Colenso BBDO, 뉴질랜드에 기반을 둔 광고 대행사는 세계의 가장자리에서 경계를 넘나드는 캠페인으로 전 세계의 주목을 받아왔습니다. 그들은 장난기와 독창성이 혼합된 캠페인을 만들어내는 기술을 마스터했으며, 최근에는 HeyGen과 함께 AI 기술을 접목한 캠페인을 선보였습니다.
뉴질랜드에서 사랑받는 통신 서비스 제공업체인 Skinny Mobile의 고객을 위해, Colenso는 'The Unlimited Spokesperson'이라는 마케팅 캠페인을 시작하여 대화를 촉진할 뿐만 아니라 가장 열정적인 고객들을 축하했습니다. 'The Unlimited Spokesperson'을 통해 Colenso는 Skinny의 가장 행복한 고객을 찾아 디지털 복제를 하고, 그들을 브랜드 대사로 변모시켜 평생 무료 통화와 문자를 제공하는 대가로 활용했습니다.
검색은 그들을 리즈에게로 이끌었는데, 리즈는 케리케리의 외진 곳에서 살면서 스키니의 열렬한 고객이었고 이전에는 통신 엔지니어로 일했던 사람이었습니다. 그녀는 캠페인에 완벽한 인물이었습니다.
적합한 AI 플랫폼을 찾기 위한 검색
콜렌소에게 완벽한 기술을 찾는 것은 완벽한 대변인을 찾는 것만큼 간단하지 않았습니다. Creature Post의 전문가 지도하에 팀은 여러 AI 도구들을 테스트하였고, 캠페인을 강화하기 위한 승리 공식의 일부로 HeyGen을 통합하였습니다.
“HeyGen은 캠페인을 실현하는 데 있어 우리 도구 상자에서 빼놓을 수 없는 중요한 부분입니다. 소셜 미디어에서 놀라울 정도로 효과적이며, 우리는 TVC 제작 과정에 광범위하게 통합했습니다,”라고 Colenso의 리드 통합 프로듀서인 Anna Flaws가 말했습니다.
콜렌소에게 있어 기업용 라이선스를 약속하기 전에 테스트할 수 있는 것 자체가 게임 체인저였습니다. 안나가 공유한 바에 따르면, “우리 계정 관리자인 카할이 시험 사용을 설정해 줄 수 있어서 모든 것이 훨씬 수월했습니다. 시험 사용을 통해 큰 구매를 하기 전에 HeyGen Enterprise가 우리가 필요로 하는 일을 할 수 있을 것이라는 확신을 가질 수 있었습니다.”
또한, 플랫폼의 편리함과 단순함이 거래를 확정지었습니다. “우리는 HeyGen을 영화 같으면서도 자연스럽게 보이도록 통합하기 위해 채점과 조명 작업을 올바른 방식으로 진행할 수 있었습니다. 모두가 결과물에 정말 인상 깊어했습니다,”라고 Colenso의 크리에이티브 디렉터인 Hadleigh Sinclair이 말했습니다.
적절한 기술 조합을 찾은 후, 그들은 HeyGen의 스튜디오 아바타와 즉석 아바타 기술을 활용하여 사용하기 쉽고 유연성이 높은 디지털 클론인 Liz의 새로운 얼굴을 만들었습니다. Skinny 모바일. HeyGen 외에도, 그들은 Flux를 이용한 화려한 배경, Topaz를 이용한 업스케일링, Runway 등 다양한 도구들을 Comfy UI에 통합하여 모든 부분을 하나로 모으는 강력한 툴킷을 만들었습니다. 이를 통해 그들은 Liz를 그들이 꿈꾸는 어떤 창의적인 모습으로도 변신시킬 수 있었습니다—바이킹, 축구 코치, 우주비행사, 뉴스 캐스터, 무엇이든 상상해보세요. Skinny는 그것을 사랑했고, 관객들도 이해했으며, Liz의 “더 기괴하게 만들어라”는 지시는 Colenso가 창의적인 한계를 넘어서도록 계속해서 밀어붙였습니다.
AI를 활용한 성공적인 캠페인을 위한 플레이북 만들기
콜렌소는 기술이 너무 잘 작동해서 이례적인 상황에 처하게 되었습니다. 헤들리는 공유합니다, “AI 버전의 리즈와 실제 리즈를 구별하기가 정말 어렵습니다. 무엇을 찾아야 하는지 알지 못한다면요. 우리는 실제로 HeyGen 출력물을 Runway를 통해 다시 처리하여 전반적인 AI 미학을 다시 얻고 AI 사용에 대해 좀 더 솔직해지고자 했습니다.”
결과는 스키니와 리즈 모두에게 깊은 인상을 남겼습니다. 스키니의 팀은 캠페인을 단순히 승인한 것이 아니라, 브랜드에 대한 돌파구 잠재력과 AI에 대한 독특한 사용 사례를 즉시 인식하며 그것을 적극적으로 지지했습니다. 리즈는 자신의 디지털 자아가 상상을 초월하여 변모하는 것을 목격했는데, 스키니 대사에서 문화적 대화의 시작으로 변신한 것이었습니다.
이 캠페인을 차별화한 부분은 HeyGen이 AI를 활용하는 데 있어 지속적인 도전과제인 캐릭터 일관성을 해결하는 능력이었습니다. 이전 플랫폼들은 장면마다 약간씩 다르게 보이는 아바타를 만들어냈지만, HeyGen은 Colenso가 뉴스리더나 우주비행사로 나타나는 Liz의 본질을 유지하면서도 일관된 캐릭터의 존재감을 끊김없이 구현하는 데 도움을 주었습니다.
콜렌소에게 이 캠페인은 단순히 AI를 사용하는 것이 아니라 창의성의 한계를 뛰어넘고, 기이함을 받아들이며, 심지어 뉴질랜드에서 AI가 사용되는 방식에 대한 교본을 쓰기 시작하는 것이었습니다. 이 캠페인은 AI를 축하하고, 창의적 가능성에 대한 대화에 관객들을 초대함으로써 큰 영향을 미쳤습니다. 숨기려 하기보다는요. 그리고 아마도 캠페인 성공의 가장 큰 지표는 관객들이 AI에 대해 개방적이라는 것입니다—물론 올바른 방식으로 진행될 때—콜렌소가 계속해서 창의적이고 영향력 있는 야심찬 아이디어를 고객들을 위해 브레인스토밍하면서 말이죠.