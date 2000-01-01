Schaal klantonboarding zonder je team uit te breiden
Producttutorials, functierondleidingen, onboardinggidsen—maak klantgerichte educatieve content die het aantal supporttickets vermindert en de adoptie stimuleert, zonder ook maar één video op te nemen of te hoeven wachten op productteams.
Het probleem van klanteducatie
Ontdek hoe teams voor klanteducatie complexe producten omzetten in heldere, schaalbare content die adoptie versnelt en groei stimuleert.
De flessenhals in klanteducatie
Je product ontwikkelt zich voortdurend. Elke week komen er nieuwe functies bij. Maar je helpdocumentatie is verouderd, je onboardingvideo’s verwijzen naar de interface van vorig jaar en klanten blijven dezelfde vragen stellen die je content eigenlijk zou moeten beantwoorden. Traditionele videoproductie kan dit tempo niet bijbenen—tegen de tijd dat je met het productteam hebt afgestemd, een opname hebt ingepland en het beeldmateriaal hebt gemonteerd, is de interface alweer veranderd. Ondertussen verdrinkt je supportteam in tickets die voorkomen hadden kunnen worden met betere selfservicecontent. En je internationale klanten? Die moeten het doen met alleen Engelstalige resources of helemaal niets.
De HeyGen-oplossing
HeyGen verandert je customer success-team in een contentmachine die meebeweegt met de snelheid van je product. Schrijf een script – of laat AI er een genereren op basis van je helpdocumentatie – kies een AI-avatar en maak binnen enkele minuten professionele tutorialvideo’s. Is de productinterface aangepast? Werk het script bij, genereer opnieuw en je content blijft actueel. Wereldwijde klantenbasis? Vertaal naar meer dan 175 talen direct, zodat elke klant in zijn eigen taal kan leren. Bouw een selfservicelibrary die support opschaalt, adoptie stimuleert en het aantal tickets vermindert, zodat je team proactief kan werken in plaats van alleen reactief.
Alles wat Customer Success-teams nodig hebben om op schaal te onderwijzen
Snel tutorials maken
Blijf in de pas met je productroadmap. Genereer producttutorials en feature-walkthroughs in enkele minuten, in plaats van de weken die traditionele productie kost. Wanneer de UI verandert, werk je script bij en genereer opnieuw—content die actueel blijft zonder opnieuw te hoeven filmen.
• Genereer tutorials in enkele minuten
• Direct bijwerken wanneer producten veranderen
• Geen productie-afhankelijkheden
Helpdocumentatievideo's
Verander tekstzware helpdocumentatie in boeiende videocontent. Uitlegvideo’s die klanten precies laten zien hoe ze taken moeten uitvoeren—waardoor verwarring, supporttickets en time-to-value afnemen.
• Zet helpartikelen om in video
• Visuele rondleidingen zijn effectiever dan tekst
• Direct in de kennisbank insluiten
Meertalige klanteneducatie
Bedien elke klant in zijn eigen taal. AI-videotranscriptie lokaliseert je onboardingcontent in meer dan 175 talen met stemklonen en lipsynchronisatie. Je Japanse klanten krijgen dezelfde hoogwaardige ervaring als je Engelstalige klanten.
• Voice-cloning behoudt de authenticiteit
• Lip-sync komt overeen met gezichtsbewegingen
• Eén bron, wereldwijd klantenbestand
Persoonlijke klantbenadering
Zet één video om in duizenden gepersonaliseerde versies. Met dynamische variabelen kun je namen, bedrijfsgegevens en specifieke aanbevelingen aanpassen voor gepersonaliseerde klantcommunicatie die betrokkenheid en verlengingen stimuleert.
• Dynamische personalisatievelden
• Batchgeneratie op grote schaal
• Individuele klanttargeting
Consistente merkbeleving
Borg je visuele identiteit in alle content voor klanten. Met Brand Kit ziet en klinkt elke tutorial, elke onboardingvideo en elke helpbron alsof deze van jouw bedrijf afkomstig is—niet als een willekeurige verzameling schermopnames.
• Gecentraliseerde merkassets
• Consistente presentator en tone of voice
• Professionele afwerking op schaal
Zelfbedieningscontentbibliotheek
Bouw de kennisbank die je klanten ook echt gebruiken. Videocontent die vragen beantwoordt voordat het supporttickets worden, functies uitlegt voordat er gebeld hoeft te worden en adoptie stimuleert voordat klanten afhaken.
• Verminder het aantal supporttickets
• Versnel de time-to-value
• Schaal 1-op-1 kennisoverdracht op
Van helpdocument naar klantvideo in 3 stappen
Begin met je kennis
Plak je helpartikel, upload productdocumentatie of laat de AI-scriptgenerator een handleidingsscript maken op basis van je featurebeschrijving. Begin met wat je team al weet.
Kies uw presentator
Selecteer een AI-avatar die jouw merk vertegenwoordigt, of creëer een consistente klantenservicewoordvoerder voor alle klantgerichte content. Stem toon en stijl af op jouw richtlijnen voor klantcommunicatie.
Genereren en implementeren
Klik op genereren. Binnen enkele minuten heb je een professionele educatieve video voor klanten. Vertaal deze naar elke taal die je klanten spreken. Embed de video in je helpcentrum, kennisbank, onboardingflows of klantcommunicatie.
Gemaakt voor elke behoefte op het gebied van Customer Success
Nieuwe klantonboarding
Laat klanten sneller waarde ervaren met onboardingvideo’s die niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van CSM’s. Welkomstreeksen, instelgidsen en first-win-tutorials die schaalbaar zijn voor je volledige klantenbestand.
Use case: Maak geautomatiseerde onboarding-sequenties die elke nieuwe klant door de eerste installatie en de eerste belangrijke acties begeleiden.
Productfunctie-educatie
Elke nieuwe functionaliteit vereist klanteducatie. Uitlegvideo’s die nieuwe mogelijkheden toelichten, workflows demonstreren en het gebruik stimuleren—geleverd tegelijk met de functionaliteit, niet pas maanden later.
Use case: Genereer feature-aankondigingsvideo’s voor elke release, direct ingesloten in releasenotes en in-appberichten.
Helpcentrum-inhoud
Video beantwoordt de vragen die tekst moeilijk kan uitleggen. Zet je meest bekeken helpartikelen om in visuele rondleidingen die verwarring verminderen en het aantal supportverzoeken terugdringen.
Use case: Zet de 20 meest voorkomende supportticket-onderwerpen om in videotutorials, zodat het aantal tickets over deze issues afneemt.
Wereldwijde Klantenondersteuning
Uw klanten spreken tientallen talen. Uw ondersteuningscontent zou dat ook moeten doen. Lokaliseer uw volledige kennisbank voor wereldwijde klanten, zonder aparte productie voor elke markt.
Use case: vertaal de volledige onboardingbibliotheek naar 10 talen, zodat je internationale klantsegmenten kunt bedienen zonder extra CS-personeel.
Bewezen aanpak: AI Smart Ventures heeft meer dan 10.000 mensen getraind in meer dan 170 talen met behulp van schaalbare videocontent.
Gepersonaliseerde klantcontactmomenten
Persoonlijke aandacht op grote schaal. Gepersonaliseerde videoberichten voor verlengingen, QBR’s, functierecommendaties en check-ins—zonder voor elke klant afzonderlijke video’s op te nemen.
Use case: Genereer gepersonaliseerde verlengingsvideo’s voor klantbenadering die ingaan op het specifieke gebruik en de successtatistieken van elke klant.
Geverifieerd resultaat: Videoimagem behaalde een drievoudige stijging in betrokkenheid met gepersonaliseerde video en produceerde meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s voor zakelijke klanten.
Customer Success Enablement
Stel je CS-team in staat om met consistente messaging en gesprekslijnen te werken. Trainingscontent die ervoor zorgt dat elke CSM dezelfde hoogwaardige begeleiding biedt, ongeacht de duur van het dienstverband.
Use case: bouw een CSM-enablementbibliotheek die bezwaarafhandeling, feature-positionering en uitbreidingsgesprekken dekt.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Wat zijn klant-onboardingvideo's?
Video’s voor klantonboarding zijn educatieve content die nieuwe klanten helpt om met jouw product aan de slag te gaan. Ze bevatten welkomstboodschappen, installatiehandleidingen, rondleidingen langs functies en best practice-gidsen. HeyGen stelt customer success-teams in staat om professionele onboardingvideo’s te maken met behulp van AI-avatars en stemsynthese—zonder camera’s, studio’s of productievertragingen—zodat je klanteducatie kunt opschalen in hetzelfde tempo als je klantenbestand groeit.
Hoe maak ik producttutorials zonder schermopname?
Schrijf je tutorialscript of laat HeyGen's AI-scriptgenerator er één maken op basis van je functiebeschrijving. Kies een AI-avatar als presentator, voeg visuele elementen of callouts toe en genereer je video. Voor productinterface-demo’s kun je screenshots of schermopnames toevoegen naast je avatar-presentator. Het resultaat is gepolijste tutorialcontent zonder handmatig schermopnemen en monteren.
Kan ik video’s bijwerken wanneer onze productinterface verandert?
Ja—dit is een van de belangrijkste voordelen van HeyGen voor customer success-teams. Wanneer de interface van je product verandert, hoef je alleen je script aan te passen aan de nieuwe UI en de video opnieuw te genereren. Geen nieuwe opnames, geen afstemming met productieteams. Je content voor klanteducatie blijft up-to-date met je productroadmap, in plaats van er maanden op achter te lopen.
Hoe werkt meertalige klantenondersteuning?
Maak je klantcontent één keer in je primaire taal. Gebruik vervolgens HeyGen's vertaalfunctie om versies te genereren in een van de meer dan 175 ondersteunde talen. De vertaling omvat voice cloning (zodat je presentator in elke taal natuurlijk klinkt) en lip-sync (zodat mondbewegingen overeenkomen). Je Japanse, Duitse en Spaanse klanten krijgen allemaal dezelfde hoogwaardige onboardingervaring.
Kan ik video's personaliseren voor individuele klanten?
Ja. HeyGen ondersteunt dynamische personalisatie met variabele velden voor klantnamen, bedrijfsnamen, gebruiksgegevens en aangepaste details. Maak één template en genereer vervolgens duizenden gepersonaliseerde versies voor onboarding, verlengingscampagnes, QBR’s of succesmijlpalen. Videoimagem produceerde met deze aanpak meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s en behaalde een drievoudige stijging in engagement.
Hoe kan ik video’s insluiten in ons helpcentrum of onze kennisbank?
HeyGen exporteert standaard MP4‑videobestanden en biedt insluitcodes die werken met elk helpcenterplatform—Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion of je eigen kennisbank op maat. Upload video’s direct of embed ze via een link. Je content voor klanteducatie staat precies daar waar klanten al zoeken naar hulp.
Zal videocontent daadwerkelijk het aantal supporttickets verminderen?
Video-uitleg presteert consequent beter dan tekst bij complexe productinstructies. Klanten onthouden meer, ronden taken sneller af en stellen minder vervolgvragen. De sleutel is om de content actueel te houden—iets wat HeyGen mogelijk maakt door updates direct door te voeren in plaats van volledige nieuwe producties te vereisen. Teams rapporteren een significante afname van tickets over onderwerpen die in video-tutorials worden behandeld.
Hoe zorg ik voor een consistente kwaliteit van alle klantcontent?
HeyGen's Brand Kit centraliseert je visuele identiteit—goedgekeurde kleuren, lettertypen, logo’s en avatarselecties. Kies één consistente presentator-avatar en stem voor alle content die je met klanten deelt. Of je nu onboardingreeksen, feature-tutorials of helpdocumentatie maakt, elke video voldoet automatisch aan professionele merkrichtlijnen.
Kunnen meerdere mensen in mijn CS-team content maken?
Ja. HeyGen voor Bedrijven bevat teamwerkruimtes waar customer success managers, enablement specialisten en support operations kunnen samenwerken. Gedeelde assetbibliotheken zorgen ervoor dat goedgekeurde merkelementen en sjablonen voor iedereen toegankelijk zijn. Beheerfuncties waarborgen consistentie, terwijl je team toch op grote schaal kan creëren.
Hoe snel kan ik educatieve video's voor klanten maken?
De meeste tutorial- en onboardingvideo’s worden binnen enkele minuten gegenereerd. Advantive rapporteerde een tijdsbesparing van 50% op contentcreatie, waarbij de productie van voice-overs terugging van dagen naar 2–3 uur. De verschuiving van traditionele productietijdlijnen (weken) naar levering op dezelfde dag betekent dat je klantcontent gelijktijdig met productreleases kan worden uitgebracht.
Welke soorten customer success-content kan ik maken?
HeyGen ondersteunt vrijwel elk klantgericht videoformaat: onboardingreeksen, functietutorials, productdemonstraties, helpdocumentatie, releaseaankondigingen, gepersonaliseerde benaderingen, QBR-samenvattingen, communicatie over verlengingen, vieringen van succesmijlpalen en klanttrainingscursussen. Als jij het script kunt schrijven, kan HeyGen de video produceren—in elke taal.
Is de content van mijn klant veilig?
HeyGen is SOC 2 Type II-gecertificeerd en voldoet aan de AVG. Je content wordt versleuteld tijdens verzending en opslag. Voor customer success-teams die gevoelige productinformatie of klantgegevens verwerken in gepersonaliseerde video’s, biedt HeyGen enterprise-beveiligingsfuncties, waaronder SSO-integratie en gecentraliseerd toegangsbeheer.
Begin vandaag nog met het maken van klantgerichte opleidingsvideo’s
Stop met kiezen tussen actuele content en de capaciteit van je team. Maak binnen enkele minuten professionele klantvideo’s, vertaal direct voor klanten wereldwijd en houd je educatiemateriaal net zo snel up-to-date als je product zich ontwikkelt. Sluit je aan bij customer success-teams van HubSpot, Miro en Coursera die hun manier van opschalen van klanteducatie volledig hebben getransformeerd.
