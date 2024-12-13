Reply.io가 HeyGen을 통해 CEO의 틱톡 인지도를 높인 방법

‍

‍

Reply.io는 2014년에 설립된 다중 채널 영업 참여 플랫폼으로, 내부 영업 팀과 대행사가 잠재 고객에게 접근하는 데 도움을 줍니다.

2023년에, 창립자이자 CEO인 올렉 캠벨은 자신의 소셜 미디어 활동을 확장하고 싶었지만, 모든 시간을 판매 참여 플랫폼의 원활한 운영에 전념해야 했습니다. Reply.io의 신뢰도를 강화하고 그의 업계 전문성을 과시하기 위해, 올렉의 소셜 미디어 팀은 그의 소셜 프레즌스를 높이고 그의 통찰력과 Reply.io의 기술 혁신을 부각하는 매력적인 콘텐츠를 만들기 위해 HeyGen을 사용하기 시작했습니다.

우리는 Oleg의 소셜 채널을 운영하는 Reply.io의 소셜 미디어 매니저 Anastasiia Nak와 대화를 나눴습니다. 그 이후로 그녀의 팀은 HeyGen의 생생한 아바타를 사용하여 Oleg의 TikTok 존재감을 성공적으로 강화시켰습니다.