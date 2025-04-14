HeyGen biedt alles wat je nodig hebt om een strakke, professionele loop te maken zonder ingewikkelde software. Elke functie is ontworpen om het proces snel en eenvoudig te maken.

• Naadloze oneindige loops: Herhaal je clip eindeloos of stel een aangepast aantal herhalingen in.

• Timeline-loopselector: Kies precies het gedeelte dat je wilt herhalen met een duidelijke, eenvoudige tijdlijn.

• Directe preview en snelle export: Bekijk je loop terwijl je bewerkt en download hem binnen enkele seconden.

• Ondersteuning voor meerdere formaten: Werkt met MP4, MOV, WebM en meer.

• Alles-in-één bewerkingstools: Knip, crop, versnel, vertraag, demp of voeg audio toe rechtstreeks in de editor.



Om tekst, ondertitels of titels aan je geloopte video toe te voegen, kun je ook de tool Voeg tekst of afbeelding toe aan video van HeyGen gebruiken. Dit is een eenvoudige manier om je content voor sociale media of presentaties naar een hoger niveau te tillen.