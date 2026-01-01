Aplikacja do tworzenia wyróżnionych filmów AI
Przekształć swój długi film w wiele highlightów jednym kliknięciem. Prześlij nagranie, wybierz styl napisów i format wyjściowy, a w kilka minut otrzymasz gotowe do publikacji klipy. Nie potrzebujesz doświadczenia w montażu ani żmudnego przewijania godzin materiału.
Funkcje Instant Highlights
Jedno kliknięcie, aby wygenerować wyróżnienia AI
Prześlij swój film, przeciągając plik lub wklejając konkretny adres URL do generatora wideo AI, a Instant Highlights przeskanuje całe nagranie, aby automatycznie wykryć najbardziej angażujące momenty. Sztuczna inteligencja w kilka minut tworzy wiele skrótów z jednego długiego materiału wideo, zastępując godziny ręcznego przewijania i przycinania dzięki przepływowi pracy url to video.
Style napisów zaprojektowane tak, by zatrzymać przewijanie
Każdy highlight wymaga napisów dopasowanych do platformy i treści. Instant Highlights zawiera bibliotekę gotowych, zaprojektowanych stylów napisów – od prostych opcji, takich jak Subtle Gray i Subtle Cyan, po wyraziste style, jak Block Dark i Retro Gold – generowanych przez wbudowany generator napisów. Wybierz styl, a każdy klip w serii zostanie wyeksportowany z tym wyglądem.
Kontrola długości klipu i formatu
Ustaw czas trwania klipu na auto lub wybierz własną długość dopasowaną do Twojej platformy. Przełączaj się między pionowym 9:16 dla Reels i TikToka, poziomym 16:9 dla YouTube lub kwadratem 1:1 dla LinkedIn i Facebooka, korzystając z edytora wideo AI. Jeden upload, wszystkie formaty obsłużone, bez zmiany rozmiaru i ponownego eksportu.
Wielojęzyczny lektor w każdej najważniejszej scenie
Dodaj narrację do dowolnego klipu z najlepszymi momentami dzięki klonowaniu głosu AI w ponad 175 językach oraz precyzyjnemu co do klatki lip-syncowi AI. Lokalizuj swoje najlepsze momenty dla globalnej publiczności bez ponownego nagrywania czy zatrudniania lektorów, zamieniając jeden highlight reel w wielojęzyczną bibliotekę treści.
Niestandardowe instrukcje dotyczące kontroli redakcyjnej
W polu instrukcji wpisz szczegółowe wytyczne, aby powiedzieć AI, co zachować, co pominąć i jak zaprezentować najważniejsze fragmenty. generator rolek wykorzystuje Twoje wskazówki redakcyjne, aby priorytetyzować momenty, które pasują do głosu Twojej marki, oczekiwań odbiorców lub założeń kampanii.
Zastosowania
Najważniejsze momenty wydarzenia marketingowego
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Najciekawsze momenty z webinarów i podcastów
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Komunikacja korporacyjna i spotkania ogólne
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Krótkie filmy i rolki w mediach społecznościowych
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for youtube shorts and tiktok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Prezentacje produktów i opinie klientów
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI avatar generator branding.
Treści szkoleniowe i onboardingowe
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Jak to działa
Przekształć długie nagranie wideo w kilka gotowych do publikacji skrótów na różne platformy w zaledwie czterech krokach. Większość użytkowników tworzy swoje pierwsze highlighty w mniej niż pięć minut.
Prześlij swój film
Przeciągnij i upuść plik wideo (MP4, MOV lub WEBM do 10 GB) albo wklej konkretny adres URL. Instant Highlights akceptuje treści o dowolnej długości.
Ustaw czas trwania i format
Wybierz automatyczną długość klipu lub ustaw własną. Określ format 9:16 pionowy, 16:9 poziomy lub 1:1 kwadratowy w zależności od docelowej platformy.
Wybierz styl napisów i dodaj instrukcje
Przejrzyj bibliotekę stylów napisów i wybierz preset pasujący do Twojej marki. Wpisz dowolne własne instrukcje, aby wskazać AI, co ma priorytetowo uwzględnić, a co pominąć.
Generuj i publikuj
Instant Highlights skanuje Twój film i tworzy wiele skrótów najciekawszych momentów. Obejrzyj podgląd, pobierz i udostępniaj je na dowolnej platformie.
Najczęściej zadawane pytania
Czym Instant Highlights różni się od ręcznego przycinania klipów?
Ręczna edycja oznacza konieczność obejrzenia całego nagrania, zaznaczania znaczników czasu, wycinania każdego fragmentu osobno i eksportowania pojedynczych klipów. Instant Highlights skanuje cały film i w jednym przebiegu generuje wiele gotowych do publikacji rolek w ramach przepływu pracy generatora klipów, z napisami i wybranym przez ciebie formatem obrazu zastosowanymi do każdego klipu.
W jaki sposób AI decyduje, które momenty wyróżnić?
Sztuczna inteligencja analizuje wzorce mowy, dynamikę wizualną, zmiany scen oraz sygnały zaangażowania odbiorców w całym nagraniu. Wykrywa fragmenty, które z największym prawdopodobieństwem przyciągną uwagę w mediach społecznościowych, i składa je w samodzielne klipy za pomocą silnika video highlight. Możesz doprecyzować, co ma być priorytetem, wpisując instrukcje, takie jak „skup się na prezentacji produktu” lub „pomiń część Q&A”.
Czy mogę kontrolować długość i format każdego klipu z najciekawszymi momentami?
Ustaw czas trwania klipu na auto, a AI wybierze idealną długość dla każdego fragmentu, albo ustaw stały czas trwania, aby wszystkie klipy były spójne. Przełącznik formatu wyjściowego pozwala zmieniać proporcje między 9:16 pion (Reels i TikTok), 16:9 poziom (YouTube) oraz 1:1 kwadrat (LinkedIn i Facebook). Zmień dowolne z tych ustawień i wygeneruj materiał ponownie bez ponownego przesyłania pliku.
Jakie style napisów są dostępne i czy mogę je podejrzeć przed wygenerowaniem?
Instant Highlights zawiera przewijaną bibliotekę gotowych stylów napisów – od minimalistycznych, takich jak Subtle Gray, po mocne wizualnie projekty, jak Block Dark, Racing czy Retro Gold. Każdy preset pokazuje przykładowy tekst, dzięki czemu możesz zobaczyć efekt przed wygenerowaniem, a wybrany styl za pomocą dodaj napisy do wideo jest konsekwentnie stosowany we wszystkich klipach w danej serii.
Czy to rozwiązanie sprawdzi się do nagrań meczów sportowych i skrótów najciekawszych akcji?
Prześlij pełne nagranie meczu, a AI wykryje najbardziej emocjonujące momenty, w tym bramki, kluczowe akcje, celebracje i zwroty akcji. W polu instrukcji możesz podać nazwisko zawodnika lub numer na koszulce, a AI nada tym fragmentom wyższą wagę. Eksportuj w formacie pionowym 9:16 na Reels i TikTok, gdzie sportowe highlighty generują największe zaangażowanie.
Czy mogę przekształcić jeden highlight reel na wiele języków dla globalnej publiczności?
Każdy klip wygenerowany przez Instant Highlights można zlokalizować za pomocą tłumacza wideo AI z użyciem dubbingu AI w ponad 175 językach. Lektor jest klonowany w języku docelowym z zsynchronizowanym ruchem ust, dzięki czemu jeden zestaw highlightów staje się wielojęzyczną biblioteką treści bez ponownego nagrywania i zatrudniania tłumaczy.
Jak Instant Highlights wypada w porównaniu z narzędziami takimi jak OpusClip czy VEED?
Większość narzędzi do tworzenia highlightów wycina surowe fragmenty z podstawowymi napisami i bez kontroli nad dźwiękiem. Instant Highlights od HeyGen oferuje pełną bibliotekę stylów napisów, instrukcje w języku naturalnym wspierające montaż, wielojęzyczny voiceover z synchronizacją ruchu ust oraz integrację z kompletną platformą do tworzenia wideo, obejmującą generator scenariuszy wideo i narzędzia do tworzenia awatarów.
Czy zespoły marketingowe osiągają wymierne rezultaty dzięki takiemu recyklingowi treści?
Attention Grabbing Media poinformowało o 3x szybszym tworzeniu treści w swoich kampaniach dzięki narzędziom wideo HeyGen. Przekształcanie każdego webinaru, wydarzenia i długiej nagraniej formy w serię gotowych do publikacji highlightów dodatkowo zwiększa tę szybkość, eliminując wąskie gardło związane z montażem każdego klipu osobno.
Jakie typy plików mogę przesłać i czy obowiązuje limit rozmiaru?
Instant Highlights obsługuje pliki MP4, MOV i WEBM o rozmiarze do 10 GB. Zamiast przesyłać plik, możesz też wkleić bezpośredni adres URL wideo. Narzędzie przetwarza nagrania o dowolnej długości, więc zarówno 30‑minutowy webinar, jak i 3‑godzinne nagranie z konferencji działają bez konieczności wcześniejszego przycinania materiału źródłowego.
Czy Instant Highlights jest dostępne za darmo?
HeyGen oferuje bezpłatny plan, który obejmuje dostęp do funkcji Instant Highlights. Prześlij wideo, wygeneruj highlighty i przetestuj cały proces — w tym style napisów, opcje formatów oraz instrukcje — zanim zdecydujesz się na płatny plan. Plany dla twórców zaczynają się od 24 USD miesięcznie i zapewniają wyższe limity wykorzystania oraz eksporty bez znaku wodnego.
