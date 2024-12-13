처음부터 getitAI는 신뢰와 타이밍이 협상 불가능한 것임을 알았습니다. 디지털 에이전트가 설득하려면 실제처럼 느껴져야 했습니다. 시각적으로만 설득력이 있는 것이 아니라 행동이 유연해야 했습니다. 어색한 정지, 이어붙인 목소리, 또는 기묘한 분위기는 없어야 했습니다.

초기 아바타 플랫폼들은 품질을 중시하여 속도를 희생했거나, 빠른 반응을 제공했지만 사실적이지 않았습니다. 어느 쪽도 효과적이지 않았습니다. 매체는 이야기를 전달하는 데 실패했습니다.

“우리는 단순히 얼굴을 찾는 것이 아니었습니다—우리에게 필요한 것은 표현력 있고, 빠르며, 감정적으로 명확한 무언가였습니다. 이야기는 매번 와닿아야 했습니다,”라고 알랭이 말했습니다.

HeyGen은 getitAI가 필요로 했던 혼합을 처음으로 제공한 플랫폼이었습니다: 사실적인 아바타, 실시간 반응성, 그리고 동적 스토리텔링에 발맞춰 갈 수 있는 개발자 친화적 인터페이스.

왜 HeyGen이 빠진 고리였는지

HeyGen을 독특하게 만든 것은 사실적인 비디오 생성과 실시간 스트리밍 아바타의 독특한 결합이었습니다. 단순히 아바타를 렌더링하는 것이 아니라 사용자가 소프트웨어를 기다리고 있다고 느끼지 않도록 믿을 수 있고 원활한 상호 작용을 유지하는 것이었습니다.

HeyGen의 초기 인터랙티브 아바타 파트너 중 하나로서, getitAI는 더 까다로운 사용 사례에 맞게 시스템을 조정하기 위해 제품 팀과 긴밀하게 협력했습니다: 분기 논리, 유연한 사용자 입력, 그리고 감성적으로 지능적인 전달.

“처음에는 울퉁불퉁한 여정이었지만, 결국 우리는 섬뜩한 골짜기를 넘어서 진짜 대화처럼 느껴지는 무언가를 만들어냈다,”라고 알랭이 말했다.

18개월간의 협업 끝에, getitAI는 HeyGen 커뮤니티 이벤트에서 그들의 작업을 공유하도록 초대받았습니다. 무대에서 HeyGen의 공동 창립자인 Wayne Liang은 솔직하게 말했습니다: “getitAI는 우리 기술을 우리보다 더 잘 사용합니다.”

설득을 위한 플랫폼

초기 인기는 소비자 브랜드에서 비롯되었지만, getitAI의 더 넓은 목표는 수평적입니다: 신뢰와 대화를 인프라로 전환하는 것—결정이 이루어지는 어디에서나 작동할 수 있는 것입니다.

SaaS 온보딩부터 교육, 금융, 건강 관리에 이르기까지—결정에 안내가 필요한 어디에서나 잘 훈련된 에이전트가 개입할 수 있습니다. 분야는 선택적입니다. 인간의 손길은 필수입니다.

HeyGen의 아바타는 이 에이전트들을 볼 수 있게 만듭니다. getitAI는 그들을 설득력 있게 만듭니다.

함께, 그들은 새로운 종류의 인터페이스를 위한 기반을 마련하고 있습니다—하나의 이야기가 CTA에서 멈추지 않고 모든 클릭, 스와이프, 그리고 질문을 통해 흐르는 곳입니다.

영향: 사람들을 움직이는 상호작용

getitAI + HeyGen 에이전트와의 세션은 이제 평균 2.5분 이상으로—일반적인 참여 시간보다 몇 배 더 길어졌습니다. 결과는 단순히 더 긴 참여 시간뿐만 아니라, 더 깊은 상호작용입니다: 사용자들이 질문을 하고, 맞춤형 응답을 받으며, 몰입 상태를 유지합니다.

이러한 상호 작용에 대한 전환율은 13–21% 범위입니다. 하지만 더 흥미로운 변화는 무엇일까요? 사용자가 브라우징을 멈추고 이야기의 일부가 되기 시작합니다.

“인터넷은 페이지에서 피드로, 이제는 피드에서 캐릭터로 변화하고 있습니다. 우리는 그 변화의 배후에 있는 시스템을 구축하고 있습니다,”라고 알랭이 말했습니다.

다음에는 무엇이 오나요

getitAI가 Creator Agent Marketplace를 출시할 준비를 하면서, HeyGen은 여전히 핵심 요소로 남아 있습니다. 기업들은 곧 훈련된 에이전트를—목소리, 어조, 그리고 스토리텔링 스타일을 갖춘—Stripe 결제를 추가하는 것만큼 쉽게 배포할 수 있게 될 것입니다.

HeyGen에게는 아바타가 대본을 읽는 것을 멈추고 결정을 안내하기 시작할 때 무슨 일이 일어나는지의 증거입니다. getitAI에게는 클릭이 아닌 대화에 의해 구동되는 웹으로 나아가는 다음 단계입니다.