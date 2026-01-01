Filmy do komunikacji wewnętrznej, które pracownicy naprawdę oglądają
Aktualizacje od CEO, ogłoszenia firmowe, komunikacja zmian — twórz profesjonalne wideo, które dotrze do całej Twojej kadry w ich własnym języku, bez konieczności uzgadniania kalendarzy zarządu czy rezerwowania ekip produkcyjnych.
Problem komunikacji wewnętrznej
Zobacz, jak zespoły wewnętrzne takie jak Twój skalują komunikację i wzmacniają spójność działań dzięki innowacyjnej platformie do tworzenia wideo AI z tekstu.
Wyzwania komunikacji wewnętrznej
Twoja kadra jest globalna, rozproszona i tonie w e‑mailach. Ważne komunikaty giną w skrzynkach. Spotkania typu town hall odbywają się o 3 nad ranem dla połowy pracowników. Członkowie zarządu mają 15 minut między spotkaniami — a nie dwa dni na nagrania wideo. A kiedy już uda się stworzyć materiał wideo, powstaje on w jednym języku, podczas gdy Twoi pracownicy mówią w dziesiątkach języków. Efekt: kluczowe komunikaty nie trafiają do odbiorców, inicjatywy zmian wyhamowują, a pracownicy czują się odłączeni od liderów. Tekstowe notatki służbowe już nie wystarczają, ale produkcja wideo z szybkością i w skali, jakiej potrzebuje Twoja organizacja, wydaje się niemożliwa.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen zamienia Twój zespół ds. komunikacji wewnętrznej w maszynę do produkcji wideo. Napisz swoją wiadomość — albo pozwól AI pomóc ją przygotować — wybierz awatara AI lub sklonuj swojego prezesa, i wygeneruj profesjonalne wideo w kilka minut. Zero problemów z umawianiem terminów. Zero opóźnień produkcyjnych. CEO poza biurem? Jego cyfrowy sobowtór nadal może przekazać kwartalną aktualizację. Globalna kadra? Przetłumacz na 175+ języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust, aby każdy pracownik usłyszał wiadomość w swoim języku. Wysyłaj komunikaty w tempie, w jakim porusza się Twoja organizacja.
Wszystko, czego zespoły ds. komunikacji wewnętrznej potrzebują, aby dotrzeć do każdego pracownika
Wirtualni Asystenci Zarządu
Twój CEO nie może nagrywać każdej aktualizacji. Sklonuj swoich członków zarządu raz, a następnie wykorzystuj ich obecność we wszystkich kanałach komunikacji. Spójny głos, autentyczne przekazanie, zero konfliktów w kalendarzu. Przywództwo pozostaje widoczne nawet wtedy, gdy jest niedostępne.
• Twórz awatary kadry zarządzającej z krótkich nagrań
• Zachowaj autentyczny głos i prezencję
• Aktualizuj skrypty bez ponownego nagrywania
Globalna lokalizacja siły roboczej
Jedno przesłanie, w każdym języku, którym mówią Twoi pracownicy. Tłumaczenie wideo oparte na AI lokalizuje komunikację zarządu na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Przesłanie Twojego CEO brzmi naturalnie po hiszpańsku, mandaryńsku, niemiecku, hindi — a nie jak zdubbingowana treść.
• Klonowanie głosu zachowuje autentyczność kadry zarządzającej
• Synchronizacja ruchu ust odpowiada mimice twarzy
• Wdrażaj globalnie z jednego źródłowego wideo
Błyskawiczny czas realizacji produkcji
Ogłoszenia nie mogą czekać na harmonogramy produkcji. Twórz wewnętrzne filmy w kilka minut, zamiast tygodni, których wymaga tradycyjna produkcja. Pilne wiadomości, nagłe aktualizacje, zmiany wrażliwe na czas — komunikuj się natychmiast, gdy liczy się każda chwila.
• Twórz filmy w kilka minut
• Bez konieczności rezerwacji studia
• Reaguj na zdarzenia w czasie rzeczywistym
PowerPoint na wideo
Przekształć istniejące prezentacje w angażujące treści wideo. Prześlij swoją prezentację na spotkanie ogólne lub slajdy all-hands, a HeyGen doda narrację awatara, przejścia i profesjonalne wykończenie. Twoja biblioteka treści stanie się biblioteką wideo bez zaczynania wszystkiego od zera.
• Importuj istniejące prezentacje
• Automatycznie dodaj prezentera‑awatar
• Zachowaj strukturę i przekaz
Spójność marki i przekazu
Zabezpiecz zatwierdzone komunikaty, identyfikację wizualną i terminologię dzięki Brand Kit. Brand Glossary gwarantuje poprawną wymowę nazw firm, nazw produktów i nazwisk członków zarządu — za każdym razem, w każdym języku.
• Scentralizowane zasoby marki
• Kontrola wymowy kluczowych terminów
• Spójne rezultaty we wszystkich komunikatach
Dostępna komunikacja
Dotrzyj do każdego pracownika, niezależnie od tego, w jaki sposób konsumuje treści. Automatycznie generowane napisy, wiele ścieżek językowych i formaty do pobrania gwarantują, że Twoje przesłanie dotrze do odbiorców, niezależnie od tego, czy oglądają je na komputerze, urządzeniu mobilnym czy offline.
• Automatycznie generowane napisy
• Wiele wersji językowych
• Elastyczne formaty dystrybucji
Od wiadomości do globalnej dystrybucji w 3 krokach
Sporządź swoją komunikację
Napisz własny skrypt, prześlij istniejącą notatkę służbową lub skorzystaj z generatora skryptów AI, aby dopracować swoje przesłanie. Zacznij od punktów do omówienia, notatek do prezentacji lub dokumentów strategicznych — nie musisz zaczynać od zera.
Wybierz swojego prezentera
Wybierz awatara AI, który będzie reprezentował Twoją organizację, lub wykorzystaj cyfrowego sobowtóra członka zarządu, aby zapewnić autentyczną obecność przywódczą. Dopasuj głos, ton i styl wizualny do swojej marki oraz rodzaju komunikacji.
Generuj i dystrybuuj
Kliknij „Generuj”. W ciągu kilku minut otrzymasz profesjonalne wideo wewnętrzne. Przetłumacz je na wszystkie języki, którymi posługują się Twoi pracownicy, jednym kliknięciem. Dystrybuuj je przez intranet, Slacka, e‑mail lub wewnętrzną platformę wideo.
Stworzone z myślą o każdej potrzebie komunikacji wewnętrznej
Komunikacja dla kadry zarządzającej
Zachowaj widoczną obecność kadry zarządzającej, nie przeciążając ich kalendarzy. Aktualizacje od CEO, komunikaty zarządu, kierunek strategiczny —materiały wideo od kadry zarządzającejktóre zapewniają autentyczną obecność w każdej komunikacji.
Przykład zastosowania: przekazuj kwartalne aktualizacje od CEO globalnej kadrze pracowniczej w 12 językach, bez umawiania ani jednej sesji nagraniowej.
Ogłoszenia firmowe
Pilne wiadomości, zmiany organizacyjne, aktualizacje zasad — komunikuj natychmiast, gdy liczy się czas. Bez czekania na dostępność produkcji ani na terminy w kalendarzach zarządu.
Przykład zastosowania: ogłoś przejęcie lub ważną informację o firmie w ciągu kilku godzin od zatwierdzenia, docierając jednocześnie do każdego pracownika.
Zarządzanie zmianą
Duże inicjatywy wymagają jasnej, spójnej komunikacji na każdym poziomie i we wszystkich lokalizacjach. Wideo lepiej niż notatki wyjaśnia „dlaczego”, a lokalizacja gwarantuje, że nikt nie zostanie pominięty.
Przykład zastosowania: wspieraj transformację cyfrową za pomocą wideo, które wyjaśnia nowe systemy, procesy i oczekiwania w języku każdego pracownika.
Spotkania ogólne i zebrania całofirmowe
Nie każdy może uczestniczyć na żywo. Utwórz wersje najważniejszych spotkań dostępne na żądanie, aby pracownicy mogli je oglądać wtedy, gdy im pasuje — w swojej strefie czasowej i w swoim języku.
Przykład zastosowania: przekształć kwartalne spotkania all-hands w serię nagrań wideo na żądanie, dostępną dla każdej zmiany, lokalizacji i grupy językowej.
Sprawdzona metoda: Workday tworzy wewnętrzne treści w 10–15 wersjach językowych na wideo, skracając czas lokalizacji z tygodni do zaledwie kilku minut.
Kultura i wartości
Wzmacniaj kulturę organizacyjną za pomocą wideo, które brzmi osobisto, a nie korporacyjnie. Powitalne wiadomości, prezentacje wartości, ogłoszenia wyróżnień — treści, które budują więź w rozproszonych zespołach.
Przykład zastosowania: Twórz comiesięczne materiały o kulturze firmy z udziałem różnych liderów i członków zespołu, bez konieczności uzgadniania harmonogramów nagrań.
Komunikacja kryzysowa
Gdy pilne sytuacje wymagają natychmiastowej, jasnej komunikacji, nie możesz czekać na produkcję. W kilka minut wygeneruj filmy z komunikatami kryzysowymi, natychmiast je przetłumacz i rozpowszechnij we wszystkich kanałach.
Przykład zastosowania: przekazuj kluczowe informacje dotyczące bezpieczeństwa lub operacji całej kadrze w ciągu kilku godzin od wystąpienia sytuacji.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 — i to nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czym są wewnętrzne filmy komunikacyjne?
Filmy do komunikacji wewnętrznej to treści wideo tworzone z myślą o pracownikach, a nie o zewnętrznym marketingu. Obejmują one aktualizacje od zarządu, ogłoszenia firmowe, komunikację związaną ze zmianami, spotkania typu town hall, treści dotyczące kultury organizacyjnej oraz komunikację kryzysową. HeyGen umożliwia zespołom ds. komunikacji wewnętrznej tworzenie profesjonalnych filmów wideo na dużą skalę z wykorzystaniem awatarów AI i syntezy głosu — bez kosztownej i czasochłonnej produkcji tradycyjnego wideo.
Jak mogę tworzyć komunikaty od zarządu bez nagrywania członka zarządu na wideo?
Sklonuj swojego członka zarządu raz, korzystając z krótkiego nagrania wideo. Jego cyfrowy sobowtór może następnie dostarczać nieograniczoną liczbę komunikatów — kwartalne aktualizacje, ogłoszenia, wiadomości do zespołu — bez potrzeby dodatkowego nagrywania. Gdy zmienia się scenariusz, po prostu go aktualizujesz i generujesz wideo na nowo. Członek zarządu nagrywa się tylko raz, a jego autentyczna obecność skaluje się na każdą komunikację.
Czy mogę tłumaczyć wewnętrzne filmy wideo dla naszej globalnej kadry?
Tak — to jedna z kluczowych mocnych stron HeyGen w komunikacji wewnętrznej. Przygotuj swoją komunikację w jednym języku, a następnie użyj tłumaczenia wideo AI, aby wygenerować wersje w dowolnym z ponad 175 obsługiwanych języków. Tłumaczenie obejmuje klonowanie głosu (dzięki czemu głosy kadry zarządzającej brzmią naturalnie w każdym języku) oraz synchronizację ruchu ust (tak aby ruch warg pasował do wypowiedzi). Workday tworzy w ten sposób treści w 10–15 językach na jeden film.
Jak szybko mogę tworzyć filmy do komunikacji wewnętrznej?
Większość wewnętrznych materiałów wideo powstaje w ciągu kilku minut. Workday zgłosił skrócenie czasu lokalizacji z tygodni do minut. Dokładny czas zależy od długości i złożoności wideo, ale przejście z tradycyjnych harmonogramów produkcji (od kilku dni do kilku tygodni) na realizację tego samego dnia jest typowe. Pilne komunikaty można przygotować i rozpowszechnić w ciągu kilku godzin.
Czy mogę przekształcić nasze prezentacje z zebrań ogólnych w wideo?
Tak. Prześlij swoje prezentacje w formacie PowerPoint, Google Slides lub PDF, a HeyGen przekształci je w wideo z narracją awatara. Twoja dotychczasowa struktura i treść zostaną zachowane, a jednocześnie zyskają profesjonalne, dopracowane wideo. Jest to szczególnie przydatne do tworzenia wersji na żądanie wydarzeń na żywo, z których mogą korzystać pracownicy w różnych strefach czasowych.
Jak mogę utrzymać spójny przekaz we wszystkich komunikatach?
Brand Kit HeyGen centralizuje Twoją identyfikację wizualną — zatwierdzone kolory, fonty, logotypy i wybór awatarów. Brand Glossary kontroluje wymowę nazw firm, nazw członków zarządu, nazw produktów oraz terminologii organizacyjnej. Niezależnie od tego, czy tworzysz komunikaty od CEO, czy ogłoszenia dla zespołu, każdy film zachowuje spójne standardy marki.
Czy HeyGen jest wystarczająco bezpieczny do poufnej komunikacji wewnętrznej?
HeyGen posiada certyfikat SOC 2 Type II i jest zgodny z RODO. Twoje treści są szyfrowane zarówno w trakcie przesyłania, jak i podczas przechowywania. Dla zespołów ds. komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwach, które przetwarzają wrażliwe informacje organizacyjne, HeyGen oferuje dedykowane przestrzenie robocze z integracją SSO i scentralizowanym zarządzaniem dostępem. Nie wykorzystujemy Twoich treści do trenowania naszych modeli AI.
Czy mogę udostępniać filmy za pośrednictwem naszych istniejących wewnętrznych kanałów?
Tak. HeyGen eksportuje standardowe pliki wideo MP4, które działają z każdym kanałem dystrybucji — Twoim intranetem, SharePoint, Slackiem, Microsoft Teams, e‑mailem, wewnętrznymi platformami wideo lub ekranami digital signage. Możesz także osadzać filmy bezpośrednio lub udostępniać je za pomocą linku. Ten format działa wszędzie tam, gdzie Twoi pracownicy już konsumują treści.
Jak poradzić sobie z różnymi strefami czasowymi i harmonogramami pracy?
Tak. HeyGen zapewnia śledzenie wyświetleń i analitykę zaangażowania, dzięki czemu wiesz, którzy potencjalni klienci obejrzeli Twoje filmy, jak długo je oglądali i kiedy. Wykorzystaj te dane intencyjne, aby priorytetyzować follow‑upy — osoby, które obejrzą Twój film do końca, są prawdopodobnie bardziej zainteresowane niż te, które go w ogóle nie otworzą. Integracja z Twoim CRM sprawia, że te dane są na bieżąco powiązane z rekordami szans sprzedażowych.
Czy wiele osób z naszego zespołu komunikacji może korzystać z HeyGen?
Tak. HeyGen dla firm zawiera zespołowe przestrzenie robocze, w których menedżerowie komunikacji, twórcy treści i liderzy regionalni mogą współpracować. Wspólne biblioteki zasobów zapewniają wszystkim dostęp do zatwierdzonych awatarów kadry zarządzającej, elementów marki i szablonów. Funkcje administracyjne pozwalają zarządzać uprawnieniami i dbać o spójność przekazu.
Jakie rodzaje komunikacji wewnętrznej mogę tworzyć?
HeyGen obsługuje praktycznie każdy format komunikacji wewnętrznej: aktualizacje od zarządu, ogłoszenia firmowe, materiały dotyczące zarządzania zmianą, podsumowania spotkań typu town hall, treści onboardingowe, wyjaśnienia polityk, materiały o kulturze i wartościach firmy, komunikaty z podziękowaniami i wyróżnieniami, komunikację kryzysową i wiele więcej. Jeśli potrafisz napisać wiadomość, HeyGen może stworzyć z niej wideo — w dowolnym języku.
Jak to wypada w porównaniu z tradycyjną wewnętrzną produkcją wideo?
Tradycyjna wewnętrzna produkcja wideo wymaga umawiania kadry zarządzającej, rezerwacji studia, nagrań i montażu — zazwyczaj co najmniej 2–4 tygodni na jeden materiał. Teraz pomnóż to przez liczbę języków, w których musisz się komunikować. HeyGen tworzy materiały o porównywalnej jakości w kilka minut, z natychmiastowym tłumaczeniem na dowolny język. Zespoły ds. komunikacji wewnętrznej odnotowują znaczący wzrost liczby produkowanych materiałów wideo bez zwiększania zasobów produkcyjnych ani zatrudnienia.
