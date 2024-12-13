디지털 트윈: 당신의 인공지능 주도 두 번째 자아

디지털 트윈 또는 아바타를 사용하면 여러 언어로 손쉽게 의사소통할 수 있으며, 영화 스튜디오에서 보낼 수 있는 소중한 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기술은 실제로 존재하지 않고도 실시간으로 원활한 상호작용을 가능하게 합니다.

음성 복제: 인간의 소리 예술

Fameplay은 말하기와 노래하기 모두에서 인간의 목소리 다양성을 소중히 여깁니다. 우리의 오리지널 프로덕션에서는 기존의 목소리를 복제하고 완전히 새로운 목소리를 합성하는 것을 탐구하며, 엔터테인먼트와 미디어에서 목소리 기술의 한계를 넓혀가고 있습니다.