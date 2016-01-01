AI画面レコーダー

HeyGen の AI 画面録画ツールで、画面・ウェブカメラ・音声を同時にキャプチャしましょう。映像と音声を完璧に同期させ、背景ノイズを除去し、自動でキャプションを生成します。ダウンロードや編集ソフトは不要で、数分で高品質な共有用動画を作成できます。

Tool featured image
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。

AI画面録画ツール

よりスマートに、より速く、より高品質に記録しよう

HeyGen の AI スクリーンレコーダーは、直感的なプラットフォーム上で、プロ品質の動画をキャプチャし、強化し、共有するために必要なすべてを提供します。チュートリアル、製品デモ、オンボーディング動画、チーム向けプレゼンテーションなど、どのようなコンテンツを作成する場合でも、HeyGen は時間を節約し、生産性を高め、ブラウザ上だけでスタジオ級のクオリティを維持できるようサポートします。

AIによる高度な機能、マルチソース録画、そしてすぐに共有できるツールにより、録画するすべての動画が洗練された見た目とクリアな音声クオリティを実現します。

Screen recording software shows a woman speaking, with a pink cursor on the 'Start Recording' button.
AI画面録画ツール

AIによる自動強化

録音を自動で、ベーシックな状態から一気にプロ級の仕上がりへ。HeyGen の高度な AI が、バックグラウンドノイズの除去、音量バランスの調整、不要なつなぎ言葉のカットをリアルタイムで行います。編集作業は一切不要。いつでも滑らかでプロ品質の録音が手に入ります。

クリエイター、教育者、ビジネスパーソンに最適な、声をクリアで自然に保つ内蔵の強化設定を使って、出力を細かく調整できます。

A video player interface showing a presentation slide titled "Q4 Market Expansion Results" with a bar chart and key metrics.
AI画面録画ツール

シームレスなマルチソースキャプチャ

画面、ウェブカメラ、マイクをすべて同時に、完璧な同期で録画できます。録画中でもビューを簡単に切り替えて、重要なビジュアルや表情を強調しましょう。

録画を始める前に、AI動画スクリプトジェネレーターを使ってスクリプトを作成し、伝えたい内容をわかりやすく構成して時間を節約しましょう。

この柔軟なセットアップは、チュートリアル、製品ウォークスルー、リモートプレゼンテーションに最適で、視聴者を惹きつけ続けるパーソナルな雰囲気を動画に与えます。洗練されたインターフェースにより、録画中にソースを切り替えても、ラグや音声の遅延が発生しません。

Video player displaying a "Q4 Market Expansion Results" presentation slide with a bar chart, a man's headshot, and key metrics for partnerships and revenue.
仕組み

画面録画を簡単4ステップで

HeyGen の AI スクリーンレコーダーを使えば、画面を簡単にキャプチャし、録画を魅力的でプロフェッショナルな動画に変換できます。

ステップ 1

AI画面レコーダーを開く

HeyGenスクリーンレコーダーをブラウザから直接起動できます。ダウンロードやインストールは一切不要で、ツールを開くだけですぐに録画を始められます。

ステップ2

キャプチャする内容を選択

録画したい内容を正確に選択できます。画面、ウェブカメラ、またはその両方を音声付きで記録しましょう。 視聴者の注目を最も重要なポイントに集められるよう、いつでも表示を切り替えることができます。

ステップ3

AIで録音体験をさらに高めましょう

一度録画ボタンを押せば、HeyGen の AI が自動的にバックグラウンドで処理を行います。 バックグラウンドノイズの除去、長い無音部分のカット、音声バランスの調整、さらにはキャプションの追加まで行い、手作業で編集しなくても、動画をスムーズでプロフェッショナルな仕上がりにしてくれます。

ステップ4

すぐにプレビューして共有する

作業が終わったら、録画内容をプレビューして、数秒で書き出せます。 仕上がった動画はHDまたは4Kでダウンロードでき、チュートリアル、プレゼンテーション、チーム向けアップデートに最適な、安全なリンクでその場で共有することも可能です。

画面録画に関するよくある質問

AI画面録画ツールとは何ですか？

AI画面録画ツールは、画面・ウェブカメラ・音声を同時に録画しながら、自動的に動画を最適化します。HeyGenはノイズ除去や無音部分のカット、キャプションの自動生成によって映像の明瞭さを高め、手作業で編集しなくてもプロ品質の録画を実現します。

画面とウェブカメラを同時に録画できますか？

はい。HeyGen では、画面・ウェブカメラ・マイクを同時に、ずれなく同期して録画できます。録画中にレイアウトを切り替えることもできるため、ビジュアルとプレゼンターの両方を見せたいチュートリアル、デモ、ウォークスルーに最適です。

AI画面録画ツールはブラウザ上で直接動作しますか？

もちろん可能です。HeyGen は完全にオンラインで動作し、インストールやセットアップは一切不要です。Windows、Mac、モバイルブラウザのどれからでもすぐに録画でき、すべてのファイルは安全にクラウドへ保存され、簡単にアクセスできます。

HeyGenは録音の音質を向上させることはできますか？

はい。内蔵AIが自動的に背景ノイズを除去し、音量レベルを調整し、不要なつなぎ言葉をカットし、音声の明瞭さを高めます。さらにクリアな仕上がりにしたい場合は、後から音声を強化するためにIncrease Volume of Video Tool

画面録画で字幕は自動生成されますか？

はい。HeyGen は録画中に正確なキャプションと文字起こしを自動生成します。これにより、動画はより多くの人にとって利用しやすくなり、内容も追いやすく、YouTube や Reels、社内トレーニングポータルなどのプラットフォームですぐに活用できる状態になります。

録画した後で編集することはできますか？

無音部分の削除、シーン検出、トリミング、字幕の調整などのAI機能を使って、素早く編集できます。さらに細かく仕上げたい場合（特定の部分をカットするなど）は、オンライン動画トリマー

HeyGen の AI 画面録画機能は無料で使えますか？

はい。基本バージョンでも、動画を録画し、強化し、無料で書き出すことができます。アップグレードすると、チーム向けのプレミアム機能や、より長い録画、高度なワークフローが利用できるようになります。こちらからサインアップできます

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

