수상 경력에 빛나는 스토리텔링이 인공지능 기반 비디오와 만나다

Fameplay은 HeyGen의 최첨단 인공지능 기술과 국제적으로 수상 경력이 있는 스토리텔링을 결합하여 시청각 콘텐츠를 혁신합니다. 체코 공화국 프라하에 위치한 전문 스튜디오에서 수십 개 국제 언어로 콘텐츠를 제작하고 현지화하여 전 세계 관객에게 접근할 수 있게 합니다.

디지털 트윈: 당신의 인공지능 주도 두 번째 자아

디지털 트윈 또는 아바타를 사용하면 여러 언어로 손쉽게 의사소통할 수 있으며, 영화 스튜디오에서 보낼 수 있는 소중한 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기술은 실제로 존재하지 않고도 실시간으로 원활한 상호작용을 가능하게 합니다.

음성 복제: 인간의 소리 예술

Fameplay은 말하기와 노래하기 모두에서 인간의 목소리 다양성을 소중히 여깁니다. 우리의 오리지널 프로덕션에서는 기존의 목소리를 복제하고 완전히 새로운 목소리를 합성하는 것을 탐구하며, 엔터테인먼트와 미디어에서 목소리 기술의 한계를 넓혀가고 있습니다.

끊김없는 현지화 및 전 세계적인 도달 범위

우리는 시청각 콘텐츠가 국경을 가지지 않아야 한다고 확신합니다. 수십 개 언어로 인증된 번역을 통해 정보와 교육 콘텐츠가 전 세계 다양한 관객에게 도달하도록 보장합니다.

AI가 주도하는 이미지 및 비디오 제작

우리는 카메라를 켜지 않고도 고품질의 비디오를 제작하고 테스트하는 방법을 설계합니다. 인공지능을 사용하여 텍스트에서 그래픽, 이미지 콜라주, 세로 및 가로 비디오, 오디오북, 팟캐스트, 심지어 노래까지 다양한 모달 결과물을 생성합니다.

Fameplay 비디오 예시

