Traditionele productie van compliancevideo’s vereist het inplannen van presentatoren, het boeken van studio’s, het coördineren van crews en nabewerking in de montagefase—meestal een doorlooptijd van 2–3 maanden tegen $5.000–$15.000+ per afgewerkte video. HeyGen genereert video’s van gelijkwaardige kwaliteit in minuten tot enkele uren, met onbeperkte revisies zonder extra kosten. Wanneer regelgeving verandert, werk je de video bij en genereer je hem opnieuw in plaats van opnieuw te filmen. Würth Group rapporteerde een vermindering van de productietijd met 50% en een verlaging van de vertaalkosten met 80%. Advantive halveerde de tijd voor contentcreatie.