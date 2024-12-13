메이크에 대하여
Make는 사용자가 몇 번의 클릭만으로 앱과 서비스를 연결하여 워크플로우를 시각적으로 설계, 구축 및 자동화할 수 있는 노코드 자동화 플랫폼입니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스와 강력한 논리 제어 기능을 통해 팀은 프로세스를 간소화하고 시간을 절약하며 부서 간 운영을 확장할 수 있습니다.
HeyGen과 Make
HeyGen과 Make 통합은 사용자가 HeyGen을 수천 개의 다른 앱 및 트리거와 연결하여 개인화된 AI 비디오의 생성 및 배송을 자동화할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 팀은 규모에 맞춰 생생한 비디오 메시지를 생성하고 보내는 맞춤형 워크플로우를 구축할 수 있으며, 마케팅, 영업, 지원 분야에서 참여도를 높일 수 있습니다.
사용 사례
- 영업 및 마케팅을 위한 자동화된 비디오 아웃리치: CRM 도구에서의 이벤트, 양식 제출 또는 이메일 캠페인을 기반으로 HeyGen에서 개인화된 AI 비디오 생성을 트리거하여 잠재 고객 및 고객에게 매력적인 비디오 메시지를 자동으로 보냅니다.
- 다이내믹한 고객 온보딩 및 지원: HubSpot, Zendesk, 또는 Intercom과 같은 도구에서 고객 데이터를 연결하여 HeyGen을 사용해 환영 또는 지원 비디오를 자동 생성함으로써, 커뮤니케이션을 간소화하면서도 개인적인 접근을 유지합니다.
- 이벤트 기반 비디오 알림: 구매, 웨비나 등록, 또는 취업 지원과 같은 활동을 모니터링하기 위해 Make를 사용하고, 완벽한 순간에 인간 같은 접점을 제공하는 맞춤형 HeyGen 비디오 반응을 유발하세요.