HeyGen の AI YouTubeショート生成ツールを使えば、視線を奪うYouTubeショート動画を数分で作成できます。スクリプト作成から公開準備が整った縦型動画まで、AIがフックのライティング、ビジュアル生成、音声の同期、字幕追加まで自動で行うため、クリエイターやブランドはカメラ撮影や長時間の編集なしで、ショート動画コンテンツをスケールできます。
Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.
Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.
Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.
Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.
Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.
Heygen が最高の AI YouTube ショート動画ジェネレーターである理由
HeyGen は、プロダクション品質の AI 動画生成とショート動画に最適化されたワークフローを組み合わせることで、企画・反復・公開までをスピーディーに行えるようにします。ビートに合わせたカット、プラットフォーム別プリセット、自動ローカライズ機能を活用して、視聴維持に最適化されたショート動画を制作し、再生回数とオーディエンスの成長を加速させましょう。
数分でスクリプト、シーン、完成したショート動画まで生成。HeyGen が面倒な作業を自動化するので、高い頻度で投稿を続けてアルゴリズムの勢いを維持できます。
すべての出力はモバイルファーストのデザイン、キャプション優先の読みやすさ、そしてYouTubeショートでの発見と視聴維持に最適化されたテンポに従います。メタデータの提案付きで、プラットフォームにそのまま投稿できるファイルを書き出せます。
言語バリエーションの作成、フックのA/Bテスト、1本の長尺動画から数十本のクリップを一括生成できます。HeyGenは、クリエイターやチーム向けに、バルクワークフローとAPIによる自動化をサポートしています。
ショート動画向けスクリプト＆フック生成ツール
トピックを入力するか段落を貼り付けるだけで、HeyGen が強力なフック、行動喚起、シーンマーカーを備えた、バズを狙えるショート動画用スクリプトを自動生成します。このスクリプトをもとに、ビジュアル・キャプション・タイミングが設計され、最初の数秒での視聴維持率を最大化します。
自動キャプションとキャプションのスタイル設定
ショート動画はテキスト主体の再生に依存しているため、TikTok などのプラットフォームに最適です。HeyGen は正確な字幕を自動生成し、読みやすいタイポグラフィとモーションを適用し、モバイル画面向けにスタイル・サイズ・配置を即座にコントロールできるようにすることで、ショート動画プロジェクトをサポートします。
生成ビジュアルとBロールの選定
アニメーション・グラフィックからAI生成シーンまで、HeyGenはあなたの台本にぴったり合うビジュアルを作成します。自分で撮影した映像を差し替えることも、トーンやテンポに合ったライセンス済みのBロールをジェネレーターに選ばせることもできます。
プラットフォームのプリセットと書き出し最適化
YouTube ショート向けに最適化された縦向き MP4 を書き出し、正しいアスペクト比やビットレート、キャプションに加え、発見性を高めるための推奨タイトルと説明文も自動生成します。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AI YouTubeショート生成ツールの使い方
視覚的に魅力的なYouTubeショートを、次の簡単なステップで数分以内に準備しましょう。
トピックを入力するか、スクリプトを貼り付けるか、長尺動画をアップロードするだけで、HeyGen が自動的にフック案とシーン構成を提案します。
AIショートのエネルギーレベル、キャプションスタイル、ボイスを選択します。音楽を追加することも、HeyGenにスクリプトとフォーマットに合ったオーディオを提案させることもできます。
キャプションの編集、ビジュアルの差し替え、フックの変更などを、自然な言葉でプロンプトするだけで動画ジェネレーターが実行します。数秒でシーン単位でもショート全体でも再生成できます。
YouTubeショート向けに最適化された縦型MP4をダウンロードし、ショート動画用のおすすめタイトル、説明文、タグもあわせて取得できます。バッチエクスポートやAPIを使って、大量のコンテンツを一括公開しましょう。
AI YouTubeショート生成ツールとは、短い台本やアイデア、あるいは長尺の動画をもとに、AIを使って台本作成・編集・音声の同期・字幕付けを行い、完成した縦型ショート動画に変換するツールです。HeyGenは、YouTubeのショートフィードで成果を出すことを目的としたモバイルファーストの動画を生成するため、クリエイターは複雑な編集作業をせずに、より高い頻度で動画を公開できるようになります。
HeyGen は、最初の3秒間、キャプションのわかりやすさ、そしてビートに合わせた編集に重点を置いています。このシステムは強力なフックを生成し、ビジュアルを音声のキューに同期させ、キャプションを前面に出したレイアウトを適用することで、ショート動画がオートプレイ視聴とミュート視聴のどちらにも最適化されるようにします。
はい、ショート動画を作成しましょう。HeyGen は長尺の映像からハイライトにできる瞬間を自動検出し、字幕付きでカットを最適化した複数のショート動画を生成します。この再利用ワークフローは、ポッドキャスト、ライブ配信、講義などに最適です。
もちろん可能です。HeyGen は高度な AI ショーツ技術を用いて、正確なキャプションを自動生成し、スクリプトやキャプションを多言語に翻訳できます。ビデオ翻訳機能です。ローカライズされたボイスオーバーと字幕のタイミングは自然な表現になるよう維持されます。
いいえ。HeyGen はビジュアルを生成し、ライセンス済みのオーディオを自動で選択できます。また、よりパーソナライズされた見た目とサウンドにするために、ご自身の音源や映像をアップロードすることも可能です。
ほとんどのショート動画は数分で生成されます。複雑さ、長さ、バッチ量によって、最終的なレンダリング時間は変動します。大量処理が必要な場合は、バッチジョブをキューに入れ、API経由で処理することができます。
はい。HeyGen はブリーフごとに複数のバリエーションを作成できるため、フックやビジュアル、CTA をテストできます。エクスポートセットを使って実験を行い、成果の高いクリエイティブを素早くスケールしましょう。
YouTubeショート向けに最適化された縦型MP4をエクスポートでき、必要に応じてスクエアや横長バージョンも出力できます。HeyGenは、公開用のSRTファイルとメタデータの推奨設定も提供します。
はい。音声サンプルをアップロードして自分の声をクローンするか、ライブラリ内のアバターやクリエイターを利用できます。アバターは、複数のショート動画にわたって、正確なリップシンクと一貫した画面上での存在感を実現します。
お客様は、生成されたすべてのアセットに対する完全な所有権を保持します。HeyGen があなたのコンテンツに対する権利を主張することはありません。含める第三者の素材については、適切なライセンスが取得されていることを必ず確認してください。
HeyGen は、暗号化されたストレージとアクセス制御を備えた業界標準のセキュリティ対策に準拠しています。エンタープライズプランでは、ワークスペースガバナンス、ロールベースの権限管理、プライベートストレージオプションが含まれます。
