속도를 늦추지 않고 스스로를 확장하세요
HeyGen은 스타트업 창업자들이 제한된 예산이나 시간을 소모하지 않고도, 대량의 고품질이며 확장 가능한 비디오 콘텐츠를 창출할 수 있도록 지원합니다. 자원을 제품 개발과 성장에 집중하세요.
패기 있는 이점
전통적인 비디오 제작은 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸립니다. HeyGen이 이러한 장벽을 없앴습니다.
어디에나 존재하세요
디지털 트윈과 음성 복제를 통해 얼굴과 목소리를 확장하세요. 첫날부터 모든 채널에서 고객, 투자자 및 팀원들을 위해 나타나세요.
스타트업의 속도로 움직이세요
스크립트나 프롬프트만 있으면 몇 분 안에 창립자 비디오 발표, 설명자, 소셜 클립, 그리고 트레이닝을 만들 수 있습니다. 스튜디오나 스태프가 필요하지 않습니다.
항상 브랜드 이미지를 유지하며
브랜드 키트로 글꼴, 색상, 로고, 하단 제목을 고정하여 모든 비디오가 처음부터 일관된 모습을 유지하게 하세요.
당신의 창업자 주도 비디오 전략, HeyGen에 의해 강화됨
모든 업데이트에는 비디오가 필요합니다. 이제 몇 달이 아닌 몇 분이면 됩니다.
창립자 발표
새 기능 출시, 중요한 이정표 공유, 또는 CEO 비디오 메시지로 팀을 독려하세요. 디지털 트윈으로 한 번 녹화한 후, 몇 분 안에 커뮤니케이션 비디오를 배포할 수 있습니다.
제품 설명
복잡한 기능을 간단하고 시청하기 쉬운 데모로 전환하세요. 스크린샷을 교체하거나 스크립트를 편집한 후 언제든지 다시 생성하여 제품 데모 비디오 예시가 항상 최신 빌드와 일치하도록 하세요.
소셜 비디오
도달 범위와 신뢰를 구축하는 짧은 클립을 게시하세요. 자동 자막과 원클릭 크기 조정으로 한 달치 게시물을 일괄 처리하여 Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts, TikTok에 맞게 준비하세요.
이유가 있어 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
생산은 줄이고, 소통은 늘리고, 성장은 빠르게. 이것들은 우리 고객들로부터 얻은 실제 결과입니다
창업자들이 좋아하는 핵심 기능
디지털 트윈
자연스러운 움직임과 표정으로 비디오에 등장하는 생생한 당신의 모습을 만드세요. 발표, 인트로, 그리고 스타트업 설명 비디오에 안성맞춤입니다.
음성 복제
실제 목소리와 높은 충실도를 일치시키세요. 모든 비디오에 걸쳐 톤과 에너지의 일관성을 유지하면서 문장을 편집하거나 단락을 업데이트할 때 다시 녹음할 필요가 없습니다.
간편한 업데이트
스크립트를 편집하고, 화면을 교체한 다음 생성을 누르세요. 새로 촬영할 필요도, 기다릴 필요도 없습니다. 문서, 투어, 그리고 교육이 항상 최신 상태로 유지되므로 언제나 최고의 제품 데모 비디오를 가질 수 있습니다.
템플릿과 비율
출시 노트, 투자자 업데이트 비디오, 기능 설명자 및 소셜 클립을 위한 검증된 레이아웃으로 시작하세요. 한 번의 클릭으로 세로, 정사각형, 또는 가로 형식으로 내보내세요.
자동 자막 및 부제
채널, 회의, 지역에 걸쳐 이해력과 접근성을 향상시키세요.
브랜드 키트
로고, 색상, 글꼴, 하단 제목, 인트로/아웃트로 슬레이트를 업로드하세요. 전체 비디오 라이브러리에 걸쳐 일관성을 유지하세요.
아이디어에서 즉시 비디오로
스튜디오나 재촬영 없이 창업자의 목소리를 브랜드에 맞는 시청 가능한 비디오로 만드세요.
한 번 녹음하다
간단한 안내 흐름으로 디지털 트윈과 음성 복제를 만드세요. 한 번의 캡처로 언제 어디서나 중요한 순간에 존재감을 발휘하세요.
스크립트(또는 프롬프트)를 작성하세요
프롬프트를 작성하거나 초안을 붙여넣기 하거나 스크립트 어시스턴트를 사용하여 메시지를 간결하게 다듬으세요. 명료하고 인간적이며 시청자들을 즐겁게 할 준비를 하세요.
브랜드화하고 생성하다
브랜드 키트를 적용하고, 화면이나 자산을 추가하고, 종횡비를 선택한 다음 생성을 클릭하세요. 몇 분 안에 스튜디오 품질의 결과물을 얻을 수 있습니다.
발행하고 업데이트하다
4K 품질로 다운로드하거나 내장하거나 채널로 푸시하세요. 나중에 한 줄을 편집하고, 재생성하고, 제품이 출하됨에 따라 모든 비디오를 최신 상태로 유지하세요.
글로벌 보안 및 준수 표준을 충족하는 인증
자원
자주 묻는 질문
HeyGen이 창업자를 위한 것은 무엇인가요?
HeyGen for Founders는 스타트업 리더들이 AI 기반 비디오 생성을 사용하여 몇 분 안에 스튜디오 품질의 창업자, 제품, 그리고 팀 비디오를 만들 수 있도록 돕습니다.
창업자들이 HeyGen을 사용하여 최고의 제품 데모 비디오와 제품 설명 비디오를 만들 수 있는 방법은 무엇인가요?
창업자들은 기능 개요, 투자자 업데이트 비디오 또는 사용자 가이드를 스크립트나 간단한 프롬프트를 사용하여 흥미로운 데모 및 설명 비디오로 전환할 수 있습니다.
HeyGen과 가장 잘 어울리는 스타트업 비디오 유형은 무엇인가요?
HeyGen은 창업자 비디오, 제품 설명 비디오, 투자자 업데이트 비디오, 그리고 스타트업의 가시성과 일관성을 유지하는 제품 출시 비디오에 이상적입니다.
HeyGen이 초기 단계 스타트업에게 적합한가요? 예산이 적을 때도 사용할 수 있나요?
네. HeyGen은 비용이 많이 드는 제작 팀을 확장 가능한 AI 비디오 도구로 대체하여, 스타트업이 시간과 돈을 절약하면서 효과적으로 소통할 수 있도록 돕습니다.
HeyGen이 창립자의 이미지와 데이터를 어떻게 보호하나요?
HeyGen은 모든 디지털 트윈과 비디오가 개인적이고, 안전하며, 준수하도록 SOC 2 Type II, GDPR 및 CCPA 표준을 충족합니다.
스타트업이 투자자 업데이트 비디오를 만들기 위해 HeyGen을 어떻게 사용할 수 있나요?
스타트업은 정기적인 투자자 보고서를 몇 분 안에 흥미로운 비디오 업데이트로 전환할 수 있습니다. HeyGen을 사용하면 창업자들은 한 번 녹화하여 마일스톤, 지표 및 목표를 명확하게 전달하는 투자자용으로 다듬어진 비디오를 자동으로 생성할 수 있습니다.
HeyGen이 다른 스타트업 비디오 제작자들과 무엇이 다른가요?
HeyGen은 창업자들이 제작진에 의존하지 않고 자신들의 브랜드 정체성에 맞는 스타트업 설명 영상, 제품 데모, CEO 비디오 메시지를 제작할 수 있도록 현실적인 디지털 트윈과 브랜드 템플릿을 AI를 사용하여 만듭니다.
HeyGen이 제품 출시 영상과 데모를 도와줄 수 있나요?
네. 창업자들은 자산을 업로드하고, 스크립트를 추가하며, 모든 채널에서 완벽하게 브랜드에 맞는 AI 기반 비디오를 생성함으로써 HeyGen을 사용하여 즉시 제품 출시 비디오나 제품 데모 비디오 예시를 만들 수 있습니다.