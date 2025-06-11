HeyGen の AI 動画キャプションジェネレーターを使って、正確で読みやすいキャプションを自動生成しましょう。話し言葉の音声を、アクセシビリティ・エンゲージメント・リーチを高める、タイミングの合ったキャプションや字幕に変換します。手作業での文字起こしも、タイムライン編集も不要。AI が高速で結果を届けます。
HeyGen が最高の AI 動画字幕ジェネレーターである理由
HeyGen は、AI を活用した動画生成と高度な字幕機能を組み合わせることで、チームがアクセシビリティに優れた高パフォーマンスな動画を大規模に制作できるよう支援します。SNS 用の短尺クリップからトレーニングコンテンツまで、字幕はすばやく生成され、あらゆるフォーマットで常に映像と同期した状態を保ちます。
AI が音声を高精度で字幕に変換し、さまざまなアクセントや話し方にも対応します。テキストの修正に費やす時間を減らし、コンテンツの公開により多くの時間を使いましょう。
組み込みのビデオ翻訳機能と AI 搭載の字幕ジェネレーターを使って、複数の言語でキャプションを生成・翻訳できます。複数言語の字幕を追加することで、作業を重複させることなく海外の視聴者にもリーチしましょう。
キャプションは AI 動画生成ワークフローの一環として自動作成されるため、追加ツールを使わなくても、映像・音声・テキストが完全に同期します。
AIによる自動キャプション生成
動画をアップロードするか、AIで生成するだけで、キャプションが即座に作成されます。AI動画キャプションジェネレーターは音声を文字起こしし、キャプションのタイミングを正確に合わせ、すぐに使える状態に整えます。
編集可能なキャプションで細部まで自在にコントロール
キャプションを簡単にレビューして洗練できます。文章表現、タイミング、書式を調整してブランドボイスに合わせつつ、キャプションと動画の同期を保ちましょう。
多言語キャプションと翻訳
キャプションを数秒で複数の言語に翻訳。動画やキャプションを一から作り直すことなく、地域ごとに意味の明瞭さとタイミングを維持できます。
シームレスなエクスポートと統合
キャプションを埋め込んだ動画をエクスポートしたり、各種プラットフォーム向けのキャプションファイルをダウンロードしたりできます。キャプションは、ソーシャルメディア、ウェブ、社内向けなど、さまざまな動画ワークフローとの互換性を保ちます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AI動画字幕ジェネレーターの使い方
AIを使って、4つの簡単なステップで正確な動画字幕を作成しましょう。
既存の動画から始めるか、HeyGen の AI 動画ジェネレーターを使って新しく作成します。
AI が音声を解析し、手動で文字起こしを行わなくても、タイミングが完全に合ったキャプションを生成します。
必要に応じてテキストを確認し、タイミングを調整したり、キャプションを他の言語に翻訳したりします。
キャプション付き動画や字幕ファイルをダウンロードして、動画コンテンツを複数のプラットフォームにすぐに公開しましょう。
AI動画キャプションジェネレーターは、AIを使って話し言葉の音声を自動的にタイムコード付きのキャプションに変換するツールです。これにより、手作業での文字起こしやタイミング合わせが不要になります。
音声が明瞭な場合、精度は高くなります。HeyGen の AI は、さまざまなアクセントや自然な話し方を認識できるよう設計されており、修正にかかる時間を短縮します。
はい。キャプションは完全に編集可能なので、動画コンテンツを書き出す前に、文言やタイミング、書式を自由に調整できます。
はい。1つの言語でキャプションを生成し、組み込みの動画翻訳機能を使って他の言語に翻訳することで、正確なキャプションを作成できます。
はい。キャプションは、特に音声オフで自動再生されるソーシャルプラットフォーム上の動画において、視聴時間、アクセシビリティ、理解度を高める効果があります。
はい。埋め込みキャプション付きの動画を書き出したり、YouTube や Vimeo など各種プラットフォーム向けの字幕ファイルをダウンロードしたりできます。
はい。キャプションは HeyGen の AI 動画生成ワークフローとシームレスに連携し、テキストから動画や画像から動画にも対応します。
キャプションは、聴覚障がいのある方や難聴の方、または音声をオフにして視聴している方にも動画を視聴しやすくし、インクルーシブなコンテンツ制作を支援します。
はい。AI動画字幕ジェネレーターを使って作成したすべてのキャプションおよび動画に対する権利は、引き続きお客様に完全に帰属します。
