profesjonalnie produkowanych materiałów wideo, zgodnie z rygorystycznymi standardami medycznymi, prawnymi i regulacyjnymi (MLR). Jednak wraz ze wzrostem zapotrzebowania na treści spersonalizowane, wielojęzyczne i łatwo skalowalne, ograniczenia tradycyjnej produkcji wideo stały się oczywiste.

Wszystko zmieniło się, gdy Indegene zaczęło integrować HeyGen ze swoimi procesami tworzenia treści i wideo.

Pokonanie złożoności tradycyjnej produkcji wideo

Przed wdrożeniem HeyGen każdy projekt wideo wymagał koordynacji wielu zespołów, w tym autorów treści, recenzentów medycznych, lektorów, montażystów wideo oraz ekip produkcyjnych.

Proces obejmował przygotowanie scenariusza, medyczne, prawne i regulacyjne (MLR) recenzje, tworzenie storyboardów, nagrania wideo, nagrywanie lektora, montaż oraz wiele rund opiniowania. Nawet drobne aktualizacje mogły powodować konieczność znacznych przeróbek.

„Wszelkie aktualizacje lub działania lokalizacyjne często oznaczały ponowne nagrywanie i montaż, co dodatkowo zwiększało czas, koszty i zależność od zasobów” – powiedziała firma Indegene.

To spowodowało kilka wyzwań:

Wysokie zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w wielu zespołach

Długie terminy realizacji z powodu koordynacji i cykli zatwierdzania

Wyższe koszty wynikające z realizacji w studiu i zaangażowania talentów

Ograniczona skalowalność przy tworzeniu wielu wersji lub aktualizacji

Złożone procesy lokalizacji wymagające nowych nagrań

Proces był skuteczny, ale trudny do skalowania w szybko zmieniającym się, globalnym środowisku.

Wykorzystanie AI do transformacji procesów tworzenia wideo

Aby sprostać tym wyzwaniom, Indegene zintegrował HeyGen ze swoim procesem produkcyjnym, zasadniczo zmieniając sposób tworzenia i dostarczania materiałów wideo.

Nowy proces pracy jest w pełni cyfrowy, zautomatyzowany i skalowalny.

Zamiast koordynować fizyczne nagrania, zespoły przesyłają teraz skrypty lub prezentacje bezpośrednio do HeyGen. Generowane przez AI awatary zastępują ludzkich prezenterów, eliminując potrzebę korzystania ze studiów, ustalania harmonogramów i produkcji na miejscu.

Platforma umożliwia szybkie tworzenie wideo, pozwalając zespołom przygotowywać wysokiej jakości filmy z awatarami w ciągu kilku minut. Aktualizacje są równie bezproblemowe.

Lokalizacja, która wcześniej była jednym z najbardziej czasochłonnych elementów produkcji, jest teraz znacznie szybsza.

„Wielojęzyczne filmy można tworzyć szybko, bez dodatkowych nagrań wideo ani lektorskich” – powiedziała firma Indegene.

Ta zmiana umożliwiła firmie Indegene skalowanie produkcji wideo na całym świecie przy jednoczesnym zachowaniu spójności, zgodności z przepisami i wysokiej jakości.

Dostarczanie skalowalnych, zgodnych z przepisami i angażujących treści medycznych

Dzięki HeyGen firma Indegene tworzy teraz szeroką gamę formatów treści, w tym filmy z awatarami, zlokalizowane materiały szkoleniowe, podcasty oraz konwersje prezentacji PPT na wideo.

Jednym z kluczowych zastosowań są kliniczne filmy wyjaśniające dla firm farmaceutycznych. Filmy te w przystępny i angażujący sposób tłumaczą mechanizm działania leku, jego korzyści kliniczne oraz wartość dla pacjenta.

Wcześniej stworzenie takiej treści wymagało tygodni pracy wielu zespołów. Dzięki HeyGen proces ten został znacząco uproszczony.

Awatary AI pełnią rolę prezenterów, przekazując treści w tonie dopasowanym do różnych odbiorców. Techniczne wyjaśnienia mogą być kierowane do pracowników ochrony zdrowia, podczas gdy uproszczone wersje można przygotować dla pacjentów i opiekunów.

Jednocześnie dynamiczne materiały wizualne i elementy identyfikacji marki są integrowane z wymogami regulacyjnymi, aby zapewnić przejrzystość, zaangażowanie i zgodność.

W efekcie powstaje skalowalny system umożliwiający dostarczanie spójnej, wysokiej jakości komunikacji medycznej w różnych regionach i do różnych grup odbiorców.

Osiąganie wymiernych korzyści w zakresie szybkości, kosztów i skalowalności

Wpływ wdrożenia HeyGen był znaczący we wszystkich obszarach działalności Indegene.

Oszczędność czasu : Tradycyjna produkcja wideo zajmowała 6–8 tygodni na jeden materiał. Dzięki HeyGen ten sam efekt można osiągnąć w 5–10 dni, łącznie z lokalizacją.

: Tradycyjna produkcja wideo zajmowała 6–8 tygodni na jeden materiał. Dzięki HeyGen ten sam efekt można osiągnąć w 5–10 dni, łącznie z lokalizacją. Szybsze aktualizacje : Zmiany, które wcześniej wymagały dni przeróbek, można teraz wprowadzić w ciągu kilku minut do kilku godzin.

: Zmiany, które wcześniej wymagały dni przeróbek, można teraz wprowadzić w ciągu kilku minut do kilku godzin. Mniejsze zapotrzebowanie na personel : Zespoły produkcyjne zostały zredukowane z 5–8 osób do zaledwie 1–2 operatorów, co uwalnia zasoby do pracy o wyższej wartości.

: Zespoły produkcyjne zostały zredukowane z 5–8 osób do zaledwie 1–2 operatorów, co uwalnia zasoby do pracy o wyższej wartości. Efektywność kosztowa : Koszty produkcji spadły o 50–60 procent, eliminując potrzebę korzystania ze studiów, angażowania talentów oraz prowadzenia rozbudowanej postprodukcji.

: Koszty produkcji spadły o 50–60 procent, eliminując potrzebę korzystania ze studiów, angażowania talentów oraz prowadzenia rozbudowanej postprodukcji. Skalowalność i lokalizacja: Wielojęzyczna produkcja wideo jest teraz szybsza o 5–10 razy, co umożliwia błyskawiczną globalną dystrybucję.

Te usprawnienia umożliwiły firmie Indegene tworzenie większej ilości treści, szybciej i przy mniejszym zużyciu zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych standardów zgodności.

Dla Indegene wdrożenie HeyGen oznacza coś więcej niż tylko usprawnienie procesu pracy; stanowi fundamentalną zmianę w sposobie przekazywania treści naukowych.

Łącząc generowanie wideo oparte na sztucznej inteligencji z dogłębną wiedzą w dziedzinie nauk przyrodniczych, Indegene stworzył skalowalny model dostarczania precyzyjnych, angażujących i zgodnych z regulacjami treści globalnym odbiorcom.

W efekcie powstaje szybsze, bardziej efektywne i elastyczne podejście do komunikacji, które zmniejsza dystans między nauką a zrozumieniem, jednocześnie wspierając lepsze wyniki opieki zdrowotnej.