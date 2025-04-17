HeyGen の AI ビデオスポークスパーソンを使って、プロ品質のトーキングビデオを作成しましょう。テキストや台本、画像から、リアルなアバター、自然な音声、正確なリップシンク、一貫したブランド表現を備えた高品質なスポークスパーソン動画に変換できます。カメラも、俳優も、スタジオも不要です。必要なのは、明確なメッセージを大規模に届けることだけです。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Replace static text with a video spokesperson that greets visitors, explains your product, or guides users through key pages. Talking videos increase engagement and help visitors understand your offering faster, enhancing your video marketing strategy.
Use video spokespersons to deliver clear value propositions, product explanations, and campaign messages. Consistent delivery helps build trust while reducing the cost of repeated professional video production.
Create instructional videos where a professional video spokesperson explains processes, policies, or workflows. AI spokespersons keep training content clear, repeatable, and easy to update as information changes.
Answer common questions with short spokesperson videos that guide users step by step. This reduces support volume while improving clarity and user experience.
Deliver announcements, updates, and leadership messages through a consistent video presenter. This keeps communication personal without requiring frequent recordings.
Generate spokesperson videos in multiple languages to reach global audiences by using the video translator. AI handles voice and captions without hiring multilingual presenters.
HeyGen が最高のビデオスポークスパーソン生成ツールである理由
HeyGen は、従来のスピーカー動画制作を、より高速で一貫性があり、動画マーケティング向けにスケールしやすい AI 動画生成に置き換えます。企業は、メッセージを明確に伝え、信頼を構築し、継続的な制作コストや遅延を発生させることなく情報を届けるために、動画スピーカーを活用しています。
AIビデオスポークスパーソンを使えば、タレントの手配や撮影、編集作業を行わなくても、あなたのメッセージに「顔」と「声」を与えることができます。動画は、あなたが用意したスクリプトから直接生成されます。
すべてのスポークスパーソン動画は、外見・トーン・話し方が一貫しています。この一貫性により、ブランドはコンテンツを頻繁に更新しながらも、常に洗練された印象を保つことができます。
再収録することなく、多言語の音声と字幕サポートを活用して、さまざまなオーディエンスに明確に語りかけるスポークスパーソン動画を作成しましょう。
リアルなAIスポークスパーソンアバター
自然で信頼感のあるカメラ映りを実現する、プロフェッショナルなAIスピークスパーソンの多彩なライブラリからお選びいただけます。表情や視線、姿勢まで音声に合わせて自動生成されるため、視聴者の集中と興味を維持しやすくなります。
正確なリップシンクと自然な話し方
あなたのスクリプトは、正確なリップシンクと自然な音声で再生されます。話す速度、発音、強調は最適化されており、話者の声が明瞭で人間らしく聞こえるように調整されています。これにより、メッセージが人工的ではなく、会話しているような自然な印象になります。
台本からスポークスパーソン動画を自動生成
撮影や編集を行うことなく、書いたスクリプトをそのまま完成したスポークスパーソン動画に変換できます。AI がナレーション、タイミング、ビジュアル表現をすべて単一のテキスト入力から自動で処理します。これにより、専門的なスキルがなくても、チームは話し手付きの動画を素早く制作できます。
ブランドに即したビジュアルの一貫性
背景やフレーミング、全体的なスタイルをコントロールして、社内のプロフェッショナルな動画ガイドラインに合わせましょう。すべてのスポークスパーソン動画が、同じプロフェッショナルな見た目とトーンを維持します。この一貫性は、大量のコンテンツを制作する際に極めて重要です。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、あなたのビジネスと同じような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AI動画スポークスパーソンジェネレーターの使い方
4つの簡単なステップでAI動画スピークスパーソンを作成しましょう。
スポークスパーソンに伝えてほしいメッセージを入力または貼り付けてください。動画サービスのトーンと目的を明確にしましょう。
プロ仕様のAIアバターを選択するか、カスタムの動画スピークスパーソンを使用してください。
言語、音声、字幕、ビジュアル設定を、オーディエンスとブランドに合うようにカスタマイズしましょう。
スポークスパーソン動画を生成し、Web、SNS、または社内プラットフォームでダウンロードまたは公開します。
ビデオスポークスパーソンとは、カメラの前であなたのメッセージを伝えるデジタル上のプレゼンターのことです。「AI動画ジェネレーター」を使えば、撮影や俳優、制作機材を用意することなく、スクリプトをリアルな話し手付きの動画に変換できるため、動画によるコミュニケーションをより迅速かつ大規模に展開しやすくなります。
AIビデオスピークスパーソンは、音声合成・リップシンク・アバターアニメーションを使って、テキストを動画に変換します。あなたが原稿を用意して話者（スピークスパーソン）を選ぶと、システムが自動的に音声、表情の動き、話し方を同期させて生成します。
はい。あなた自身やチームメンバーにそっくりな外見と声を持つ、カスタムのプロフェッショナルなビデオスポークスパーソンを作成できます。これにより、見慣れた顔を維持しつつ、何度も録画し直す必要がなくなります。
はい。ビデオスポークスパーソンは、マーケティング、トレーニング、オンボーディング、カスタマーサポート、社内コミュニケーションなどで一般的に利用されています。継続的な制作コストをかけずに、一貫性のあるプロフェッショナルなメッセージ発信が可能になります。
はい。スクリプトを編集して、スポークスパーソン動画をすぐに再生成できます。これにより、再撮影や編集スケジュールを組み直すことなく、動画コンテンツを正確な状態に保つことが簡単になります。
はい。複数の言語やアクセントでスポークスパーソン動画を生成できるため、同じビジュアルのプレゼンターを使って、グローバルな視聴者とより簡単にコミュニケーションを取ることができます。
いいえ。すべてのプロセスは、技術的な知識がない方でも使えるように設計されています。撮影、ナレーション、同期はAIが行うため、誰でもプロ品質のスポークスパーソン動画を作成できます。
あなたが生成したすべてのスポークスパーソン動画の完全な所有権は、引き続きあなたにあります。あなたのスクリプト、アバター、そして最終的な動画は、すべてあなたのものとして自由に使用・配布できます。
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。