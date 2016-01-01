Maak indrukwekkende video's in enkele minuten met behulp van HeyGen's bibliotheek met meer dan 700 AI-videosjablonen. Elk sjabloon biedt je een snelle manier om content van hoge kwaliteit te produceren die de aandacht trekt, zonder enige ervaring met bewerken. Meer dan 85.000 makers en teams vertrouwen al op HeyGen om hun videoproductieproces te vereenvoudigen en te versnellen.
De tool zet PowerPoint-bestanden om in volledig geproduceerde video's met behulp van AI-avatars, voice-overs, animaties en muziek om de betrokkenheid en duidelijkheid te vergroten. Het automatiseert de gehele creatieworkflow van uploaden tot exporteren, waardoor snel professionele video's geproduceerd kunnen worden voor zakelijk gebruik, onderwijs en marketing.
Bereik een perfecte synchronisatie van audio en video
Wil je dat je video's er natuurlijk uitzien, met stemmen en lipbewegingen synchroon, zonder uren in een editor te besteden? HeyGen's AI-gestuurde lipsynchronisatie lijnt spraak automatisch uit met mond bewegingen, of je nu AI-avatars of echt beeldmateriaal gebruikt.
Je kunt beginnen met een willekeurige AI-videosjabloon, voeg je script of audio toe, kies een stem en laat HeyGen de timing voor je regelen. Het werkt in meerdere talen, zodat je gelokaliseerde versies van dezelfde video kunt maken zonder opnieuw op te nemen. Dit helpt makers, trainers en marketingteams om gepolijste video's te produceren die authentiek aanvoelen en gemakkelijk te bekijken zijn
Beste praktijken voor AI lipsynchronisatie
Vloeiende en natuurlijke lipsynchronisatie begint met een paar eenvoudige stappen. Deze richtlijnen helpen je de beste resultaten te behalen bij het maken van video's met AI-avatars of het synchroniseren van audio met echt beeldmateriaal.
•Kies een Kwaliteitsstem: Kies een heldere, natuurlijk klinkende AI-stem die past bij je boodschap. Het platform biedt meer dan 300 stemmen in 175 talen.
•Gebruik Schone Audio: Als je je eigen audio uploadt, kies dan een opname zonder ruis. Schone audio helpt de AI nauwkeurigere mondbewegingen te produceren.
•Pas Toon en Expressie Aan: Kies een avatar met expressies die bij je script passen. Dit creëert geloofwaardigere video's en houdt kijkers geboeid.
•Vertaal en Synchroniseer in Één Stap: Gebruik de ingebouwde AI-vertaling wanneer je meertalige lipsynchronisatie nodig hebt. Het systeem past timing en mondstanden voor elke taal automatisch aan.
Betrek uw publiek met realistische AI-lipsynchronisatie
Realistische lipsynchronisatie maakt uw video's makkelijker om naar te kijken en helpt uw boodschap oprechter over te komen. In plaats van handmatig frames aan te passen, lijnt de AI elk woord uit met nauwkeurige mondbewegingen in seconden. Dit werkt voor aangepaste avatars of echt beeldmateriaal, en biedt u een snelle manier om heldere, gepolijste inhoud te produceren.
Als je trainingsvideo's, marketingclips, uitlegvideo's of meertalige video's maakt, regelt de AI alle timing en expressies voor je. Met integraties zoals Zapier, kun je het proces automatiseren over meerdere projecten en je workflow soepel laten verlopen.
Als je hulp nodig hebt bij het schrijven van je script, probeer dan de HeyGen AI Video Script Generator om in enkele seconden gebruiksklare scripts te maken.
Maak perfect gesynchroniseerde video's in 4 eenvoudige stappen
Breng je video's tot leven met nauwkeurige, meertalige lipsynchronisatie. Volg deze stappen om elk script of audio om te zetten in een afgewerkte video.
Begin met het schrijven van je script of upload duidelijke audio. Gebruik tekst-naar-spraak, opgenomen audio of vertaalde tekst afhankelijk van je project.
Kies uit een breed scala aan AI-avatars of gebruik je eigen beeldmateriaal. Elk is ontworpen om natuurlijke uitdrukkingen en duidelijke mondbewegingen na te bootsen.
Kies uit meer dan 300 stemmen in 175 talen. Stem de toon en stijl af of upload een echte video voor AI-synchronisatie.
De AI synchroniseert lippen, stem en uitdrukkingen automatisch. Exporteer je afgewerkte video in seconden en deel het overal.
HeyGen's AI Video Templates zijn vooraf ontworpen lay-outs die je helpen om in enkele minuten gepolijste video's te maken zonder handmatige bewerking. Elke sjabloon bevat kant-en-klare scènes, overgangen en tempo zodat je je kunt concentreren op je boodschap in plaats van alles vanaf nul op te bouwen. Ontdek de sjablonen hier: AI Video Templates
Ja. Je kunt tekst wijzigen, afbeeldingen uploaden, clips vervangen, kleuren aanpassen en je logo toevoegen om overeen te komen met je merkidentiteit. Elk sjabloon is volledig aanpasbaar, wat het eenvoudig maakt om consistente, merkgebonden video's te maken voor marketing, training en sociale inhoud.
Ja. Je kunt HeyGen's AI-avatars toevoegen aan elke sjabloon en gebruikmaken van nauwkeurige AI-lipsynchronisatie voor natuurlijke spraakweergave. Avatars ondersteunen meerdere talen, waardoor het eenvoudig is om gelokaliseerde of meertalige versies van dezelfde video te maken zonder iets opnieuw op te nemen.
Ervaring is niet nodig. De editor werkt met slepen en neerzetten en functioneert direct in uw browser, zodat beginners en teams snel video's van hoge kwaliteit kunnen maken. AI-tools regelen de timing, scèneopbouw en lay-outaanpassingen automatisch.
Ja. Je kunt beginnen met tekst, audio uploaden, of afbeeldingen en clips toevoegen. De AI past je media aan het gekozen sjabloon aan en stemt visuals, tempo en stem af om een professioneel resultaat te creëren. Voor hulp bij het schrijven van scripts, probeer de AI Video Script Generator.
Je kunt sociale media video's, uitlegvideo's, UGC-stijl advertenties, bedrijfspresentaties, vastgoedrondleidingen, tutorials en marketinginhoud produceren. Met meer dan 700 sjablonen kun je video's maken voor vrijwel elke niche, doelgroep of platform.
U kunt uw afgewerkte video exporteren in HD of 4K, afhankelijk van uw abonnement. Video's worden gedownload in MP4-formaat voor eenvoudig delen op TikTok, Instagram, YouTube of zakelijke platforms. Voor het aanpassen van de grootte over verschillende platforms, gebruik de Repurpose Video Tool.
