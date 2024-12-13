Colenso BBDO, 뉴질랜드에 기반을 둔 광고 대행사는 세계의 가장자리에서 경계를 넘나드는 캠페인으로 전 세계의 주목을 받아왔습니다. 그들은 장난기와 독창성이 혼합된 캠페인을 만들어내는 기술을 마스터했으며, 최근에는 HeyGen과 함께 AI 기술을 접목한 캠페인을 선보였습니다.

뉴질랜드에서 사랑받는 통신 서비스 제공업체인 Skinny Mobile의 고객을 위해, Colenso는 'The Unlimited Spokesperson'이라는 마케팅 캠페인을 시작하여 대화를 촉진할 뿐만 아니라 가장 열정적인 고객들을 축하했습니다. 'The Unlimited Spokesperson'을 통해 Colenso는 Skinny의 가장 행복한 고객을 찾아 디지털 복제를 하고, 그들을 브랜드 대사로 변모시켜 평생 무료 통화와 문자를 제공하는 대가로 활용했습니다.

검색은 그들을 리즈에게로 이끌었는데, 리즈는 케리케리의 외진 곳에서 살면서 스키니의 열렬한 고객이었고 이전에는 통신 엔지니어로 일했던 사람이었습니다. 그녀는 캠페인에 완벽한 인물이었습니다.

적합한 AI 플랫폼을 찾기 위한 검색

콜렌소에게 완벽한 기술을 찾는 것은 완벽한 대변인을 찾는 것만큼 간단하지 않았습니다. Creature Post의 전문가 지도하에 팀은 여러 AI 도구들을 테스트하였고, 캠페인을 강화하기 위한 승리 공식의 일부로 HeyGen을 통합하였습니다.

“HeyGen은 캠페인을 실현하는 데 있어 우리 도구 상자에서 빼놓을 수 없는 중요한 부분입니다. 소셜 미디어에서 놀라울 정도로 효과적이며, 우리는 TVC 제작 과정에 광범위하게 통합했습니다,”라고 Colenso의 리드 통합 프로듀서인 Anna Flaws가 말했습니다.