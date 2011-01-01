Productlanceringsvideo's

Content voor de lancering van je product op de lanceringsdag. Productaankondigingsvideo’s die uitleggen wat er nieuw is, de waarde laten zien en adoptie stimuleren—gemaakt in uren, niet in maanden.

Use case: Maak een complete lanceringsvideopakket (aankondiging, demo, FAQ) op tijd voor de productlancering in plaats van weken erna.

Geverifieerd resultaat: Attention Grabbing Media heeft de productietijd teruggebracht van 3 dagen naar enkele uren en is daarbij uitgebreid naar meer dan 10 nieuwe talen.