あなたのブログ記事を、実際に見てもらえる短尺動画に変えましょう。HeyGen を使えば、記事やガイド、ニュースレターを、画面上のテキスト・ビジュアル・ナレーションが組み合わさったプレゼンター形式の動画に、動画編集ソフトを開くことなく変換できます。最高のテキストコンテンツを再利用して、あらゆるチャネル向けのスクロールに最適化されたクリップにしましょう。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.
Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.
Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.
Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.
Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.
Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.
ブログ記事を動画に変換するAIにHeyGenを選ぶ理由
HeyGen を使えば、長文のテキストコンテンツを、現代の情報の消費スタイルに合った簡潔な動画へと簡単に変換できます。ブログの URL や貼り付けたテキストから始めて、AI に要点の要約、スクリプト作成、シーン構成まで任せましょう。これにより、ゼロから作り直すことなく、既存のコンテンツライブラリからブランドに合った動画を作成できます。
成果の高い記事、チュートリアル、そしてソートリーダーシップの投稿を、高品質な動画に変換してリーチを拡大しましょう。1本のブログ記事から、SNSフィード、メールキャンペーン、ランディングページ向けの複数のクリップを作成できるため、すでに制作済みのコンテンツから、より多くの価値を引き出せます。
HeyGen はあなたのブログを解析し、トーン、主要メッセージ、そして文章の骨子を保ちます。スクリプトを微調整したり、例を入れ替えたり、長さを調整したりしても、各動画は依然として“あなたらしさ”を保ったまま、AI音声によって、よりビジュアルで簡潔な形式で伝えられます。
カメラ撮影、タイムライン編集、手作業の編集は不要です。HeyGen がプレゼンター、レイアウト、テンポを自動で処理するため、マーケターやライター、各分野の専門家は、制作のボトルネックに悩まされることなく、自分たちのコンテンツから直接動画を生成できます。
ブログのURL、ドキュメント、またはテキストを動画に変換
ライブブログのリンク、アップロードしたドキュメント、または貼り付けたテキストから始めましょう。HeyGen が見出し、重要な段落、代表的な例を抽出し、それらを分かりやすい動画アウトラインにマッピングします。生成を実行する前に、どれを残し、短くし、削除するかをあなたが決められます。
AI によるスクリプト生成と要約
AI を使って長い文章を、動画のテンポに合った簡潔なナレーション原稿に変換しましょう。記事からドラフトスクリプトを生成し、その後でトーン、長さ、CTA（行動喚起）を調整できます。スクリプトを短くまとめることで、主要なアイデアを保ちながら視聴者の関心を維持できます。
プレゼンター、ナレーション、字幕
現実的なプレゼンターを起用するか、AI音声のみの形式を選択して、多言語でメッセージを届けましょう。自動キャプションは、特にサウンドオフのプラットフォームにおいて、アクセシビリティと視聴時間を向上させ、音声設定によってブランドに合ったトーンで伝え続けることができます。
ビジュアルレイアウト、メディア、アスペクト比
テキスト、プレゼンター、補助的なメディアを組み合わせたレイアウトを、デザイン作業なしで適用できます。ストック画像、スクリーンショット、図解などを追加してストーリーを強化し、あとは縦型・正方形・ワイドスクリーンなど、あらゆるチャネル向けのフォーマットで書き出して、魅力的な動画を作成しましょう。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、あなたのビジネスと同じような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
ブログから動画へのAIジェネレーターの使い方
HeyGen は、ブログ記事から完成した動画までを、いくつかのポイントを押さえたステップで案内してくれます。コンテンツはあなたが用意し、システムがそれを短時間で視聴しやすい形にまとめるのをサポートします。
ブログのURLを貼り付けるか、PDFをアップロードするか、記事本文をそのまま入力してください。HeyGenがコンテンツを解析し、重要なセクションを特定し、魅力的な動画に仕上げるために調整可能な構造化アウトラインを自動で作成します。
AI を使って長い文章を、話し言葉に適した短い行に要約しましょう。あなたの声や話し方に合うように原稿を編集し、長さを調整し、聴衆にとって最も重要なポイントを強調してください。
プレゼンターまたはボイスプロファイルを選び、レイアウトを決めて、補足用のビジュアルを追加します。スクリーンショット、製品画像、またはストック映像を使って、抽象的なアイデアをより分かりやすく伝えましょう。
動画を生成したら、タイミングを確認し、ブログ、ソーシャルチャネル、社内プラットフォームなどに適した形式で書き出します。コンテンツが変わったときは、いつでもプロジェクトを再度開いて、スクリプトやビジュアルを更新できます。
ブログから動画へのAIとは、ブログ記事、記事コンテンツ、ガイドなどの文章コンテンツを動画に変換する技術です。テキストを要約し、スクリプトを生成し、ナレーション・字幕・ビジュアルを組み合わせてシーンを構成することで、人々は読む代わりに視聴できるようになります。
HeyGen はブログのリンクまたはテキストを取り込み、主要なアイデアを抽出して、スクリプトとシーン構成を提案します。あなたはそのスクリプトをブラッシュアップし、プレゼンターとビジュアルを選択して、元の記事の流れに沿った動画を生成し、より幅広いオーディエンスに届けることができます。
いいえ。このワークフローは、編集ツールの専門家ではなく、自分たちのコンテンツをよく理解しているマーケター、ライター、教育者が動画制作を強化できるように設計されています。テンプレートやプレゼンター、そしてシンプルな操作で、レイアウトやタイミングは自動的に処理されます。
はい。スクリプトを編集したり、音声を選択したり、色やロゴなどのブランド要素を適用したりできます。これにより、ブログをもとにした動画を、既存のコンテンツや動画制作のデザインガイドラインと一貫した形に保つことができます。
はい。コンテンツアーカイブからURLやテキストを貼り付けるだけで、ブログ記事を新しい動画に変換できます。これは、依然として価値のある記事を動画コンテンツとしてよみがえらせ、再配信するためのシンプルな方法です。
HeyGen はナレーションとキャプションに多くの言語をサポートしているため、同じブログコンテンツを地域ごとに再利用できます。1 つの記事から、毎回ビジュアルを作り直すことなく複数言語版の動画を作成するには、ビデオ翻訳機能を使用できます。
元のブログ記事に埋め込んだり、ソーシャルプラットフォームに投稿したり、メールキャンペーンに含めたり、社内ポータルで共有したり、ランディングページ上で動画コンテンツとして掲載したりできます。読者がビジュアルによる要約からメリットを得られる場所であれば、どこでも適しています。
多くのブログ記事をもとにした動画は、概要レベルの内容であれば1〜3分程度が最も効果的です。より深い内容を扱う場合は、長い記事をいくつかの短い動画に分割し、視聴者が自分の関心のあるセクションを選べるようにしましょう。
はい。プロジェクトを開き、記事内で変更したスクリプトやセクションを更新してから、動画を再生成してください。こうすることで、すべてを一から作り直すことなく、動画コンテンツとブログの内容を常に一致させることができます。
はい。お客様のテキスト、メディア、そして生成された動画は、プライバシーとセキュリティを最優先に処理されます。コンテンツおよび最終的な動画の配信方法についての管理権限は、お客様にあります。
