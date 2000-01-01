Voeg je clips samen tot één vloeiende video met slechts een paar klikken. Upload je bestanden, rangschik ze en download een schoon MP4-bestand zonder watermerken of aanmeldingen. Alles werkt direct in je browser, snel en veilig. Perfect voor sociale berichten, telefoonclips, schoolprojecten of snelle bewerkingen. Hou het simpel, voeg je video's samen en ontvang binnen enkele seconden een gebruiksklaar bestand
Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.
Combineer twee video's tot een naadloos verhaal
Deze tool biedt je een eenvoudige manier om video's samen te voegen zonder iets te hoeven installeren. Upload je clips, rangschik ze opnieuw, knip weg wat je niet nodig hebt en kies de lay-out die bij je project past. Je kunt muziek toevoegen, gemengde oriëntaties corrigeren en horizontale of verticale video's samenvoegen tot één net bestand. Het ondersteunt MP4, MOV, AVI en meer, en werkt op elk apparaat. Alles wordt veilig verwerkt in je browser, zodat je snel je video's kunt samenvoegen en je afgewerkte bestand zonder gedoe kunt downloaden. Je kunt ook tools verkennen zoals inhoud creëren vanaf nul met de Text to Video generator.
Beste praktijken voor het combineren van video's met HeyGen
Een paar snelle aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat je samengevoegde video vloeiender oogt. Probeer je clips dicht bij dezelfde resolutie te houden om opvallende kwaliteitsverschillen te vermijden. Als je video's in verschillende oriëntaties zijn opgenomen, gebruik dan bijsnijden of lay-outgereedschappen om het onderwerp gecentreerd en makkelijk te bekijken te houden. Controleer je geluidsniveaus zodat overgangen natuurlijk aanvoelen, en knip de momenten weg die je niet nodig hebt. Kies een beeldverhouding die past bij je platform en bekijk je video voor het exporteren om zeker te zijn dat alles goed verloopt.
Waarom video's combineren met HeyGen's AI Studio?
Deze online videocombiner laat je clips samenvoegen zonder accounts, downloads of watermerken. Het werkt op elk apparaat en ondersteunt populaire formaten zoals MP4 en MOV, zodat je video's gemakkelijk kunt uploaden en samenvoegen. Je kunt meerdere clips combineren, de kwaliteit scherp houden en je afgewerkte video in slechts enkele seconden opslaan. Je bestanden blijven veilig tijdens de verwerking en worden na het downloaden verwijderd. Het is een eenvoudige manier om een schone, deelklare video te maken voor werk, school of sociale platformen. Als je meer persoonlijkheid in je video's wilt brengen, probeer dan onze Maak Je Eigen Avatar tool.
Hoe combineer je twee video's in HeyGen
Het combineren van twee video's is net zo eenvoudig als uploaden, scènes rangschikken en exporteren binnen HeyGen's AI Studio. Upload gewoon, rangschik, bewerk en exporteer je uiteindelijke MP4 in enkele minuten.
Upload uw videobestanden in MP4, MOV, AVI of een ander ondersteund formaat. Zorg ervoor dat alle clips die u wilt samenvoegen klaar zijn.
Plaats uw clips in de door u gewenste volgorde. Snijd de randen bij, pas de lay-out aan en positioneer elke scène zodat alles soepel aansluit.
Verbeter uw video door audio toe te voegen of te vervangen, de timing aan te passen en ervoor te zorgen dat de overgangen natuurlijk verlopen. Bekijk een voorvertoning van uw reeks om te bevestigen dat alles er goed uitziet.
Zodra u tevreden bent, combineer uw clips tot één naadloze video. Exporteer uw definitieve MP4 en download deze onmiddellijk. Het hele proces is snel, eenvoudig en volledig online.
Upload uw clips, rangschik ze in de editor en exporteer binnen enkele minuten een enkele MP4. Als u uw clips wilt bijsnijden of opruimen voordat u ze samenvoegt, probeer dan de Online Video Trimmer
Ja. U kunt twee of meer clips kosteloos combineren en een MP4 zonder watermerk exporteren die klaar is voor sociale media, presentaties of schoolprojecten.
Nee. Uw uiteindelijke samengevoegde video blijft scherp in HD en geoptimaliseerd voor soepele weergave. HeyGen behoudt automatisch de helderheid, kleur en resolutie tijdens de verwerking.
U kunt MP4, MOV, AVI en WebM bestanden uploaden. De tool ondersteunt ook gemengde oriëntaties, waardoor u verticale en horizontale beelden kunt combineren tot één nette video.
Ja. De tool werkt rechtstreeks in uw mobiele browser op iPhone, Android en tablets, evenals op Mac, Windows en Chromebook.
Ja. Je kunt een nieuw audiospoor uploaden of het originele geluid behouden. Als je de afspeelsnelheid moet aanpassen, gebruik dan de Audio Speed Changer
Ja. Uw video's worden veilig verwerkt in de browser en automatisch verwijderd na het downloaden. Alleen u heeft toegang tot uw inhoud gedurende het hele proces.
Zeker. Je kunt clips samenvoegen voor TikTok, Instagram Reels, YouTube en meer. Om vertelde video's te maken of AI-stemmen toe te voegen, verken de Text to Speech Video Tool
