Use case: Maak geautomatiseerde onboarding-sequenties die elke nieuwe klant door de eerste installatie en de eerste belangrijke acties begeleiden.

Laat klanten sneller waarde ervaren met onboardingvideo’s die niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van CSM’s. Welkomstreeksen, instelgidsen en first-win-tutorials die schaalbaar zijn voor je volledige klantenbestand.

Use case: Genereer feature-aankondigingsvideo’s voor elke release, direct ingesloten in releasenotes en in-appberichten.

Elke nieuwe functionaliteit vereist klanteducatie. Uitlegvideo’s die nieuwe mogelijkheden toelichten, workflows demonstreren en het gebruik stimuleren—geleverd tegelijk met de functionaliteit, niet pas maanden later.

Use case: Zet de 20 meest voorkomende supportticket-onderwerpen om in videotutorials, zodat het aantal tickets over deze issues afneemt.

Video beantwoordt de vragen die tekst moeilijk kan uitleggen. Zet je meest bekeken helpartikelen om in visuele rondleidingen die verwarring verminderen en het aantal supportverzoeken terugdringen.

Bewezen aanpak: AI Smart Ventures heeft meer dan 10.000 mensen getraind in meer dan 170 talen met behulp van schaalbare videocontent.

Uw klanten spreken tientallen talen. Uw ondersteuningscontent zou dat ook moeten doen. Lokaliseer uw volledige kennisbank voor wereldwijde klanten, zonder aparte productie voor elke markt.

Geverifieerd resultaat: Videoimagem behaalde een drievoudige stijging in betrokkenheid met gepersonaliseerde video en produceerde meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s voor zakelijke klanten.

Use case: Genereer gepersonaliseerde verlengingsvideo’s voor klantbenadering die ingaan op het specifieke gebruik en de successtatistieken van elke klant.

Persoonlijke aandacht op grote schaal. Gepersonaliseerde videoberichten voor verlengingen, QBR’s, functierecommendaties en check-ins—zonder voor elke klant afzonderlijke video’s op te nemen.

Customer Success Enablement

Stel je CS-team in staat om met consistente messaging en gesprekslijnen te werken. Trainingscontent die ervoor zorgt dat elke CSM dezelfde hoogwaardige begeleiding biedt, ongeacht de duur van het dienstverband.

Use case: bouw een CSM-enablementbibliotheek die bezwaarafhandeling, feature-positionering en uitbreidingsgesprekken dekt.