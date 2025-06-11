AI動画字幕ジェネレーター：オンラインで字幕を作成

HeyGen の AI 動画キャプションジェネレーターを使って、正確で読みやすいキャプションを自動生成しましょう。話し言葉の音声を、アクセシビリティ・エンゲージメント・リーチを高める、タイミングの合ったキャプションや字幕に変換します。手作業での文字起こしも、タイムライン編集も不要。AI が高速で結果を届けます。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

ソーシャルメディア動画にキャプションを付ける

ソーシャルメディア動画にキャプションを付ける

Many viewers watch without sound. Automatically generate captions for Reels, Shorts, and TikTok to improve watch time and engagement.

マーケティングおよびプロモーション動画

マーケティングおよびプロモーション動画

Manual captioning slows campaigns. Use an AI video caption generator to publish accessible, searchable marketing videos faster.

トレーニングおよび教育コンテンツ

トレーニングおよび教育コンテンツ

Captions improve comprehension and accessibility. Generate clear subtitles for lessons, onboarding, and tutorials without manual transcription using an AI-powered subtitle generator.

コーポレートコミュニケーション

コーポレートコミュニケーション

Ensure company updates are understood by all employees through clear video content and captions. Captions make internal videos inclusive and easy to follow across environments.

多言語動画配信

多言語動画配信

Reaching global audiences often requires subtitles. Generate and translate captions quickly while keeping timing consistent with accurate captions.

動画アクセシビリティのコンプライアンス

動画アクセシビリティのコンプライアンス

Captions support accessibility standards and inclusive viewing. AI captioning helps teams meet requirements for video content without added production costs.

HeyGen が最高の AI 動画字幕ジェネレーターである理由

HeyGen は、AI を活用した動画生成と高度な字幕機能を組み合わせることで、チームがアクセシビリティに優れた高パフォーマンスな動画を大規模に制作できるよう支援します。SNS 用の短尺クリップからトレーニングコンテンツまで、字幕はすばやく生成され、あらゆるフォーマットで常に映像と同期した状態を保ちます。

高精度な音声認識

AI が音声を高精度で字幕に変換し、さまざまなアクセントや話し方にも対応します。テキストの修正に費やす時間を減らし、コンテンツの公開により多くの時間を使いましょう。

グローバルな言語サポート

組み込みのビデオ翻訳機能と AI 搭載の字幕ジェネレーターを使って、複数の言語でキャプションを生成・翻訳できます。複数言語の字幕を追加することで、作業を重複させることなく海外の視聴者にもリーチしましょう。

AI動画ワークフローに組み込み済み

キャプションは AI 動画生成ワークフローの一環として自動作成されるため、追加ツールを使わなくても、映像・音声・テキストが完全に同期します。

AIによる自動キャプション生成

動画をアップロードするか、AIで生成するだけで、キャプションが即座に作成されます。AI動画キャプションジェネレーターは音声を文字起こしし、キャプションのタイミングを正確に合わせ、すぐに使える状態に整えます。

A content creation interface displaying a presentation slide titled "New York's Billiard Scene" and a smiling AI avatar, with editing tools for Avatars, Text, and Media.

編集可能なキャプションで細部まで自在にコントロール

キャプションを簡単にレビューして洗練できます。文章表現、タイミング、書式を調整してブランドボイスに合わせつつ、キャプションと動画の同期を保ちましょう。

A smiling woman with long dark hair in a purple blazer. A "CC" icon is in the top left, and "AI Captions" text is in the bottom right.

多言語キャプションと翻訳

キャプションを数秒で複数の言語に翻訳。動画やキャプションを一から作り直すことなく、地域ごとに意味の明瞭さとタイミングを維持できます。

Voice cloning

シームレスなエクスポートと統合

キャプションを埋め込んだ動画をエクスポートしたり、各種プラットフォーム向けのキャプションファイルをダウンロードしたりできます。キャプションは、ソーシャルメディア、ウェブ、社内向けなど、さまざまな動画ワークフローとの互換性を保ちます。

A smiling man behind a dialog box for exporting content as SCORM 1.2.

品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮っていたあの映像があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen の素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
仕組み

AI動画字幕ジェネレーターの使い方

AIを使って、4つの簡単なステップで正確な動画字幕を作成しましょう。

ステップ 1

動画をアップロードするか生成する

既存の動画から始めるか、HeyGen の AI 動画ジェネレーターを使って新しく作成します。

ステップ2

キャプションを自動生成する

AI が音声を解析し、手動で文字起こしを行わなくても、タイミングが完全に合ったキャプションを生成します。

ステップ3

キャプションを編集して翻訳する

必要に応じてテキストを確認し、タイミングを調整したり、キャプションを他の言語に翻訳したりします。

ステップ4

エクスポートして公開

キャプション付き動画や字幕ファイルをダウンロードして、動画コンテンツを複数のプラットフォームにすぐに公開しましょう。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AI動画キャプションジェネレーターとは何ですか？

AI動画キャプションジェネレーターは、AIを使って話し言葉の音声を自動的にタイムコード付きのキャプションに変換するツールです。これにより、手作業での文字起こしやタイミング合わせが不要になります。

AI が生成するキャプションの精度はどのくらい高いですか？

音声が明瞭な場合、精度は高くなります。HeyGen の AI は、さまざまなアクセントや自然な話し方を認識できるよう設計されており、修正にかかる時間を短縮します。

生成されたキャプションは後から編集できますか？

はい。キャプションは完全に編集可能なので、動画コンテンツを書き出す前に、文言やタイミング、書式を自由に調整できます。

複数の言語に対応していますか？

はい。1つの言語でキャプションを生成し、組み込みの動画翻訳機能を使って他の言語に翻訳することで、正確なキャプションを作成できます。

キャプションは動画のエンゲージメント向上に役立ちますか？

はい。キャプションは、特に音声オフで自動再生されるソーシャルプラットフォーム上の動画において、視聴時間、アクセシビリティ、理解度を高める効果があります。

キャプションファイルだけを個別に書き出すことはできますか？

はい。埋め込みキャプション付きの動画を書き出したり、YouTube や Vimeo など各種プラットフォーム向けの字幕ファイルをダウンロードしたりできます。

キャプション生成ツールは、AIで生成された動画にも対応していますか？

はい。キャプションは HeyGen の AI 動画生成ワークフローとシームレスに連携し、テキストから動画や画像から動画にも対応します。

アクセシビリティのためにキャプションは必須ですか？

キャプションは、聴覚障がいのある方や難聴の方、または音声をオフにして視聴している方にも動画を視聴しやすくし、インクルーシブなコンテンツ制作を支援します。

生成したキャプションの所有権は私にありますか？

はい。AI動画字幕ジェネレーターを使って作成したすべてのキャプションおよび動画に対する権利は、引き続きお客様に完全に帰属します。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

