AI-videosjablonen

Wil je dat je video's er natuurlijk uitzien, met stemmen en lipbewegingen synchroon, zonder uren in een editor te besteden? HeyGen's AI-gestuurde lipsynchronisatie lijnt spraak automatisch uit met mond bewegingen, of je nu AI-avatars of echt beeldmateriaal gebruikt.

Je kunt beginnen met een willekeurige AI-videosjabloon, voeg je script of audio toe, kies een stem en laat HeyGen de timing voor je regelen. Het werkt in meerdere talen, zodat je gelokaliseerde versies van dezelfde video kunt maken zonder opnieuw op te nemen. Dit helpt makers, trainers en marketingteams om gepolijste video's te produceren die authentiek aanvoelen en gemakkelijk te bekijken zijn