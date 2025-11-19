毎回自分がカメラに映ることなく、プレゼン・説明・販売・教育を行うためのバーチャル人物を作成しましょう。HeyGen を使えば、自然に話し、一貫したメッセージを届け、動画・言語・さまざまなユースケースにわたってスケールできる、リアルで AI 搭載のバーチャル人物を作成できます。人間らしいデジタルな存在を活用して、信頼を築き、時間を節約し、明確に伝えましょう。
Use a virtual person to greet visitors, explain offerings, and guide prospects. Humanlike delivery increases trust while enabling 24/7 availability.
Present campaigns, product launches, and updates with a consistent face. Virtual persons, as digital humans, help brands feel approachable without increasing production time.
Deliver lessons and instructions clearly using a familiar presenter. Updates can be made instantly as processes change.
Explain workflows, answer common questions, and guide users visually. Virtual persons reduce support load while improving clarity.
Share leadership messages and company updates consistently across teams. Virtual persons remove scheduling friction while maintaining a personal tone, similar to that of a real human.
Reuse the same virtual person across languages. This keeps identity consistent while expanding reach.
HeyGen が最高のバーチャルヒューマン作成ツールである理由
動画制作は、撮影スケジュールやスタジオ、何度も撮り直すことに左右されるべきではありません。HeyGen の Virtual Person Maker は、こうした制約を取り払いながら、視聴者が実在のプレゼンターに期待する明瞭さ、個性、そして信頼性をそのまま維持します。
バーチャルヒューマンは、すべての動画で同じトーン、外見、そして品質を提供します。この一貫性によりブランド認知が強化され、実写撮影によるばらつきが排除され、均質なデジタルヒューマン体験が実現します。
1人分のバーチャル人物を作成すれば、数十本から数千本の動画にわたって使い回すことができます。コンテンツチームは、制作の複雑さを増やすことなく、より速く公開できるようになります。
バーチャルパーソンは、人間のプレゼンターの親しみやすさとAIの効率性を組み合わせ、リアルなインタラクションを実現します。あなたは、すべての更新内容を録画しなくても、常に画面上に登場し続けることができます。
リアルで人間らしい外見
バーチャル人物は、画面上で自然かつプロフェッショナルに見えるようにデザインされており、バランスの取れた姿勢、顔のディテール、そして視覚的な明瞭さを備えています。さりげない動きを加えることで、静的または不自然な印象を避けています。このようなリアリティによって、視聴者の注意は、その背後にある技術ではなく、伝えられるメッセージそのものに向けられます。
自然な話し方と表現豊かな話法
それぞれのバーチャル人物は、滑らかな話すペース、明瞭な発音、そして自然なイントネーションで話します。音声は、台本を読み上げているような機械的なものではなく、会話しているように感じられるよう生成されています。これにより、長尺の動画でも視聴しやすくなり、表情豊かなフェイシャルアニメーションによって、視聴者の理解度も高まります。
一貫したブランドらしいプレゼンテーション
あなたのバーチャル人物は、すべての動画で同じビジュアルアイデンティティと話し方・見せ方のスタイルを維持します。これにより、コンテンツが急速に拡大しても、ブランドの認知性を保つことができます。また、一貫性があることで、大規模なチームにおけるレビューや承認のプロセスも簡素化されます。
さまざまなフォーマットやチャネルで再利用可能
同じバーチャル人物を、解説動画、トレーニング動画、告知動画、サポート動画などに登場させることができます。これにより、複数のプレゼンターや異なるスタイルを用意する必要がなくなります。視聴者は、常に一貫したデジタル上の顔に親しみを持つようになります。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、あなたのビジネスと同じような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
バーチャル人物メーカーの使い方
このリアルなバーチャル人物ジェネレーターを使えば、4つの簡単なステップで、どんなバーチャル人物でも命を吹き込むことができます。
あらかじめ用意されたバーチャル人物を選ぶか、パーソナライズされた人物を作成します。どちらのオプションも、プロフェッショナルなプレゼンテーション向けに設計されています。
バーチャルヒューマンに話してほしいテキストを入力または貼り付けてください。必要に応じて、言語とトーンの設定を選択してください。
背景、レイアウト、補助的なビジュアルを調整し、コンテンツ全体でブランディングの一貫性を保ちましょう。
動画を作成し、あらゆるプラットフォーム向けに書き出しましょう。同じバーチャル人物を再利用して、今後のアップデートにも活用できます。
バーチャルパーソンとは、AI を使って作られたデジタル上の人間らしいプレゼンターのことです。実際に撮影を行わなくても、話したり情報を伝えたり、動画内に登場したりすることができ、仮想空間のアバターのような存在です。
チャットボットはテキストでコミュニケーションを行います。一方、バーチャルヒューマンは動画を通じて視覚的かつ音声でコミュニケーションを行うため、より強い人間的なつながりを生み出します。
はい。バーチャルパーソンは、マーケティング、セールス、トレーニング、社内コミュニケーションなどで、アニメーションを活用してエンゲージメントを高める目的で一般的に利用されています。これらはプロフェッショナルな環境での使用を想定して設計されています。
はい。HeyGen のバーチャル人物は、自然な顔の動き、話すタイミング、プレゼンテーションになるよう設計されています。そのため、動画は視聴しやすく、信頼感のあるものになります。
はい。同じバーチャル人物は無制限の動画で再利用できます。新しいコンテンツを作成するには、スクリプトを更新してAI動画ジェネレーターを使うだけです。
はい。バーチャルパーソンは、同じビジュアルアイデンティティを保ったまま複数の言語でコンテンツを配信でき、「video translator」機能によってそれが可能になります。これにより、グローバルに一貫したコミュニケーションを実現できます。
スクリプト、動画、およびその利用方法については、すべてお客様が完全に管理できます。バーチャル人物は、お客様の HeyGen ワークスペース内でのみ利用可能です。
バーチャル人物を活用することで、時間の節約や制作コストの削減ができ、更新もより迅速に行えます。撮影上の制約なしに、人間らしい存在感を提供できる点も大きな利点です。
