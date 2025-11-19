カメラ撮影や長時間の編集作業なしで、プロ品質のマーケティング動画を作成できます。HeyGen は、短いブリーフから、説得力のあるスクリプト、表情豊かな AI プレゼンター、あらゆる広告ネットワークに対応したネイティブ形式を備えた、洗練されたプラットフォーム対応動画を生成します。マーケティング動画メーカーとして HeyGen を活用することで、より多くのクリエイティブを生み出し、より多くのアイデアをテストし、単一のワークスペースからキャンペーンをスケールできます。
Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.
Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.
Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.
Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.
Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.
Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.
HeyGen がマーケティング動画作成に最適なツールである理由
HeyGen は、AI によるスクリプト作成、実写のようなプレゼンター、そして組み込みのデザインツールを組み合わせることで、チームが数分で高い効果を生むマーケティング動画を制作できるようにします。制作時間を短縮し、ブランドの一貫性を保ちながら、本当に成果につながる広告、解説動画、プロモーション動画を素早く展開できます。
スクリプト、シーン、ボイスオーバーを瞬時に生成し、ビジュアルやキャプションを調整して、各プラットフォームでのパフォーマンスを最適化しましょう。
ワンクリックで 9:16、1:1、16:9 のバージョンを書き出し、TikTok、Instagram、YouTube、LinkedIn など各プラットフォームに最適な形式でメッセージを配信できます。
多数のローカライズされた広告バリエーションを作成し、フック、CTA、サムネイルをA/Bテストして、編集者を雇うことなくコンバージョンにつながるプロモ動画を見つけましょう。
AIスクリプト＆フックジェネレーター
商品、目的、ターゲットを入力するだけで、高い成果が見込める複数のスクリプトとフックを、自動でコンバージョン向けに最適化して生成します。各スクリプトは最初の3〜5秒で視聴者の注意を引きつけるよう設計されており、最後は明確なボイスオーバーのCTAで締めくくられます。
リアルなAIプレゼンターとボイスオーバー
多彩なAIプレゼンターから選ぶか、自分の声をクローンしてプロモ動画を作成できます。自然なジェスチャーと多言語対応により、スタジオ収録なしでも、リアルで説得力のあるオンスクリーンナレーションを実現します。
スマートシーンビルダーとBロール
内蔵の音声と音楽を使って動画を生成できます。音声と同期した字幕付きのトーキングアバターを作成できます。別のツールを使わずに音声レイヤーを追加できます。複数の動画フォーマットと解像度に対応しています。
ワンクリックで複数形式にエクスポート
プラットフォームに最適化されたファイルとバリエーション（縦型・正方形・ワイドスクリーン）を、キャプション、サムネイル、字幕付きで即座に生成し、リーチを最大化しましょう。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
HeyGenを使ってマーケティング動画を作成する方法
HeyGen を使ったマーケティング動画の作成は、たった 4 つのステップで完了します。
まず、商品のリンク、主なメリット、または短いプロンプトを共有してください。
プレゼンターを選び、ビジュアルを洗練し、話すペースを調整し、メッセージを伝えるためのキャプションを追加します。
アスペクト比の素早い切り替えやレイアウト調整により、ソーシャルフィード、広告、ランディングページ向けに動画を最適化しましょう。
高品質な動画、サムネイル、字幕ファイルをダウンロードするか、接続済みのプラットフォームへ直接公開できます。
HeyGen は、広告、解説動画、デモ、顧客の声（テスティモニアル）、SNS向けショート動画、ランディングページ用動画を作成できます。各フォーマットはテンプレートと AI ワークフローによって、制作をスピードアップできます。
いいえ、AIプレゼンターやテキスト読み上げ音声を使うこともできますし、ご自身で撮影した映像や音声をアップロードしてハイブリッド編集を行うこともできます。
はい。ブランドキット（ロゴ、フォント、カラー）をアップロードすると、HeyGen が自動的にテンプレートや書き出しに適用します。
ほとんどのマーケティング動画は、生成に数分、最終調整の短い編集だけで完成します。複雑なカスタマイズにはもう少し時間がかかる場合もありますが、手間のかかる作業は自動化されています。
はい。HeyGen は自動的にキャプションを生成し、編集やスタイルの変更ができるほか、アクセシビリティや各プラットフォームの要件に対応するために SRT ファイルとして書き出すこともできます。
もちろん可能です。さまざまなフックやCTA、フォーマットを一括で生成してA/Bテストを行い、キャンペーン全体でROASを最適化できます。
縦型（9:16）、スクエア（1:1）、ワイド（16:9）のMP4を書き出し、各バージョンごとにSRT字幕ファイルとサムネイル画像も出力します。
HeyGen は、マーケティング動画テンプレート向けに、エンタープライズレベルのセキュリティ機能、データ暗号化、およびロールベースのアクセス制御を提供します。カスタムコンプライアンス要件については、営業担当までお問い合わせください。
はい、スクリプトを翻訳し、多言語ボイスオーバーを使用し、プロモーション動画の地域別バージョンを生成して、AI を活用しながら世界中の視聴者に素早くリーチしましょう動画翻訳ツール。
HeyGen のウェブサイトで無料プランに登録しましょう。テンプレートを試しながら、クレジットカード不要で最初のマーケティング動画を作成できます。
