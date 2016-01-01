もっと多くの人にあなたの動画を見てもらいたいですか？ 実証済みのコツを試してみましょう。



・適切なプラットフォームを選ぶ

あなたの視聴者が最も時間を過ごしている場所で動画を共有しましょう。



• ファイルサイズは適切に保ちましょう

圧縮を行うことで、画質を落とさずに動画を素早く読み込めるようになります。

共有する前に画面を録画したりチュートリアルを作成する必要がある場合は、HeyGen Screen Recorder を使えば、きれいな映像を簡単にキャプチャできます。

・魅力的なサムネイルを使う

強力なサムネイルは、クリック数と視聴時間を伸ばします。

・明確なCTA（行動喚起）を入れる

クリック、チャンネル登録、リンクへのアクセスなど、視聴者に次にしてほしい行動をはっきり伝えましょう。

・互換性の高い形式に統一する

MP4は、きれいでエラーの少ない再生ができる最も安全な形式です。



複数のチャネルでプロモーションする

動画をより多くの場所で共有することで、自然とリーチが広がります。