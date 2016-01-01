レビュー

AIプレゼンターを使って動画を作成する方法

あらゆるアイデアや資料、研修コンテンツを、リアルなAIプレゼンターが登場する魅力的な動画に変換できます。

HeyGen は、プロフェッショナルな動画制作をシンプルかつ高速、そしてスケーラブルにします。