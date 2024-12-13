옴니-포맷-AI-전략

텍스트에서 이미지까지, 아이디어와 전략을 통합하여 인공지능으로 생성된 비디오, 이미지 및 텍스트를 독특한 이야기 구조로 통합하여 웹, 소셜 미디어 또는 소매점과 같은 모든 접점에서 동일한 이야기를 일관되고 발전하는 방식으로 전달합니다.

입증된 경험

우리의 장점은 Fortune 500대 기업을 대상으로 3년간 제너레이티브 AI 구현, 기업 비디오 제작, 도입 및 거버넌스 모델 개발을 지원한 경험에서 비롯됩니다.