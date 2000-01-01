Digitale marketingbureaus Schaal social content, advertentiecreatives en campagnevideo’s zonder je team te vergroten. Lever meer aan elke klant, neem meer klanten aan en verbeter je marges. Use case: Genereer meer dan 50 socialvideo’s per maand per klant in plaats van de 5–10 die je eerder kon produceren. Bewezen resultaat: Vision Creative Labs hielp klanten om van 1–2 video’s per jaar naar 50–60 per dag te gaan met HeyGen.

Creatieve bureaus Maak conceptvarianten, pitchvideo’s en campagnecontent in het tempo van je ideeën. Test meer creatieve richtingen zonder dat productiebeperkingen de verkenning in de weg staan. Use case: Genereer 20 creatieve varianten voor klantreview in de tijd die het eerder kostte om er 2 te produceren.

Lokalisatiebureaus Maak van lokalisatie een winstcentrum in plaats van een kostenpost. Vertaal videocontent van klanten naar meer dan 175 talen met stemklonen en lipsynchronisatie—sneller en goedkoper dan traditionele nasynchronisatie. Use case: Lokaliseer klantcampagnes in 15 talen binnen enkele uren in plaats van weken. Geverifieerd resultaat: Attention Grabbing Media verkortte de productietijd van 3 dagen naar enkele uren en breidde uit naar meer dan 10 nieuwe talen.

Videoproductiebedrijven Voeg AI-gestuurde productie toe als dienstlijn. Bied klanten snellere doorlooptijden, meer variaties en wereldwijde lokalisatie naast traditionele productiemogelijkheden. Use case: Bied pakketten voor ‘snelle content’ aan voor social en digital, naast premium traditionele producties.

Performance marketingbureaus Creatieve tests vereisen een grote hoeveelheid creatief materiaal. Genereer op grote schaal advertentievarianten, zodat je meer kunt testen, sneller leert en klantcampagnes kunt optimaliseren met gegevens uit daadwerkelijke prestaties. Use case: Produceer 100 advertentievarianten voor creatieve tests over verschillende platforms, doelgroepen en boodschappen heen. Geverifieerd resultaat: Videoimagem produceerde meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s voor AB InBev met een drievoudige stijging in engagement.