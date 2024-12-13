Reply.io가 HeyGen을 통해 CEO의 틱톡 인지도를 높인 방법
Reply.io는 2014년에 설립된 다중 채널 영업 참여 플랫폼으로, 내부 영업 팀과 대행사가 잠재 고객에게 접근하는 데 도움을 줍니다.
2023년에, 창립자이자 CEO인 올렉 캠벨은 자신의 소셜 미디어 활동을 확장하고 싶었지만, 모든 시간을 판매 참여 플랫폼의 원활한 운영에 전념해야 했습니다. Reply.io의 신뢰도를 강화하고 그의 업계 전문성을 과시하기 위해, 올렉의 소셜 미디어 팀은 그의 소셜 프레즌스를 높이고 그의 통찰력과 Reply.io의 기술 혁신을 부각하는 매력적인 콘텐츠를 만들기 위해 HeyGen을 사용하기 시작했습니다.
우리는 Oleg의 소셜 채널을 운영하는 Reply.io의 소셜 미디어 매니저 Anastasiia Nak와 대화를 나눴습니다. 그 이후로 그녀의 팀은 HeyGen의 생생한 아바타를 사용하여 Oleg의 TikTok 존재감을 성공적으로 강화시켰습니다.
도전
처음에는 CEO를 위한 소셜 미디어 계획을 시작하는 것이 어렵고 비용이 많이 드는 것처럼 보였습니다. 올렉의 바쁜 일정은 녹화, 편집, 그리고 일주일에 여러 번씩 제작 팀과 만나는 시간을 거의 남기지 않았습니다. 간소화된 과정이 없으면, 팀은 올렉의 사상 리더십을 온라인에서 보여주는 것이 미미한 결과를 낳을 것이라고 걱정했으며, 이는 일관되고 매력적인 콘텐츠를 유지하는 것을 거의 불가능하게 만들었습니다.
그러나 HeyGen의 도입으로 모든 것이 바뀌었습니다. 이 플랫폼은 팀이 올렉의 승인에 드는 시간을 최소화하면서도 고품질의 비디오를 효율적으로 만들 수 있는 도구를 제공했습니다—모두 비용의 일부만으로.
해결책
올렉은 소셜 미디어 콘텐츠 제작 시간을 절약하고 AI가 전 세계적인 상호작용을 어떻게 변화시키고 있는지 보여주는 도구를 구현하고 싶어 했습니다.
HeyGen은 아나스타샤와 그녀의 팀이 올렉의 개인 틱톡 비디오를 만드는 가장 비용과 시간 효율적인 솔루션이 빠르게 되었습니다. HeyGen을 통해 그들은 올렉의 소셜 미디어 팔로워를 크게 늘리면서 창의적인 콘텐츠를 생성할 수 있으며, 그의 직접적인 참여를 요구하지 않습니다.
여러 생성 AI 비디오 플랫폼을 테스트한 후, 팀은 가장 생생한 아바타와 사용하기 쉬운 비디오 제작 과정을 제공하는 HeyGen을 선택했습니다.
HeyGen을 사용함으로써 Reply.io의 소셜 팀은 이제 주당 10에서 14개의 비디오를 제작할 수 있게 되어, 매일 녹화에 대한 압박을 줄이고 올렉의 청중과의 연결을 강화할 수 있게 되었습니다. 다양한 아바타를 업로드함으로써, 종종 시청자들이 차이를 눈치채지 못하는 경우가 많이 비디오를 원활하게 향상시킬 수 있습니다.
아나스타시아의 팀은 이제 시간을 들여 비디오를 녹화할 필요가 없습니다. 대신, 그들은 그들이 가장 잘하는 일—흥미로운 콘텐츠를 만드는 데에 집중할 수 있습니다.
결과
HeyGen을 사용한 지 10개월 후, Oleg의 소셜 미디어 팀은 인상적인 결과를 보았습니다. HeyGen 사용으로 팀은 비디오당 최대 세 시간을 절약할 수 있었을 뿐만 아니라 TikTok에서도 이러한 결과를 얻었습니다:
- 인상적인 참여율: 그들의 가장 많이 본 TikTok 비디오는 HeyGen을 사용하여 570만 회의 조회수를 기록했으며, 다른 비디오들은 일관되게 8,000 부터 30,000 회의 조회수를 끌어모았습니다.
- 팔로워 증가: 10개월 만에 올렉의 틱톡 팔로워 수가 20만 명으로 급증했으며, HeyGen을 사용한 첫 6개월 동안 놀라운 5만 명의 새로운 팔로워가 생겼습니다.
- 트래픽 증가: 그들의 바이오에 있는 링크를 통해, 이제 TikTok에서 다른 어떤 소셜 플랫폼보다 더 많은 트래픽을 유도할 수 있게 되었으며, 이는 그들의 웹사이트에 더 많은 관심을 가져다주고 Reply.io 전반에 대한 주목을 높이는 긍정적인 영향을 미칩니다.
“HeyGen은 특히 모든 관계자에게 새로운 영역이었기 때문에 우리에게 엄청나게 도움이 되었습니다. AI에 초점을 맞춘 하루에 한 두 개의 비디오를 게시하는 창작자가 많지 않다고 생각합니다. 처음에는 우리의 성공이 어느 정도일지 확신이 없었습니다. HeyGen을 사용하기 시작할 때까지 우리에게는 바이럴 비디오가 없었습니다. 사용하기 시작하면서 모든 것이 달라졌습니다. 팔로워 수가 증가했고, 우리의 콘텐츠에 대한 관객의 참여도가 훨씬 더 높아졌습니다.”
아나스타시아 낙
소셜 미디어 매니저 Reply.io