Maak kennis met Avatar V, de meest levensechte avatar ooit gemaakt. Maak de jouwe gratis

Seedance 2.0 AI-videogenerator van ByteDance

Het meest geavanceerde videomodel van ByteDance, nu op HeyGen. Zet tekst en afbeeldingen om in vloeiende clips met meerdere shots en realistische bewegingen. Begin binnen enkele seconden met genereren, gratis.

Begin gratis met creëren
Vertrouwd door miljoenen wereldwijd om hun verhalen tot leven te brengen.
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
company logo 37
company logo 38
company logo 39
Mogelijkheden

Wat je kunt bouwen met Seedance 2.0

Seedance 2.0 is een AI-videomodel dat is ontwikkeld voor makers en teams. Zet tekst en afbeeldingen om in filmische clips, regisseer elke shot en lever productierijpe video op zonder HeyGen te verlaten.

Begin gratis met creëren

Cinematische avatarscènes

Gebruik je AI-dubbelganger in volledig geregisseerde scènes met aangepaste locaties, kleding, belichting, gebaren en camerabewegingen. Seedance 2.0 zorgt ervoor dat je gelijkenis in elke shot consistent blijft, zodat elke AI-avatarvideo aanvoelt als dezelfde persoon op dezelfde draaidag.

AI-gegenereerde B-roll

Maak cinematische cutaways, productvisuals, social clips, overgangen en bewegende scènes vanuit een eenvoudige geschreven prompt. Seedance 2.0 werkt als een AI b-rollgenerator die tekst omzet in direct te monteren beelden, zonder dat er een stockbibliotheek nodig is.

Stap shots in sequenties en zorg ervoor dat personage, kleding en omgeving in elke cut consistent blijven.

Eindeloze creatieve stijlen

Ga van tekst naar video in elke stijl die je maar kunt bedenken. Maak productdemo’s, founder-video’s, surrealistische visuals, lifestylebeelden, educatieve explainers en cinematische advertenties allemaal vanuit hetzelfde model, rechtstreeks in HeyGen.

Stijllocks bewegen met het personage mee: dezelfde belichting, dezelfde outfit, dezelfde vibe, zelfs wanneer de camera en omgeving veranderen.

Prompting op directieniveau

Bepaal onderwerp, scène, camera, belichting, beweging, sfeer en tempo met één enkele prompt. Seedance 2.0 begrijpt de taal van de camera, zodat een langzame dolly, Dutch angle of macro pull-back precies zo uitpakt als jij het beschrijft.

Ondertitels worden automatisch toegevoegd en worden correct geschaald voor verticale, vierkante en horizontale uitsneden.

Gebruiksscenario's

Hoe makers en merken Seedance 2.0 gebruiken

Van oprichtersboodschappen en productlanceringen tot uitlegvideo’s en korte socialcontent: Seedance 2.0 sluit naadloos aan op de manier waarop moderne teams video produceren. Genereer cinematische AI‑video’s voor elk kanaal, elk formaat en elke doelgroep, allemaal in één workflow binnen HeyGen.

Begin gratis met creëren

Social-first creatieve clips

Genereer shortform-video’s die speciaal zijn gemaakt voor TikTok, Instagram, YouTube Shorts en LinkedIn. Maak hooks, overgangen, visuele metaforen, avatarscènes en merkgebonden socialmediavideo’s zonder dat je een volledig editteam nodig hebt.

Video's voor oprichters en merken

Verander aankondigingen, productupdates, thought leadership en berichten van de oprichter in filmische founder‑video’s met je AI‑digitale tweeling. Voeg beweging, omgevingen en B‑roll toe zodat elke boodschap premium aanvoelt.

Educatieve en uitlegvideo's

Maak complexe ideeën makkelijker te begrijpen met visuele voorbeelden, geanimeerde concepten, lifestylescènes en ondersteunende B‑roll. Ideaal voor cursussen, AI-uitlegvideo’s, onboarding, trainingen en educatieve videocontent.

Content voor productlancering

Maak opvallende productlanceringvideo’s met cinematische productshots, functiedemo’s, abstracte visuals en vloeiende overgangen. Gemaakt voor social posts, landingspagina’s, advertenties en productdemovideocampagnes.

Teams leveren sneller met Seedance 2.0

Hoor van creators en merken die Seedance 2.0 gebruiken om storytelling op te schalen en campagnes binnen enkele uren te lanceren.

Miro
"Seedance 2 gaf onze schrijvers hetzelfde niveau van creativiteit in het proces als ik heb met visuele storytellingkanalen."

Steve Sowrey, Ontwerper leerervaringen
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen ik me realiseerde dat ik een script kon schrijven, het kon versturen en nooit meer zelf voor de camera hoefde te staan — en dat Seedance 2 de rest zou doen."

Roger Hirst, Medeoprichter
Workday
"Wat ik zo fijn vind aan HeyGen en Seedance 2 is dat ik geen projecten meer hoef af te wijzen. Het is alsof ons team is uitgebreid en we met dezelfde middelen veel meer kunnen doen."

Justin Meisinger, Programmamanager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Veelgestelde vragen

Alles wat je moet weten over Seedance 2 op HeyGen.

Wat is Seedance 2.0?

Seedance 2.0 is een filmisch AI-videomodel van ByteDance dat tekst en afbeeldingen omzet in realistische video’s met rijke beweging. Het stuurt de cameravoering aan, bewaakt karakterconsistentie en verwerkt complexe scènes in één enkele generatie. Op HeyGen kun je Seedance 2.0 gebruiken naast je AI-dubbelganger en andere modellen binnen één workflow.

Wat kan ik maken met Seedance 2?

Seedance 2 genereert cinematische, merkgetrouwe video’s op basis van tekstprompts, referentiebeelden en storyboards. Gebruik het voor advertenties, trailers, explainervideo’s, social edits en volledige scènes met consistente personages en cameraregie.

Is Seedance 2.0 gratis uit te proberen?

Ja. Je kunt Seedance 2.0 gratis uitproberen op HeyGen met credits die bij elk account zijn inbegrepen, zonder dat je een creditcard nodig hebt om te beginnen. Zodra je het hebt getest, ontgrendelen betaalde abonnementen hogere resoluties, langere clips en meer generaties per maand.

Hoe gebruik ik Seedance 2.0 op HeyGen?

Log in bij HeyGen, open de video-editor en selecteer Seedance 2.0 in de modelkiezer. Typ een prompt of voeg een referentieafbeelding toe, stel je camerashot in en genereer. Je kunt Seedance 2.0-clips in hetzelfde project combineren met je AI-avatar, B‑roll, voice-over en muziek.

Ondersteunt Seedance 2 meerdere beeldverhoudingen?

Genereer 16:9, 9:16, 1:1 en 4:5 vanuit dezelfde prompt. De cuts komen kant-en-klaar terug voor YouTube, TikTok, Reels, Shorts en betaalde social — zonder opnieuw bij te snijden.

Is de output veilig voor commercieel gebruik?

Video’s die met Seedance 2.0 op HeyGen zijn gegenereerd, kunnen worden gebruikt voor commercieel werk, waaronder advertenties, socialmediaberichten, productlanceringen en klantleveringen, binnen de commerciële licentie van je HeyGen-abonnement. Output van het gratis abonnement bevat watermerken. Betaalde abonnementen verwijderen deze en geven volledige commerciële rechten.

Kan Seedance 2.0 lip-sync, stem en muziek genereren?

Ja. Seedance 2.0 ondersteunt gesynchroniseerde lipbewegingen, omgevingsgeluid en merkgebonden muziek in dezelfde generatie, waardoor je geen aparte voice-over of audiobewerking nodig hebt. In HeyGen kun je je eigen AI-stemclone gebruiken of aangepaste audio uploaden als je volledige controle wilt.

Hoe verhoudt Seedance 2.0 zich tot Sora, Veo en Kling?

Seedance 2.0 kan zich qua visuele kwaliteit en bewegingsrealisme meten met OpenAI's Sora, Google Veo en Kling, en loopt voorop in karakterconsistentie over verschillende shots en native audio in dezelfde run. Het grootste voordeel van HeyGen zit echter in de workflow. Je krijgt Seedance 2.0 plus avatars, voice, ondertiteling en bewerking op één plek, in plaats van dat je outputs uit verschillende tools aan elkaar moet knopen.

Wat je ook wilt maken, je kunt het nu maken

Begin met creëren met Seedance 2 en de rest van HeyGen's AI-studio. Geen setup, geen opnames — gewoon een tabblad openen en aan de slag gaan.

Begin met creëren
CTA background