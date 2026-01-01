Wyzwanie

Kluczowym elementem strategii marketingowej trivago jest tworzenie ukierunkowanych reklam telewizyjnych.

Zespoły Jeana i João ściśle współpracują przy tych projektach od wstępnej koncepcji, przez produkcję, aż po finalny montaż. Choć w przeszłości współpracowali z zewnętrznymi domami produkcyjnymi, większość prac wykonują obecnie wewnętrznie.

Ich zespoły stanęły przed poważnym wyzwaniem: znalezieniem czasowo i kosztowo efektywnego sposobu na lokalizację reklam na 30 rynkach, z różnymi językami i dialektami.

Aby to osiągnąć, musieli znaleźć jedną osobę, która potrafiłaby mówić w wielu językach i przemawiać do każdego z rynków. Proces ten wiązał się z kosztownymi, czasochłonnymi badaniami oraz znaczną ilością czasu spędzonego w postprodukcji na dopracowywaniu najdrobniejszych szczegółów akcentu, co dodatkowo podnosiło koszty. Mimo zastosowania efektów lektorskich, finalny materiał nie oddawał w pełni przekazu, jaki trivago miało na myśli.

Chcieli zachować jedną osobę jako twarz marki trivago we wszystkich językach i potrzebowali platformy, która uprościłaby ten długotrwały proces.

Po przetestowaniu wielu platform generatywnej sztucznej inteligencji trivago trafiło na HeyGen.

Rozwiązanie

Korzystając z technologii HeyGen, zespół trivago porzucił kosztowny plan szukania jednego aktora, który spełniłby wszystkie ich niszowe i nietypowe wymagania. Zamiast tego trivago znalazło kompleksowe rozwiązanie programowe, które oferowało wszystko, czego potrzebowali, i jeszcze więcej.

Na początku zespoły stanęły przed sztywnym terminem realizacji kampanii, którego nie można było przesunąć bez ponoszenia dodatkowych kosztów czasowych i finansowych. Pewne zdolności HeyGen do zarządzania produkcją, trivago zdecydowało się po raz pierwszy skorzystać z tej technologii.

Zespół HeyGen okazał się bardzo responsywny i sprawnie priorytetyzował wszystkie niezbędne zmiany, skutecznie działając w różnych strefach czasowych i zapewniając terminowe dostarczanie materiałów.

Pomimo licznych zmian w trakcie produkcji i niezwykle napiętego harmonogramu, zespół trivago zaryzykował współpracę z HeyGen, a efekt okazał się sukcesem.

Rezultaty

„Przeprowadziliśmy testy z innymi firmami i HeyGen zawsze wypadał najlepiej pod względem jakości. Od początku byliśmy bardzo transparentni wobec ich zespołu, ponieważ znajdowaliśmy się w sytuacji wysokiego ryzyka i wysokiej nagrody – robiliśmy to po raz pierwszy i naprawdę im zaufaliśmy, a to w pełni się opłaciło” – powiedział João.

Po niecałym roku korzystania z HeyGen wpływ zarówno na koszty, jak i czas okazał się znaczący.

Technologia skróciła czas postprodukcji o połowę, oszczędzając zespołom średnio imponujące 3–4 miesiące.

Reklamy zostały z powodzeniem zlokalizowane w 15 lokalizacjach w ciągu trzech miesięcy — osiągnięcie, które nie byłoby możliwe bez HeyGen.

Wykorzystanie funkcji zamiany tekstu na mowę w HeyGen

Technologia text-to-speech umożliwia trivago szybkie lokalizowanie treści dla rynków docelowych na całym świecie.

W niecały rok korzystania z HeyGen trivago zgromadziło reklamy telewizyjne w 30 regionach.