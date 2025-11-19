マーケティング動画を作成：AIで素早く、公開準備まで完了

カメラ撮影や長時間の編集作業なしで、プロ品質のマーケティング動画を作成できます。HeyGen は、短いブリーフから、説得力のあるスクリプト、表情豊かな AI プレゼンター、あらゆる広告ネットワークに対応したネイティブ形式を備えた、洗練されたプラットフォーム対応動画を生成します。マーケティング動画メーカーとして HeyGen を活用することで、より多くのクリエイティブを生み出し、より多くのアイデアをテストし、単一のワークスペースからキャンペーンをスケールできます。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

製品発売広告

製品発売広告

Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.

ソーシャル向けショートフォーム広告

ソーシャル向けショートフォーム広告

Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.

解説・デモ動画

解説・デモ動画

Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.

お客様の声・UGCスタイルのスポット広告

お客様の声・UGCスタイルのスポット広告

Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.

メール＆ランディングページ動画

メール＆ランディングページ動画

Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.

ローカライズされたキャンペーン

ローカライズされたキャンペーン

Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.

HeyGen がマーケティング動画作成に最適なツールである理由

HeyGen は、AI によるスクリプト作成、実写のようなプレゼンター、そして組み込みのデザインツールを組み合わせることで、チームが数分で高い効果を生むマーケティング動画を制作できるようにします。制作時間を短縮し、ブランドの一貫性を保ちながら、本当に成果につながる広告、解説動画、プロモーション動画を素早く展開できます。

より速い生産で、より良い成果を

スクリプト、シーン、ボイスオーバーを瞬時に生成し、ビジュアルやキャプションを調整して、各プラットフォームでのパフォーマンスを最適化しましょう。

あらゆるチャネルに対応

ワンクリックで 9:16、1:1、16:9 のバージョンを書き出し、TikTok、Instagram、YouTube、LinkedIn など各プラットフォームに最適な形式でメッセージを配信できます。

追加の人員を増やさずにスケールする

多数のローカライズされた広告バリエーションを作成し、フック、CTA、サムネイルをA/Bテストして、編集者を雇うことなくコンバージョンにつながるプロモ動画を見つけましょう。

AIスクリプト＆フックジェネレーター

商品、目的、ターゲットを入力するだけで、高い成果が見込める複数のスクリプトとフックを、自動でコンバージョン向けに最適化して生成します。各スクリプトは最初の3〜5秒で視聴者の注意を引きつけるよう設計されており、最後は明確なボイスオーバーのCTAで締めくくられます。

An AI content creation tool showing input text, a generated summary, and a presentation preview titled "Q3 Result Overview" with a smiling man.

リアルなAIプレゼンターとボイスオーバー

多彩なAIプレゼンターから選ぶか、自分の声をクローンしてプロモ動画を作成できます。自然なジェスチャーと多言語対応により、スタジオ収録なしでも、リアルで説得力のあるオンスクリーンナレーションを実現します。

A businesswoman holds a phone, pointing up, with floating text "Create a 1-min product demo" and "Add product" displaying a smartphone product page.

スマートシーンビルダーとBロール

内蔵の音声と音楽を使って動画を生成できます。音声と同期した字幕付きのトーキングアバターを作成できます。別のツールを使わずに音声レイヤーを追加できます。複数の動画フォーマットと解像度に対応しています。

A smiling Black man in a video frame with graphic overlays for brand fonts, colors, and a customized text message.

ワンクリックで複数形式にエクスポート

プラットフォームに最適化されたファイルとバリエーション（縦型・正方形・ワイドスクリーン）を、キャプション、サムネイル、字幕付きで即座に生成し、リーチを最大化しましょう。

SCORM export settings with "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected, a smiling man in the background.

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週出演していた映画があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたのです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
仕組み

HeyGenを使ってマーケティング動画を作成する方法

HeyGen を使ったマーケティング動画の作成は、たった 4 つのステップで完了します。

ステップ1

概要をお聞かせください

まず、商品のリンク、主なメリット、または短いプロンプトを共有してください。

ステップ2

パーソナライズして仕上げる

プレゼンターを選び、ビジュアルを洗練し、話すペースを調整し、メッセージを伝えるためのキャプションを追加します。

ステップ3

あらゆるプラットフォーム向けにカスタマイズする

アスペクト比の素早い切り替えやレイアウト調整により、ソーシャルフィード、広告、ランディングページ向けに動画を最適化しましょう。

ステップ4

エクスポートして起動

高品質な動画、サムネイル、字幕ファイルをダウンロードするか、接続済みのプラットフォームへ直接公開できます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

HeyGen ではどのような種類のマーケティング動画を作成できますか？

HeyGen は、広告、解説動画、デモ、顧客の声（テスティモニアル）、SNS向けショート動画、ランディングページ用動画を作成できます。各フォーマットはテンプレートと AI ワークフローによって、制作をスピードアップできます。

動画やナレーションを自分で録音する必要はありますか？

いいえ、AIプレゼンターやテキスト読み上げ音声を使うこともできますし、ご自身で撮影した映像や音声をアップロードしてハイブリッド編集を行うこともできます。

動画を自社ブランドに合わせて作成できますか？

はい。ブランドキット（ロゴ、フォント、カラー）をアップロードすると、HeyGen が自動的にテンプレートや書き出しに適用します。

動画の制作にはどのくらい時間がかかりますか？

ほとんどのマーケティング動画は、生成に数分、最終調整の短い編集だけで完成します。複雑なカスタマイズにはもう少し時間がかかる場合もありますが、手間のかかる作業は自動化されています。

キャプションや字幕は含まれていますか？

はい。HeyGen は自動的にキャプションを生成し、編集やスタイルの変更ができるほか、アクセシビリティや各プラットフォームの要件に対応するために SRT ファイルとして書き出すこともできます。

複数の広告バリエーションを素早く作成できますか？

もちろん可能です。さまざまなフックやCTA、フォーマットを一括で生成してA/Bテストを行い、キャンペーン全体でROASを最適化できます。

どのようなエクスポート形式に対応していますか？

縦型（9:16）、スクエア（1:1）、ワイド（16:9）のMP4を書き出し、各バージョンごとにSRT字幕ファイルとサムネイル画像も出力します。

HeyGenはビジネス利用において安全ですか？

HeyGen は、マーケティング動画テンプレート向けに、エンタープライズレベルのセキュリティ機能、データ暗号化、およびロールベースのアクセス制御を提供します。カスタムコンプライアンス要件については、営業担当までお問い合わせください。

他の市場向けに動画をローカライズできますか？

はい、スクリプトを翻訳し、多言語ボイスオーバーを使用し、プロモーション動画の地域別バージョンを生成して、AI を活用しながら世界中の視聴者に素早くリーチしましょう動画翻訳ツール

トライアルはどのように開始できますか？

HeyGen のウェブサイトで無料プランに登録しましょう。テンプレートを試しながら、クレジットカード不要で最初のマーケティング動画を作成できます。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

