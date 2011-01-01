Publiceer productlanceringvideo’s op dag één, niet op dag dertig
Functieaankondigingen, productdemo’s, sales enablement, concurrentiepositionering—maak go‑to‑marketcontent die tegelijk met het product wordt geleverd, automatisch wordt bijgewerkt wanneer het product verandert en elke markt bereikt in haar eigen taal.
- Geen creditcard nodig
- Werk content direct bij wanneer producten veranderen
Het productmarketingprobleem
Het contentgat in productmarketing
Je product wordt volgende week gelanceerd. Sales heeft enablement-materiaal nodig. Marketing heeft lanceringvideo’s nodig. Support heeft documentatie nodig. En jij wacht nog steeds tot productie de demo afmaakt die je vorige maand hebt aangevraagd. Traditionele video kan het tempo van productontwikkeling niet bijbenen—tegen de tijd dat de content klaar is, is de feature alweer veranderd. Je kiest voortdurend tussen op tijd lanceren zonder video of te laat lanceren met verouderde content. Ondertussen gaan je wereldwijde teams live met alleen Engelstalig materiaal, omdat lokalisatie weer een maand aan de planning toevoegt. Productmarketing wordt zo een bottleneck in plaats van een versneller.
De HeyGen-oplossing
HeyGen verandert je productmarketingteam in een contentmachine die meebeweegt op het tempo van je product. Schrijf je boodschap – of laat AI die genereren op basis van je positioneringsdocumenten – kies een AI-avatar en maak professionele productvideo’s in enkele minuten. Content voor de lanceringsdag gaat ook echt live op de lanceringsdag. Is er een feature aangepast in de bèta? Pas het script aan en genereer opnieuw. Wereldwijde lancering? Vertaal naar meer dan 175 talen met voice cloning en lip-sync. Bouw een complete go-to-market contentbibliotheek – aankondigingen, demo’s, enablement, competitive content – zonder productieafhankelijkheden die je roadmap vertragen.
Alles wat productmarketingteams nodig hebben om sneller te lanceren
End-to-end tools, workflows en inzichten die frictie wegnemen bij planning, uitvoering en lancering, zodat teams sneller kunnen leveren met minder overdrachtsmomenten.
Snelstartcontent
Lever videomateriaal op de dag dat je product wordt verzonden. Genereer productaankondigingen, feature-demo’s en launchvideo’s in enkele minuten—in plaats van de weken die traditionele productie kost. Je go-to-marketplanning wordt niet langer beperkt door videoproductie.
• Genereer lanceringvideo’s in enkele minuten
• Geen productieafhankelijkheden
• Lever content samen met het product
Directe contentupdates
Producten evolueren. Je content zou dat ook moeten doen. Wanneer functies veranderen, prijzen worden bijgewerkt of je messaging verschuift, pas je script aan en genereer opnieuw. Geen nieuwe opnames, geen productiecoördinatie—content die up-to-date blijft met je product.
• Scripts bijwerken en opnieuw genereren
• Geen nieuwe opnames nodig
• Altijd actuele berichten
Sales Enablement-bibliotheek
Voorzie je salesteam van de content die ze nodig hebben om te winnen. Productdemo’s, diepgaande feature‑uitleg, concurrentiepositionering, omgaan met bezwaren—een complete enablementbibliotheek die net zo snel wordt bijgewerkt als je product.
• Gecentraliseerde contentbibliotheek
• Consistente verkoopboodschappen
• Bijwerken met productwijzigingen
Ondersteuning bij wereldwijde lancering
Overal tegelijk lanceren.AI-videotranscriptielokaliseert je go-to-marketcontent in meer dan 175 talen met stemklonen en lipsynchronisatie. Je EMEA-lancering hoeft niet te wachten tot je NA-lancering is afgerond.
• Voice-cloning behoudt de merkstem
• Lipsynchronisatie komt overeen met de gezichtsbewegingen
• Eén bron, wereldwijde distributie
Video’s met functieaankondigingen
Elke functie verdient een goede introductie. Maak aankondigingsvideo’s die uitleggen wat er nieuw is, waarom het belangrijk is en hoe je het gebruikt—meegeleverd met de feature-release, ingesloten in releasenotes en verspreid over al je kanalen.
• Aankondigingsvideo's voor elke release
• Insluiten in release-opmerkingen
• Distributie via meerdere kanalen
Inhoud over concurrentiepositionering
Voorzie je team van videocontent die jullie onderscheidt van de concurrentie. Battlecards komen tot leven met video-uitleg die sales kan delen en die klanten gemakkelijk begrijpen.
• Video’s met concurrentievergelijkingen
• Inhoud van sales battlecard
• Klantgerichte positionering
Van positioneringsdocument tot lanceringvideo in 3 stappen
Begin met je boodschap
Plak je positioneringsdocument, feature-brief of lanceringaankondiging. Of laat de AI-scriptgenerator een videoscript maken op basis van je productbeschrijving. Begin bij wat productmarketing al oplevert.
Selecteer uw presentator
Kies een AI-avatar die jouw merk vertegenwoordigt, of creëer een vaste productspeaker voor al je productcontent. Stem de stem en visuele stijl af op je merkrichtlijnen.
Genereren en distribueren
Klik op genereren. Binnen enkele minuten heb je een professionele productvideo. Vertaal met één klik voor wereldwijde lanceringen. Verspreid je video via je website, social media, e-mail, sales enablement-platformen en release notes.
Gemaakt voor elke behoefte in productmarketing
Productlanceringsvideo's
Content voor de lancering van je product op de lanceringsdag.Productaankondigingsvideo’s die uitleggen wat er nieuw is, de waarde laten zien en adoptie stimuleren—gemaakt in uren, niet in maanden.
Use case: Maak een complete lanceringsvideopakket (aankondiging, demo, FAQ) op tijd voor de productlancering in plaats van weken erna.
Geverifieerd resultaat: Attention Grabbing Media heeft de productietijd teruggebracht van 3 dagen naar enkele uren en is daarbij uitgebreid naar meer dan 10 nieuwe talen.
Functieaankondigingen
Elke release verdient een video. Maak content voor feature-aankondigingen die samen met het product wordt geleverd, wordt ingesloten in releasenotes, gedeeld wordt op social media en wordt verspreid onder klanten.
Use case: Maak bij elke sprintrelease feature-aankondigingsvideo’s om klanten op de hoogte te houden van voortdurende verbeteringen.
Sales enablement-content
Voorzie sales van actuele, overtuigende content. Productdemo’s, use-case uitleg, concurrentiepositionering—content die sales helpt om deals te sluiten.
Use case: Bouw een complete sales enablement-videobibliotheek die alle producten, persona’s en concurrerende scenario’s dekt.
Bevestigd resultaat: Advantive realiseerde een vermindering van 50% in de tijd voor contentcreatie, waarbij de productie van voice-overs terugging van meerdere dagen naar 2 à 3 uur.
Productuitleg
Help klanten begrijpen wat je product doet en waarom het belangrijk is. Uitlegvideo’s voor je website, onboarding en klanteducatie.
Use case: Maak een productuitleg voor elk klantsegment, waarin hun specifieke pijnpunten en gebruikssituaties worden behandeld.
Wereldwijde productlanceringen
Lanceren in elke markt tegelijk. Lokaliseer alle go‑to‑marketcontent voor internationale lanceringen zonder aparte productie voor elke regio.
Use case: vertaal het volledige lanceringspakket in 15 talen voor een wereldwijde productintroductie.
Bewezen resultaat: Workday heeft de lokalisatietijd teruggebracht van weken naar minuten en produceert nu per video content in 10 tot 15 talen.
Concurrentiepositionering
Win meer deals met videocontent die jouw product positioneert ten opzichte van alternatieven. Battlecards, vergelijkingscontent en concurrentieboodschappen waar sales écht iets mee kan.
Use case: Maak videobattlecards voor de top 5 concurrenten, elk kwartaal bijgewerkt naarmate het concurrentielandschap verandert.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest enthousiast over zijn:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gemak en snelheid
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Wat zijn productmarketingvideo’s?
AI-videoproductie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om professionele marketingvideo’s te maken zonder de gebruikelijke productievereisten. HeyGen combineert AI-avatars, stemsynthese en geautomatiseerde montage om scripts om te zetten in gepolijste videocontent—zonder camera’s, studio’s of filmploegen. Marketingteams kunnen productvideo’s, social content en advertentiemateriaal in enkele minuten in plaats van weken produceren.
Hoe maak ik snel productlanceringsvideo’s?
Schrijf je launch-boodschap of plak je positioneringsdocument. Kies een AI-avatar als presentator, bepaal je visuele stijl en genereer je video. De meeste launchvideo’s zijn binnen enkele minuten klaar. Verandert het product nog vóór de lancering (dat gebeurt altijd), pas dan simpelweg het script aan en genereer opnieuw. Geen reshoots, geen productiecoördinatie—content die live gaat zodra het product live gaat.
Kan ik video's bijwerken wanneer het product verandert?
Ja—dit is een van de belangrijkste voordelen van HeyGen voor productmarketing. Wanneer functies veranderen, prijzen worden aangepast of de boodschap wijzigt, hoef je alleen je script bij te werken en de video opnieuw te genereren. Je content blijft up-to-date met je product zonder dat er nieuwe productierondes nodig zijn. Teams geven aan dat hun updatecycli aanzienlijk sneller zijn dan bij traditionele video.
Hoe maak ik sales enablement-content met HeyGen?
Bouw je sales enablement-bibliotheek uit door voor elk product, elke persona, elke concurrerende situatie en elke salesfase video’s te maken. Productdemo’s, feature-uitleg, het omgaan met bezwaren en concurrentiepositionering—allemaal op basis van scripts die je productmarketingteam al maakt. Wanneer producten of messaging veranderen, werk je de content bij en genereer je opnieuw om je enablement actueel te houden.
Kan ik productinhoud lokaliseren voor wereldwijde lanceringen?
Ja. Maak je productcontent in je primaire taal en gebruik vervolgens HeyGen's vertaalfunctie om versies te genereren in een van de meer dan 175 ondersteunde talen. De vertaling omvat voice cloning (je merkstem klinkt in elke taal natuurlijk) en lip-sync. Lanceer tegelijkertijd in EMEA, APAC en LATAM in plaats van na elkaar.
Hoe snel kan ik productmarketingvideo’s maken?
De meeste productvideo’s worden binnen enkele minuten gemaakt. Advantive meldde een vermindering van de tijd voor contentcreatie met 50%. Attention Grabbing Media ging van 3 dagen naar enkele uren voor de productie. De verschuiving van traditionele productietijdlijnen (weken tot maanden) naar levering op dezelfde dag betekent dat je content tegelijk met je product kan worden verzonden.
Kan ik voor elke release een video maken om nieuwe functies aan te kondigen?
Ja. HeyGen ondersteunt dynamische personalisatie met variabele velden voor namen, bedrijven en aangepaste details. Maak één template en genereer vervolgens duizenden gepersonaliseerde versies voor account-based marketing, sales outreach of klantbetrokkenheidscampagnes. Videoimagem heeft met deze aanpak meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s voor AB InBev geproduceerd.
Hoe zorg ik voor merkconsistentie in alle productcontent?
HeyGen's Brand Kit centraliseert je visuele identiteit—goedgekeurde kleuren, lettertypen, logo’s en avatarselecties. Brand Glossary beheert de uitspraak van productnamen, functietermen en technische woordenschat. Of je nu lanceringvideo’s, enablementcontent of concurrentiepositionering maakt, elke video blijft voldoen aan consistente merkrichtlijnen.
Kunnen meerdere mensen in mijn PMM-team content maken?
Ja. HeyGen voor Bedrijven bevat teamworkruimtes waar productmarketeers, enablementmanagers en contentmakers kunnen samenwerken. Gedeelde assetbibliotheken zorgen ervoor dat goedgekeurde merkelementen en sjablonen voor iedereen toegankelijk zijn. Beheerfuncties waarborgen consistente messaging, terwijl je team toch op schaal kan creëren.
Welke soorten productmarketingcontent kan ik maken?
HeyGen ondersteunt vrijwel elk type productmarketingvideo: lanceringaankondigingen, feature-demo’s, productuitleg, sales enablement, concurrentiepositionering, klantcases, usecase-video’s, integratiehandleidingen, prijsuitleg en meer. Als je productmarketingteam videocontent nodig heeft, kan HeyGen die produceren met de snelheid die jouw roadmap vereist.
Hoe verhoudt dit zich tot traditionele videoproductie?
Traditionele productie van productvideo’s vereist scripting, storyboarding, het regelen van talent, filmen en monteren—meestal minimaal 4 tot 8 weken. Vermenigvuldig dat met elke taal die je nodig hebt voor wereldwijde lanceringen. HeyGen levert gelijkwaardige kwaliteit in minuten tot enkele uren, met directe vertaling naar elke taal. Productmarketingteams geven aan dat ze voor het eerst lanceringcontent op tijd kunnen opleveren, met de mogelijkheid om deze bij te werken naarmate producten zich ontwikkelen.
Is de inhoud van mijn product veilig?
HeyGen is SOC 2 Type II gecertificeerd en voldoet aan de GDPR. Je content wordt versleuteld tijdens verzending en opslag. Voor productmarketingteams die werken met pre-launchinformatie of concurrentiemateriaal biedt HeyGen enterprise-beveiligingsfuncties, waaronder SSO-integratie en gecentraliseerd toegangsbeheer. We trainen onze AI-modellen niet met jouw content.
Begin vandaag nog met het maken van productmarketingvideo’s
Stop met kiezen tussen op tijd verzenden en verzenden mét video. Genereer in enkele minuten professionele productcontent, werk alles bij zodra producten veranderen en lanceer wereldwijd zonder vertraging door lokalisatie. Sluit je aan bij productmarketingteams van HubSpot, Miro en andere enterprise-bedrijven die hun go-to-market-snelheid hebben getransformeerd.
