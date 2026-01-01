Fameplay to nagradzone Emmy studio produkcyjne z siedzibą w Pradze, specjalizujące się w filmie, telewizji, animacji i opowiadaniu historii audiowizualnych. Od 2018 roku firma tworzy wszystko – od programów z udziałem aktorów i seriali animowanych po cyfrowe platformy rozrywkowe i treści dla marek. W 2023 roku firma dostrzegła nadchodzącą poważną zmianę.

„Kiedy pojawił się ChatGPT, zaczęliśmy przyglądać się narzędziom audiowizualnym i temu, w jaki sposób generatywna sztuczna inteligencja mogłaby pomóc w branży audiowizualnej” – powiedział Lukáš Záhoř, główny producent i współzałożyciel Fameplay.

Dla firmy produkcyjnej z siedzibą w Czechach globalne skalowanie zawsze było trudne. Językiem czeskim posługuje się zaledwie około 10 milionów ludzi, co ogranicza zasięg lokalnie tworzonej treści. „Tutaj zawsze kończysz jako lokalny producent” – wyjaśnił Lukáš.

To zmieniło się, gdy Fameplay odkryło HeyGen. Łącząc awatary AI z tłumaczeniem wideo i procesami dubbingu, Fameplay przekształciło się z lokalnego studia produkcyjnego w twórcę wielojęzycznych treści o globalnym zasięgu.

„Dla mnie było to bramą do zostania producentem globalnych treści” – powiedział Lukáš.

Przełamywanie ograniczeń tradycyjnej produkcji i lokalizacji

Zanim wdrożono HeyGen, klienci Fameplay w pełni polegali na tradycyjnych procesach produkcyjnych.

„Jedyną szansą na wyprodukowanie wideo było poświęcenie czasu na pójście do studia, przygotowanie się do nagrania, nagranie materiału, a potem czekanie na montaż i jego akceptację” – powiedział Lukáš.

Proces był kosztowny, czasochłonny i trudny do skalowania. Tworzenie treści wielojęzycznych było jeszcze bardziej skomplikowane. Agencje tłumaczeniowe mogły przygotować napisy lub transkrypcje, ale pełna międzynarodowa lokalizacja wideo była w dużej mierze niedostępna dla wielu klientów ze względu na koszty i złożoność produkcji.

„Nie tworzyliśmy treści międzynarodowych, dopóki nie połączyliśmy wszystkich tych etapów lokalizacji” – wyjaśnił Lukáš.

Niektóre projekty stanęły przed jeszcze większym wyzwaniem: prezenterzy po prostu nie istnieli. Jeden z głównych, obecnie realizowanych projektów Fameplay polega na tworzeniu syntetycznych prezenterów wiadomości sportowych dla Flashscore, globalnej platformy z wynikami sportowymi, z której korzystają miliony fanów na całym świecie.

„Chcieli mieć twarz dla wszystkich krajów, w których są obecni” – powiedział Lukáš.

Zamiast zatrudniać prezenterów na każdym rynku, Fameplay stworzył syntetyczne awatary AI, aby dostarczać zlokalizowane treści na całym świecie.

„To umożliwiło im tworzenie międzynarodowych treści” – powiedział.

Wybór HeyGen ze względu na jakość awatarów i lokalizację

Gdy Fameplay analizował rosnącą liczbę narzędzi do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI pojawiających się na rynku, zespół przeprowadził porównawcze testy kilku platform do tworzenia awatarów i dubbingu, takich jak Synthesia.

„Testowaliśmy różne narzędzia każdego dnia i każdej nocy” – powiedział Lukáš.

Ostatecznie firma wybrała HeyGen ze względu na realizm.

„Odkryliśmy, że jakość synchronizacji ruchu ust, nawet w pierwszych wersjach, była po prostu lepsza” – wyjaśnił Lukáš.

Ta jakość miała znaczenie, ponieważ Fameplay nie eksperymentował z AI jedynie dla zabawy. Firma realizowała profesjonalne produkcje dla płacących klientów i potrzebowała spójnych, wiarygodnych rezultatów.

„Nie traktujemy tego jak zabawki. To profesjonalne narzędzie” – powiedział Lukáš.

Fameplay stało się jednym z pierwszych partnerów agencyjnych HeyGen, kupując około 50 slotów w studio awatarów i budując wokół platformy własny proces produkcyjny. Firma ściśle współpracowała też z zespołem HeyGen, przekazując opinie, które pomogły ukształtować funkcje skierowane do agencji, takie jak subspaces.

Obecnie Fameplay nie tylko tworzy treści z awatarami dla klientów, ale także szkoli wewnętrzne zespoły klientów, aby samodzielnie produkowały filmy w HeyGen.

Budowanie skalowalnych, wielojęzycznych produkcji opartych na AI

Dzięki integracji HeyGen z procesem produkcyjnym, Fameplay opracowało workflow zoptymalizowany pod kątem skalowalnego tworzenia treści z wykorzystaniem AI.

Każdy projekt zaczyna się od przygotowania scenariusza i wygenerowania głosu. Zespół łączy avatary HeyGen z profesjonalnymi procesami klonowania głosu, aby tworzyć realistyczne, wielojęzyczne występy.

„Zawsze zaczynamy od scenariusza. Nigdy nie improwizujemy” – powiedział Lukáš.

W efekcie powstał system zdolny do tworzenia wielojęzycznych treści na dużą skalę, przy jednoczesnym zachowaniu spójności postaci i realizmu wizualnego.

Jednym z wyróżniających się projektów firmy jest International Volleyball Academy, seria na YouTube, która od trzech lat ukazuje się w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim. Program wykorzystuje awatara AI prawdziwego trenera siatkówki, który chciał zachować i dzielić się swoją wiedzą szkoleniową na całym świecie.

„Zawsze chciał, aby jego umiejętności i wiedza zostały zachowane” – powiedział Lukáš.

Ponieważ trener wciąż aktywnie podróżuje i szkoli sportowców na całym świecie, tradycyjna produkcja byłaby trudna do utrzymania. Zamiast tego Fameplay stworzyło ciągłą, opartą na AI serię edukacyjną, wykorzystując awatary HeyGen obok prawdziwych nagrań.

Kolejny duży sukces przyniosła wielojęzyczna lokalizacja. Jeden program wyprodukowany przez Fameplay został rozszerzony z języka czeskiego na siedem kolejnych języków.

„To niesamowite, ogromny krok naprzód w docieraniu do nowej publiczności” – powiedział Lukáš.

Jak stać się twórcą globalnych treści

Dla Fameplay HeyGen oznacza coś więcej niż tylko efektywność produkcji. Zasadniczo zmienił model biznesowy firmy i jej możliwości kreatywne.

„Niesamowite jest to, że firma taka jak nasza tutaj w Europie Środkowej, koncentrująca się na produkcji audiowizualnej opartej na AI, oraz HeyGen, startup z Los Angeles i San Francisco, przeszły przez te same etapy poszukiwania właściwego modelu biznesowego” – powiedział Lukáš.

Obecnie Fameplay działa zarówno jako studio produkcyjne, jak i partner ds. wdrażania rozwiązań AI dla marek, twórców i firm medialnych. Klienci mogą korzystać z kompleksowej obsługi w ramach usług produkcyjnych Fameplay lub wykorzystywać subprzestrzenie do samodzielnego tworzenia treści z wsparciem agencji.

W centrum tego procesu znajduje się HeyGen.

„Dla mnie HeyGen jest kotwicą spójności postaci i synchronizacji ruchu ust” – powiedział Lukáš.

Łącząc awatary AI, wielojęzyczne tłumaczenie wideo oraz skalowalne procesy produkcyjne, Fameplay przekształciło się z lokalnej czeskiej firmy produkcyjnej w twórcę naprawdę globalnych treści.