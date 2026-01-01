Stworzone z myślą o każdej potrzebie komunikacji wewnętrznej

Komunikacja dla kadry zarządzającej Zachowaj widoczną obecność kadry zarządzającej, nie przeciążając ich kalendarzy. Aktualizacje od CEO, komunikaty zarządu, kierunek strategiczny — materiały wideo od kadry zarządzającej które zapewniają autentyczną obecność w każdej komunikacji. Przykład zastosowania: przekazuj kwartalne aktualizacje od CEO globalnej kadrze pracowniczej w 12 językach, bez umawiania ani jednej sesji nagraniowej.

Ogłoszenia firmowe Pilne wiadomości, zmiany organizacyjne, aktualizacje zasad — komunikuj natychmiast, gdy liczy się czas. Bez czekania na dostępność produkcji ani na terminy w kalendarzach zarządu. Przykład zastosowania: ogłoś przejęcie lub ważną informację o firmie w ciągu kilku godzin od zatwierdzenia, docierając jednocześnie do każdego pracownika.

Zarządzanie zmianą Duże inicjatywy wymagają jasnej, spójnej komunikacji na każdym poziomie i we wszystkich lokalizacjach. Wideo lepiej niż notatki wyjaśnia „dlaczego”, a lokalizacja gwarantuje, że nikt nie zostanie pominięty. Przykład zastosowania: wspieraj transformację cyfrową za pomocą wideo, które wyjaśnia nowe systemy, procesy i oczekiwania w języku każdego pracownika.

Spotkania ogólne i zebrania całofirmowe Nie każdy może uczestniczyć na żywo. Utwórz wersje najważniejszych spotkań dostępne na żądanie, aby pracownicy mogli je oglądać wtedy, gdy im pasuje — w swojej strefie czasowej i w swoim języku. Przykład zastosowania: przekształć kwartalne spotkania all-hands w serię nagrań wideo na żądanie, dostępną dla każdej zmiany, lokalizacji i grupy językowej. Sprawdzona metoda: Workday tworzy wewnętrzne treści w 10–15 wersjach językowych na wideo, skracając czas lokalizacji z tygodni do zaledwie kilku minut.

Kultura i wartości Wzmacniaj kulturę organizacyjną za pomocą wideo, które brzmi osobisto, a nie korporacyjnie. Powitalne wiadomości, prezentacje wartości, ogłoszenia wyróżnień — treści, które budują więź w rozproszonych zespołach. Przykład zastosowania: Twórz comiesięczne materiały o kulturze firmy z udziałem różnych liderów i członków zespołu, bez konieczności uzgadniania harmonogramów nagrań.