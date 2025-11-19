Home Tool Create Marketing Video

マーケティング動画を作成：AIで素早く、公開準備まで完了

カメラ撮影や長時間の編集作業なしで、プロ品質のマーケティング動画を作成できます。HeyGen は、短いブリーフから、説得力のあるスクリプト、表情豊かな AI プレゼンター、あらゆる広告ネットワークに対応したネイティブ形式を備えた、洗練されたプラットフォーム対応動画を生成します。マーケティング動画メーカーとして HeyGen を活用することで、より多くのクリエイティブを生み出し、より多くのアイデアをテストし、単一のワークスペースからキャンペーンをスケールできます。