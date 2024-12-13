For STUDIO 47, a leading regional news broadcaster in Germany, delivering constant news for the North Rhine-Westphalia region, the country’s most populous state, is no easy feat. To stay on top of breaking news, investigative journalism, and innovative stories, STUDIO 47 requires its newsroom to achieve high output and speed while maintaining a high bar for quality and accuracy when producing stories. Since integrating HeyGen’s AI avatars to streamline video production, STUDIO 47 isn’t just reporting on the innovation in the region—they’re making headlines themselves.
“우리의 핵심 목표는 AI를 ‘저널리즘용 식기세척기’로 활용하여 기자들이 루틴한 작업에서 벗어나 편집자들이 조사보도 및 심층보도에 집중할 수 있도록 하는 것입니다,”라고 STUDIO 47의 편집장인 사샤 드비뉴가 말했습니다.
뉴스룸의 제한된 자원에 직면하기
65만 명이 넘는 시청자와 24시간 뉴스 채널을 운영하는 STUDIO 47에서는 제한된 인력과 기술 자원으로 인해 편집자와 뉴스 앵커가 제작할 수 있는 콘텐츠의 양에 제약을 받았습니다. 지역 저널리즘 업계 전반에서 STUDIO 47은 다른 미디어 회사들이 직면한 동일한 도전과제들, 즉 예산의 감소, 시청자 취향의 변화, 그리고 제작 비용의 상승에 직면했습니다. 그럼에도 불구하고, 지역 뉴스 방송국의 중요성과 그들이 시청자에게 관련 콘텐츠를 전달하는 역할은 여전히 중요합니다. Sascha는 자신의 회사와 독일의 다른 미디어 회사들이 이러한 도전을 극복할 수 있도록 돕는 데 총력을 기울여야 합니다.
In a recent blog post, he shares, “The economic situation is impacting many regional and local media companies looking for cost optimization. And since AI and automation can be a great way to cut costs without losing quality, we shouldn't fear them. We should embrace it and make the best use of it in our editorial work.”
HeyGen의 AI 기술을 활용하여 고품질 콘텐츠를 대규모로 확장
STUDIO 47이 워크플로우를 현대화하기 위해 AI에 주목하면서, 뉴스룸 플랫폼인 NewsHub에 HeyGen을 도입했습니다. HeyGen의 기능을 통해 팀은 AI를 사용하여 대본을 만들고, 음성 오버 제작을 자동화하며, 뉴스 진행자를 위한 AI 아바타를 생성하고, 텔레비전, 웹, 소셜 미디어를 포함한 다채널 배포에 콘텐츠를 적응시킬 수 있습니다. HeyGen은 매끄러운 내레이션, AI 기반 현지화를 통한 도달 범위 확대, 더 빠른 뉴스 전달, 그리고 상당한 비용 절감을 가능하게 합니다. 또한, HeyGen의 API 통합은 NewsHub, BotCast, ClipSense를 포함한 STUDIO 47의 기존 뉴스룸 AI 도구 모음과 이음새 없이 작동합니다.
STUDIO 47의 “wochenupdate” 또는 HeyGen의 아바타 기능으로 제공되는 주간 업데이트
뉴스 앵커와 리포터에 대한 업계의 의존도를 감안할 때, STUDIO 47에게 가장 매력적인 기능은 HeyGen의 확장 가능하고 고품질의 AI 아바타입니다. HeyGen 이전에는 매일 및 긴급 뉴스를 제작하는 것이 자원과 비용이 많이 들었습니다: 전용 스튜디오 시간이 필요했고, 제한된 프레젠터의 가용성에 의존했으며, 비싼 후반 작업이 필요했습니다. HeyGen을 통해 팀은 많은 시청자들에게 친숙한 얼굴인 사랑받는 TV 프레젠터의 디지털 아바타를 만들었습니다. HeyGen의 고품질 AI 아바타는 스튜디오 녹화와 리포터 스케줄링이 필요 없게 함으로써 STUDIO 47의 작업 흐름을 변화시켰습니다. AI 아바타는 24/7 콘텐츠 제작을 가능하게 하고, 다국어 제공을 확대하며, 제작 비용을 60% 줄여 결국 STUDIO 47이 뉴스 출력을 확장할 수 있게 했습니다.
“HeyGen이 STUDIO 47의 뉴스 제작 방식을 근본적으로 바꿔놓았습니다. AI 아바타를 뉴스룸에 통합함으로써, 우리는 지역 저널리즘을 재정의하고, 확장 가능하며, 비용 효율적이고, 미래 지향적으로 만들었습니다,”라고 사샤가 말했습니다.
보다 넓은 산업에 방송 솔루션을 제공합니다
독일에서 가장 인구가 많은 주에 지역 뉴스를 전달하는 것 외에도, STUDIO 47은 독일 전역은 물론 오스트리아와 네덜란드에 걸쳐 고객들에게 미디어 제작 서비스를 제공합니다. 이 서비스에는 지역 및 현지 미디어 기관, 온라인 미디어 플랫폼, 디지털 뉴스룸 등이 포함됩니다. 이러한 미디어 제작 서비스에는 다른 뉴스룸과 미디어 회사의 역량을 강화하기 위해 개발한 AI 기반 솔루션이 포함됩니다. HeyGen을 통해 STUDIO 47은 뉴스 제작 속도를 80% 빠르게 하고 스튜디오 및 후반 작업 비용을 60% 절감하는 성과를 달성했습니다.
이 파트너십을 통해 STUDIO 47은 저널리즘을 위한 새로운 플레이북을 재작성할 수 있으며, 비용 절감을 추진하고 지속적인 콘텐츠 엔진을 구축함으로써 업계를 미래에도 견고하게 만들 수 있습니다.