Instagramの使われ方に合った動画を作成しましょう

デザイン、アスペクト比、テンポはすべてInstagram向けに最適化されているため、あなたのコンテンツはネイティブ投稿のように自然に見え、特にInstagramリールで視聴者を最後まで惹きつけ続けます。