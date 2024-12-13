에퀴티 트러스트 컴퍼니는 자기 주도형 IRA를 전문으로 하는 금융 서비스 분야의 선두 주자입니다. 비디오는 업계에서 고객 참여와 교육을 위한 핵심 매체입니다. 제시 브라일리, 에퀴티 트러스트의 마케팅 참여 선임 매니저는, 관객과 효과적으로 소통하기 위해 다양한 채널에 매력적인 콘텐츠를 제작하는 팀을 총괄하고 있습니다.

비디오의 영향력이 커지고 있다는 것을 인식하고, 제시는 비디오 제작 노력을 확장하기 위한 야심찬 목표를 세웠다. 비디오 제작을 늘리기 위해, 회사는 효율성을 향상시키고 콘텐츠 창작을 확장할 수 있는 혁신적인 솔루션을 찾았다. HeyGen은 Equity Trust가 워크플로우를 간소화하고 자원을 최적화할 수 있게 하는 변혁적인 솔루션을 제공했다.

자원 제약과 효율성 문제를 극복하기

하나의 중대한 장애물은 자원의 제약이었으며, 이것은 그들이 구상한 양과 질로 비디오 콘텐츠를 제작하는 것을 어렵게 만들었습니다. 게다가, 전문가 수준의 비디오를 만드는 것은 상당한 시간과 노력을 필요로 했으며, 특히 교육 담당 이사의 참여가 많이 필요했습니다. 많은 이들이 찾는 전문가인 이사는 비디오 촬영을 위한 시간이 매우 제한적이었습니다.

“콘텐츠 팀이 출시하는 콘텐츠의 양은 매년 더욱 증가하여 관련성을 유지하고 경쟁력을 갖추기 위한 것 같습니다,”라고 제시가 말했습니다. “확장성은 중요하며 콘텐츠 팀은 자동화와 효율성을 가능하게 하는 도구 세트가 점점 더 필요하며, 이에는 점점 더 많은 AI의 사용이 포함됩니다.”

팀은 또한 전문적이고 진정성 있는 콘텐츠를 요구하는 관객들의 높은 기대를 충족시켜야 했습니다. 비디오는 Equity Trust의 품질에 대한 약속을 반영해야 했으며, 시청자들과의 신뢰와 신빙성을 유지하는 것이 매우 중요했기 때문에 “AI가 생성한 것처럼” 보이지 않아야 했습니다. 이러한 도전은 팀의 비디오 제작 목표를 지원하고 관객의 신뢰를 유지하기 위한 더 확장 가능하고 효율적인 솔루션이 필요하다는 것을 강조했습니다.

HeyGen을 활용한 확장 가능하고 진정성 있는 비디오 콘텐츠

Equity Trust는 온라인 검색을 통해 HeyGen을 발견하고 그들의 혁신적인 AI 비디오 기능을 테스트하기로 결정했습니다. Jesse와 그의 팀에게 이 실험은 AI가 생성한 비디오가 고품질의 확장 가능한 콘텐츠를 제작하고, 제작 시간 및 자원 의존도를 줄이며, 관객의 신뢰를 유지하기 위한 진정성을 보존할 수 있는지를 판단하는 것을 목표로 했습니다.

단 한 시간 만에, 팀은 교육 이사의 목소리와 시각적 존재감을 포착하여 디지털 아바타를 만들었습니다. 이를 통해 Equity Trust는 교육 이사의 직접적인 참여와 시간이 필요 없이 소셜 미디어, 내부 교육, 고객 참여를 위한 전문적인 교육 비디오를 제작할 수 있게 되었습니다. 병목 현상을 줄이고 일관된 품질을 보장함으로써, 이 혁신적인 접근법은 확장 가능하고 진정성 있는 콘텐츠 창작을 위한 새로운 길을 열었습니다.

“HeyGen을 사용하면 전문적인 품질을 유지하면서 짧고 간결한 비디오를 만들 수 있었습니다. 특히 소셜 미디어에 매우 효과적이었어요,”라고 제시가 말했습니다. “우리 팀에게 제공된 확장성은 게임 체인저였죠.”

AI 기반 솔루션으로 비디오 제작 변모

초기 시험 및 일부 개선을 거친 후, Equity Trust는 HeyGen을 콘텐츠 제작 과정에 성공적으로 통합했습니다. 그 결과는 상당했습니다:

시간 절약 : HeyGen 이전에는 단 한 편의 비디오를 제작하는 데 5시간 이상이 소요되었습니다. HeyGen을 사용하면 동일한 결과를 몇 분 만에 달성하여 생산성이 대폭 향상되었습니다.

: HeyGen 이전에는 단 한 편의 비디오를 제작하는 데 5시간 이상이 소요되었습니다. HeyGen을 사용하면 동일한 결과를 몇 분 만에 달성하여 생산성이 대폭 향상되었습니다. 콘텐츠 양 : 팀은 짧은 기간 내에 자원의 제한으로 이전에는 달성할 수 없었던 업적인 12개의 비디오를 제작했습니다.

: 팀은 짧은 기간 내에 자원의 제한으로 이전에는 달성할 수 없었던 업적인 12개의 비디오를 제작했습니다. 다재다능함: AI 기반 비디오는 TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels를 포함한 여러 채널에서 사용되었습니다. 주로 고객 대면 용도였지만, 내부 교육에도 활용되었습니다.

“HeyGen은 확장 가능한 콘텐츠 제작의 미래입니다,” 제시가 말했다. “작은 팀이나 개인 창작자들에게 AI 도구인 HeyGen과 같은 것들은 대체 불가능합니다.”

HeyGen의 AI 기능을 활용함으로써, Equity Trust는 특정 청중 세그먼트에 맞춘 콘텐츠를 맞춤화할 수 있었으며, 다양한 인구 통계에 맞는 다른 아바타를 실험해 볼 수 있었습니다. 내부 자원에 부담을 주지 않으면서 비디오 제작을 효율적으로 확장할 수 있는 플랫폼의 능력은 팀의 장기 목표와 일치하며, 성장하는 수요를 충족할 수 있도록 보장합니다.

AI 기술이 발전함에 따라, Equity Trust의 경험은 HeyGen과 같은 도구가 현대 마케팅 팀을 변화시킬 잠재력을 보여줍니다.