既存のブログ記事を再活用して動画ライブラリを構築する

成果の高い記事、チュートリアル、そしてソートリーダーシップの投稿を、高品質な動画に変換してリーチを拡大しましょう。1本のブログ記事から、SNSフィード、メールキャンペーン、ランディングページ向けの複数のクリップを作成できるため、すでに制作済みのコンテンツから、より多くの価値を引き出せます。