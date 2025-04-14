Een loopvideo maken moet eenvoudig, snel en betrouwbaar zijn. Met HeyGen kun je elke clip in enkele seconden omzetten in een vloeiende, naadloze loop, zonder software te downloaden of ingewikkelde bewerkingstools te leren. Of je nu content maakt voor sociale media, presentaties of digitale displays, HeyGen biedt je een makkelijke manier om je video’s te herhalen, de timing te regelen en hoogwaardige resultaten te exporteren die er op elk platform strak uitzien. Het is gemaakt voor creators, marketeers en iedereen die een professionele loopvideo nodig heeft zonder extra stappen.

122,467,905Video's gegenereerd
96,530,270Avatars gegenereerd
16,853,308Video's vertaald
Maak vloeiende, naadloze loopvideo’s zonder ingewikkelde montage of software. Upload je clip, kies hoe vaak hij moet herhalen en exporteer een strakke loopvideo die er op elk platform geweldig uitziet. Perfect voor socialmediaberichten, productdemo’s, achtergrondvisuals, presentaties en meer.
Belangrijkste voordelen
• Snel en eenvoudig
• Werkt op elk apparaat
• Geen watermerk
• Ondersteunt MP4, MOV, WebM en meer
• Export in hoge kwaliteit

Best practices voor het maken van een naadloze loopvideo

Een goede loop voelt natuurlijk en vloeiend aan. Of je nu een korte clip of een langere sequentie in een loop zet, met een paar eenvoudige stappen laat je je video er professioneel uitzien.

• Kies een clip met consistente beweging of belichting
• Knip het begin- en eindpunt zo dat de overgang natuurlijk aanvoelt
• Houd loops kort en ritmisch voor sociale platforms
• Gebruik de tijdlijn om het beste moment te markeren
• Stem de timing van de audio af of houd het geluid subtiel
• Exporteer in dezelfde resolutie als je originele clip

Krachtige loopvideofuncties die zijn ontworpen om je tijd te besparen

HeyGen biedt alles wat je nodig hebt om een strakke, professionele loop te maken zonder ingewikkelde software. Elke functie is ontworpen om het proces snel en eenvoudig te maken.
• Naadloze oneindige loops: Herhaal je clip eindeloos of stel een aangepast aantal herhalingen in.
• Timeline-loopselector: Kies precies het gedeelte dat je wilt herhalen met een duidelijke, eenvoudige tijdlijn.
• Directe preview en snelle export: Bekijk je loop terwijl je bewerkt en download hem binnen enkele seconden.
• Ondersteuning voor meerdere formaten: Werkt met MP4, MOV, WebM en meer.
• Alles-in-één bewerkingstools: Knip, crop, versnel, vertraag, demp of voeg audio toe rechtstreeks in de editor.

Om tekst, ondertitels of titels aan je geloopte video toe te voegen, kun je ook de tool Voeg tekst of afbeelding toe aan video van HeyGen gebruiken. Dit is een eenvoudige manier om je content voor sociale media of presentaties naar een hoger niveau te tillen.

Hoe werkt het?

Maak naadloos lusende video's in 4 eenvoudige stappen

Maak perfecte, lipsynchroon lopende AI‑videocreaties die natuurlijk herhalen en je publiek blijven boeien.

Stap 1

Voer tekst in of upload audio

Begin met een schoon audiobestand of typ je script — HeyGen ondersteunt zowel stemopnames als tekst-naar-spraak. Dit is een krachtige functie van onze AI-videogeneratietools.

Stap 2

Selecteer een avatar

Gebruik een pratende AI-avatar of synchroniseer lipbewegingen met echte videobeelden voor een levensechte presentatie.

Stap 3

Kies een AI‑stem of upload echte beelden

Kies uit meer dan 300 stemmen in meer dan 175 talen om aan te sluiten bij je toon en doelgroep. Deze keuze verhoogt de kwaliteit van je AI-gegenereerde video.

Stap 4

Genereer en deel je gesynchroniseerde video

HeyGen synchroniseert automatisch lippen, stem en gezichtsuitdrukkingen—exporteer en deel je AI-video’s in enkele seconden.

Veelgestelde vragen over loopvideo's

Hoe kan ik online een video herhalen met HeyGen?

Upload je MP4-, MOV-, AVI- of WebM-bestand, selecteer het gedeelte dat je wilt herhalen en bekijk direct een voorbeeld van de loop. Zodra het er vloeiend uitziet, exporteer je met één klik een HD-loopvideo. Voor nog strakkere timing kun je je clip eerst verfijnen met de Online Video Trimmer

Kan ik een video gratis in een lus afspelen?

Ja. Met HeyGen kun je online gratis video’s in een lus afspelen, zonder watermerk of software-installatie. Je kunt je clip meerdere keren herhalen, oneindige loops maken en een afgewerkte video direct vanuit je browser exporteren.

Zal het herhalen de videokwaliteit verminderen?

Nee. HeyGen behoudt de oorspronkelijke helderheid en resolutie van je video, zodat elk herhaald segment er naadloos en scherp uitziet. Zelfs na meerdere loops blijft je geëxporteerde video strak en klaar voor platforms zoals TikTok of Instagram.

Kan ik slechts een deel van een video in een lus afspelen?

Ja. Je kunt een specifiek moment op de tijdlijn markeren en alleen dat gedeelte in een lus afspelen voor een soepele, natuurlijke herhaling. Als je nog meer precisie wilt, knip dan ongewenste momenten van tevoren weg met de Video hergebruiken tool

Welke videoformaten ondersteunt HeyGen voor het loopen?

Je kunt MP4-, MOV-, AVI-, WebM- en andere standaardformaten uploaden. Je uiteindelijke, geloopte export wordt geleverd als een MP4 voor universele compatibiliteit op sociale media, in presentaties en op websites.

Werkt de Loop Video-tool ook op mobiele apparaten?

Ja. HeyGen draait volledig in de browser, zodat je video’s in een lus kunt afspelen op iPhone, Android, tablets, Chromebooks, Windows en Mac zonder iets te hoeven installeren. De interface blijft snel en responsief op alle apparaten.

Zijn mijn geüploade video's veilig?

Ja. Alle bestanden worden privé verwerkt, versleuteld tijdens het bewerken en automatisch verwijderd na het downloaden. HeyGen bewaart of deelt je content nooit langer dan nodig is, zodat je tijdens het werken volledige privacy behoudt.

