HeyGen の動画共有ツールを使えば、動画をすばやく簡単に共有できます。ファイルサイズの制限や形式の違い、画質の劣化を気にすることなく、HD や 4K 動画をアップロード・最適化・配信可能です。マーケター、教育関係者、クリエイター、チームなど、あらゆるデバイスでスムーズな再生とプロフェッショナルな仕上がりを求める方に最適なツールです。

Video Sharing Tool
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AIアバター動画ジェネレーターをお試しください

このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツやトレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。

アバター動画を作成

アバターを選ぶ

スクリプトを入力

フル機能にアクセスするにはサインインまたは登録してください
既存のアバターを選択
プロンプトを入力してください
生成された動画をクリック
HeyGenで動画を共有する理由

HeyGen を使えば、ファイルサイズや再生エラー、プラットフォームの制限を気にせず、動画をすばやく安定して共有できます。クリエイター、マーケター、教育者、そして常に高品質な成果を求めるチームのために設計されています。

・あらゆるプラットフォームで共有：SNS、Webサイト、メッセージアプリなど、どこにでも動画を投稿できます。すべての環境で互換性を保てます。
・画質をそのままキープ：HD や 4K 動画を、鮮明さを失うことなく共有できます。
・よりスマートで高速なアップロード：ファイルサイズを自動で圧縮し、素早くアップロードできて、スムーズに再生されます。
・あらゆる用途に対応：マーケティング動画、チュートリアル、トレーニングコンテンツなど、幅広い用途に最適です。
・AI 最適化を標準搭載：フォーマットを整え、品質を調整し、すぐに共有できる状態に仕上げます。

まず大きな動画を圧縮する必要がある場合は、無料の動画サイズ圧縮ツールを試してみてください。高速かつ安定した結果が得られます。

Video generation interface overlaying a speaker's video, with resolution options 720p, 1080p, and 4K visible, and 4K highlighted.
動画共有のベストプラクティス

もっと多くの人にあなたの動画を見てもらいたいですか？ 実証済みのコツを試してみましょう。

・適切なプラットフォームを選ぶ
　あなたの視聴者が最も時間を過ごしている場所で動画を共有しましょう。

• ファイルサイズは適切に保ちましょう
圧縮を行うことで、画質を落とさずに動画を素早く読み込めるようになります。

共有する前に画面を録画したりチュートリアルを作成する必要がある場合は、HeyGen Screen Recorder を使えば、きれいな映像を簡単にキャプチャできます。
・魅力的なサムネイルを使う
強力なサムネイルは、クリック数と視聴時間を伸ばします。
・明確なCTA（行動喚起）を入れる
クリック、チャンネル登録、リンクへのアクセスなど、視聴者に次にしてほしい行動をはっきり伝えましょう。
・互換性の高い形式に統一する
MP4は、きれいでエラーの少ない再生ができる最も安全な形式です。

複数のチャネルでプロモーションする
動画をより多くの場所で共有することで、自然とリーチが広がります。

Two vertical screens, one a video player and the other a social media feed, both showing the same woman speaking.
動画共有によるエンゲージメント向上

• あらゆるプラットフォームで共有：動画をSNS、Webサイト、LMSツールに公開したり、共有リンクを送信したりできます。どこに掲載してもコンテンツの互換性は保たれます。
• 高品質な再生：HDや4K動画の鮮明さや色味がそのまま維持され、視聴者はあなたが制作したとおりのクオリティで視聴できます。
• スマートな動画最適化：HeyGen がファイルサイズを圧縮し、フォーマットを自動調整して、アップロードを高速化し、スムーズな再生を実現します。
• AI による配信サポート：AI がサムネイル作成、フォーマット調整、パフォーマンス最適化を行い、どのプラットフォームでも動画が最適な見え方になるようにします。
• セキュアなクラウド共有：非公開リンクを送信し、アクセス権限を細かく管理できます。トレーニング資料や社内向けコミュニケーションを共有するチームに最適です。
• パフォーマンスインサイト：エンゲージメントを追跡し、視聴者が共有した動画とどのように関わっているかを把握できます。

A 'Share your video' pop-up with sharing options and a pink pointer highlighting 'Copy link,' overlaid on a video of a bearded man.
仕組み

4つの簡単ステップで動画を魅力的に見せましょう

カスタマイズ可能な動画プレーヤーで、洗練されてインパクトのある動画をすぐに公開・共有できるようにしましょう。

ステップ 1

動画を作成する

ファイルをドラッグ＆ドロップするか、デバイスまたはクラウドストレージからインポートしてください。

ステップ2

自動最適化

HeyGen は、画質を損なうことなくスムーズに再生できるよう、動画を圧縮し最適な形式に整えます。

ステップ3

共有先を選択する

プラットフォームを選択するか、共有可能なリンクをコピーしてください。あなたの動画は、どのデバイスでもクリーンで高品質な再生ができる状態で、公開する準備が整っています。

ステップ4

エンゲージメントを追跡する

視聴回数やインタラクションを確認して、動画のパフォーマンスを把握しましょう。

動画共有に関するよくある質問

HeyGen を使ってオンラインで動画を共有するにはどうすればよいですか？

動画をアップロードすると、HeyGen がスムーズに再生できるよう自動で最適化し、そのままダイレクトリンクや各種プラットフォーム向けのファイル形式で共有できます。ツールがコンテンツを自動的に準備するため、配信が迅速かつ安定して行えます。先にファイルサイズを小さくする必要がある場合は、Free Video Size Compressorをお使いください。

HeyGen を使って大容量の動画ファイルを共有できますか？

はい。HeyGen は大容量ファイルを自動的に圧縮し、手動で設定を行うことなく、アップロードを高速化し、スムーズに再生できるようにします。最適化後も HD や 4K の画質はそのまま保たれるため、長尺の動画やレッスン、デモに最適です。


共有するのに最適な動画形式はどれですか？

MP4 はデバイス間で最も安定した再生を提供しますが、HeyGen は主要なすべての形式に対応しており、必要に応じて自動的に変換します。これにより、ソーシャルプラットフォーム、ウェブサイト、モバイル画面上でコンテンツが正しく表示されるようになります。


動画を共有すると画質は落ちますか？

いいえ。HeyGen はファイルサイズを小さくして速度と互換性を高めながらも、HD および 4K の鮮明さを維持します。色味やシャープさ、ディテールは一貫して保たれるため、視聴者はあなたが意図したとおりの映像体験ができます。


このツールはマーケティング、ビジネス、またはトレーニング用の動画に適していますか？

はい。HeyGen はチュートリアル、広告、製品デモ、オンボーディング用コンテンツ、社内コミュニケーションなどに適しています。また、共有する前に AI Screen Recorder を使って新しい映像を録画することもできます。

HeyGenはデスクトップとモバイルの両方で利用できますか？

はい。Share Video ツールは、デスクトップ、タブレット、モバイルを問わず、あらゆるブラウザ上で動作します。ソフトウェアをインストールすることなく、どのデバイスからでも動画をアップロード、最適化、共有できます。

HeyGenで共有された動画は安全ですか？

はい。クラウドダッシュボードから非公開リンクを作成し、アクセスを制御し、動画を安全に共有できます。これにより、このツールは社内トレーニング、ビジネスコミュニケーション、クライアント向けの非公開コンテンツに最適です。

