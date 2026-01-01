Od prawie dwóch dekad trivago pomaga podróżnym na całym świecie porównywać ceny, aby znaleźć najlepsze oferty hoteli i innych noclegów. Obecność w ponad 190 krajach oraz 53 zlokalizowane strony internetowe i aplikacje dostępne w 31 językach zapewniają dostęp do szerokiej gamy miejsc zakwaterowania, umacniając pozycję platformy jako wiodącego wyboru dla osób szukających konkurencyjnych opcji noclegowych.
Jako globalna platforma turystyczna, marka trivago musi dosłownie przemawiać do odbiorców na całym świecie. João Laureano, dyrektor kreatywny, oraz Jean Pierre Marsala, motion designer, podkreślili, że zlokalizowanie ich reklam jednocześnie na 30 rynków wymagałoby miesięcy pracy produkcyjnej i czasu na dostarczenie materiałów, aby znaleźć jedną osobę, która mówi w języku odpowiednim dla wielu rynków.
Następnie odkryli HeyGen, który pomógł im zaoszczędzić miesiące pracy przy produkcji wideo i umożliwił jednoczesną lokalizację ich reklam. Dzięki HeyGen stali się bardziej efektywni i mogli szybko wzmocnić misję firmy, by być oczywistym wyborem dla podróżnych szukających hotelu poprzez swoją globalną kampanię reklamową, Mr. trivago.
Wyzwanie
Kluczowym elementem strategii marketingowej trivago jest tworzenie ukierunkowanych reklam telewizyjnych.
Zespoły Jeana i João ściśle współpracują przy tych projektach od wstępnej koncepcji, przez produkcję, aż po finalny montaż. Choć w przeszłości współpracowali z zewnętrznymi domami produkcyjnymi, większość prac wykonują obecnie wewnętrznie.
Ich zespoły stanęły przed poważnym wyzwaniem: znalezieniem czasowo i kosztowo efektywnego sposobu na lokalizację reklam na 30 rynkach, z różnymi językami i dialektami.
Aby to osiągnąć, musieli znaleźć jedną osobę, która potrafiłaby mówić w wielu językach i przemawiać do każdego z rynków. Proces ten wiązał się z kosztownymi, czasochłonnymi badaniami oraz znaczną ilością czasu spędzonego w postprodukcji na dopracowywaniu najdrobniejszych szczegółów akcentu, co dodatkowo podnosiło koszty. Mimo zastosowania efektów lektorskich, finalny materiał nie oddawał w pełni przekazu, jaki trivago miało na myśli.
Chcieli zachować jedną osobę jako twarz marki trivago we wszystkich językach i potrzebowali platformy, która uprościłaby ten długotrwały proces.
Po przetestowaniu wielu platform generatywnej sztucznej inteligencji trivago trafiło na HeyGen.
Rozwiązanie
Korzystając z technologii HeyGen, zespół trivago porzucił kosztowny plan szukania jednego aktora, który spełniłby wszystkie ich niszowe i nietypowe wymagania. Zamiast tego trivago znalazło kompleksowe rozwiązanie programowe, które oferowało wszystko, czego potrzebowali, i jeszcze więcej.
Na początku zespoły stanęły przed sztywnym terminem realizacji kampanii, którego nie można było przesunąć bez ponoszenia dodatkowych kosztów czasowych i finansowych. Pewne zdolności HeyGen do zarządzania produkcją, trivago zdecydowało się po raz pierwszy skorzystać z tej technologii.
Zespół HeyGen okazał się bardzo responsywny i sprawnie priorytetyzował wszystkie niezbędne zmiany, skutecznie działając w różnych strefach czasowych i zapewniając terminowe dostarczanie materiałów.
Pomimo licznych zmian w trakcie produkcji i niezwykle napiętego harmonogramu, zespół trivago zaryzykował współpracę z HeyGen, a efekt okazał się sukcesem.
Rezultaty
„Przeprowadziliśmy testy z innymi firmami i HeyGen zawsze wypadał najlepiej pod względem jakości. Od początku byliśmy bardzo transparentni wobec ich zespołu, ponieważ znajdowaliśmy się w sytuacji wysokiego ryzyka i wysokiej nagrody – robiliśmy to po raz pierwszy i naprawdę im zaufaliśmy, a to w pełni się opłaciło” – powiedział João.
Po niecałym roku korzystania z HeyGen wpływ zarówno na koszty, jak i czas okazał się znaczący.
- Technologia skróciła czas postprodukcji o połowę, oszczędzając zespołom średnio imponujące 3–4 miesiące.
- Reklamy zostały z powodzeniem zlokalizowane w 15 lokalizacjach w ciągu trzech miesięcy — osiągnięcie, które nie byłoby możliwe bez HeyGen.
Wykorzystanie funkcji zamiany tekstu na mowę w HeyGen
- Technologia text-to-speech umożliwia trivago szybkie lokalizowanie treści dla rynków docelowych na całym świecie.
- W niecały rok korzystania z HeyGen trivago zgromadziło reklamy telewizyjne w 30 regionach.
„HeyGen zapewnił naszemu zespołowi niestandardowe rozwiązania, szybko odpowiadał na nasze pytania i był otwarty na wprowadzenie zmian, których potrzebowaliśmy i o które prosiliśmy w krótkim czasie.” -Jean Pierre Marsala, Motion Designer w trivago