Neem 15 seconden video van jezelf op en ontvang een aangepaste avatar die eruitziet, beweegt en klinkt als jij. Typ een script, genereer een gepolijste video en hoef nooit meer een opnamesessie uit te zitten.
Functies van HeyGen Custom Avatars
Eén video van 15 seconden, één digitale twin
Upload één enkele clip van 15 seconden en Avatar V bouwt een blijvende persoonlijke avatar die je gezicht, stem en micro-expressies behoudt in wide-, medium- en close-upshots. Je identiteit blijft consistent in video’s tot 30 minuten, zodat elke aangepaste avatarvideo echt als jij overkomt.
Aangepaste avatar-looks zonder opnieuw te filmen
Met Avatar V staat wie je bent los van wat je draagt. Wissel outfits, omgevingen en camerahoeken in de editor zonder iets opnieuw op te nemen. Eén opnamesessie is genoeg voor je productlancering, je kwartaalupdate en je social clips, elk perfect afgestemd op het kanaal en het publiek.
Je gekloonde stem in meer dan 175 talen
Combine je twin met AI-stemklonen zodat de voice-over echt als jij klinkt en niet als een standaardstem. Lip-sync op foneemniveau houdt de mondbewegingen nauwkeurig in meer dan 175 talen en dialecten, waardoor één script elke markt waarin je actief bent kan bereiken zonder ook maar één zin opnieuw op te nemen.
Directe gebaren in eenvoudig Engels
Met Custom Motion kun je aanwijzingen intypen zoals een producer ze zou geven: kijk in de camera, leun naar voren, houd de energie laag. Met hetzelfde custom avatar kun je vanuit één script zowel een beheerste executive-update als een energieke social cut maken, zodat de presentatie bij je persoonlijkheid past zonder opnieuw te hoeven filmen.
Filmische scènes met je twin
Plaats je avatar in filmische beelden met Seedance 2.0, de enige integratie die het model draait op echte, geverifieerde menselijke gezichten. Fysiek nauwkeurige bewegingen en camerabediening op regisseursniveau veranderen een eenvoudige webcamopname in merkfilms, advertenties en B‑roll die het publiceren waard zijn.
Het filmen van trainers voor elke module vertraagt de L&D‑planning. Maak elke trainingsvideo in plaats daarvan met de aangepaste avatar van je expert: werk het script bij, genereer de les opnieuw en houd cursussen actueel zonder ook maar één nieuwe opname te hoeven inplannen.
Creator-achtige advertenties vragen om voortdurend nieuwe gezichten en invalshoeken. Genereer dagelijks scroll-ready clips met je avatar in verschillende outfits en omgevingen, test razendsnel nieuwe hooks en houd je feeds actief terwijl concurrenten nog op hun opnames wachten.
Algemene tekstberichten worden genegeerd. Stuur elke prospect een video waarin je avatar hen persoonlijk bij naam begroet, één keer opgenomen en eindeloos hergebruikt, zodat een persoonlijke benadering veel verder kan opschalen dan je agenda ooit toelaat.
Dubbingbureaus doen er maanden over en laten je stem verdwijnen. Laat voltooide video’s door de AI-videotranslator lopen en je aangepaste avatar presenteert in meer dan 175 talen, met perfecte lipsynchronisatie en je gekloonde stemgeluid behouden.
Leiders reserveren uren voor elke zakelijke boodschap. Een digitale twin verzorgt wekelijkse updates, all‑hands‑samenvattingen en investeerdersberichten in enkele minuten, zodat de communicatie frequent blijft terwijl de agenda vrij blijft voor beslissingen.
Cursusmakers brengen hun weekenden door met het opnemen van lessen. Typ je modules in de AI-videogenerator en je avatar geeft elke les, zodat een solo-docent een volledige leerlijn kan publiceren zonder ooit nog een camera aan te raken.
Hoe de aangepaste avatar-maker werkt
Ga van een telefoonsopname naar een afgewerkte, op maat gemaakte avatarvideo in vier eenvoudige stappen, waarvan de meeste slechts enkele minuten duren.
Neem jezelf op met een telefoon of webcam in een goed verlichte ruimte. Spreek natuurlijk; je bewegingen worden uit deze opname geleerd.
Lees een unieke toestemmingscode voor op camera voor. Dit verifieert de identiteit en voorkomt ongeautoriseerde avatarcreatie.
Kies outfits, achtergronden en camerahoeken. Voeg je gekloonde stem toe of kies uit meer dan 300 opties.
Plak een script, pas het tempo aan en render de video. Download de voltooide video in HD of 4K en publiceer deze overal.
Een custom AI-avatar is een digitale weergave van een echt persoon, ook wel een persoonlijke avatar of digitale tweeling genoemd. Het model leert je gezicht, stem en manierismen aan de hand van een korte opname en kan daarna elk script uitvoeren dat je door de text to video workflow laat lopen, zodat je een pratende avatarvideo krijgt zonder opnieuw te hoeven filmen.
Avatar V leert bewegingen van je referentieclip in plaats van ze te raden uit een foto, waardoor de stijfheid van oudere modellen verdwijnt. Het staat op #1 voor meest realistische AI‑avatars op G2, en een expressieve opname van 15 seconden levert een even expressieve digitale dubbelganger op.
Eén clip van 15 seconden is genoeg. Film met je telefoon of webcam in gelijkmatig licht, spreek met natuurlijke energie en gebruik de gebaren die je persoonlijke avatar ook moet maken, want het model bootst precies na wat het in die opname ziet.
Andere AI-videoplatforms hebben studiovoorzieningen of dagen aan verwerking nodig om een aangepaste avatar te maken. HeyGen heeft 15 seconden opname en enkele minuten verwerking nodig, ondersteunt meer dan 175 talen in plaats van de gebruikelijke 100 tot 160, en laat je outfits restylen zonder opnieuw op te nemen.
Ja, en de cijfers zijn concreet. Docent Anton Voroniuk bespaart 15,5 uur per week en bereikte meer dan 1 miljoen studenten met zijn avatar, tegen 40 keer lagere productiekosten dan bij filmen. Lees de volledige analyse in zijn klantverhaal.
Je kunt gratis beginnen en het platform uitproberen voordat je betaalt. Betaalde abonnementen beginnen vanaf $24 per maand voor makers, en zakelijke teams kunnen extra video-avatarplaatsen als add-ons toevoegen, zodat de prijs meegroeit met het aantal mensen dat je in avatars verandert.
Alleen met hun toestemming voor gebruik op camera. De persoon in het beeldmateriaal moet zelf een toestemmingsverklaring opnemen, die door verificatie wordt gecontroleerd aan de hand van de trainingsclip. De uiteindelijke avatar blijft privé binnen jouw account en wordt nooit toegevoegd aan een openbare bibliotheek.
Ja. Je gekloonde stem wordt ondersteund in meer dan 175 talen en dialecten, met lip-sync op foneemniveau, zodat de mondbeweging bij elke taal past in plaats van eruit te zien als nasynchronisatie. Teams lokaliseren regelmatig één afgewerkte video in tientallen markten in één middag.
Nee. Een telefooncamera of webcam is voldoende, en telefooncamera’s zijn vaak beter dan laptopwebcams. Opnemen is eenvoudig: zoek een stille ruimte met gelijkmatig licht op je gezicht, houd de achtergrond rustig en gebruik kleine, natuurlijke bewegingen. Geen greenscreen of crew nodig.
Minuten, geen dagen. De verwerking is meestal voltooid binnen ongeveer 10 tot 15 minuten nadat je je clip en toestemmingscode hebt geüpload. Platforms die afhankelijk zijn van studioprocessen hanteren voor hetzelfde resultaat een doorlooptijd van 5 tot 15 werkdagen.
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