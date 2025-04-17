あなたのスクリプトは、正確なリップシンクと自然な音声で再生されます。話す速度、発音、強調は最適化されており、話者の声が明瞭で人間らしく聞こえるように調整されています。これにより、メッセージが人工的ではなく、会話しているような自然な印象になります。