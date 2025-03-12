Aangepaste Avatar Maker

Neem 15 seconden video van jezelf op en ontvang een aangepaste avatar die eruitziet, beweegt en klinkt als jij. Typ een script, genereer een gepolijste video en hoef nooit meer een opnamesessie uit te zitten.

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
151.367.864Video's gegenereerd
126.734.114Avatars gegenereerd
21.052.169Video's vertaald
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Gestileerd wit auto-icoon op een blauwe achtergrond.Belangrijkste functies

Functies van HeyGen Custom Avatars

Eén video van 15 seconden, één digitale twin

Upload één enkele clip van 15 seconden en Avatar V bouwt een blijvende persoonlijke avatar die je gezicht, stem en micro-expressies behoudt in wide-, medium- en close-upshots. Je identiteit blijft consistent in video’s tot 30 minuten, zodat elke aangepaste avatarvideo echt als jij overkomt.

Gratis aan de slag →
HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

Aangepaste avatar-looks zonder opnieuw te filmen

Met Avatar V staat wie je bent los van wat je draagt. Wissel outfits, omgevingen en camerahoeken in de editor zonder iets opnieuw op te nemen. Eén opnamesessie is genoeg voor je productlancering, je kwartaalupdate en je social clips, elk perfect afgestemd op het kanaal en het publiek.

Gratis aan de slag →
The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

Je gekloonde stem in meer dan 175 talen

Combine je twin met AI-stemklonen zodat de voice-over echt als jij klinkt en niet als een standaardstem. Lip-sync op foneemniveau houdt de mondbewegingen nauwkeurig in meer dan 175 talen en dialecten, waardoor één script elke markt waarin je actief bent kan bereiken zonder ook maar één zin opnieuw op te nemen.

Gratis aan de slag →
HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

Directe gebaren in eenvoudig Engels

Met Custom Motion kun je aanwijzingen intypen zoals een producer ze zou geven: kijk in de camera, leun naar voren, houd de energie laag. Met hetzelfde custom avatar kun je vanuit één script zowel een beheerste executive-update als een energieke social cut maken, zodat de presentatie bij je persoonlijkheid past zonder opnieuw te hoeven filmen.

Gratis aan de slag →
HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

Filmische scènes met je twin

Plaats je avatar in filmische beelden met Seedance 2.0, de enige integratie die het model draait op echte, geverifieerde menselijke gezichten. Fysiek nauwkeurige bewegingen en camerabediening op regisseursniveau veranderen een eenvoudige webcamopname in merkfilms, advertenties en B‑roll die het publiceren waard zijn.

Begin gratis →
HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
Groen pictogram van een geschenkdoos.Gebruiksscenario's

Use-cases

De aangepaste avatar van een expert die in HeyGen een trainings- en onboardingmodule voor medewerkers verzorgt.

Training en onboarding van medewerkers

Het filmen van trainers voor elke module vertraagt de L&D‑planning. Maak elke trainingsvideo in plaats daarvan met de aangepaste avatar van je expert: werk het script bij, genereer de les opnieuw en houd cursussen actueel zonder ook maar één nieuwe opname te hoeven inplannen.

Verticale UGC-clips in creatorstijl en social ads, gegenereerd met een aangepaste avatar in verschillende outfits in HeyGen.

UGC en social advertenties met een aangepaste avatar

Creator-achtige advertenties vragen om voortdurend nieuwe gezichten en invalshoeken. Genereer dagelijks scroll-ready clips met je avatar in verschillende outfits en omgevingen, test razendsnel nieuwe hooks en houd je feeds actief terwijl concurrenten nog op hun opnames wachten.

Een custom avatar die een prospect bij naam begroet in een gepersonaliseerde sales-outreachvideo in HeyGen.

Gepersonaliseerde verkoopvideo’s voor outreach

Algemene tekstberichten worden genegeerd. Stuur elke prospect een video waarin je avatar hen persoonlijk bij naam begroet, één keer opgenomen en eindeloos hergebruikt, zodat een persoonlijke benadering veel verder kan opschalen dan je agenda ooit toelaat.

Een aangepaste avatar, gelokaliseerd in meerdere talen met behoud van de gekloonde stem, gemaakt met de HeyGen AI-videotranslator.

Meertalige contentlokalisatie

Dubbingbureaus doen er maanden over en laten je stem verdwijnen. Laat voltooide video’s door de AI-videotranslator lopen en je aangepaste avatar presenteert in meer dan 175 talen, met perfecte lipsynchronisatie en je gekloonde stemgeluid behouden.

De digitale tweeling van een leidinggevende die wekelijks een bedrijfsupdate geeft in HeyGen, zonder dat er gefilmd hoeft te worden.

Directie-updates zonder opnames

Leiders reserveren uren voor elke zakelijke boodschap. Een digitale twin verzorgt wekelijkse updates, all‑hands‑samenvattingen en investeerdersberichten in enkele minuten, zodat de communicatie frequent blijft terwijl de agenda vrij blijft voor beslissingen.

De gepersonaliseerde avatar van een docent die in HeyGen een online cursusmodule geeft zonder camera.

Online cursussen en content van makers

Cursusmakers brengen hun weekenden door met het opnemen van lessen. Typ je modules in de AI-videogenerator en je avatar geeft elke les, zodat een solo-docent een volledige leerlijn kan publiceren zonder ooit nog een camera aan te raken.

Wit, wazig documentpictogram met een afspeelknop op een lichtblauwe achtergrond.Hoe het werkt

Hoe de aangepaste avatar-maker werkt

Ga van een telefoonsopname naar een afgewerkte, op maat gemaakte avatarvideo in vier eenvoudige stappen, waarvan de meeste slechts enkele minuten duren.

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Stap 1: Neem 15 seconden op

Neem jezelf op met een telefoon of webcam in een goed verlichte ruimte. Spreek natuurlijk; je bewegingen worden uit deze opname geleerd.

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Stap 2: Bevestig toestemming

Lees een unieke toestemmingscode voor op camera voor. Dit verifieert de identiteit en voorkomt ongeautoriseerde avatarcreatie.

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Stap 3: Geef je avatar een stijl

Kies outfits, achtergronden en camerahoeken. Voeg je gekloonde stem toe of kies uit meer dan 300 opties.

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Stap 4: Typen en genereren

Plak een script, pas het tempo aan en render de video. Download de voltooide video in HD of 4K en publiceer deze overal.

Veelgestelde vragen over aangepaste avatars

Wat is een aangepaste AI-avatar en hoe wordt deze gemaakt?

Een custom AI-avatar is een digitale weergave van een echt persoon, ook wel een persoonlijke avatar of digitale tweeling genoemd. Het model leert je gezicht, stem en manierismen aan de hand van een korte opname en kan daarna elk script uitvoeren dat je door de text to video workflow laat lopen, zodat je een pratende avatarvideo krijgt zonder opnieuw te hoeven filmen.

Zal mijn custom avatar er houterig uitzien of in de uncanny valley terechtkomen?

Avatar V leert bewegingen van je referentieclip in plaats van ze te raden uit een foto, waardoor de stijfheid van oudere modellen verdwijnt. Het staat op #1 voor meest realistische AI‑avatars op G2, en een expressieve opname van 15 seconden levert een even expressieve digitale dubbelganger op.

Hoeveel beeldmateriaal heb ik nodig om een aangepast avatar te maken?

Eén clip van 15 seconden is genoeg. Film met je telefoon of webcam in gelijkmatig licht, spreek met natuurlijke energie en gebruik de gebaren die je persoonlijke avatar ook moet maken, want het model bootst precies na wat het in die opname ziet.

Waarom kiezen voor HeyGen in plaats van andere platforms voor aangepaste avatars?

Andere AI-videoplatforms hebben studiovoorzieningen of dagen aan verwerking nodig om een aangepaste avatar te maken. HeyGen heeft 15 seconden opname en enkele minuten verwerking nodig, ondersteunt meer dan 175 talen in plaats van de gebruikelijke 100 tot 160, en laat je outfits restylen zonder opnieuw op te nemen.

Zien makers echte resultaten met een aangepaste avatar?

Ja, en de cijfers zijn concreet. Docent Anton Voroniuk bespaart 15,5 uur per week en bereikte meer dan 1 miljoen studenten met zijn avatar, tegen 40 keer lagere productiekosten dan bij filmen. Lees de volledige analyse in zijn klantverhaal.

Wat kost het om een custom avatar te maken op HeyGen?

Je kunt gratis beginnen en het platform uitproberen voordat je betaalt. Betaalde abonnementen beginnen vanaf $24 per maand voor makers, en zakelijke teams kunnen extra video-avatarplaatsen als add-ons toevoegen, zodat de prijs meegroeit met het aantal mensen dat je in avatars verandert.

Kan ik een aangepaste avatar maken van een teamgenoot of iemand anders?

Alleen met hun toestemming voor gebruik op camera. De persoon in het beeldmateriaal moet zelf een toestemmingsverklaring opnemen, die door verificatie wordt gecontroleerd aan de hand van de trainingsclip. De uiteindelijke avatar blijft privé binnen jouw account en wordt nooit toegevoegd aan een openbare bibliotheek.

Kan mijn aangepaste avatar talen spreken die ik zelf niet spreek?

Ja. Je gekloonde stem wordt ondersteund in meer dan 175 talen en dialecten, met lip-sync op foneemniveau, zodat de mondbeweging bij elke taal past in plaats van eruit te zien als nasynchronisatie. Teams lokaliseren regelmatig één afgewerkte video in tientallen markten in één middag.

Heb ik een studio of green screen nodig om avatarbeelden op te nemen?

Nee. Een telefooncamera of webcam is voldoende, en telefooncamera’s zijn vaak beter dan laptopwebcams. Opnemen is eenvoudig: zoek een stille ruimte met gelijkmatig licht op je gezicht, houd de achtergrond rustig en gebruik kleine, natuurlijke bewegingen. Geen greenscreen of crew nodig.

Hoelang duurt het voordat mijn aangepaste avatar klaar is om video’s te genereren?

Minuten, geen dagen. De verwerking is meestal voltooid binnen ongeveer 10 tot 15 minuten nadat je je clip en toestemmingscode hebt geüpload. Platforms die afhankelijk zijn van studioprocessen hanteren voor hetzelfde resultaat een doorlooptijd van 5 tot 15 werkdagen.

Ontdek meer AI-aangedreven tools

Breng elke foto tot leven met hyperrealistische stem en beweging met Avatar IV.

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