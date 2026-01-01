Aplikacje oparte na AI do każdego etapu pracy z wideo

Aplikacje HeyGen zapewniają natychmiastowy dostęp do wyspecjalizowanych narzędzi do tworzenia wideo z AI. Twórz klipy z tekstu, podbijaj rozdzielczość do 4K, generuj reklamy UGC, podmieniaj twarze, wyciągaj highlighty i wiele więcej. Każda aplikacja działa bezpośrednio w Twojej przeglądarce, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

120,224,656Wygenerowane filmy
93,870,630Wygenerowane avatary
16,534,545Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Seedance 2.0
Utwórz

Twórz filmowe wideo AI z Seedance 2.0. Ujęcia B-roll, nagrania z awatarem i kompletne filmy z jednego promptu. Bez ekipy filmowej.

Najważniejsze funkcje wideo AI
EdytujUdoskonal

Zmieniaj długie nagrania wideo w udostępnialne klipy z najciekawszymi fragmentami. AI automatycznie wyłapuje najbardziej efektowne momenty.

AI do poprawiania jakości wideo
Ulepsz

Skaluj dowolne wideo do 4K za pomocą opartej na dyfuzji sztucznej inteligencji. Usuwaj szumy, wyostrzaj obraz i zwiększaj liczbę klatek na sekundę nawet do 120 fps.

Lokowanie produktu
Utwórz

Twórz reklamy wideo z lokowaniem produktu z jednego zdjęcia. Realistyczne sceny generowane przez AI, bez potrzeby korzystania ze studia.

Generator filmów UGC
Utwórz

Twórz autentyczne reklamy wideo w stylu UGC z wykorzystaniem ponad 1100 awatarów twórców. Skaluj kreacje reklamowe bez zatrudniania influencerów.

Zbiorczy kreator wideo
Utwórz

Twórz setki spersonalizowanych filmów jednocześnie z arkusza CSV. Skaluj działania outreachowe i onboarding w kilka minut.

Podcast wideo AI
Utwórz

Generuj dwugłosowe podcasty wideo z AI na dowolny temat. Bez sprzętu do nagrywania, bez umawiania terminów, bez montażu.

AI zamiana twarzy
Edytuj

Spraw, by dowolny z ponad 1000 awatarów stał się Twój, podmieniając jego twarz na własną. Spersonalizowane treści wideo w kilka minut.

Generator obrazów AI
Utwórz

Generuj własne obrazy do swoich projektów wideo na podstawie promptów tekstowych: tła, zdjęcia produktów i wizualizacje scen.

Zaufany przez miliony twórców na całym świecie

From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:

10Xincrease in video production speed
5Xincrease in video creation
100%increase in video capacity
30markets localized in three months
80%reduction in video translation costs
5Xreturn on ad spend
Najczęściej zadawane pytania

Czym są aplikacje HeyGen?

Aplikacje HeyGen to wyspecjalizowane narzędzia wideo oparte na AI, które działają bezpośrednio w Twojej przeglądarce. Każda aplikacja realizuje konkretne zadanie, takie jak skalowanie wideo do 4K, generowanie reklam UGC, tworzenie klipów wideo AI czy wyodrębnianie najciekawszych fragmentów z długich nagrań. Nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania ani doświadczenie w montażu.

Czy aplikacje HeyGen są bezpłatne?

HeyGen oferuje bezpłatny plan bez konieczności podawania karty kredytowej, który pozwala Ci poznawać aplikacje i tworzyć filmy. Płatne plany, zaczynające się od 24 USD miesięcznie, odblokowują dodatkowe funkcje, dłuższy czas trwania filmów, klonowanie głosu oraz eksport w wyższej rozdzielczości.

Czy potrzebuję doświadczenia w montażu wideo?

Nie. Każda aplikacja jest zaprojektowana tak, aby opierać się na prostych danych wejściowych, takich jak polecenia tekstowe, przesyłanie zdjęć lub plików. Sztuczna inteligencja automatycznie zajmuje się produkcją, renderowaniem i formatowaniem. Większość użytkowników osiąga profesjonalne rezultaty już przy pierwszej próbie.

Czy mogę używać kilku aplikacji jednocześnie?

Tak. Wszystkie aplikacje HeyGen działają na tej sameej platformie. Możesz wygenerować klip wideo, podnieść jego rozdzielczość do 4K, dodać personalizację z face swap, przetłumaczyć go na ponad 175 języków i wyciągnąć highlighty do social mediów – wszystko bez wychodzenia z HeyGen.

Jakie formaty i rozdzielczości obsługują te aplikacje?

Większość aplikacji eksportuje w formacie MP4 w rozdzielczości HD lub 4K. Możesz wybrać proporcje obrazu zoptymalizowane pod YouTube, TikToka, Instagram, LinkedIn i inne platformy. Niektóre aplikacje, takie jak AI Video Upscaler, obsługują formaty wejściowe, w tym MP4, MOV i WEBM.

Jak HeyGen Apps wypadają w porównaniu z samodzielnymi narzędziami do tworzenia wideo?

Samodzielne narzędzia wymagają pobierania oprogramowania, nauki obsługi różnych interfejsów i ręcznego przenoszenia plików między aplikacjami. HeyGen Apps są zintegrowane w jednej platformie, dzięki czemu wygenerowane klipy, podbite jakościowo materiały, przetłumaczone filmy i highlighty znajdują się w tym samym środowisku pracy.

Czy mogę tłumaczyć filmy utworzone za pomocą HeyGen Apps?

Tak. Każde wideo stworzone w HeyGen Apps można przetłumaczyć na ponad 175 języków z wykorzystaniem naturalnego klonowania głosu i precyzyjnej synchronizacji ruchu ust. Dotyczy to klipów generowanych przez AI, reklam UGC, nagrań podcastów oraz wszelkich innych treści tworzonych na platformie.

Jak szybko mogę stworzyć wideo?

Większość aplikacji tworzy gotowe filmy w mniej niż pięć minut. Generowanie wideo z tekstu, wyodrębnianie najciekawszych fragmentów, podmiana twarzy oraz seryjne tworzenie filmów zajmują minuty, a nie godziny czy dni, jak w przypadku tradycyjnej produkcji wideo.

