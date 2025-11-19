プロ並みの仕上がりなのに、数分で作れる“思わずスクロールを止めてしまう”Instagram動画を作成しましょう。HeyGenのInstagram動画メーカーなら、モバイル対応テンプレート、音楽との自動同期、キャプション、プラットフォームに最適化された書き出し機能を備えているので、Reels、ストーリーズ、フィードなど、あらゆるInstagramフォーマットで高パフォーマンスな動画を配信できます。クリップ、写真、テキストのいずれからでも作成を始められ、動画編集ツールを使って素早く公開できます。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.
Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.
Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.
Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.
Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.
Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.
HeyGen が Instagram 動画作成に最適な理由
HeyGen はソーシャル動画制作の手間を取り除き、より頻繁に投稿してトレンドを逃さないようにします。テンプレートを選び、メディアを追加するかスクリプトを貼り付けてから、ブランドボイスに合わせてテンポ、テキスト、音声をカスタマイズしてください。仕上がるのは、各プラットフォームに最適化された、すぐに公開できる洗練されたクリエイティブです。
デザイン、アスペクト比、テンポはすべてInstagram向けに最適化されているため、あなたのコンテンツはネイティブ投稿のように自然に見え、特にInstagramリールで視聴者を最後まで惹きつけ続けます。
トリミング、ビート同期、キャプション付けなどの編集作業を自動化しつつ、フックやCTA、ビジュアルについては自分の手で細かくコントロールしながら動画編集を行えます。
あらゆる投稿フローに対応できるよう、縦型リール、正方形フィード投稿、ストーリーのシーケンスを、それぞれに適したサイズ・再生時間・キャプションファイルで書き出します。
プラットフォームに最適化されたテンプレートとプリセット
それぞれのテンプレートには、最適化されたカット構成、テキスト配置、そしてコールトゥアクションのタイミングがあらかじめ組み込まれているため、ゼロから作り直すことなく、誕生日動画が視聴者の目を引きつけ、より長く視聴してもらい、エンゲージメントを高められます。
ビート同期とオーディオツール
複雑なタイムラインや手動キーフレームなしで、秒単位のトリミング、フェード、タイミング調整が可能です。ロイヤリティフリーの楽曲から選ぶことも、自分の曲をアップロードして、すべての動画をパーソナルで洗練された、完璧なビートに仕上げることもできます。
自動キャプションと編集可能な字幕
追加のツールを使わずに、動画内でキャプションテキストを直接編集して、トーンやタイミング、名前表記をぴったり合わせることができます。複数のプラットフォームやフォーマットで簡単に再利用できるよう、正確なアップロードやアクセシビリティ要件への準拠に適したクリーンなSRTファイルとして書き出せます。
ワンクリックでサイズ変更と再フォーマット
1つのプロジェクトを、縦長・正方形・ワイドスクリーンなどのフォーマットに変換しても、タイミング、レイアウト、テキストの位置、ビジュアルバランスが自動的に保たれるため、どこで共有しても、動画が洗練され、意図の伝わる仕上がりになります。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
Instagram動画メーカーの使い方
HeyGen は、アイデア出しから Instagram 用動画の公開までを 4 つのシンプルなステップでガイドし、制作を常にスピーディーかつ再現性の高いプロセスに保ちます。
クリップをアップロードしたり、写真を追加したり、短いスクリプトやキャプションを貼り付けましょう。投稿したいInstagramのフォーマットを選択してください。
目的に合ったテンプレートを選び、音楽とキャプションを設定し、ナレーションが必要な場合はボイスオーバーを選択します。
フックを編集し、シーンの長さを調整してテキストオーバーレイを磨き上げましょう。ビートシンクを使ってカットを音楽に合わせて固定し、最大限のインパクトを狙います。
モバイル向けに最適化されたMP4をレンダリングするか、複数のアスペクト比を一度に作成できます。ファイルをダウンロードするか、ホストされたリンクを使ってそのまま共有できます。
Instagram動画メーカーとは、AI動画ジェネレーターの一種で、リール、ストーリーズ、フィード投稿などInstagram向けに最適な形式の動画を作成できるツールです。テンプレートやオーディオ編集ツール、プラットフォームに最適化された書き出し設定などを備えています。
いいえ。HeyGen は、動画編集が初めての方を含む、あらゆるスキルレベルのクリエイター向けに作られています。テンプレートや AI 支援ツール、ガイド付き編集機能により、高度な編集スキルがなくても、Instagram 用の洗練された動画を簡単に作成できます。
HeyGen は、リールやストーリーズ向けの縦型 9:16、フィード投稿向けの正方形 1:1、そしてワイドスクリーン 16:9 に対応しています。1 つのプロジェクトを、ワンクリックで複数のアスペクト比に変換できます。
はい。無料のInstagram動画メーカーを使うのが、始めるいちばん簡単な方法です。内蔵のビート同期機能を使えば、カットを自動的に音楽に合わせて配置したり、トラックをトリミングしたり、セクションをループさせたり、自分のオーディオファイルをアップロードしたりできます。
はい。HeyGen は話された音声やスクリプトのテキストから自動的にキャプションを生成し、その場で編集できるほか、SRT などの字幕ファイルとして書き出して各種プラットフォームにアップロードできます。
プラットフォーム向けに最適化された動画をダウンロードするか、ホストされたリンクを使って共有できます。直接投稿できるかどうかは、接続されているアカウントやプラットフォーム連携の状況によって異なります。
短い動画は高いパフォーマンスを発揮することが多いです。Instagramリールは15〜60秒、フィード投稿はカルーセルや複数パートのコンテンツでない限り60秒未満を目安にしましょう。
はい。HeyGen のワンクリックで使えるリサイズ機能と書き出しツールを使えば、同じプロジェクトをさまざまなプラットフォームやアスペクト比に合わせて調整できます。
はい。チームメイトを招待して編集やコメント、プロジェクト管理を行うことで、コンテンツ制作者、動画編集者、マーケターが一緒に作業できます。
HeyGen には、あなたのプロジェクトで使用できるロイヤリティフリーの音楽や効果音が含まれています。ライセンス付きの音楽を使用する場合は、ご自身の音源をアップロードし、TikTok や Instagram の動画で公開する際の利用権を確認してください。
はい。HeyGen は、Instagram へのアップロードに適した推奨コーデック・解像度・再生時間を備えた MP4 ファイルをエクスポートします。
はい。HeyGen はモバイル端末とデスクトップの両方からのアップロードと編集に対応しているため、スマートフォンでプロジェクトを開始し、より大きな画面で仕上げることができます。
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。