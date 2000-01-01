Een paar snelle aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat je samengevoegde video vloeiender oogt. Probeer je clips dicht bij dezelfde resolutie te houden om opvallende kwaliteitsverschillen te vermijden. Als je video's in verschillende oriëntaties zijn opgenomen, gebruik dan bijsnijden of lay-outgereedschappen om het onderwerp gecentreerd en makkelijk te bekijken te houden. Controleer je geluidsniveaus zodat overgangen natuurlijk aanvoelen, en knip de momenten weg die je niet nodig hebt. Kies een beeldverhouding die past bij je platform en bekijk je video voor het exporteren om zeker te zijn dat alles goed verloopt.