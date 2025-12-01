AI YouTubeショート生成ツール：バズるショート動画を即座に作成

HeyGen の AI YouTubeショート生成ツールを使えば、視線を奪うYouTubeショート動画を数分で作成できます。スクリプト作成から公開準備が整った縦型動画まで、AIがフックのライティング、ビジュアル生成、音声の同期、字幕追加まで自動で行うため、クリエイターやブランドはカメラ撮影や長時間の編集なしで、ショート動画コンテンツをスケールできます。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください

アバターを選択
生成後にリップシンクを適用
スクリプトを入力してください
任意の言語で入力してください
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
長文コンテンツの再活用

長文コンテンツの再活用

Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.

クリエイターの成長と継続的な投稿

クリエイターの成長と継続的な投稿

Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.

音楽・オーディオプロモーション

音楽・オーディオプロモーション

Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.

教育用マイクロレッスン

教育用マイクロレッスン

Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.

舞台裏とストーリーテリング

舞台裏とストーリーテリング

Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.

代理店およびブランド向けキャンペーン

代理店およびブランド向けキャンペーン

Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.

Heygen が最高の AI YouTube ショート動画ジェネレーターである理由

HeyGen は、プロダクション品質の AI 動画生成とショート動画に最適化されたワークフローを組み合わせることで、企画・反復・公開までをスピーディーに行えるようにします。ビートに合わせたカット、プラットフォーム別プリセット、自動ローカライズ機能を活用して、視聴維持に最適化されたショート動画を制作し、再生回数とオーディエンスの成長を加速させましょう。

より多く、より速く公開する

数分でスクリプト、シーン、完成したショート動画まで生成。HeyGen が面倒な作業を自動化するので、高い頻度で投稿を続けてアルゴリズムの勢いを維持できます。

プラットフォームのパフォーマンス向上のために構築

すべての出力はモバイルファーストのデザイン、キャプション優先の読みやすさ、そしてYouTubeショートでの発見と視聴維持に最適化されたテンポに従います。メタデータの提案付きで、プラットフォームにそのまま投稿できるファイルを書き出せます。

容易にスケールし、ローカライズできます

言語バリエーションの作成、フックのA/Bテスト、1本の長尺動画から数十本のクリップを一括生成できます。HeyGenは、クリエイターやチーム向けに、バルクワークフローとAPIによる自動化をサポートしています。

ショート動画向けスクリプト＆フック生成ツール

トピックを入力するか段落を貼り付けるだけで、HeyGen が強力なフック、行動喚起、シーンマーカーを備えた、バズを狙えるショート動画用スクリプトを自動生成します。このスクリプトをもとに、ビジュアル・キャプション・タイミングが設計され、最初の数秒での視聴維持率を最大化します。

script to video

自動キャプションとキャプションのスタイル設定

ショート動画はテキスト主体の再生に依存しているため、TikTok などのプラットフォームに最適です。HeyGen は正確な字幕を自動生成し、読みやすいタイポグラフィとモーションを適用し、モバイル画面向けにスタイル・サイズ・配置を即座にコントロールできるようにすることで、ショート動画プロジェクトをサポートします。

YouTube video captions

生成ビジュアルとBロールの選定

アニメーション・グラフィックからAI生成シーンまで、HeyGenはあなたの台本にぴったり合うビジュアルを作成します。自分で撮影した映像を差し替えることも、トーンやテンポに合ったライセンス済みのBロールをジェネレーターに選ばせることもできます。

Voice cloning

プラットフォームのプリセットと書き出し最適化

YouTube ショート向けに最適化された縦向き MP4 を書き出し、正しいアスペクト比やビットレート、キャプションに加え、発見性を高めるための推奨タイトルと説明文も自動生成します。

motion graphics photos to video

品質、使いやすさ、そしてスピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮っていたあの映画があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送ってしまえば、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen の素晴らしいところは、もうプロジェクトを断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したかのようで、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
仕組み

AI YouTubeショート生成ツールの使い方

視覚的に魅力的なYouTubeショートを、次の簡単なステップで数分以内に準備しましょう。

ステップ1

プロンプトを入力するか映像をアップロードしてください

トピックを入力するか、スクリプトを貼り付けるか、長尺動画をアップロードするだけで、HeyGen が自動的にフック案とシーン構成を提案します。

ステップ2

ショート動画のスタイルと音源を選択する

AIショートのエネルギーレベル、キャプションスタイル、ボイスを選択します。音楽を追加することも、HeyGenにスクリプトとフォーマットに合ったオーディオを提案させることもできます。

ステップ3

すばやくプレビューして微調整する

キャプションの編集、ビジュアルの差し替え、フックの変更などを、自然な言葉でプロンプトするだけで動画ジェネレーターが実行します。数秒でシーン単位でもショート全体でも再生成できます。

ステップ4

エクスポートして公開

YouTubeショート向けに最適化された縦型MP4をダウンロードし、ショート動画用のおすすめタイトル、説明文、タグもあわせて取得できます。バッチエクスポートやAPIを使って、大量のコンテンツを一括公開しましょう。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AI YouTubeショート動画ジェネレーターとは何ですか？

AI YouTubeショート生成ツールとは、短い台本やアイデア、あるいは長尺の動画をもとに、AIを使って台本作成・編集・音声の同期・字幕付けを行い、完成した縦型ショート動画に変換するツールです。HeyGenは、YouTubeのショートフィードで成果を出すことを目的としたモバイルファーストの動画を生成するため、クリエイターは複雑な編集作業をせずに、より高い頻度で動画を公開できるようになります。

HeyGen はどのようにしてパフォーマンスの高いショート動画を作成するのですか？

HeyGen は、最初の3秒間、キャプションのわかりやすさ、そしてビートに合わせた編集に重点を置いています。このシステムは強力なフックを生成し、ビジュアルを音声のキューに同期させ、キャプションを前面に出したレイアウトを適用することで、ショート動画がオートプレイ視聴とミュート視聴のどちらにも最適化されるようにします。

長尺の動画を複数のショート動画に変換できますか？

はい、ショート動画を作成しましょう。HeyGen は長尺の映像からハイライトにできる瞬間を自動検出し、字幕付きでカットを最適化した複数のショート動画を生成します。この再利用ワークフローは、ポッドキャスト、ライブ配信、講義などに最適です。

キャプションや翻訳には対応していますか？

もちろん可能です。HeyGen は高度な AI ショーツ技術を用いて、正確なキャプションを自動生成し、スクリプトやキャプションを多言語に翻訳できます。ビデオ翻訳機能です。ローカライズされたボイスオーバーと字幕のタイミングは自然な表現になるよう維持されます。

音楽や映像素材をこちらで用意する必要はありますか？

いいえ。HeyGen はビジュアルを生成し、ライセンス済みのオーディオを自動で選択できます。また、よりパーソナライズされた見た目とサウンドにするために、ご自身の音源や映像をアップロードすることも可能です。

ショート動画の生成にはどのくらい時間がかかりますか？

ほとんどのショート動画は数分で生成されます。複雑さ、長さ、バッチ量によって、最終的なレンダリング時間は変動します。大量処理が必要な場合は、バッチジョブをキューに入れ、API経由で処理することができます。

複数のフックやバリアントでA/Bテストはできますか？

はい。HeyGen はブリーフごとに複数のバリエーションを作成できるため、フックやビジュアル、CTA をテストできます。エクスポートセットを使って実験を行い、成果の高いクリエイティブを素早くスケールしましょう。

ショート動画ではどのような書き出し（エクスポート）形式が利用できますか？

YouTubeショート向けに最適化された縦型MP4をエクスポートでき、必要に応じてスクエアや横長バージョンも出力できます。HeyGenは、公開用のSRTファイルとメタデータの推奨設定も提供します。

Shorts で自分の声やアバターを使うことはできますか？

はい。音声サンプルをアップロードして自分の声をクローンするか、ライブラリ内のアバターやクリエイターを利用できます。アバターは、複数のショート動画にわたって、正確なリップシンクと一貫した画面上での存在感を実現します。

私が作成したコンテンツの所有権は誰にありますか？

お客様は、生成されたすべてのアセットに対する完全な所有権を保持します。HeyGen があなたのコンテンツに対する権利を主張することはありません。含める第三者の素材については、適切なライセンスが取得されていることを必ず確認してください。

HeyGen はクリエイターやブランドのアセットを安全に保護できますか？

HeyGen は、暗号化されたストレージとアクセス制御を備えた業界標準のセキュリティ対策に準拠しています。エンタープライズプランでは、ワークスペースガバナンス、ロールベースの権限管理、プライベートストレージオプションが含まれます。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

CTA background