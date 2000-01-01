Maak AI Voice Acting Video's

Zet uw geschreven inhoud in enkele minuten om in realistische, levensechte voice-overs met HeyGen's AI Voice Acting Tool. Of u nu voice-overs nodig heeft voor video's, e-learning, podcasts of virtuele assistenten, onze tool helpt u snel en eenvoudig professionele kwaliteit voice-overs te creëren. Geen noodzaak voor stemacteurs of opnamestudio's, enkel geavanceerde AI-technologie die snelle, kosteneffectieve resultaten levert.

Tool featured image
-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze AI-videotolk

HeyGen’s AI Video Translator zet automatisch elke video om in een andere taal met natuurlijk gesynchroniseerde audio die past bij de stem en emotie van de spreker. Het behoudt de originele manier van presenteren terwijl het binnen enkele minuten studio-kwaliteit meertalige versies genereert.

Translate Video

Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync

Drop files here

Or paste a YouTube link:
Translate to:
Sign in or register to access the full experience
Selecteer voorbeeldvideo
Step 1:Selecteer voorbeeldvideo
Upload aangepaste video
Step 2:Upload aangepaste video
Klik om video te vertalen
Step 3:Klik om video te vertalen
AI Stemacteur

AI-stemacteurs voor elk script, stijl of scène

HeyGen's AI-stemacteurtool stelt je in staat expressieve voice-overs te genereren zonder microfoon of opnamestudio. Plak gewoon je script, kies een taal of emotie, en genereer audio van hoge kwaliteit. Of je nu uitlegvideo's inspreekt, anime-stijl karakters, of producttutorials, de stemmen passen zich aan jouw context aan.

een vrouw met zonnebril en een hond met koptelefoon
AI-stemacteur

Beste praktijken voor het genereren van natuurlijke AI-stemovers

1. Hou het simpel Gebruik duidelijke en beknopte tekst om te zorgen dat je boodschap makkelijk te begrijpen is. Voorkom dat je video of audio te veel informatie bevat.
2. Kies de Juiste Stem Selecteer een stem die past bij de toon van je video. Of het nu informeel, professioneel of educatief is, zorg dat het aansluit bij je inhoud.
3. Gebruik Subtiele Animaties Tekstanimaties kunnen een dynamisch element aan je video toevoegen, maar overdrijf het niet. Gebruik eenvoudige animaties die de boodschap versterken in plaats van afleiden.
4. Perfectioneer de Timing Zorg dat je tekst lang genoeg op het scherm blijft voor makkelijke leesbaarheid, maar niet zo lang dat het afleidt.
5. Voorvertoning en Verfijning Bekijk altijd je video of voice-over voor je het finaliseert. Pas tekstgrootte, plaatsing en animaties aan voor een gepolijst resultaat.

een scherm toont een vrouw en een man die in microfoons praten en zegt dat uw levering gespiegeld was
AI-stemacteur

Functies en voordelen van HeyGen's AI-stemacteergereedschap

1. Meerdere Stemopties Kies uit een breed scala aan stemmen en accenten in verschillende talen die bij uw inhoud passen. Pas toonhoogte, snelheid en toon aan om de perfecte voice-over te creëren.
2. Snelle en Eenvoudige Creatie Maak en download uw voice-overs binnen enkele minuten, zonder de noodzaak voor complexe bewerkingssoftware.
3. Aanpasbare Steminstellingen Verfijn toonhoogte, snelheid en toon voor een natuurlijke, mensachtige stem die past bij uw specifieke behoeften.
4. Naadloze Integratie Integreer uw door AI gegenereerde voice-overs gemakkelijk in websites, sociale media, e-learningplatforms en meer.
5. Kosteneffectief Bespaar geld op stemacteurs en opnamestudio's. Onze door AI aangedreven voice-overs bieden hoogwaardige resultaten tegen een betaalbare prijs.

Als je ook geïnteresseerd bent in het maken van dynamische korte video's, overweeg dan om onze AI TikTok Video Generator te gebruiken ter aanvulling op je AI voice-over projecten

een man in een pak zit op een stoel tegen een roze achtergrond met de tekst efficiënte communicatie
Hoe werkt het?

Dub je video in 4 eenvoudige stappen

Maak meertalige, lipsync-video's met AI in enkele minuten.

Stap 1

Tekst invoeren of audio uploaden

Begin met het typen of plakken van je script in de editor. Of het nu gaat om een kort bericht of een gedetailleerd script, HeyGen zal het binnen enkele minuten omzetten in een levensechte voice-over.

Stap 2

Selecteer een avatar

Kies uit een verscheidenheid aan door AI gegenereerde stemmen. Pas de toon, het accent en de stijl aan om bij uw inhoud en publiek te passen.

Stap 3

Kies een AI-stem of upload echte beelden

Stem de toonhoogte, snelheid en klank nauwkeurig af om ervoor te zorgen dat de stem overeenkomt met het gewenste effect. Krijg de perfecte voordracht voor je script binnen enkele minuten.

Stap 4

Genereer & Deel Je Gesynchroniseerde Video

Zodra je tevreden bent met je voice-over, klik je op 'Genereren'. Je AI voice-over zal direct klaar zijn om te downloaden, perfect voor websites, advertenties, e-learning of elk ander project

FAQ's over AI-stemacteurs

Wat is AI-stemacteren?

AI-stemacteren zet uw geschreven tekst om in natuurlijke, realistische voice-overs met behulp van geavanceerde AI-technologie. Het elimineert de noodzaak voor menselijke stemacteurs of opnamestudio's en laat u in enkele minuten professionele audio creëren. U kunt uw audio combineren met beelden met behulp van de AI Video Generator voor snellere productie.

Hoe maak ik een AI voice-over met HeyGen?

U typt of plakt uw script, kiest een stem, past toon of snelheid aan en genereert uw audio onmiddellijk. Het platform handelt alle spraakrendering automatisch af en werkt volledig in uw browser. U kunt uw voice-over ook omzetten in een volledige avatarvideo met de Text to Speech Avatar Tool.

Kan ik de AI-stem aanpassen?

Ja. U kunt kiezen uit meerdere stemmen, talen en accenten, en vervolgens toonhoogte, tempo en toon aanpassen om overeen te komen met de stijl die u wenst. Deze flexibiliteit helpt u bij het creëren van voice-overs op maat voor uw merk, e-learninginhoud, marketingcampagnes of digitale assistenten.

Hoe lang duurt het om een voice-over te genereren?

De meeste voice-overs zijn binnen enkele minuten klaar. Zodra je script en instellingen zijn ingesteld, verwerkt HeyGen's engine automatisch en produceert hoogwaardige audio die klaar is om te downloaden en te integreren.

Kan ik AI voice-overs gebruiken voor commerciële of zakelijke projecten?

Ja. U bent vrij om uw AI voice-overs te gebruiken voor marketing, training, podcasts, YouTube-video's of klantprojecten. Veel teams combineren voice-overs met AI Video Templates om contentcreatie op te schalen over verschillende afdelingen.

Heb ik bewerkingservaring of extra software nodig?

Nee. Alles werkt online in uw browser met eenvoudige bediening. U heeft geen audiogereedschap, plugins of studio-uitrusting nodig. Voer gewoon uw tekst in, kies een stem en download uw afgewerkte bestand.

Voor welke soorten inhoud kan AI-stemacteren worden gebruikt?

AI-voice-overs werken goed voor websites, e-learning lessen, uitlegvideo's, marketingadvertenties, onboarding content, podcasts en virtuele assistenten. Als je je script wilt omzetten in een volledige video, kun je ook de AI Video Script Generator gebruiken voor gestroomlijnde creatie.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

CTA background