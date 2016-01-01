HeyGen の AI プレゼンターを使えば、カメラもスタジオも出演者も用意せずに、洗練された動画を作成できます。自分で撮影する代わりに、スクリプトを書いてプレゼンターを選ぶだけで、HeyGen があなたのメッセージをわかりやすく、かつ一貫した形で伝える動画を自動生成してくれます。
AIプレゼンターを使えば、撮影なしでプロ品質のプレゼンター動画を作成できます。スクリプトを書き、バーチャルプレゼンターを選ぶだけで、数分で一貫性のある話し方の洗練された動画を生成できます。トレーニング、製品説明、社内向けアップデート、マーケティングなどに最適で、カメラ撮影や撮り直し、複雑な編集作業は一切不要です。
AIプレゼンターを使って動画を作成する方法
あらゆるアイデアや資料、研修コンテンツを、リアルなAIプレゼンターが登場する魅力的な動画に変換できます。
HeyGen は、プロフェッショナルな動画制作をシンプルかつ高速、そしてスケーラブルにします。
HeyGen にログインし、既存の下書きを開くか、既成のテンプレートを選択するか、ゼロからプロジェクトを開始します。
ビジネスカジュアルのLilyなど、1100体以上のアバターから選ぶか、1枚の画像または動画から自分だけのカスタムプレゼンターを作成できます。
テキストを入力または貼り付けて、HeyGen の AI スクリプトアシスタントでメッセージを洗練させましょう。ご自身の音声をアップロードすることも、600種類以上のテキスト読み上げ音声から選択することもできます。
数分でプレゼンター付き動画をレンダリングし、結果を確認して、すぐにダウンロードまたは共有できます。
当社のAIプレゼンターを際立たせる強力な機能
カスタマイズ可能なAIプレゼンター
1100人以上のAIプレゼンターから選ぶか、自社ブランドや経営陣、あなた自身にそっくりなプレゼンターをデザインしましょう。ロゴや背景、ジェスチャー、衣装などを追加して、あらゆるプレゼンテーションをブランドに即した本物らしいものに仕上げることができます。
175以上の言語と方言で話せるAIプレゼンター
コンテンツを手間なくローカライズしましょう。AIプレゼンターは、100以上の言語と方言に対応し、完璧な発音と自然なリップシンクで話すことができます。
オリジナルの声をそのまま使うことも、自分の声をクローンして、本物のようで一貫性のある多言語動画を作成することもできます。
効率を高めるAIツール
AIプレゼンターとは、あなたが用意したスクリプトを動画として伝えてくれる、画面上のバーチャルプレゼンターのことです。HeyGen を使えば、カメラ撮影や収録を行わなくても、プロ品質のプレゼンター動画コンテンツを作成できるため、動画制作をより高速に、均一な品質で、そしてスケールしやすく行うことができます。
HeyGen にログインし、AI プレゼンター／アバターを選択して、スクリプトまたは音声を追加し、ブランディングをカスタマイズするだけで、数分でプロ品質の動画を生成できます。
はい。多くのチームが、オンボーディング、コンプライアンス、社内トレーニングのために HeyGen の AI プレゼンターを活用しています。プレゼンター主導の動画は、一貫した説明を提供でき、プロセスやポリシーが変更された際にも簡単に更新できます。
はい。音声録音をアップロードするか、HeyGen のボイスクローン技術を使って声をクローンすることで、AI プレゼンターにあなた本来の声質やアクセントで自然に話させることができます。
はい、可能です。チームは HeyGen の AI プレゼンターを、製品デモ、アナウンス、教育的なセールスコンテンツに活用しています。これをパーソナライズド動画プラットフォームと組み合わせることで、さまざまなオーディエンスに合わせてメッセージを最適化できます。
はい。HeyGen では、ブランドに合わせて選べるさまざまなプレゼンターやスタイルを提供しています。声のトーンや話し方をより細かくコントロールしたい場合、一部のチームはプレゼンター動画と併せて AI Voice Generator（AI音声ジェネレーター） を利用しています。
ほとんどの動画は数分で作成できます。スクリプトが用意できれば、HeyGen がすばやくプレゼンター動画を生成し、更新もテキストを編集するだけで完了します。
いいえ。プロ品質のAIプレゼンター動画は、すべてオンラインだけで作成できます。カメラ、マイク、スタジオ、編集ツールは一切不要で、必要なのはあなたの原稿と想像力だけです。
