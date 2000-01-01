Combineer twee video's tot één

Voeg je clips samen tot één vloeiende video met slechts een paar klikken. Upload je bestanden, rangschik ze en download een schoon MP4-bestand zonder watermerken of aanmeldingen. Alles werkt direct in je browser, snel en veilig. Perfect voor sociale berichten, telefoonclips, schoolprojecten of snelle bewerkingen. Hou het simpel, voeg je video's samen en ontvang binnen enkele seconden een gebruiksklaar bestand

Combine Videos Online
-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze AI-avatarvideogenerator

Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Selecteer een bestaande avatar
Step 1:Selecteer een bestaande avatar
Typ uw opdracht
Step 2:Typ uw opdracht
Klik gegenereerde video
Step 3:Klik gegenereerde video
Combineer twee video's

Combineer twee video's tot een naadloos verhaal

Deze tool biedt je een eenvoudige manier om video's samen te voegen zonder iets te hoeven installeren. Upload je clips, rangschik ze opnieuw, knip weg wat je niet nodig hebt en kies de lay-out die bij je project past. Je kunt muziek toevoegen, gemengde oriëntaties corrigeren en horizontale of verticale video's samenvoegen tot één net bestand. Het ondersteunt MP4, MOV, AVI en meer, en werkt op elk apparaat. Alles wordt veilig verwerkt in je browser, zodat je snel je video's kunt samenvoegen en je afgewerkte bestand zonder gedoe kunt downloaden. Je kunt ook tools verkennen zoals inhoud creëren vanaf nul met de Text to Video generator.

een telefoon met een afbeelding van een meisje met een microfoon erop
Combineer twee video's

Beste praktijken voor het combineren van video's met HeyGen

Een paar snelle aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat je samengevoegde video vloeiender oogt. Probeer je clips dicht bij dezelfde resolutie te houden om opvallende kwaliteitsverschillen te vermijden. Als je video's in verschillende oriëntaties zijn opgenomen, gebruik dan bijsnijden of lay-outgereedschappen om het onderwerp gecentreerd en makkelijk te bekijken te houden. Controleer je geluidsniveaus zodat overgangen natuurlijk aanvoelen, en knip de momenten weg die je niet nodig hebt. Kies een beeldverhouding die past bij je platform en bekijk je video voor het exporteren om zeker te zijn dat alles goed verloopt.

een schermafbeelding van een website met daarop een kat
Combineer twee video's

Waarom video's combineren met HeyGen's AI Studio?

Deze online videocombiner laat je clips samenvoegen zonder accounts, downloads of watermerken. Het werkt op elk apparaat en ondersteunt populaire formaten zoals MP4 en MOV, zodat je video's gemakkelijk kunt uploaden en samenvoegen. Je kunt meerdere clips combineren, de kwaliteit scherp houden en je afgewerkte video in slechts enkele seconden opslaan. Je bestanden blijven veilig tijdens de verwerking en worden na het downloaden verwijderd. Het is een eenvoudige manier om een schone, deelklare video te maken voor werk, school of sociale platformen. Als je meer persoonlijkheid in je video's wilt brengen, probeer dan onze Maak Je Eigen Avatar tool.

een afbeelding van een man en een vrouw met daaronder de woorden combineer en deel
Hoe werkt het?

Hoe combineer je twee video's in HeyGen

Het combineren van twee video's is net zo eenvoudig als uploaden, scènes rangschikken en exporteren binnen HeyGen's AI Studio. Upload gewoon, rangschik, bewerk en exporteer je uiteindelijke MP4 in enkele minuten.

Stap 1

Upload uw clips

Upload uw videobestanden in MP4, MOV, AVI of een ander ondersteund formaat. Zorg ervoor dat alle clips die u wilt samenvoegen klaar zijn.

Stap 2

Orden Je Tijdlijn

Plaats uw clips in de door u gewenste volgorde. Snijd de randen bij, pas de lay-out aan en positioneer elke scène zodat alles soepel aansluit.

Stap 3

Pas uw bewerkingen aan

Verbeter uw video door audio toe te voegen of te vervangen, de timing aan te passen en ervoor te zorgen dat de overgangen natuurlijk verlopen. Bekijk een voorvertoning van uw reeks om te bevestigen dat alles er goed uitziet.

Stap 4

Samenvoegen en downloaden

Zodra u tevreden bent, combineer uw clips tot één naadloze video. Exporteer uw definitieve MP4 en download deze onmiddellijk. Het hele proces is snel, eenvoudig en volledig online.

Veelgestelde vragen over het combineren van twee video's

Hoe kan ik twee video's online samenvoegen?

Upload uw clips, rangschik ze in de editor en exporteer binnen enkele minuten een enkele MP4. Als u uw clips wilt bijsnijden of opruimen voordat u ze samenvoegt, probeer dan de Online Video Trimmer

Kan ik meerdere video's gratis samenvoegen?

Ja. U kunt twee of meer clips kosteloos combineren en een MP4 zonder watermerk exporteren die klaar is voor sociale media, presentaties of schoolprojecten.

Zal het samenvoegen van video's de kwaliteit verminderen?

Nee. Uw uiteindelijke samengevoegde video blijft scherp in HD en geoptimaliseerd voor soepele weergave. HeyGen behoudt automatisch de helderheid, kleur en resolutie tijdens de verwerking.

Welke videoformaten kan ik uploaden?

U kunt MP4, MOV, AVI en WebM bestanden uploaden. De tool ondersteunt ook gemengde oriëntaties, waardoor u verticale en horizontale beelden kunt combineren tot één nette video.

Kan ik video's samenvoegen op mijn telefoon?

Ja. De tool werkt rechtstreeks in uw mobiele browser op iPhone, Android en tablets, evenals op Mac, Windows en Chromebook.

Kan ik audio toevoegen of vervangen tijdens het combineren van video's?

Ja. Je kunt een nieuw audiospoor uploaden of het originele geluid behouden. Als je de afspeelsnelheid moet aanpassen, gebruik dan de Audio Speed Changer

Zijn mijn geüploade bestanden privé en veilig?

Ja. Uw video's worden veilig verwerkt in de browser en automatisch verwijderd na het downloaden. Alleen u heeft toegang tot uw inhoud gedurende het hele proces.

Kan ik dit hulpmiddel gebruiken om inhoud voor TikTok of YouTube te maken?

Zeker. Je kunt clips samenvoegen voor TikTok, Instagram Reels, YouTube en meer. Om vertelde video's te maken of AI-stemmen toe te voegen, verken de Text to Speech Video Tool

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

CTA background