Het probleem met compliance-training
Je complianceverplichtingen staan nooit stil. HIPAA-updates, veiligheidsprotocollen, HR-beleid – ze veranderen voortdurend. Maar daar passende videotraining voor maken? Dat betekent filmploegen coördineren, inhoudsdeskundigen inplannen die nooit tijd hebben, en maanden wachten op content die verouderd is nog vóór de lancering. Ondertussen is je personeel verspreid over meerdere locaties, talen en tijdzones, en iedereen heeft dezelfde consistente boodschap nodig. Statische pdf’s worden niet gelezen. Live sessies zijn niet schaalbaar. En elke leemte in de training is een leemte in je bescherming.
De HeyGen-oplossing
HeyGen verandert je compliance-documentatie in boeiende videotraining die je medewerkers ook echt bekijken. Upload je beleidsdocumenten, kies een AI-avatar en genereer binnen enkele minuten – in plaats van maanden – professionele trainingsvideo’s. Wijzigt een regelgeving? Genereer de video binnen enkele uren opnieuw. Nodig in het Spaans, Mandarijn en Duits? Eén klik. Je complianceboodschap blijft consistent op elke locatie, in elke taal en voor elke medewerker. En met SCORM-export sluit het naadloos aan op je bestaande LMS.
Alles wat compliance-teams nodig hebben om op schaal te trainen
Conversie van beleid naar video
Zet bestaande compliance-documenten—SOP’s, beleids-pdf’s, PowerPoint-decks—om in trainingsmodules met avatars. Geen scripts vanaf nul schrijven. Geen planningen met inhoudsexperts. Upload je content en laat AI de productie doen.
• Zet beleidsdocumenten automatisch om in videoscripts
• Genereer trainingen op basis van bestaande slide decks
• Content bijwerken zonder opnieuw te hoeven filmen
Meertalige naleving
Eén trainingsvideo, meer dan 175 talen. AI-videotranscriptie met stemkloning en lipsynchronisatie zorgt ervoor dat je HIPAA-training in elke markt als native klinkt—niet als een nagesynchroniseerde buitenlandse film. Consistente boodschap, lokale levering.
• Voicecloning behoudt de authenticiteit van de presentator
• Lip-sync stemt mondbewegingen af op de vertaalde audio
• Zet uit naar een wereldwijd personeelsbestand vanuit één bronvideo
LMS-integratie
Exporteer compliancemodules rechtstreeks naar je learningmanagementsysteem. SCORM-conforme packaging werkt met Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors en meer. Volg voltooiingen, scores en attestaties net als bij elke andere cursus.
• SCORM 1.2- en 2004-export
• Ondersteuning voor directe LMS-upload
• Klaar voor voortgangsregistratie
Digitale tweelingen voor mkb’s
Je compliance-experts kunnen niet overal tegelijk zijn. Kloon je inhoudelijke experts één keer en zet hun expertise vervolgens in bij elke trainingsmodule. Consistente toon, consistente uitvoering, geen planningsconflicten.
• Maak digitale tweelingen op basis van een korte video-opname
• Hergebruik expertavatars in onbeperkt aantal modules
• Scripts bijwerken zonder opnieuw op te nemen
Merk- en regelgevingscontrole
Leg vast welke goedgekeurde boodschappen, logo’s en terminologie gebruikt worden met Brand Kit. De Brand Glossary zorgt ervoor dat termen als "HIPAA" en de naam van je bedrijf elke keer correct worden uitgesproken. Geen eigen interpretaties. Geen off-brand trainingen.
• Zorg voor consistente branding in alle video's
• Woordenlijst bepaalt de uitspraak van technische termen
• Goedgekeurde avatarbibliotheek voor jouw organisatie
Snelle updatecyclus
Regels veranderen. Jouw trainingen zouden dat ook moeten doen. Wanneer OSHA richtlijnen bijwerkt of jouw beleidsteam procedures herziet, genereer je binnen enkele uren nieuwe video’s—in plaats van de weken die het kost om een nieuwe opname te plannen. Blijf up-to-date zonder de productiekosten.
- Scriptwijzigingen worden binnen enkele minuten uitgerold
- Geen nieuwe opnames nodig voor updates
- Versiebeheer voor compliance-audits
Van beleidsdocument naar trainingsvideo in 3 stappen
Upload je compliance-inhoud
Begin met wat je al hebt—beleidspdf’s, presentaties of schriftelijke procedures. De AI-scriptgenerator van HeyGen zet je documentatie om in scripts die klaar zijn voor video, of plak je eigen tekst erin.
Selecteer avatar en stem
Kies uit meer dan 200 diverse AI-avatars of maak een digitale dubbelganger van je compliance officer. Selecteer een stem die past bij de toon van je merk, of kloon de stem van je inhoudsexpert voor maximale authenticiteit.
Genereren en implementeren
Klik op genereren. Binnen enkele minuten heb je een professionele compliance-trainingsvideo. Exporteer naar je LMS met SCORM-packaging, of download voor interne distributie. Vertalingen nodig? Genereer alle 175+ talen vanuit dezelfde bron.
Ontworpen voor elke compliancefunctie
HIPAA- en zorgnaleving
Stel trainingen over patiëntprivacy op die voldoen aan de wettelijke vereisten. Opleidingsvideo’s voor de zorg zorgen ervoor dat elke medewerker—van de receptie tot de kliniek—consistente HIPAA-training krijgt in de taal van zijn of haar voorkeur.
Use case: Vervang lange, live HIPAA-sessies door beknopte, zelf te volgen videomodules voor interne medewerkers.
Training arbeidsveiligheid
OSHA-vereisten, gevareninformatie, PBM-protocollen—veiligheidstraining die medewerkers daadwerkelijk bekijken. Visuele demonstraties met avatar-nasynchronisatie zijn effectiever dan tekstzware handleidingen voor zowel onthouden van de stof als het afronden van de training.
Use case: labveiligheidsvideo’s verspreiden over wereldwijde locaties met consistente communicatie in elke regio.
HR- en werkplekcompliance
Preventie van seksuele intimidatie, gedragscode, antidiscriminatiebeleid. Gevoelige onderwerpen worden professioneel en consistent behandeld. Jaarlijks bijwerken zonder opnieuw te hoeven filmen.
Use case: maak snel voorlichtingsvideo’s over arbeidsrecht die de do’s en don’ts rond naleving van arbeidswetgeving behandelen.
Use case: maak snel voorlichtingsvideo’s over arbeidsrecht die de do’s en don’ts van arbeidsrechtelijke naleving behandelen. Optimaliseer kosten en prestaties met het beste model voor elk gebruiksscenario.
Financiële en regelgevende naleving
SOX-naleving, anti-witwaspraktijken, beleid inzake handel met voorkennis. Gereguleerde sectoren hebben documentatie nodig dat de training heeft plaatsgevonden—video met LMS-tracking levert dat bewijs.
Productie en kwaliteitsnaleving
ISO-procedures, GMP-vereisten, protocollen voor kwaliteitscontrole. Trainingsvideo’s die de juiste procedures laten zien, verminderen fouten en bevindingen bij audits.
Voorbeeld: Würth Group verlaagde de vertaalkosten met 80% en produceerde in 4 dagen een compliancepresentatie van 65 minuten in 8 talen.
Wereldwijde complianceprogramma's
Multinationale compliance-training zonder multinationale productiekosten. Dezelfde training, in elke taal, vanuit één bronvideo. Consistentie waar auditors waarde aan hechten.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gemak en snelheid
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Wat is software voor compliance-trainingsvideo’s?
Software voor compliance-trainingsvideo’s helpt organisaties bij het maken, beheren en verspreiden van videobased trainingscontent voor wettelijke en beleidsmatige vereisten. HeyGen gebruikt AI-avatars en stemsynthese om professionele trainingsvideo’s te genereren op basis van scripts of documenten—zonder camera’s, studio’s of productieteams. Het resultaat is consistente, schaalbare compliance-training die snel kan worden bijgewerkt wanneer regelgeving verandert.
Hoe maak ik HIPAA-trainingsvideo’s over compliance?
Upload je HIPAA-beleidsdocumentatie of plak je trainingsscript in HeyGen. Selecteer een AI-avatar als presentator in beeld, kies een professionele stem en genereer je video. Voor zorgorganisaties die diverse doelgroepen bedienen, kun je videotranscriptie gebruiken om versies te maken in het Spaans, Mandarijn, Vietnamees en andere talen die je medewerkers spreken. Exporteer met SCORM-packaging voor LMS-tracking van voltooiingen.
Kan ik de video's voor compliance-training bijwerken wanneer de regelgeving verandert?
Ja—dit is een van de belangrijkste voordelen van HeyGen voor compliance-teams. Wanneer beleid verandert, hoef je alleen je script bij te werken en de video opnieuw te genereren. Je hoeft geen nieuwe opnames te plannen, geen studio’s te boeken en geen beschikbaarheid van inhoudsexperts te coördineren. De meeste scriptupdates leveren binnen 30 minuten een nieuwe video op, zodat je trainingen up-to-date blijven met de wettelijke vereisten.
Integreert HeyGen met onze LMS?
HeyGen exporteert SCORM 1.2- en SCORM 2004-pakketten die werken met de belangrijkste learning management systemen, waaronder Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo en Absorb. Upload je geëxporteerde pakket rechtstreeks naar je LMS om voltooiingen, scores en compliance-verklaringen bij te houden.
Hoe werkt meertalige compliance-training?
Maak je compliance-trainingsvideo één keer in je primaire taal. Gebruik daarna de vertaalfunctie van HeyGen om versies te genereren in een van de meer dan 175 ondersteunde talen. De vertaling omvat voice cloning (zodat je presentator in elke taal natuurlijk klinkt) en lip-sync (zodat mondbewegingen overeenkomen met het vertaalde geluid). Je Spaanse versie klinkt als native Spaans, niet als nagesynchroniseerd Engels.
Is mijn compliance-inhoud veilig?
HeyGen is SOC 2 Type II-gecertificeerd en voldoet aan de AVG. Je content wordt versleuteld tijdens verzending en in opslag. Voor enterprise compliance-teams die gevoelige beleidsdocumentatie beheren, biedt HeyGen speciale werkruimtes met SSO-integratie en gecentraliseerd gebruikersbeheer. We trainen onze AI-modellen niet met jouw content.
Welke soorten compliance-training kan ik maken?
HeyGen ondersteunt elke vorm van compliance‑training, waaronder: HIPAA en privacy in de zorg, OSHA en veiligheid op de werkvloer, HR‑compliance (preventie van intimidatie, gedragscode), financiële regelgeving (SOX, AML, handel met voorkennis), productienormen (ISO, GMP), gegevensbescherming (AVG/GDPR, CCPA) en sectorspecifieke certificeringen. Als je er een script voor kunt schrijven, kan HeyGen de video produceren.
Hoe lang mogen video's voor compliance-training zijn?
HeyGen ondersteunt video's van verschillende lengtes om aan te sluiten bij je trainingsontwerp. De meeste compliance-modules werken goed in de range van 3–10 minuten voor microlearning-aanpakken, maar je kunt langere content maken voor meer uitgebreide onderwerpen. Voor langere trainingen (20+ minuten) kun je overwegen de content op te splitsen in hoofdstukken of modules voor betere betrokkenheid van lerenden en betere voortgangsregistratie.
Kunnen meerdere mensen in mijn compliance-team HeyGen gebruiken?
Ja. HeyGen voor Bedrijven bevat teamwerkruimtes waar compliance-managers, onderwijskundig ontwerpers en contentmakers kunnen samenwerken. Gedeelde assetbibliotheken zorgen ervoor dat goedgekeurde avatars, merkelementen en templates beschikbaar zijn voor je hele team. Beheerdersinstellingen stellen je in staat om rechten te beheren en het gebruik te volgen.
Hoe verhoudt HeyGen zich tot traditionele productie van compliancevideo’s?
Traditionele productie van compliancevideo’s vereist het inplannen van presentatoren, het boeken van studio’s, het coördineren van crews en nabewerking in de montagefase—meestal een doorlooptijd van 2–3 maanden tegen $5.000–$15.000+ per afgewerkte video. HeyGen genereert video’s van gelijkwaardige kwaliteit in minuten tot enkele uren, met onbeperkte revisies zonder extra kosten. Wanneer regelgeving verandert, werk je de video bij en genereer je hem opnieuw in plaats van opnieuw te filmen. Würth Group rapporteerde een vermindering van de productietijd met 50% en een verlaging van de vertaalkosten met 80%. Advantive halveerde de tijd voor contentcreatie.
Kan ik een digitale tweeling van onze compliance officer maken?
Ja. De AI-clonefunctie van HeyGen maakt een digitale dubbelganger op basis van een korte video-opname. Uw compliance officer neemt één keer iets op, waarna zijn of haar avatar onbeperkt trainingsmodules kan geven zonder extra planningswerk. Wanneer deze persoon de organisatie verlaat, kunt u de avatar uit gebruik nemen en een nieuwe creëren—zonder achterblijvende, verouderde trainingscontent.
Welke videoformaten en resoluties worden ondersteund?
HeyGen exporteert in MP4-indeling tot een resolutie van 4K. Voor compliance-training gebruiken de meeste organisaties 1080p (Full HD), omdat dit een goede balans biedt tussen kwaliteit en bestandsgrootte voor levering via een LMS. Je kunt ook exporteren in 720p voor omgevingen met beperkte bandbreedte of voor mobile-first distributie.
Begin vandaag nog met het maken van compliance-trainingsvideo’s
Stop met maanden wachten op verouderde content. Genereer binnen enkele minuten professionele compliance-training, vertaal direct naar elke gewenste taal en werk alles bij zodra regelgeving verandert—zonder opnieuw te hoeven filmen. Sluit je aan bij compliance-teams van Fortune 500-bedrijven die hun productietijd hebben gehalveerd.
