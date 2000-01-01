Schaal de videoproductie voor klanten op zonder je team uit te breiden
Advertentiemateriaal, lokalisatie, gepersonaliseerde campagnes, UGC-content—lever meer video aan meer klanten in meer talen, zonder extra editors aan te nemen. Maak van videoproductie geen bottleneck meer, maar een winstcentrum.
- Geen creditcard nodig
- Meer dan 175 talen
- Vertrouwd door toonaangevende bureaus
Het schaalbaarheidsprobleem van bureaus
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve tekst-naar-AI-videoplatform.
Het schaalbaarheidsprobleem van bureaus
Je contentkalender is meedogenloos. Productlanceringen hebben video’s nodig. Socialmediakanalen vragen om dagelijkse content. Campagnes vereisen gelokaliseerde creaties voor elke markt. Maar traditionele videoproductie betekent studio’s boeken, talent coördineren, weken wachten op edits—en je budget opblazen aan één enkele shoot. Tegen de tijd dat de content klaar is, is het moment voorbij. Je concurrenten publiceren dagelijks video’s terwijl jij nog in pre-productie zit. En je leidinggevenden vragen om voor de camera te verschijnen? Succes met het plannen van die nachtmerrie.
De HeyGen-oplossing
HeyGen maakt van elke salesmedewerker je beste performer. Maak één videotemplate en genereer vervolgens duizenden gepersonaliseerde versies—elk met de naam van de prospect, het bedrijf en hun specifieke pijnpunten—zonder ook maar één extra video op te nemen. Gepersonaliseerde sales outreach op de schaal van automatisering met de betrokkenheid van een 1-op-1-gesprek. Bouw sales enablement-bibliotheken die up-to-date blijven terwijl producten zich ontwikkelen. Leid nieuwe medewerkers op met consistente messaging. Bereik prospects wereldwijd in hun eigen taal. Geef je hele team de tools om te verkopen zoals je beste verkoper.
Alles wat bureaus nodig hebben om klantwerk op te schalen
Snelle contentproductie
Stop met het inruilen van uren voor video’s. Genereer binnen enkele minuten professioneel klantmateriaal—advertentiecreaties, uitlegvideo’s, social content en productvideo’s. Jullie team kan zich richten op strategie en klantrelaties terwijl HeyGen het productiewerk uit handen neemt.
• Genereer video's in minuten, niet in dagen
• Bedienen meer klanten per teamlid
• Schaal je output zonder extra personeel in te huren
Workflow voor meerdere klanten
Beheer meerdere merken vanuit één platform. Elke klant krijgt zijn eigen Brand Kit met goedgekeurde kleuren, lettertypen, logo’s en avatarselecties. Schakel tussen klantprojecten zonder middelen te vermengen of het risico op merkverwarring.
• Aparte merksets per klant
• Georganiseerd projectmanagement
• Duidelijke scheiding van assets
Creatief testen op schaal
Klanten willen variatie. Geef ze variatie. Genereer meerdere versies van advertentiemateriaal voor A/B-testen—met verschillende hooks, verschillende avatars en verschillende boodschappen—zonder aparte producties voor elke variant.
• Direct meerdere creatieve varianten
• Test meer, leer sneller
• Geen nieuwe opnames nodig voor varianten
Wereldwijde lokalisatie
Breiden uw klanten internationaal uit? Lokaliseer hun content naar meer dan 175 talen met voice cloning en lip-sync. Eén bronvideo wordt een wereldwijde campagne, zonder aparte producties voor elke markt.
• Voicecloning behoudt de merkstem
• Lip-sync komt overeen met gezichtsbewegingen
• Eén productie, onbeperkt aantal markten
UGC-stijlcontent
Authentiek ogende content zonder gedoe met influencers. Maak UGC-achtige video’s die goed presteren op social media—testimonialformats, productreacties, informele talking-headcontent—op schaal en binnen de deadline.
• Diverse avataropties
• Authentieke, informele presentatie
• Opschalen zonder afstemming met makers
Gepersonaliseerde campagnes
Zet één video om in duizenden gepersonaliseerde versies voor klantcampagnes. Dynamische variabelen voegen namen, bedrijven en aangepaste details in. Gepersonaliseerde video die betrokkenheid stimuleert op de schaal die klanten nodig hebben.
• Dynamische personalisatie
• Batchgeneratie
• Campagneklare output
Van klantbriefing tot opgeleverd content in 3 stappen
De cliënt instellen
Maak voor elke klant een Brand Kit met hun goedgekeurde assets: kleuren, lettertypen, logo’s en richtlijnen voor tone of voice. Zodra dit is ingesteld, behoudt elke video automatisch de merkconsistentie.
Creëer in hoog tempo
Schrijf scripts of laat AI ze genereren op basis van klantbriefings. Kies avatars die passen bij het merk van de klant. Genereer binnen enkele minuten video’s. Variaties nodig? Genereer meerdere versies. Lokalisatie nodig? Vertaal met één klik.
Leveren en factureren
Exporteer in elk formaat—16:9, 9:16, 1:1—voor elk platform. Lever sneller aan klanten dan ze verwachten. Factureer op basis van de waarde die je hebt gecreëerd, niet op basis van het aantal uren dat je hebt besteed.
Gemaakt voor elk bureaumodel
Digitale marketingbureaus
Schaal social content, advertentiecreatives en campagnevideo’s zonder je team te vergroten. Lever meer aan elke klant, neem meer klanten aan en verbeter je marges.
Use case: Genereer meer dan 50 socialvideo’s per maand per klant in plaats van de 5–10 die je eerder kon produceren.
Bewezen resultaat: Vision Creative Labs hielp klanten om van 1–2 video’s per jaar naar 50–60 per dag te gaan met HeyGen.
Creatieve bureaus
Maak conceptvarianten, pitchvideo’s en campagnecontent in het tempo van je ideeën. Test meer creatieve richtingen zonder dat productiebeperkingen de verkenning in de weg staan.
Use case: Genereer 20 creatieve varianten voor klantreview in de tijd die het eerder kostte om er 2 te produceren.
Lokalisatiebureaus
Maak van lokalisatie een winstcentrum in plaats van een kostenpost. Vertaal videocontent van klanten naar meer dan 175 talen met stemklonen en lipsynchronisatie—sneller en goedkoper dan traditionele nasynchronisatie.
Use case: Lokaliseer klantcampagnes in 15 talen binnen enkele uren in plaats van weken.
Geverifieerd resultaat: Attention Grabbing Media verkortte de productietijd van 3 dagen naar enkele uren en breidde uit naar meer dan 10 nieuwe talen.
Videoproductiebedrijven
Voeg AI-gestuurde productie toe als dienstlijn. Bied klanten snellere doorlooptijden, meer variaties en wereldwijde lokalisatie naast traditionele productiemogelijkheden.
Use case: Bied pakketten voor ‘snelle content’ aan voor social en digital, naast premium traditionele producties.
Performance marketingbureaus
Creatieve tests vereisen een grote hoeveelheid creatief materiaal. Genereer op grote schaal advertentievarianten, zodat je meer kunt testen, sneller leert en klantcampagnes kunt optimaliseren met gegevens uit daadwerkelijke prestaties.
Use case: Produceer 100 advertentievarianten voor creatieve tests over verschillende platforms, doelgroepen en boodschappen heen.
Geverifieerd resultaat: Videoimagem produceerde meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s voor AB InBev met een drievoudige stijging in engagement.
Personalisatiebureaus
Lever gepersonaliseerde videocampagnes op grote schaal. Dynamische personalisatie met namen, bedrijven en aangepaste details—duizenden unieke video’s vanuit één enkele template.
Use case: Genereer gepersonaliseerde videocampagnes voor ABM-programma’s van klanten met duizenden doelaccounts.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Hoe gebruiken bureaus HeyGen om videoproductie op te schalen?
Bureaus gebruiken HeyGen om hun productiecapaciteit te verveelvoudigen zonder extra personeel aan te nemen. In plaats van uren te ruilen voor video’s, maken teams in enkele minuten content: advertentiecreaties, socialvideo’s, lokalisatie en gepersonaliseerde campagnes. Vision Creative Labs ging van het leveren van 1–2 video’s per klant per jaar naar 50–60 per dag. De economie van videoproductie bij bureaus verandert fundamenteel wanneer de productietijd daalt van dagen naar minuten.
Kan ik meerdere klantmerken beheren in HeyGen?
Ja. HeyGen voor Bedrijven ondersteunt meerdere Brand Kits, elk met zijn eigen goedgekeurde middelen: kleuren, lettertypen, logo’s en avatarselecties. Schakel tussen klantprojecten zonder middelen te vermengen. De content van elke klant behoudt automatisch diens merkrichtlijnen, waardoor de QA-tijd afneemt en het risico op merkverwarring wordt geëlimineerd.
Hoe helpt HeyGen bij creatieve tests voor klanten?
Genereer direct meerdere creatieve varianten. Andere hooks, andere avatars, andere boodschappen, andere formats—zonder aparte producties voor elke variant. Bureaus geven aan 10–20 keer zoveel creatieve concepten te testen als met traditionele productie mogelijk was, wat leidt tot beter presterende campagnes en meer data-gedreven optimalisatie.
Kan ik klantcontent in meerdere talen lokaliseren?
Ja—dit is een belangrijk gebruiksscenario voor bureaus. Maak content in de primaire taal en gebruik vervolgens HeyGen's vertaalfunctie om versies te genereren in een van de meer dan 175 ondersteunde talen. De vertaling omvat voice cloning en lip-sync. Attention Grabbing Media breidde uit naar meer dan 10 nieuwe taalmarkten en verkortte de productietijd van 3 dagen tot enkele uren.
Hoe maak ik UGC-achtige content voor klanten?
Ja. Naast prospectie ondersteunt HeyGen complete sales enablement-bibliotheken. Maak productdemo’s, video’s over concurrentiepositionering, handleidingen voor het omgaan met bezwaren en samenvattingen van klantverhalen. Wanneer producten of messaging veranderen, werk je het script bij en genereer je de video opnieuw—je bibliotheek blijft up-to-date zonder opnieuw te hoeven filmen. Teams geven aan dat content veel sneller kan worden bijgewerkt dan met traditionele videoproductie.
Kan ik gepersonaliseerde videocampagnes aan klanten aanbieden?
Ja. HeyGen ondersteunt dynamische personalisatie met variabele velden voor namen, bedrijven en aangepaste details. Maak één template en genereer duizenden gepersonaliseerde versies voor ABM-campagnes voor klanten, direct mail-programma’s of sales outreach. Videoimagem produceerde meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s voor AB InBev en behaalde een drievoudige stijging in engagement.
Hoe werken prijzen en marges voor gebruik door bureaus?
Het kredietgebaseerde model van HeyGen stelt je in staat om meer content te produceren voor lagere kosten dan bij traditionele productiemethoden. De meeste bureaus brengen hun klanten kosten in rekening op basis van de geleverde waarde (geproduceerde video’s, gelanceerde campagnes, behaalde resultaten) in plaats van de bestede tijd. Het verschil tussen jouw HeyGen-kosten en wat je de klant factureert, wordt je winstmarge. Bureaus rapporteren aanzienlijk betere economische resultaten in vergelijking met traditionele productiemodellen.
Hoe snel kan ik content voor klanten opleveren?
De meeste video’s worden binnen enkele minuten gegenereerd. Attention Grabbing Media gaf aan dat hun productietrajecten van 3 dagen zijn teruggebracht tot enkele uren. De verschuiving van traditionele doorlooptijden (weken) naar levering op dezelfde dag verandert de relatie met je klanten: je wordt het bureau dat levert, in plaats van het bureau dat om uitstel vraagt.
Kan mijn hele team toegang krijgen tot HeyGen?
Ja. HeyGen biedt weergavetracking en engagement-analyses, zodat je weet welke prospects je video’s hebben bekeken, hoe lang ze hebben gekeken en wanneer. Gebruik deze intentgegevens om follow-ups te prioriteren: prospects die je volledige video bekijken, zijn waarschijnlijk meer geïnteresseerd dan degenen die hem niet openen. Integratie met je CRM zorgt ervoor dat deze gegevens gekoppeld blijven aan je dealrecords.
Welke soorten klantcontent kan ik maken?
HeyGen ondersteunt vrijwel elk videoformaat dat bureaus produceren: advertentiecreaties, social content, productvideo’s, explainers, testimonials, UGC-stijl content, gepersonaliseerde campagnes, gelokaliseerde versies, trainingsvideo’s en meer. Als je klanten videocontent nodig hebben, kan HeyGen die sneller produceren dan met traditionele methoden.
Hoe verhoudt dit zich tot traditionele videoproductie?
Traditionele productie vereist scripting, storyboarding, talent, apparatuur, opnames en montage—dagen tot weken per project. HeyGen levert vergelijkbare kwaliteit in enkele minuten. Voor een bureau betekent dit dat je met hetzelfde team 10 tot 50 keer zoveel werk kunt verwerken, meer klanten kunt aannemen en je marges kunt verbeteren. De bureaus die nu winnen, zijn degenen die hebben ontdekt hoe ze kunnen opschalen. HeyGen is hoe zij dat doen.
Is de content van de klant veilig?
HeyGen is SOC 2 Type II-gecertificeerd en voldoet aan de AVG. Je content wordt versleuteld tijdens verzending en in opslag. Voor salesteams die met gevoelige dealinformatie of concurrentiemateriaal werken, biedt HeyGen enterprise-beveiligingsfuncties, waaronder SSO-integratie en gecentraliseerd toegangsbeheer. We trainen onze AI-modellen niet met jouw content.
Ontdek meer oplossingen
Use Cases
Tools
Klantverhalen
- Vision Creative Labs: 50-60 video's per dag
- Opvallende media: 3x snellere productie
- Videoafbeelding: 3x betrokkenheid
- AI Smart Ventures: meer dan 10.000 getraind
- Ogilvy: Gepersonaliseerde campagnes
- Publicis Groupe: Wereldwijde schaal
- HubSpot: AI-video op schaal
- Advantive: 50% snellere contentcreatie
- Workday: Lokalisatie in enkele minuten
Begin vandaag nog met het opschalen van videoproductie voor klanten
Stop met kiezen tussen kwaliteit en volume. Genereer binnen enkele minuten professionele content voor je klanten, lokaliseer direct voor wereldwijde markten en lever meer video’s aan meer klanten zonder je team op te branden. Sluit je aan bij bureaus als Ogilvy, Publicis en Vision Creative Labs die hun productiecapaciteit hebben getransformeerd.
- Geen creditcard nodig
- Meer dan 175 talen
- Op elk moment opzegbaar