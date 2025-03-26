静的なスライド資料を、伝わり・説得し・記憶に残る魅力的な動画プレゼンテーションへと変換します。HeyGen は、あなたのアウトラインやスライドをもとに、ブランドトーンに合ったナレーション付き動画を生成し、リアルなプレゼンター、キャプション、スタジオ品質のテンポを備えたコンテンツへと仕上げます。これにより、会議、トレーニング、マーケティングのあらゆる場面で、一貫性がありクリックしたくなるストーリーを届けることができます。
Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.
Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.
Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.
Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.
Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.
Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.
なぜ動画プレゼンテーションにHeygenを使うべきなのか
オンデマンドでもあらゆるスケジュールでも機能するプレゼンテーションを作成し、あなたのニーズに合ったビデオプレゼンテーションを作りましょう。HeyGen は録画・編集・字幕付けの手間を取り除き、テクノロジーではなく伝えたいメッセージに集中できるようにします。非同期デモ、社内トレーニング、投資家向けピッチ、営業向けウォークスルーなどを、毎回プロフェッショナルな見た目とサウンドで実現できるAI動画ジェネレーターです。
短いブリーフからストーリーボードとAI用スクリプトを生成し、プレゼンターを選択して、ビジュアルやタイミングを細かく調整するまでを、すべて一つの場所で行えます。
自動キャプションや字幕、ブランドキット対応により、あなたのプレゼンテーションは誰にとっても利用しやすく、ひと目で自社のものだと分かるものになります。
再収録することなく、LMS、メール、ソーシャル、ランディングページ向けに複数のアスペクト比やバージョンを一括エクスポートできます。
AI スクリプト & アウトラインビルダー
スライドのノートや簡単な要点を貼り付けるだけで、HeyGen がフックやトランジション、明確なCTAを備えた、簡潔でプレゼンテーションにそのまま使えるスクリプトを自動生成します。構成にかかる時間を削減し、ストーリーを引き締めつつ、常にオーディエンスに焦点を当てた内容に保てます。
リアルなプレゼンターと音声オプション
表現力豊かなAIプレゼンターを選ぶか、自分の声をクローンしてスライドをナレーションできます。自然なジェスチャーと多言語ボイスにより、スタジオがなくても、あなたのメッセージを人間味があり信頼できる形で届けられます。
自動キャプションと字幕
自動文字起こしにより、編集可能なキャプションとローカライズされた字幕を生成します。あらゆるフォーマットや地域で、アクセシビリティ、視聴定着率、完視聴率を向上させましょう。
シーンコンポーザーとスライド同期
スライドのビジュアル、アニメーション、Bロールをナレーションに自動で同期。ストック映像、ロゴ、スクリーンショットを簡単に差し替え、シーンごとにタイミングを調整できます。
ビデオプレゼンテーションメーカーの使い方
3つの簡単なステップで、アイデアが共有可能な動画になります。
スライド、ドキュメント、または簡単なブリーフから始めるだけで、HeyGen がストーリーボードと、長さやトーンに最適化された複数のスクリプト案を自動生成し、より魅力的な動画づくりをサポートします。
AIアバターを選ぶか短い動画クリップをアップロードして自分のクローンを作成し、その後エディター内でビジュアル、キャプション、テンポを調整してください。
ブランドカラーやレイアウト、画面上の要素を調整して、トレーニング、マーケティング、社内向けのお知らせなど、用途に合わせたシーンを作成しましょう。
数分で高品質な動画、SRT字幕ファイル、サムネイル画像をエクスポートしたり、LMS・CMS・各種ソーシャルプラットフォームへ直接公開したりできます。
ビデオプレゼンテーションとは、スライドや台本に基づいたトークを録画し、共有可能な動画としてまとめたものです。話し手の映像（トーキングヘッド）やナレーション、字幕、同期されたビジュアルなどを含むことが多く、オンデマンド学習やピッチ、リモートでの最新情報共有などに最適です。特に、オーディエンス向けにプレゼンテーションを録画して提供したい場合に有効です。
はい。PPT、PDF、または画像をアップロードすると、HeyGen がナレーションやシーン切り替えに合わせてスライドを自動同期してくれるので、録り直す必要はありません。
いいえ、HeyGen の AI プレゼンターとテキスト読み上げ機能を使ってナレーションを行ってください。ご希望であれば、ご自身の動画や音声をアップロードして、実写映像と AI 要素を組み合わせることもできます。
HeyGen の文字起こしは精度が高く編集も容易で、書きぶりやタイミングをすばやく修正したり、書き出し前にローカライズされた字幕を追加したりできます。
もちろん可能です。ロゴをアップロードし、ブランドフォントやカラーをブランドキットで設定すれば、ビデオテンプレート全体に適用して、一貫性のあるブランドらしいプレゼンテーションを作成できます。
オンライン動画プレゼンテーションメーカーを使って、ワイドスクリーン（16:9）、スクエア（1:1）、縦長（9:16）のMP4動画に加え、共有に最適化されたSRT字幕ファイルとサムネイル画像をエクスポートできます。
はい。エンタープライズプランには、SSO、ロールベースのアクセス、暗号化ストレージ、コンプライアンス対応オプションが含まれます。セキュリティやホスティングに関する個別の要件については、営業担当までお問い合わせください。
はい、スクリプトを翻訳し、ローカライズされたTTS音声に切り替え、複数の言語バージョンを書き出して、世界中の視聴者にリーチしましょう。使用するのはvideo translatorです。
多くのプレゼンテーションは数分で生成して洗練させることができ、最終的な編集にかかる時間は、動画プレゼンテーションを利用する際の長さや、どの程度カスタマイズするかによって変わります。
当社では、チームプランおよびエンタープライズプランのお客様向けに、オンボーディング、トレーニングリソース、専任サポートを提供し、ビデオ制作の拡大とビデオプレゼンテーションの作成を支援します。
