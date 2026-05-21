Seedance 2.0 AI-videogenerator van ByteDance
Het meest geavanceerde videomodel van ByteDance, nu op HeyGen. Zet tekst en afbeeldingen om in vloeiende clips met meerdere shots en realistische bewegingen. Begin binnen enkele seconden met genereren, gratis.
- Beweging met hoge nauwkeurigheid
- Continuïteit tussen meerdere shots
- Aangepaste prompts
Wat je kunt bouwen met Seedance 2.0
Seedance 2.0 is een AI-videomodel dat is ontwikkeld voor makers en teams. Zet tekst en afbeeldingen om in filmische clips, regisseer elke shot en lever productierijpe video op zonder HeyGen te verlaten.
Cinematische avatarscènes
Gebruik je AI-dubbelganger in volledig geregisseerde scènes met aangepaste locaties, kleding, belichting, gebaren en camerabewegingen. Seedance 2.0 zorgt ervoor dat je gelijkenis in elke shot consistent blijft, zodat elke AI-avatarvideo aanvoelt als dezelfde persoon op dezelfde draaidag.
AI-gegenereerde B-roll
Maak cinematische cutaways, productvisuals, social clips, overgangen en bewegende scènes vanuit een eenvoudige geschreven prompt. Seedance 2.0 werkt als een AI b-rollgenerator die tekst omzet in direct te monteren beelden, zonder dat er een stockbibliotheek nodig is.
Stap shots in sequenties en zorg ervoor dat personage, kleding en omgeving in elke cut consistent blijven.
Eindeloze creatieve stijlen
Ga van tekst naar video in elke stijl die je maar kunt bedenken. Maak productdemo’s, founder-video’s, surrealistische visuals, lifestylebeelden, educatieve explainers en cinematische advertenties allemaal vanuit hetzelfde model, rechtstreeks in HeyGen.
Stijllocks bewegen met het personage mee: dezelfde belichting, dezelfde outfit, dezelfde vibe, zelfs wanneer de camera en omgeving veranderen.
Prompting op directieniveau
Bepaal onderwerp, scène, camera, belichting, beweging, sfeer en tempo met één enkele prompt. Seedance 2.0 begrijpt de taal van de camera, zodat een langzame dolly, Dutch angle of macro pull-back precies zo uitpakt als jij het beschrijft.
Ondertitels worden automatisch toegevoegd en worden correct geschaald voor verticale, vierkante en horizontale uitsneden.
Hoe makers en merken Seedance 2.0 gebruiken
Van oprichtersboodschappen en productlanceringen tot uitlegvideo’s en korte socialcontent: Seedance 2.0 sluit naadloos aan op de manier waarop moderne teams video produceren. Genereer cinematische AI‑video’s voor elk kanaal, elk formaat en elke doelgroep, allemaal in één workflow binnen HeyGen.
Social-first creatieve clips
Genereer shortform-video’s die speciaal zijn gemaakt voor TikTok, Instagram, YouTube Shorts en LinkedIn. Maak hooks, overgangen, visuele metaforen, avatarscènes en merkgebonden socialmediavideo’s zonder dat je een volledig editteam nodig hebt.
Video's voor oprichters en merken
Verander aankondigingen, productupdates, thought leadership en berichten van de oprichter in filmische founder‑video’s met je AI‑digitale tweeling. Voeg beweging, omgevingen en B‑roll toe zodat elke boodschap premium aanvoelt.
Educatieve en uitlegvideo's
Maak complexe ideeën makkelijker te begrijpen met visuele voorbeelden, geanimeerde concepten, lifestylescènes en ondersteunende B‑roll. Ideaal voor cursussen, AI-uitlegvideo’s, onboarding, trainingen en educatieve videocontent.
Content voor productlancering
Maak opvallende productlanceringvideo’s met cinematische productshots, functiedemo’s, abstracte visuals en vloeiende overgangen. Gemaakt voor social posts, landingspagina’s, advertenties en productdemovideocampagnes.
Veelgestelde vragen
Wat is Seedance 2.0?
Seedance 2.0 is een filmisch AI-videomodel van ByteDance dat tekst en afbeeldingen omzet in realistische video’s met rijke beweging. Het stuurt de cameravoering aan, bewaakt karakterconsistentie en verwerkt complexe scènes in één enkele generatie. Op HeyGen kun je Seedance 2.0 gebruiken naast je AI-dubbelganger en andere modellen binnen één workflow.
Wat kan ik maken met Seedance 2?
Seedance 2 genereert cinematische, merkgetrouwe video’s op basis van tekstprompts, referentiebeelden en storyboards. Gebruik het voor advertenties, trailers, explainervideo’s, social edits en volledige scènes met consistente personages en cameraregie.
Is Seedance 2.0 gratis uit te proberen?
Ja. Je kunt Seedance 2.0 gratis uitproberen op HeyGen met credits die bij elk account zijn inbegrepen, zonder dat je een creditcard nodig hebt om te beginnen. Zodra je het hebt getest, ontgrendelen betaalde abonnementen hogere resoluties, langere clips en meer generaties per maand.
Hoe gebruik ik Seedance 2.0 op HeyGen?
Log in bij HeyGen, open de video-editor en selecteer Seedance 2.0 in de modelkiezer. Typ een prompt of voeg een referentieafbeelding toe, stel je camerashot in en genereer. Je kunt Seedance 2.0-clips in hetzelfde project combineren met je AI-avatar, B‑roll, voice-over en muziek.
Ondersteunt Seedance 2 meerdere beeldverhoudingen?
Genereer 16:9, 9:16, 1:1 en 4:5 vanuit dezelfde prompt. De cuts komen kant-en-klaar terug voor YouTube, TikTok, Reels, Shorts en betaalde social — zonder opnieuw bij te snijden.
Is de output veilig voor commercieel gebruik?
Video’s die met Seedance 2.0 op HeyGen zijn gegenereerd, kunnen worden gebruikt voor commercieel werk, waaronder advertenties, socialmediaberichten, productlanceringen en klantleveringen, binnen de commerciële licentie van je HeyGen-abonnement. Output van het gratis abonnement bevat watermerken. Betaalde abonnementen verwijderen deze en geven volledige commerciële rechten.
Kan Seedance 2.0 lip-sync, stem en muziek genereren?
Ja. Seedance 2.0 ondersteunt gesynchroniseerde lipbewegingen, omgevingsgeluid en merkgebonden muziek in dezelfde generatie, waardoor je geen aparte voice-over of audiobewerking nodig hebt. In HeyGen kun je je eigen AI-stemclone gebruiken of aangepaste audio uploaden als je volledige controle wilt.
Hoe verhoudt Seedance 2.0 zich tot Sora, Veo en Kling?
Seedance 2.0 kan zich qua visuele kwaliteit en bewegingsrealisme meten met OpenAI's Sora, Google Veo en Kling, en loopt voorop in karakterconsistentie over verschillende shots en native audio in dezelfde run. Het grootste voordeel van HeyGen zit echter in de workflow. Je krijgt Seedance 2.0 plus avatars, voice, ondertiteling en bewerking op één plek, in plaats van dat je outputs uit verschillende tools aan elkaar moet knopen.
