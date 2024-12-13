커트 랜드리 미니스트리는 봉사와 공동체 구축에 헌신하는 비영리 인도주의 단체입니다. 개인이 성경의 가르침에 참여하고 유대 유산에 대한 이해와 감사를 깊게 하며 그것이 기독교와 어떻게 중요한 연결을 가지고 있는지를 알 수 있는 환영받는 가상 및 대면 공간을 제공합니다.

커트 랜드리 미니스트리의 크리에이티브 미디어 디렉터인 대럴 퍼켓은 조직의 모든 창의적인 측면을 감독하며, 혁신을 비즈니스 중심의 접근 방식과 균형을 맞춥니다. 퍼켓은 데이터, 분석, 그리고 유기적 도달을 우선시하여 미니스트리의 복음을 확장하고 그 영향력을 넓히는 데 중점을 둡니다.

그의 팀은 커트 랜드리의 예언적이고 영적인 메시지를 전 세계적으로 전파하는 열정에 힘입어 여러 언어로 콘텐츠를 빠르게 확장할 수 있는 다양한 방안을 모색했습니다. 여러 경쟁자들을 테스트한 후, 대럴과 그의 팀은 HeyGen을 사용하여 도달 범위를 확장하고, 다국어 콘텐츠를 확대하며, 글로벌 아웃리치 능력을 변모시켰습니다.

모국어로 다양한 국가에 도달하기

대럴은 관련성 있고 진정성 있는 방식으로 다양한 글로벌 청중에게 말로 된 메시지를 다음 단계로 끌어올리고자 했습니다. 커트 랜드리 사역은 '국가들에게 다가가기'라는 제목의 이니셔티브를 가지고 있으며, 이는 랍비 커트의 영적 콘텐츠를 사람들의 모국어로 전달하려는 목표를 가지고 있습니다.



2년 반 동안 그 부서에서 근무한 다렐은 랍비 커트의 영적 가르침을 유튜브 채널을 통해 여러 언어로 접근할 수 있게 하는 것을 주요 목표 중 하나로 삼고 있습니다. 전통적인 번역 및 더빙 과정은 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리며 종종 일관성이 없었습니다. 그들의 주요 요구 사항은 현실적인 음성 톤, 정확한 입모양 동기화, 그리고 감정의 리듬을 유지하는 것이었는데, 이 모든 것은 영적 콘텐츠에 있어서 매우 중요합니다.



“자신의 언어로 말하는 것은 놀랄 만큼 강력합니다. 우리는 랍비 커트 랜드리의 메시지가 진정성 있게 울려퍼지길 원했지만, 이를 수동으로 하는 것은 확장성이 없었습니다,”라고 대럴이 말했습니다. “AI는 거의 완벽해야 했습니다. 사람들이 종교 콘텐츠를 볼 때, 그들은 연사의 개성과 감정과 깊이 연결됩니다.”



AI와의 감정적 깊이 유지



HeyGen의 AI 비디오 플랫폼은 그들의 필요에 가장 신뢰할 수 있는 도구로 빠르게 부상했습니다. 원래 연사의 감정적 깊이, 어조, 그리고 말의 리듬을 유지하면서 번역된 언어로 현실적인 입모양 동기화를 제공할 수 있습니다.



팀은 'Curt Landry en Español' YouTube 채널을 개념 증명으로 시작하여 콘텐츠를 스페인어로 번역하기 시작했습니다. 워크플로우에는 샤바트 예배와 팟캐스트와 같은 장편 콘텐츠를 관리 가능한 비디오 세그먼트로 잘라내는 작업이 포함됩니다. 팀은 깨끗한 비디오 피드를 HeyGen에 업로드하여 번역 및 처리를 하고, 이중 언어를 구사하는 팀원과 함께 결과물을 검토하여 정확성과 문화적 관련성을 확보한 후, YouTube, 소셜 미디어 플랫폼 및 Curt Landry Ministries의 One New Man Network 앱을 통해 콘텐츠를 배포합니다.



평균적으로, 팀은 매달 네 번의 샤밧 예배를 번역하며, 총 약 4.5시간 분량의 콘텐츠가 됩니다. 또한, 매달 네 개의 주요 팟캐스트 에피소드를 제작하는데, 각각 약 40분 길이입니다, 그리고 하루에 한 개의 짧은 비디오를 만들어, 대략 매달 30개의 짧은 영상을 만듭니다.



HeyGen의 최첨단 비디오 번역 기술을 활용함으로써, 해당 부서는 언어, 시간, 자원의 장벽을 극복하고 전 세계 청중에게 진정성 있고 효율적으로 메시지를 전달할 수 있게 되었습니다. “이를 통해 우리는 작은 팀으로도 이전에는 불가능했던 규모로 사람들에게 그들의 언어로 접근할 수 있게 되었습니다,”라고 Darrell이 말했습니다.



5배 증가한 청중 규모와 전 세계적인 확장성

스페인어 파일럿 프로그램의 결과는 빠르고 놀라웠습니다. 첫 해에 Curt Landry en Español YouTube 채널은 구독자 수가 0명에서 5,700명 이상으로 급증하여 팀의 초기 목표인 1,000명을 훨씬 초과했습니다.

“기술이 매우 정확해서 바로 주목을 받았어요. 진정성이 느껴졌고, 관객들이 그것과 공감했습니다,”라고 대럴이 말했습니다.

스페인어 채널의 성공은 향후 언어 전략을 검증했습니다. 커트 랜드리 사역은 중국어 채널을 시작할 계획이며, 그 뒤에 히브리어와 아랍어 번역이 이어질 예정입니다. 2025년 말까지 커트 랜드리 엔 에스파뇰의 구독자 수 25,000명을 목표로 하고 있으며, 스페인어 사용자들에게 더욱 포괄적인 경험을 제공하기 위해 해당 콘텐츠를 조직의 웹사이트와 모바일 앱에 통합할 계획입니다.

“눈을 감으면 원래의 목소리와 어조가 가능한 한 그대로지만 다른 언어로 들리길 원한다,”라고 대럴이 말했다. “HeyGen이 그 부분을 정확히 짚어냈기 때문에 확장 가능한 거다. 이제 우리 팀이 그 전략을 가져다가 발전시켜야 할 차례다.”