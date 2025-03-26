Home Tool Video Presentation Maker

すぐに作成できるビデオプレゼンテーションメーカー

静的なスライド資料を、伝わり・説得し・記憶に残る魅力的な動画プレゼンテーションへと変換します。HeyGen は、あなたのアウトラインやスライドをもとに、ブランドトーンに合ったナレーション付き動画を生成し、リアルなプレゼンター、キャプション、スタジオ品質のテンポを備えたコンテンツへと仕上げます。これにより、会議、トレーニング、マーケティングのあらゆる場面で、一貫性がありクリックしたくなるストーリーを届けることができます。