STUDIO 47의 “wochenupdate” 또는 HeyGen의 아바타 기능으로 제공되는 주간 업데이트

뉴스 앵커와 리포터에 대한 업계의 의존도를 감안할 때, STUDIO 47에게 가장 매력적인 기능은 HeyGen의 확장 가능하고 고품질의 AI 아바타입니다. HeyGen 이전에는 매일 및 긴급 뉴스를 제작하는 것이 자원과 비용이 많이 들었습니다: 전용 스튜디오 시간이 필요했고, 제한된 프레젠터의 가용성에 의존했으며, 비싼 후반 작업이 필요했습니다. HeyGen을 통해 팀은 많은 시청자들에게 친숙한 얼굴인 사랑받는 TV 프레젠터의 디지털 아바타를 만들었습니다. HeyGen의 고품질 AI 아바타는 스튜디오 녹화와 리포터 스케줄링이 필요 없게 함으로써 STUDIO 47의 작업 흐름을 변화시켰습니다. AI 아바타는 24/7 콘텐츠 제작을 가능하게 하고, 다국어 제공을 확대하며, 제작 비용을 60% 줄여 결국 STUDIO 47이 뉴스 출력을 확장할 수 있게 했습니다.

“HeyGen이 STUDIO 47의 뉴스 제작 방식을 근본적으로 바꿔놓았습니다. AI 아바타를 뉴스룸에 통합함으로써, 우리는 지역 저널리즘을 재정의하고, 확장 가능하며, 비용 효율적이고, 미래 지향적으로 만들었습니다,”라고 사샤가 말했습니다.

보다 넓은 산업에 방송 솔루션을 제공합니다

독일에서 가장 인구가 많은 주에 지역 뉴스를 전달하는 것 외에도, STUDIO 47은 독일 전역은 물론 오스트리아와 네덜란드에 걸쳐 고객들에게 미디어 제작 서비스를 제공합니다. 이 서비스에는 지역 및 현지 미디어 기관, 온라인 미디어 플랫폼, 디지털 뉴스룸 등이 포함됩니다. 이러한 미디어 제작 서비스에는 다른 뉴스룸과 미디어 회사의 역량을 강화하기 위해 개발한 AI 기반 솔루션이 포함됩니다. HeyGen을 통해 STUDIO 47은 뉴스 제작 속도를 80% 빠르게 하고 스튜디오 및 후반 작업 비용을 60% 절감하는 성과를 달성했습니다.

이 파트너십을 통해 STUDIO 47은 저널리즘을 위한 새로운 플레이북을 재작성할 수 있으며, 비용 절감을 추진하고 지속적인 콘텐츠 엔진을 구축함으로써 업계를 미래에도 견고하게 만들 수 있습니다.