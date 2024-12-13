메이크에 대하여

Make는 사용자가 몇 번의 클릭만으로 앱과 서비스를 연결하여 워크플로우를 시각적으로 설계, 구축 및 자동화할 수 있는 노코드 자동화 플랫폼입니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스와 강력한 논리 제어 기능을 통해 팀은 프로세스를 간소화하고 시간을 절약하며 부서 간 운영을 확장할 수 있습니다.

HeyGen과 Make

HeyGen과 Make 통합은 사용자가 HeyGen을 수천 개의 다른 앱 및 트리거와 연결하여 개인화된 AI 비디오의 생성 및 배송을 자동화할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 팀은 규모에 맞춰 생생한 비디오 메시지를 생성하고 보내는 맞춤형 워크플로우를 구축할 수 있으며, 마케팅, 영업, 지원 분야에서 참여도를 높일 수 있습니다.