끊김없는 옴니채널 스토리텔링을 주도하는 기업 아바타

더 풀은 HeyGen을 글로벌 브랜드의 퍼널을 위한 포괄적인 성장 엔진으로 변모시켰습니다. 그 결과는 웹, 소셜 네트워크, 전자 상거래를 넘나들며 수월하게 펼쳐지는 독특하고 데이터 기반의 스토리텔링으로, IA 비디오를 독특한 신기함에서 확장 가능한 성장 엔진으로 변화시켰습니다.

옴니-포맷-AI-전략

텍스트에서 이미지까지, 아이디어와 전략을 통합하여 인공지능으로 생성된 비디오, 이미지 및 텍스트를 독특한 이야기 구조로 통합하여 웹, 소셜 미디어 또는 소매점과 같은 모든 접점에서 동일한 이야기를 일관되고 발전하는 방식으로 전달합니다.

입증된 경험

우리의 장점은 Fortune 500대 기업을 대상으로 3년간 제너레이티브 AI 구현, 기업 비디오 제작, 도입 및 거버넌스 모델 개발을 지원한 경험에서 비롯됩니다.

생성적 AI에서의 변화 관리

우리는 단순히 아바타 비디오를 제공하는 것뿐만 아니라, 완벽한 도입 패키지를 제공합니다: 실행 지침서, 실습 랩, 그리고 모든 팀이 안전하고 브랜드에 맞게, 자연스럽게 생성적 AI를 사용할 수 있도록 하는 거버넌스 지침.

HeyGen의 완전한 마스터링

아바타 등록, 다국어 립싱크, 인터랙티브 '네가 선택하는 스토리' 비디오 및 UGC 스타일 콘텐츠—우리는 HeyGen 도구 전체 스펙트럼을 사용하여 몇 시간 내에 각 브리핑을 정교하고 브랜드에 안전한 자산으로 변환합니다.

