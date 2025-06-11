HeyGen が最高の AI 動画字幕ジェネレーターである理由

HeyGen は、AI を活用した動画生成と高度な字幕機能を組み合わせることで、チームがアクセシビリティに優れた高パフォーマンスな動画を大規模に制作できるよう支援します。SNS 用の短尺クリップからトレーニングコンテンツまで、字幕はすばやく生成され、あらゆるフォーマットで常に映像と同期した状態を保ちます。