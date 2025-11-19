リアルなAI動画をオンラインで作成できるバーチャル人物メーカー

毎回自分がカメラに映ることなく、プレゼン・説明・販売・教育を行うためのバーチャル人物を作成しましょう。HeyGen を使えば、自然に話し、一貫したメッセージを届け、動画・言語・さまざまなユースケースにわたってスケールできる、リアルで AI 搭載のバーチャル人物を作成できます。人間らしいデジタルな存在を活用して、信頼を築き、時間を節約し、明確に伝えましょう。

世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

営業およびリードエンゲージメント

営業およびリードエンゲージメント

Use a virtual person to greet visitors, explain offerings, and guide prospects. Humanlike delivery increases trust while enabling 24/7 availability.

マーケティングとブランドストーリーテリング

マーケティングとブランドストーリーテリング

Present campaigns, product launches, and updates with a consistent face. Virtual persons, as digital humans, help brands feel approachable without increasing production time.

従業員の研修とオンボーディング

従業員の研修とオンボーディング

Deliver lessons and instructions clearly using a familiar presenter. Updates can be made instantly as processes change.

顧客向け教育とサポート

顧客向け教育とサポート

Explain workflows, answer common questions, and guide users visually. Virtual persons reduce support load while improving clarity.

社内コミュニケーション

社内コミュニケーション

Share leadership messages and company updates consistently across teams. Virtual persons remove scheduling friction while maintaining a personal tone, similar to that of a real human.

多言語対応とグローバルコンテンツ

多言語対応とグローバルコンテンツ

Reuse the same virtual person across languages. This keeps identity consistent while expanding reach.

HeyGen が最高のバーチャルヒューマン作成ツールである理由

動画制作は、撮影スケジュールやスタジオ、何度も撮り直すことに左右されるべきではありません。HeyGen の Virtual Person Maker は、こうした制約を取り払いながら、視聴者が実在のプレゼンターに期待する明瞭さ、個性、そして信頼性をそのまま維持します。

いつでも利用でき、いつでも変わらない品質で

バーチャルヒューマンは、すべての動画で同じトーン、外見、そして品質を提供します。この一貫性によりブランド認知が強化され、実写撮影によるばらつきが排除され、均質なデジタルヒューマン体験が実現します。

スケールとスピードを追求した設計

1人分のバーチャル人物を作成すれば、数十本から数千本の動画にわたって使い回すことができます。コンテンツチームは、制作の複雑さを増やすことなく、より速く公開できるようになります。

人間の限界を超えた、人間らしい存在

バーチャルパーソンは、人間のプレゼンターの親しみやすさとAIの効率性を組み合わせ、リアルなインタラクションを実現します。あなたは、すべての更新内容を録画しなくても、常に画面上に登場し続けることができます。

リアルで人間らしい外見

バーチャル人物は、画面上で自然かつプロフェッショナルに見えるようにデザインされており、バランスの取れた姿勢、顔のディテール、そして視覚的な明瞭さを備えています。さりげない動きを加えることで、静的または不自然な印象を避けています。このようなリアリティによって、視聴者の注意は、その背後にある技術ではなく、伝えられるメッセージそのものに向けられます。

Three people visible in overlapping video call windows: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

自然な話し方と表現豊かな話法

それぞれのバーチャル人物は、滑らかな話すペース、明瞭な発音、そして自然なイントネーションで話します。音声は、台本を読み上げているような機械的なものではなく、会話しているように感じられるよう生成されています。これにより、長尺の動画でも視聴しやすくなり、表情豊かなフェイシャルアニメーションによって、視聴者の理解度も高まります。

A woman interacts with a voice cloning app on a tablet, showing three smiling women and a "Christine Voice Clone" option.

一貫したブランドらしいプレゼンテーション

あなたのバーチャル人物は、すべての動画で同じビジュアルアイデンティティと話し方・見せ方のスタイルを維持します。これにより、コンテンツが急速に拡大しても、ブランドの認知性を保つことができます。また、一貫性があることで、大規模なチームにおけるレビューや承認のプロセスも簡素化されます。

A smiling woman with overlaid UI elements for brand fonts, colors, and a "Safety & Security" title.

さまざまなフォーマットやチャネルで再利用可能

同じバーチャル人物を、解説動画、トレーニング動画、告知動画、サポート動画などに登場させることができます。これにより、複数のプレゼンターや異なるスタイルを用意する必要がなくなります。視聴者は、常に一貫したデジタル上の顔に親しみを持つようになります。

SCORM export interface with 'Export as SCORM' enabled, version 'SCORM 1.2' selected, and a smiling man in the background.

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、あなたのビジネスと同じような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように出演していた映画があったときです。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだと気づいたのです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したかのようで、今あるリソースで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
仕組み

バーチャル人物メーカーの使い方

このリアルなバーチャル人物ジェネレーターを使えば、4つの簡単なステップで、どんなバーチャル人物でも命を吹き込むことができます。

ステップ1

バーチャル人物を選択する

あらかじめ用意されたバーチャル人物を選ぶか、パーソナライズされた人物を作成します。どちらのオプションも、プロフェッショナルなプレゼンテーション向けに設計されています。

ステップ2

スクリプトを作成する

バーチャルヒューマンに話してほしいテキストを入力または貼り付けてください。必要に応じて、言語とトーンの設定を選択してください。

ステップ3

動画をカスタマイズする

背景、レイアウト、補助的なビジュアルを調整し、コンテンツ全体でブランディングの一貫性を保ちましょう。

ステップ4

生成して公開

動画を作成し、あらゆるプラットフォーム向けに書き出しましょう。同じバーチャル人物を再利用して、今後のアップデートにも活用できます。

よくある質問（FAQ）

バーチャルパーソンとは何ですか？

バーチャルパーソンとは、AI を使って作られたデジタル上の人間らしいプレゼンターのことです。実際に撮影を行わなくても、話したり情報を伝えたり、動画内に登場したりすることができ、仮想空間のアバターのような存在です。

バーチャルヒューマンは、チャットボットとどう違うのですか？

チャットボットはテキストでコミュニケーションを行います。一方、バーチャルヒューマンは動画を通じて視覚的かつ音声でコミュニケーションを行うため、より強い人間的なつながりを生み出します。

ビジネス動画にバーチャルヒューマンを利用できますか？

はい。バーチャルパーソンは、マーケティング、セールス、トレーニング、社内コミュニケーションなどで、アニメーションを活用してエンゲージメントを高める目的で一般的に利用されています。これらはプロフェッショナルな環境での使用を想定して設計されています。

バーチャルヒューマンは実物の人間のように見えますか？

はい。HeyGen のバーチャル人物は、自然な顔の動き、話すタイミング、プレゼンテーションになるよう設計されています。そのため、動画は視聴しやすく、信頼感のあるものになります。

バーチャル人物を作り直さずに動画だけ更新することはできますか？

はい。同じバーチャル人物は無制限の動画で再利用できます。新しいコンテンツを作成するには、スクリプトを更新してAI動画ジェネレーターを使うだけです。

バーチャルヒューマンは、グローバルな視聴者にも適していますか？

はい。バーチャルパーソンは、同じビジュアルアイデンティティを保ったまま複数の言語でコンテンツを配信でき、「video translator」機能によってそれが可能になります。これにより、グローバルに一貫したコミュニケーションを実現できます。

バーチャルヒューマンのコンテンツは誰が管理しますか？

スクリプト、動画、およびその利用方法については、すべてお客様が完全に管理できます。バーチャル人物は、お客様の HeyGen ワークスペース内でのみ利用可能です。

なぜ実写の動画ではなく、バーチャルヒューマンを使うのですか？

バーチャル人物を活用することで、時間の節約や制作コストの削減ができ、更新もより迅速に行えます。撮影上の制約なしに、人間らしい存在感を提供できる点も大きな利点です。

