AI YouTubeショート生成ツールとは、短い台本やアイデア、あるいは長尺の動画をもとに、AIを使って台本作成・編集・音声の同期・字幕付けを行い、完成した縦型ショート動画に変換するツールです。HeyGenは、YouTubeのショートフィードで成果を出すことを目的としたモバイルファーストの動画を生成するため、クリエイターは複雑な編集作業をせずに、より高い頻度で動画を公開できるようになります。