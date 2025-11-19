数分で作成できるリール・ストーリーズ・フィード用Instagram動画メーカー

プロ並みの仕上がりなのに、数分で作れる“思わずスクロールを止めてしまう”Instagram動画を作成しましょう。HeyGenのInstagram動画メーカーなら、モバイル対応テンプレート、音楽との自動同期、キャプション、プラットフォームに最適化された書き出し機能を備えているので、Reels、ストーリーズ、フィードなど、あらゆるInstagramフォーマットで高パフォーマンスな動画を配信できます。クリップ、写真、テキストのいずれからでも作成を始められ、動画編集ツールを使って素早く公開できます。

世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

トレンドのリールとショートクリップ

トレンドのリールとショートクリップ

Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.

製品プロモーションと新製品の発表

製品プロモーションと新製品の発表

Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.

ストーリーと告知シーケンス

ストーリーと告知シーケンス

Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.

チュートリアルとミニ解説

チュートリアルとミニ解説

Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.

舞台裏や一日の様子を映したクリップ

舞台裏や一日の様子を映したクリップ

Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.

クリエイターのショーリールとポートフォリオのハイライト

クリエイターのショーリールとポートフォリオのハイライト

Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.

HeyGen が Instagram 動画作成に最適な理由

HeyGen はソーシャル動画制作の手間を取り除き、より頻繁に投稿してトレンドを逃さないようにします。テンプレートを選び、メディアを追加するかスクリプトを貼り付けてから、ブランドボイスに合わせてテンポ、テキスト、音声をカスタマイズしてください。仕上がるのは、各プラットフォームに最適化された、すぐに公開できる洗練されたクリエイティブです。

Instagramの使われ方に合った動画を作成しましょう

デザイン、アスペクト比、テンポはすべてInstagram向けに最適化されているため、あなたのコンテンツはネイティブ投稿のように自然に見え、特にInstagramリールで視聴者を最後まで惹きつけ続けます。

制作スピードを上げつつ、クリエイティブの主導権を保つ

トリミング、ビート同期、キャプション付けなどの編集作業を自動化しつつ、フックやCTA、ビジュアルについては自分の手で細かくコントロールしながら動画編集を行えます。

あらゆるInstagramフォーマットで公開

あらゆる投稿フローに対応できるよう、縦型リール、正方形フィード投稿、ストーリーのシーケンスを、それぞれに適したサイズ・再生時間・キャプションファイルで書き出します。

プラットフォームに最適化されたテンプレートとプリセット

それぞれのテンプレートには、最適化されたカット構成、テキスト配置、そしてコールトゥアクションのタイミングがあらかじめ組み込まれているため、ゼロから作り直すことなく、誕生日動画が視聴者の目を引きつけ、より長く視聴してもらい、エンゲージメントを高められます。

A woman's face with purple light and horizontal shadows, on a light purple background, next to a '+ Background' button.

ビート同期とオーディオツール

複雑なタイムラインや手動キーフレームなしで、秒単位のトリミング、フェード、タイミング調整が可能です。ロイヤリティフリーの楽曲から選ぶことも、自分の曲をアップロードして、すべての動画をパーソナルで洗練された、完璧なビートに仕上げることもできます。

Two overlapping frames show a man playing guitar in a classic car on a beach and another man filming. Purple play and sparkle icons are also visible.

自動キャプションと編集可能な字幕

追加のツールを使わずに、動画内でキャプションテキストを直接編集して、トーンやタイミング、名前表記をぴったり合わせることができます。複数のプラットフォームやフォーマットで簡単に再利用できるよう、正確なアップロードやアクセシビリティ要件への準拠に適したクリーンなSRTファイルとして書き出せます。

A video player interface showing a virtual presenter with automatically generated subtitles, and a banner stating "Captions: Automatically Generates Subtitles".

ワンクリックでサイズ変更と再フォーマット

1つのプロジェクトを、縦長・正方形・ワイドスクリーンなどのフォーマットに変換しても、タイミング、レイアウト、テキストの位置、ビジュアルバランスが自動的に保たれるため、どこで共有しても、動画が洗練され、意図の伝わる仕上がりになります。

Smiling woman skydiving.

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮っていたあの映像があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したかのようで、今あるリソースで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
仕組み

Instagram動画メーカーの使い方

HeyGen は、アイデア出しから Instagram 用動画の公開までを 4 つのシンプルなステップでガイドし、制作を常にスピーディーかつ再現性の高いプロセスに保ちます。

ステップ 1

まずはメディアやアイデアから始めましょう

クリップをアップロードしたり、写真を追加したり、短いスクリプトやキャプションを貼り付けましょう。投稿したいInstagramのフォーマットを選択してください。

ステップ2

テンプレートと音声を選択する

目的に合ったテンプレートを選び、音楽とキャプションを設定し、ナレーションが必要な場合はボイスオーバーを選択します。

ステップ3

タイミングとメッセージを最適化する

フックを編集し、シーンの長さを調整してテキストオーバーレイを磨き上げましょう。ビートシンクを使ってカットを音楽に合わせて固定し、最大限のインパクトを狙います。

ステップ4

エクスポートして公開

モバイル向けに最適化されたMP4をレンダリングするか、複数のアスペクト比を一度に作成できます。ファイルをダウンロードするか、ホストされたリンクを使ってそのまま共有できます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

Instagram動画メーカーとは何ですか？

Instagram動画メーカーとは、AI動画ジェネレーターの一種で、リール、ストーリーズ、フィード投稿などInstagram向けに最適な形式の動画を作成できるツールです。テンプレートやオーディオ編集ツール、プラットフォームに最適化された書き出し設定などを備えています。

HeyGenを使うのに、撮影や編集のスキルは必要ですか？

いいえ。HeyGen は、動画編集が初めての方を含む、あらゆるスキルレベルのクリエイター向けに作られています。テンプレートや AI 支援ツール、ガイド付き編集機能により、高度な編集スキルがなくても、Instagram 用の洗練された動画を簡単に作成できます。

どのファイル形式とアスペクト比に対応していますか？

HeyGen は、リールやストーリーズ向けの縦型 9:16、フィード投稿向けの正方形 1:1、そしてワイドスクリーン 16:9 に対応しています。1 つのプロジェクトを、ワンクリックで複数のアスペクト比に変換できます。

音楽を追加して、ビートに合わせて編集を同期できますか？

はい。無料のInstagram動画メーカーを使うのが、始めるいちばん簡単な方法です。内蔵のビート同期機能を使えば、カットを自動的に音楽に合わせて配置したり、トラックをトリミングしたり、セクションをループさせたり、自分のオーディオファイルをアップロードしたりできます。

キャプションは自動的に生成されますか？

はい。HeyGen は話された音声やスクリプトのテキストから自動的にキャプションを生成し、その場で編集できるほか、SRT などの字幕ファイルとして書き出して各種プラットフォームにアップロードできます。

HeyGenから直接Instagramに投稿できますか？

プラットフォーム向けに最適化された動画をダウンロードするか、ホストされたリンクを使って共有できます。直接投稿できるかどうかは、接続されているアカウントやプラットフォーム連携の状況によって異なります。

Instagramの動画はどれくらいの長さにすればいいですか？

短い動画は高いパフォーマンスを発揮することが多いです。Instagramリールは15〜60秒、フィード投稿はカルーセルや複数パートのコンテンツでない限り60秒未満を目安にしましょう。

1本の動画を複数のソーシャルチャネル向けに再利用できますか？

はい。HeyGen のワンクリックで使えるリサイズ機能と書き出しツールを使えば、同じプロジェクトをさまざまなプラットフォームやアスペクト比に合わせて調整できます。

チームでプロジェクトに共同で取り組むことはできますか？

はい。チームメイトを招待して編集やコメント、プロジェクト管理を行うことで、コンテンツ制作者、動画編集者、マーケターが一緒に作業できます。

利用できるネイティブの音楽ライブラリはありますか？

HeyGen には、あなたのプロジェクトで使用できるロイヤリティフリーの音楽や効果音が含まれています。ライセンス付きの音楽を使用する場合は、ご自身の音源をアップロードし、TikTok や Instagram の動画で公開する際の利用権を確認してください。

書き出した動画はInstagramの仕様を満たしますか？

はい。HeyGen は、Instagram へのアップロードに適した推奨コーデック・解像度・再生時間を備えた MP4 ファイルをエクスポートします。

モバイルとデスクトップの両方で動画を編集できますか？

はい。HeyGen はモバイル端末とデスクトップの両方からのアップロードと編集に対応しているため、スマートフォンでプロジェクトを開始し、より大きな画面で仕上げることができます。

